Štěpán Tesařík: Pan Leonin byl hnusná chlupatá opice!

Jeho děda osvobozoval Československo, dostalo se mu nejvyšších vyznamenání, ale taky se neměl rád s režimem 50. let. Jeho táta a strejda bourali v 90. letech hitparády songy, které si zpívá celá generace havířů, a těch, co tam toho mají nejvíc. Ale Štěpán Tesařík se nepotatil, ani nepodědil, byl vrcholovým atletem. Se vším všudy. Vyhrával, co se dalo. Sedmkrát národní šampionát, halové mistrovství Evropy, byl na olympiádě v Aténách. Kariéra jako hrom. Štěpán je mistrem nejen na dráze, ale taky umí otočit kormidlem a zničehonic je z něj legenda digitálních médií. A to tak velká, že už svůj podíl v mediálce stihl prodat, že teď přemýšlí, co bude dělat dál.

Přizvěte experty na sportovní žargón, stejně tak na hantýrku lidí od reklamního řemesla. Ale nezoufejte, dost věcí si vysvětlíme. Třeba, co že to znamená běhat do díry, na zeleninu i na kost. Štěpán vyloží spousty historek – od svého dětství v Dejvicích s muzikou kapely Yo Yo Band, přes to, jak se strašně bál skončit na vojně v kuchyni, jak se podíval do Číny i Plovdivu, jak se běhá štafeta, jak dělat atletiku ale vůbec není lukrativní, jak se dostal k práci v agentuře, jak měl spousty otázek, jak by teď nejradši investoval do něčeho, co by mu splnilo sny, a kdo je ten Leonin? Máte čas? Tak si ho udělejte. Stojí to za to.

Digilidi s Laštovkou na drátě Petr Laštovka zažil vzestupy i pády českého internetu. Za některé byl dokonce osobně zodpovědný. Miloš Čermák o něm říká, že to byl expert na „digitál“, a on teda asi jo, před dvaceti lety. Byl to Laštovka, kdo na začátku století přesvědčil tehdejší analogovou televizi Prima, aby měla svůj digitální otisk, a nejenže klepal na základní kámen, ale i následně stavěl portál iPrima.cz. Byl to Laštovka, kdo se stal kinder-manažerem nejprve ve společnosti Eurotel Praha, ze které vznikla Telefónica O2, když tam měl na starosti třeba weby pro mladé, nebo marketingovou komunikaci dalších projektů. Byl to Laštovka, kdo se z klientské strany stal agenturníkem, aby hnízdil v největších síťovkách, jako je Havas a Ogilvy, ale taky držel prst na tepu strategie komunikace klientů nejstarší české agentury Comtech Can. Digitálem je nevyléčitelně nakažený, říká o sobě ten Laštovka. Několik let předsedal digitálním agenturám při Asociaci komunikačních agentur a spolu s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem pořádal pravidelná osobní setkávání v pražské kavárně kina Ponrepo. A aby to nebylo diváctvu líto, rozhodl se setkávání s lidmi od „digitálu“ přesunout před kameru, kde vzniká kronika takzvaných digilidí. Lidí, kteří udělali český internet českým internetem. Petr Laštovka vás zve k sobě na drát! Plnotučné epizody jsou pro předplatitele na herohero.co/lastovkanadrate. Tady vždy v sobotu najdete kratší verze, které za to taky stojí.

