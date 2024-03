Sumář týdne: ČT se vrací k původnímu řízení programu, přidá rodinné seriály

Po půl roce ruší veřejnoprávní Česká televize pozice výkonných ředitelů svých hlavních programů ČT1 a ČT2. Obě funkce zřídil v nové struktuře vedení loni v říjnu nastupující generální ředitel ČT Jan Souček. Dlouholetý šéf programu brněnského Českého rozhlasu Kokmotos vedl ČT1, teď z televize odchází. Dosavadní šéf ČT2 Jan Štern bude jen dramaturgem dokumentů a zatím blíže nespecifikovaných nových formátů. Souček, který před svým nástupem sliboval redukci managementu, teď uznal, že přidat dva manažery do struktury bylo neefektivní, a vedení programu Jedničky a Dvojky tak zůstává opět jenom Milanu Fridrichovi, který byl předtím programovým ředitelem 12 let za Součkova předchůdce Petra Dvořáka. Ohledně ČT1 a ČT2 Souček dál slibuje inovaci schématu, progresivnější skladbu a nové formáty. Výraznější změny ale zatím nebyly představeny. Na ČT2 v březnu přišla nová talk show Lucie Výborné, která ale spíš než progresivní inovací je duplikátem Všechnopárty Karla Šípa na ČT1. Ta nicméně i 18 let od svého vzniku vyhrává ve sledovanosti páteční večery. Nejsledovanějšími pořady České televize byly letos další řada cukrářské show Peče celá země a nový seriál Smysl pro tumor, ovšem ty Součkův management „zdědil“ ještě z Dvořákovy éry. Návazně uvedený seriál To se vyřeší, soudruzi! diváky neláká zdaleka tolik jako předtím Smysl pro tumor. Ten zaujal nejen svěžím zpracováním, ale také společenským přínosem. O ten se zřejmě budou snažit i další dvě ohlášené novinky: především seriál o výchově dětí Ratolesti, který navazuje na Ochránce s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli, a Děcko, komediální drama o matce, která hledá adoptivní rodinu pro své nenarozené dítě.

–––

Čistě komerční zábavu chystá pro své diváky TV Óčko, hudební stanice mediální skupiny Mafra: rozjela castingy na lokální verzi nahé seznamky, zahraniční reality show Naked Attraction. V Česku hodlá v následujících měsících viditelně posílit americký zábavní gigant Warner Bros. Discovery: 2. dubna spouští svou volně vysílající Warner TV se seriály a filmy, na 21. května pak byl ohlášen start inovované placené streamingové služby Max, která nahradí dosavadní HBO Max a připojí i obsah značky Discovery.

–––

Decathlon, který se v Česku stal synonymem řetězce Ikea v oblasti sportovního zboží, mění vizuální identitu, postupně nově oblékne všechny své tuzemské prodejny.

–––

Nové vedení marketingu, respektive komunikace mají finanční skupina Direct Family (Jitka Pajurková), provozovatel čerpacích stanic OMV (Eva Šmelová) a poskytovatel úvěrů Provident Financial (Vladimíra Vagenknecht). Trade marketing online supermarketu Košík.cz nově řídí Radek Janata. Bývalá šéfka marketingu McDonald’s Ivana Šedivá pomáhá se značkou Czechitas, neziskové organizace zaměřené na vzdělávání v IT.

–––

Nové kreativní ředitele mají agentury Story tlrs a Katz83 – Story tlrs angažovali Rada Jankoviče, který je známý svým působením v pražském Triadu, stejně jako čerstvá šéfka Story tlrs Magdaléna Pivarči Křížová. Řízení kreativy ve skupině Katz83 Tomáše Jirsy se ujala Klára Sofie Střihavková, která v posledních měsících spolupracovala externě.

–––

Nové klienty ohlásily agentury AMI Communications (MERO, Svaz léčebných lázní České republiky), Bistro Social (Golf Club Mstětice) a FYI Prague (Raylist). Agentura Lafluence se stala dalším, už 49. členem Asociace komunikačních agentur.

–––

O svém nejdelším kariérním angažmá, tedy víc než 15 letech v čele agenturní skupiny Dentsu promluvil v našem podcastu Petr Chajda, známý předtím jako vrcholový manažer televizí Nova, Prima a Barrandov. „Spousta marketérů Dentsu v Česku pracuje pro jiné země,“ popisuje Chajda divize dedikované v Dentsu na úkony pro zahraničí.

Sdílejte