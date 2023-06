Streamovací projekt České kino je po půl roce „zamražen“

„Jsme nuceni projekt ‚zamrazit‘,“ oznámili tvůrci videoplatformy České kino, která před půl rokem začala za měsíční poplatek nabízet k přehrání snímky tuzemské provenience. „Krátce po prosincovém spuštění platformy jsme byli informováni, že se našemu investorovi bohužel nepodařilo alokovat slíbené investice, se kterými počítal pro rozjezd projektu České kino, což pro nás znamenalo soustředit se na omezení nákladů, abychom měli dostatek času najít náhradního investora. To se nám k dnešnímu dni zatím nepodařilo,“ informuje tým videoplatformy v čele s Pavlem Šmídmajerem, synem producenta Miloslava Šmídmajera. Kromě nich mají v provozující firmě Centrum českých filmů podíly také Karel Krčmář, jehož firma Climb4 zajistila technologické řešení projektu, a Pavel Krumpár, někdejší obchodní ředitel České televize.

Poslední dobou na platformě nepřibývaly nové filmy ani nové epizody vlastních pořadů o filmech. Z nabídky také zmizela část dřív zalistovaných filmů. Dosavadní předplatitelé nicméně na platformu mohou dál přistupovat a zbylý obsah sledovat.

Prvotní očekávání tvůrců platformy byla taková, že během prvního roku provozu se podaří získat 10.000 předplatitelů, což by znamenalo tržby zhruba kolem milionu korun měsíčně. Zaváděcí měsíční poplatek byl stanoven na 99 Kč, od února se měl zvýšit na 129 Kč. „Plnohodnotná reklamní kampaň a akvizice předplatitelů běžela zhruba jeden měsíc, kdy jsme zaznamenali přes 3.000 registrací, z toho 50 % diváků na platformě zůstalo. V lednu jsme začali snižovat náklady a hledat náhradního investora. Přes pokročilá jednání s několika subjekty, pro které byl ale projekt buď moc velký, nebo naopak moc malý, se nám zatím nepodařilo zajistit náhradní financování. Po vypnutí reklamní kampaně a aktivního náboru abonentů už další diváci ve velkém nepřibývali,“ shrnují tvůrci.

„Jsme přesvědčeni, že bychom se za první plnohodnotný rok fungování dostali do černých čísel a platforma by mohla dlouhodobě fungovat (původně jsme počítali s akvizicí kolem 1.000 nových uživatelů měsíčně). Své místo (i když samozřejmě limitované) na trhu České kino má, a je škoda, že projekt kvůli zastavenému financování hned po startu nemá šanci prokázat svou ambici. Cílovou skupinou jsou opravdoví fanoušci českých filmů,“ uvádí autoři Českého kina.

To startovalo s ambicí nabídnout všechny snímky tuzemské kinematografie, které kdy vstoupily do kinodistribuce, a postupně se tak stát co nejkompletnější audiovizuální encyklopedií českého filmu. Navázali spolupráci s Národním filmovým archivem, také Bontonfilmem, Bioscopem či Magic Boxem. Naopak Česká televize mezi počátečními partnery projektu nebyla. Platformě rovněž chyběly aplikace pro chytré televizory. „Samozřejmě jsme dostávali i zpětnou vazbu na některé počáteční nedokonalosti, které jsme průběžně napravovali, ale zaznamenali jsme prakticky většinově velmi pozitivní reakce,“ tvrdí tvůrci.

Ti stále věří, že se platformu podaří opětovně plnohodnotně zprovoznit a zajistit její dlouhodobé fungování: „V tuto chvíli jsme stále v jednání s několika subjekty o možném investičním vstupu, ale to vyžaduje čas, a proto jsme nuceni volit cestu ‚zamražení‘ platformy. Jelikož se projekt ukázal jako funkční (i v rámci ekonomického výhledu), nechceme platformu zcela vypnout a firmu zrušit. Hledali jsme řešení, jak nechat platformu co nejdéle ‚online‘, abychom měli čas najít náhradu na financování rozjezdu, ale zároveň se nezadlužovali v případě, že nenajdeme nového investora. To by nebylo fér k žádné ze zúčastněných stran – ať už jde o zákazníky, poskytovatele obsahu, nebo jednotlivé dodavatele.“