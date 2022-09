Studio ČT v Brně bude vytápěné teplem z brněnské spalovny, chce šetřit za plyn

Brněnské studio České televize má být příští rok na podzim připojené na dodávku tepla, které mu bude dodávat městská společnost SAKO Brno z nedalekého zařízení pro energetické využití odpadu. Investice, kterou podnítila situace na trhu s energiemi, se má studiu vrátit během jediné topné sezony, řekl v úterý na zasedání Rady ČT v brně ředitel tamějšího studia Jan Souček. Vedení studia také už od loňského podzimu, kdy začaly růst ceny energií, začalo šetřit jak elektřinu, tak plyn pro vytápění.

Do nového líšeňského sídla se studio přesunulo v roce 2016 a tehdy se jevilo jako nejvhodnější vytápět budovu vlastní plynovou kotelnou. „Dnes je přepojení na spalovnu pro nás výhodné a cena tepla nebude podléhat výkyvům jako plyn,“ řekl Souček. Od loňského listopadu se přitom podařilo brněnskému studiu uspořit při vytápění 30 % plynu a nyní nastavuje topný plán pro letošní zimu. Znamená to, že některé místnosti se nebudou vytápět tolik, jak bylo zvykem dříve. Souček však upozornil, že se bude brát ohled na to, aby měli zaměstnanci vhodné podmínky pro práci.

Loni také vypršela studiu pětiletá smlouva na dodávku elektřiny a od té doby platí podle nové smlouvy čtyřiapůlkrát více. I když se spotřeba díky úsporným opatřením snížila od loňského listopadu o 22 %, náklady na elektřinu jsou stále výrazně vyšší než v předchozích letech. Šetří se například na svícení, když se z místnosti zrovna nevysílá. „Daří se nám spořit průběžně,“ řekl Souček. Na dotaz, kde studio ubere peníze na to, aby dokázalo účty za elektřinu zaplatit, odpověděl Souček, že škrty jsou součástí rozpočtu celé České televize, nikoliv jen brněnského studia.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák už letos v květnu ohlásil úspory ve výši 910 milionů Kč kvůli tomu, že koncesionářské poplatky se zvýšily naposledy v roce 2008 a jejich reálná výše vlivem inflace klesá.