Sumář týdne: Reflex i Respekt na konci jedné éry

Cosi jako generační obměna probíhá v časopisu Reflex. Děje se tak nedlouho před stěhováním vydavatelství Czech News Center do nového sídla a zároveň krátce po nástupu nového šéfredaktora Martina Bartkovského. „Beru jako velké privilegium a zároveň jako ohromný závazek, že se šéfredaktorem takto významného českého média stává novinář mojí generace, tedy člověk narozený na začátku 90. let,“ uvedl Bartkovský, než se v prosinci postavil do čela redakce. Reflex vychází od dubna 1990 a očekávat, že bude i po 34 letech stejný, samozřejmě nelze. „Mým úkolem je obsah nejen omladit, ale konečně více propojit fungování printové a onlinové části redakce,“ říkal ostatně nový šéfredaktor. Sám je silný v prostředí sociálních sítí, značka Reflex přitom po tři dekády rostla především na tištěném vydání. To léta formovalo očekávání jejího dosavadního publika. Převést Reflex do onlinu, připoutat k němu mladší generace a zároveň vymyslet, aby mu jejich podpora umožnila dál sebevědomě fungovat, není úkol z nejlehčích. Kdoví, zda to není pokus o kvadraturu kruhu… Učinit ho ale musejí všechny zavedené magazíny. V Reflexu – zanedlouho v nových prostorách – se o to bude snažit jiná formace než dosud. Společenský týdeník totiž teď opustilo několik dlouholetých členů redakčního týmu. Po 18 letech skončila vedoucí kultury Veronika Bednářová, po 15 letech reportérka Adéla Knapová, po 30 letech kreslíř Marek Douša. Odejít – do Echa – se následně rozhodl komentátor Bohumil Pečinka, který pro časopis psal 25 roků.

Respekt se musí vyrovnávat se ztrátou o poznání bolestnější, fatální. Odešel Pavel Reisenauer, klíčový tvůrce, který – jak připomněl šéfredaktor Erik Tabery – vtiskl časopisu tvář, a činil tak více než třicet let. Reisenauerovy kresby dělaly Respekt Respektem, jeho titulní strany byly nezaměnitelné – stylem, nápady, vtipem. Fungovaly v původním novinovém formátu i v časopisovém, na který Respekt před časem přešel, a pevně zavedený týdeník na nich stavěl i po nedávné změně vydavatele. Jak bude Reisenauer chybět, napoví srovnání, jak časopis působil, když na úvodní straně nevyšla jeho kresba, ale jen fotografie. Přijít s jiným řešením, aby vizuál Respektu nadále promlouval unikátně, bude přetěžké.

Konec února přinese na TV Nova dva velké programové počiny. Na Novu se vrací Formule 1 a televize chce přenosy udělat atraktivnější také pro ženy. Třetí řada Survivoru, soutěžní reality show z prostředí exotického ostrova, opět láká na známá jména, mezi nimiž tentokrát bude populární internetový tvůrce či tanečník ze StarDance. Česká televize v březnu naváže na letos zatím nejsledovanější premiérový seriál koprodukční novinkou, komediální krimi o vyšetřování paranormálních jevů v Československu 80. let minulého století. Zpravodajská televize CNN Prima News zavádí design zpravodajství a streamingová služba SkyShowtime předplatné s reklamou.

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral poosmé v řadě splnil všechna kritéria a opět tak získal plný pololetní bonus. Naopak Rada Českého rozhlasu ani na sedmý pokus nezvolila svého místopředsedu. Aktivní jsou vítězové aukce kmitočtů pro DAB+, konkrétně firma Fiera Touch Pavla Hájka slibuje první nové vysílače už letos. Jak ale upozorňuje odborník na vysílání Jan Potůček, komerční stanice to v novém prostředí budou mít těžké, a to nejen proto, že digitální rádio přichází s dvacetiletým zpožděním.

Na internetu mezitím nepřestává přibývat podcastů. Nový audiopořad BigTalk pomohl spustit bývalý šéfredaktor Hrotu Tomáš Jeník, promlouvat začal politický geograf Michael Romancov, zpěvák Tomáš Klus, k videopodcastům se vrátil Pavel Štrunc, s novým konceptem přišla Zuzana Fryaufová alias Zuzeta. A svůj podcast má už i Andrej Babiš.

Lucie Šplíchalová s Michaelou Studenou z Commlabu spojily síly a založily novou agenturu. Spolutvůrce podcastové strategie Seznamu Jan Kordovský přešel do reklamní agentury Comtech. Mark BBDO nově pracuje pro Linku bezpečí, MSL pro dodavatele chytrých řešení pro domácnosti Somfy, Vanilla PR pro startup DroneTech. LCG Media oznámila novou členku managementu a Media Age dvě nové tváře v týmu. Developerská J&T Real Estate představila nového manažera marketingu a projektový tým.

