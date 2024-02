Sumář týdne: Miroslav Pýcha posiluje na poli rádií, Óčko věří v digitál

Ke svým třem rádiím Hey, Color a digitální Sázavě přidává Miroslav Pýcha další, bude jím stanice Česká Kanada, kterou má s posvěcením regulátora získat od jindřichohradeckých podnikatelů. Kromě rádií Pýcha provozuje vlastní multiplex Color DAB+, v němž digitálně šíří řadu stanic. V aukci letos získal také kmitočty pro budoucí sítě pro digitální rádia. Ty mají v případě Pýchovy Joe Media pokrýt jižní Čechy, Plzeňsko, Karlovarsko a Prahu. Color DAB+ už v Praze vysílá, ale také ve středních Čechách. Bude moci středočeský vysílač ponechat v provozu dál? V síti Color DAB+ začalo na podzim vysílat i metalové rádio Black Hornet, jehož majitel s Pýchou spolupracuje na hudebních akcích, které podporuje Pýchovo rádio Hey. Black Hornet teď chce rozšířit signál i do domovského Brna.

V digitální šíření věří i hudební televize Óčko, vedle lineárního způsobu vyzkouší reklamu servírovanou pomocí HbbTV (hybridní systém propojující klasickou televizi právě s možnostmi internetu), a využije pro to své kanály Black a Expres. „Dovedu si představit, že hlavní kanál Óčka do dvou let dokáže vydělat víc na online reklamě než na té, která je vysílaná klasicky přes prodej GRPs. Dokonce to je jeden z našich cílů,“ řekl k tomu nedávno generální ředitel TV Óčko Štěpán Wolde v rozhovoru pro Médiář.

Generální ředitel České televize Jan Souček začal řešit, kdo další čtyři roky povede ostravské studio ČT. Dosavadní mandát vyprší stávajícímu šéfovi TS Ostrava Miroslavu Karasovi na konci března. Příslušný tendr měl být podle Součka vypsán až tento týden, což na středečním zasedání Rady České televize vzbudilo kritický podiv několika radních. Argumentovali, že je to pozdě a že pokud by Karas nepokračoval a do čela ostravské ČT přicházel někdo zvenčí, nemuselo by se vše do začátku dubna stihnout. To Souček ostatně připustil, zároveň prohlásil: „Nemám sebemenší důvod obávat se nějakého zádrhele nebo ohrožení výroby, které by plynulo z toho, že vypíšeme výběrové řízení čtyřicet dní před koncem mandátu.“

TV Prima nasadila další novinku letošní jarní sezóny, šestou řadu kriminálky Polda. Uvádí ji ve středu po 20. hodině, ve slotu, kde měla stabilní milionové publikum předchozí novinka Na vlnách Jadranu, rovněž krimiseriál. Polda tak odstartoval jako vítěz večera, s 1,1 milionu diváků. Nadcházející týden přinese další novinku konkurenční TV Nova, už třetí řadu reality show Survivor. Ta startuje v úterý 27. února na streamingové platformě Voyo, o týden později 5. března přijde do vysílání Novy. Hrát se bude o 2,5 milionu Kč a mezi soutěžícími jsou opět tváře známé z jiných show i z internetu. V úterý 27. února se novinářům blíž představí nová sportovní televize Sporty TV, která plánuje startovat v pátek 1. března. A v sobotu 23. března se lze na Primě těšit na soutěžní show Česko na grilu. Tak na obrazovkách zase objeví šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.

Economia, mediální firma Zdeňka Bakaly, oznámila, že loni udržela tržby prakticky na téže výši jako rok předtím, nad 650 miliony Kč, a zároveň podstatně zlepšila provozní výsledek hospodaření. Ze slov generální ředitelky Economie Lenky Černé přitom plyne, že od černé nuly vydavatelství vzdálil dopad novely autorského zákona, tedy výpadek příjmů od globálního technologického gigantu Google.

Distribuční Bontonfilm chce posílit komunikaci: jmenoval marketingového ředitele a novou mluvčí. Na místo generální ředitelky operátora T-Mobile v Česku a na Slovensku nastoupí maďarská manažerka. Logistickou Zásilkovnu naopak po 13 letech a úspěšném prodeji opouští její zakladatelka.

Producent a distributor destilátů Stock Plzeň-Božkov si místo stávající jedné agentury vybral na komunikaci hned dvě. Fullservisová agentura Marketup sloučila kreativu a správu sociálních sítí do jednoho týmu a má nového kreativního ředitele i art directora. Agentura Performatio rebranduje na ATMT. Dlouholetý obchodník s reklamou Filip Doubek v rozhovoru pro Médiář přiblížil svůj přestup z Médey Jaromíra Soukupa do KKCG Karla Komárka, mluvil také o čerstvém dění v mediální agentuře Mindsquared, respektive o změnách v celé skupině Mind2Flo.

