Štěpán Kozub bude Jaroslav Hašek, ve filmu o české literární legendě

V životopisném filmu Hašek se do role spisovatele Jaroslava Haška převtělí Štěpán Kozub, herec, který od roku 2018 působí jako umělecký šéf ostravského Divadla Mír. Režisér a scenárista filmu David Laňka chce v chystaném snímku přiblížit divákům Haškovu povahu a přístup k životu, zaměřit se chce na jeho životní období mezi lety 1905 a 1920. Premiéra se plánuje na rok 2025. „Budu muset zase vystoupit z vlastního komfortu, a to je ku prospěchu jakékoliv tvorby,“ podotkl Kozub.

Režisér Laňka má za sebou filmy jako Spolu, kde se potkal jak s Kozubem, tak s kameramanem Václavem Tlapákem, či thriller Poslouchej. Dělal také seriály Hvězdy nad hlavou či Bodyguardi pro televizi Prima.

„To, co mě na Haškovi baví tak, že jsem se rozhodl natočit o něm film, je jednak anarchista v něm, kdy úplně zapřísáhle brojil proti všemu, co se bralo moc vážně, jednak jeho ‚baronprášilovství‘, kvůli kterému si nikdo nemohl být jistý tím, co z toho, co Hašek tvrdí nebo píše je nebo není pravda, a pak to, že tohle všechno nejspíš byla zástěrka velmi citlivé duše,“ uvedl David Laňka pro Médiář.