Streamingová služba Max v Česku odstartuje 21. května, nahradí HBO Max

Od úterý 21. května bude předplatitelům v Česku a na Slovensku k dispozici streamingová služba Max, která nahradí dosavadní HBO Max. Místní trhy budou mezi 25 evropskými zeměmi, kde nová verze služby startuje – v první vlně to bude také Skandinávie, Španělsko, Portugalsko či Andora, následovat bude Francie, Polsko, Nizozemsko a Belgie. Všude tam bude Max zároveň jediným místem, kde bude možné sledovat každý moment letošních olympijských her v Paříži, jež proběhnou od pátku 26. července do neděle 11. srpna.

Americký mediální gigant Warner Bros. Discovery prostřednictvím platformy Max nabídne dosavadní obsah HBO Max – filmy, seriály, pořady – a k tomu navíc reality show a dokumenty z produkce Discovery a přímé sportovní přenosy ze streamovací služby Eurosport. Právě spojení služeb HBO Max a Discovery+ nová platforma vznikla. I bez sportu se tak její nabídka zdvojnásobí.

Max už od loňského května funguje v domovských USA a od letoška také v Latinské Americe a Karibiku. Vlnu rozšiřování služby v Evropě podpoří novinky – 17. června bude mít na Maxu premiéru druhá řada seriálu Rod draka, prequelu Hry o trůny.

Nově sport i levnější předplatné s reklamami

Předplatné HBO Max nyní stojí 199 Kč měsíčně. Max má nabídnou víc variant – plán Basic počítá s reklamami, plán Standard omezuje počet souběžných přehrávání na dvě zařízení v rozlišení Full HD, nejvyšší plán Premium umožní přehrávání na čtyřech zařízeních současně a rozlišení Full HD nebo 4K. Kolik co bude stát, zatím není veřejně známo. „Podrobnosti o cenách oznámíme v následujících týdnech, ceny se budou v různých zemích lišit,“ uvedl provozovatel služby. Ten zatím neoznámil ani termíny startů nových plánů v jednotlivých zemích.

Program olympiády bude součástí standardního předplatného, nemá se tedy za něj připlácet extra. Mimo olympiádu nabídne Max doplňkový balíček Sport, který se pak bude platit zvlášť. Zahrne tenisové grandslamy (Australian Open, French Open, US Open), závody cyklistické Grand Tour (Giro d’Italia, La Vuelta a España, Tour de France i Tour de France Femmes), závod 24 hodin Le Mans či mistrovství světa a světové poháry v zimních sportech, a k tomu živé vysílání lineárních kanálů Eurosport 1 a Eurosport 2.

Sdílejte