Strategické oddělení Dentsu místo Mrkvičky povede Zdeňka Zlatušková

Vedení strategického oddělení agenturní sítě Dentsu převzala Zdeňka Zlatušková, z pozice head of strategy & innovation bude mít na starosti klientské strategie a new business pro všechny brandy a týmy Dentsu a má se i nadále věnovat inovativním projektům. Dosavadní šéf strategického oddělení Tomáš Mrkvička se přesouvá do vedení Dentsu Creative, na pozici creative strategy & client development director. Bude podřízený přímo Radimu Kameníkovi, managing directorovi Dentsu Creative, má ho podporovat při operativních a strategických rozhodnutích a řízení.

Zlatušková v minulosti působila v Omnicom Media Group či v agentuře Digital Native, ve skupině Dentsu pracuje od roku 2018, kdy nastoupila jako managing director do agentury Gong. O rok později se stala součástí strategického týmu, od loňského roku pak zastávala pozici innovation & strategy director se zaměřením na mezinárodní new business nebo na inovace, loni to byla implementace attention planningu nebo lokalizace uhlíkové kalkulačky. Zlatuškovou řízené oddělení inovací se v Dentsu v loňském roce vyčlenilo právě ze sekce strategie, kterou řídil Mrkvička.

Strategy planner Mrkvička přišel do Dentsu před dvěma lety, vést nově propojený strategický tým. Předtím rok působil v konkurenční agenturní síti Publicis Groupe, kam přešel po dvou dekádách v Young & Rubicam, respektive VMLY&R. Začínal v DDB. Pracoval pro klienty Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj, Českou spořitelnu nebo Adidas.

