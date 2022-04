Streamovací služba CNN+ končí, měsíc po startu

Streamovací služba CNN+ končí. Placený videoportál zaměřený na zpravodajství přestane vysílat 30. dubna, měsíc od svého spuštění ve Spojených státech. Rychlý konec následoval po sloučení mateřské společnosti Warner Media s Discovery, které se oficiálně završilo 8. dubna. Šéf nového konglomerátu David Zaslav, který přišel z druhé jmenované společnosti, považoval CNN+ za příliš menšinovou službu.

Platforma měla známé televizi zajistit digitální budoucnost, místo toho po třech týdnech od startu přišlo rozhodnutí o konci. Nastupující šéf CNN Chris Licht podle New York Times přirovnal službu k domu, který byl postavený bez přispění zamýšleného majitele. Budoucnost streamovacího trhu podle něj nepředstavují specializované služby, s nimiž má Discovery nedobré zkušenosti, ale všeobjímající nabídky. Nově zformovaný gigant Warner Bros. Discovery se chce podle Axiosu zaměřovat na HBO Max, jež by se do budoucna mohlo spojit se streamovací službou Discovery+. Buď ve formě společného předplatného, nebo by mohlo jít přímo o sjednocení.

Nabídka CNN+ obsahovala pouze původní pořady. Žádný program z běžného vysílání se do katalogu nedostal, aby CNN neporušila smlouvu s kabelovými operátory. Firma nabrala 700 lidí, z nichž teď 350 skončí. Zbývající by měli najít uplatnění v televizi. Část pořadů se přesune na HBO Max, část do Discovery+ a část na web CNN, který žije z reklam.

CNN+ mělo být ziskové za čtyři roky, investiční fáze měla vyjít na miliardu dolarů, rozjezd stál 300 milionů dolarů. V roce 2026 si službu mělo podle plánů předplácet 15 až 18 milionů lidí, už na konci letošního roku dva miliony. V době rozhodnutí o konci evidovala na 150.000 abonentů, což bylo údajně v souladu s letošním plánem. V žádný moment ale program stojící na draze zaplacených hvězdách americké televize nesledovalo víc než 10.000 diváků zároveň, s čímž nebyli zejména manažeři přicházející z Discovery spokojeni. Předplatné vycházelo na 5,99 dolaru (zhruba 135 Kč) měsíčně, na začátku bylo spojené s „doživotní slevou“, po které stálo 2,99 dolaru (kolem 70 Kč).

Konec služby přišel dva dny poté, co Netflix poprvé po deseti letech oznámil čtvrtletní pokles počtu předplatitelů. Přišel jich o 200.000, ztrátu dalších dvou milionů očekává v následujícím kvartále. Aktuálně jich má téměř 222 milionů. Zástupci Netflixu také poprvé v historii připustili, že uvažují o nabídce levnějšího předplatného, jehož součástí by byla reklama.