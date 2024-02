Sumář týdne: Nova i Prima šlapou do streamingu, v televizi neopustí vaření

Milion předplatitelů loni ztratil „skandinávský Netflix“ Viaplay, jedna z čerstvých mediálních investic skupiny PPF, která vlastní také tuzemskou TV Nova. Po rekapitalizaci se teď PPF ve Viaplay stala druhým největším akcionářem po francouzské skupině Canal Plus, a společně vyhlížejí „úspěšný obrat v hospodaření“. Nesrovnatelně líp se daří v Česku streamingovým platformám Voyo (za pár let od restartu narostlo zhruba na půl milionu předplatitelů) a také konkurenční Prima+, ta za první rok fungování získala 125.000 abonentů. Do lineárního vysílání Prima chystá na jaro novou gastro show, pro niž si stáhla zpět populárního šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Gastronomii neopustí ani Nova, na podzim hodlá přijít s předělávkou Hell’s Kitchen. Dodejme, že sledovanější než všechny novinky komerčních stanic je letos show České televize Peče celá země.

–––

TV Barrandov se mezitím po třech týdnech na naftových generátorech vrátila k řádnému odběru elektřiny ze sítě, byť za ni pořád nezaplatila.

–––

Placený televizní kanál CS Film sáhl po zapomenutých normalizačních filmech z Československé televize, které se tak ve vysílání objeví poprvé po roce 1989.

–––

Milion posluchačů týdne naměřil Radioprojekt rádiu Kiss, to se tak dostalo na své historické maximum. Meziročně vyrostla také Hitrádia nebo Beat. Narozdíl od nadregionálních stanic naopak oproti minulému roku poklesla poslechovost všech velkých celoplošných rádií, veřejnoprávních i soukromých (zejména Impuls, někdejší dlouholetý vládce trhu, od pandemie covidu setrvale ztrácí). Trh jako celek ale může slavit – za loňský rok si přišel na vůbec nejvíc peněz, co kdy do reklamy v rádiích šlo. Konkrétně Blaník na letošek chystá „rekordní marketingové investice“, a to ve spojitosti s výjezdy za posluchači do regionů. Rychleji než požaduje stát pak v regionech začne výstavba sítí pro digitální rádia, tak to aspoň plánuje jeden z vítězů aukce kmitočtů pro DAB+.

–––

S úspěšným podcasterem Čestmírem Strakatým jsme opět po roce rozebrali situaci ohledně placených audiovizuálních produktů. Je to zjevné: platících je čím dál víc, ale zároveň podcastů je čím dál víc.

Na notně zahuštěný trh přesto přibývají další a další. Posílit videorozhovory a právě podcasty plánuje s dalším rozvojem svého webu – a s novou šéfredaktorkou – společenský Glanc vydavatelství Vltava Labe Media. Hned tři videopodcasty bude moderovat Pavel Štrunc, dosavadní šéfredaktor webového Hrotu, který se nově stal kreativním ředitelem celého mediálního domu SPM Media. Ten navíc podcasty využije také ve vysílání svého rádia Prostor.

–––

V Česku už nevychází ani jeden deník, který by prodával přes sto tisíc výtisků. Spočítal to web Mediaguru, na základě údajů kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR. Podle tohoto propočtu průměrný pokles prodeje denního tisku loni činil 13 %. Všech osm deníků (Blesk, MF Dnes, Deník, Právo, Aha!, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Sport) dohromady loni v průměru prodávalo 352.000 výtisků denně. Klesá pultový prodej i předplatné, přitom se meziročně nezvýšil ani prodej elektronických verzí.

–––

K mání bude ochranná známka Mladá fronta, vydavatelství, které před pár lety ukončilo provoz a po jeho titulech mezitím sáhla řada ostatních mediálních domů. Známka nejstaršího tuzemského vydavatelství, které prakticky fungovalo 75 let, se bude dražit v březnu, vyvolávací cena činí necelý půlmilion korun.

–––

Na tiskový trh nicméně přicházejí noví: už příští měsíc se začne prodávat na papíře místní edice časopisu Wired.

–––

Vznikají též nové weby. Na analytickou a pátrací žurnalistiku v Moravskoslezském kraji se hodlá zaměřovat Okraj.cz, který založilo trio novinářů, co se po letech strávených v celostátních médiích v Praze vracejí do rodné Ostravy. Zpočátku spoléhají na granty od mecenášů novinařiny. Jeden z nich, Nadační fond nezávislé žurnalistiky se ostatně letos chystá na různé mediální aktivity v Česku rozdat dalších několik milionů korun. Za precizní žurnalistické výkony opět svá výroční ocenění rozdala Společnost Ferdinanda Peroutky, letošními držiteli se stali komentátor veřejnoprávního rozhlasu a reportérka levicového internetového deníku.

–––

Kreativní agentura VCCP rozšiřuje spolupráci se značkou Pilsner Urquell, po globálních trzích získala nově kontrakt na nadlinkovou komunikaci v Česku a na Slovensku. Strategické oddělení agenturní skupiny Dentsu má novou šéfku. MSL hlásí nového vedoucího týmu komunikace korporátních klientů. Zlínský Mobilboard rozšiřuje management. Brněnská Aetna posiluje tým a zkouší umělou inteligenci.

Odebírejte souhrn emailem, každou neděli ráno

Sdílejte