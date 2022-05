Štěpán Kozub zkusí vyprodat O2 arenu, s komediální show Bez urážky!

Herec, zpěvák a komik Štěpán Kozub, nejznámější tvář ostravského Divadla Mír, vystoupí pár dní před Silvestrem v pražské O2 areně se svou stand-up show Bez urážky! Ta měla letos v březnu a dubnu už 11 zastávek, a to v Ostravě, Olomouci, Brně, Plzni, Liberci, Karlových Varech a také v Praze, v divadle ABC. Do pražské O2 areny přijede Kozub letos 28. prosince večer, vstupenky už prodávají Ticketmaster a Ticketportal.

„Bylo to málo? Ještě přidám! Vyslyšel jsem tužby mých fanoušků i těch, kteří by mě nejraději vypnuli, a podle svého celoživotního motta jsem se rozhodl ‚ještě přidat‘. Příští stand-up show tedy na základě nátlaku a veřejné poptávky zavítá do skromných prostor pražské O2 areny, a já se těším na další posouvání všech svých i vašich hranic,“ vzkazuje Kozub, jeden z členů improvizační skupiny Tři tygři z ostravského Míru.

Kozub patří mezi nejvýraznější herce své generace. Komediální talent rodák z Bohumína zúročuje na divadelních prknech, na internetu i ve filmech a seriálech pro televizi i plátno. V posledních letech se věnuje i režisérské a producentské práci. Zatím největším filmovým počinem je celovečerní snímek Tři tygři ve filmu: Jackpot, který jde za pár týdnů do kin.