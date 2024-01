Sumář týdne: Sporty TV staví tým, Nova Sport zdražuje, vydavatelé se šikují

Přípravy na silný sportovní rok v televizi jsou v plném proudu. Sporty TV, kterou chystá spolumajitel Tipsportu, sice potřetí odsunula termín svého startu, finišuje ale s formováním týmu – už má svou ředitelku produkce i šéfredaktora. Novinky přinese také TV Nova – ta kvůli Formuli 1 a závodům motorek přidá další dva placené sportovní kanály, bude jich mít už šest a to má pro diváky nepřekvapivý důsledek – zdražení. Sporty TV, která se chce zaměřit na domácí ligy sportů, které zatím v televizi nemají takový prostor, ale také třeba na přenosy finské a švédské nejvyšší hokejové ligy, bude naopak k naladění zdarma.

–––

Někdejší sportovní redaktor České televize, který do Sporty TV nastoupí jako šéfredaktor, byl dosud moderátorem ranního vysílání Rádia Prostor. To půl roku po svém startu dostává nového ředitele, producenta podcastů sesterského Echa. Střídá dosavadního šéfa, který byl zodpovědný za úvodní fázi, tedy přechod od původní značky Zet k nové stanici Prostor. Nový ředitel avizuje užší sepětí Prostoru a Echa, obě mediální firmy ostatně spadají do téže skupiny, podcasty Echa se tak nově dostanou i do éteru.

–––

Vedle multiplexu veřejnoprávního rozhlasu, který už pokrývá prakticky celou republiku, se formují nové sítě – celoplošné i regionální – pro digitální vysílání komerčních rádií. Stát v aukci kmitočtů pro DAB+ celkově získal čtrnáctkrát víc, než kolik činily vyvolávací ceny. Za jednotlivé sítě přitom získal až třicetinásobek. Podívali jsme se, komu a proč se investovat do kmitočtů vyplatilo, a zeptali jsme se, kolik bude stát samotné budování sítí. Nemalou roli v tom přirozeně bude hrát největší tuzemský operátor televizního a rozhlasového signálu České Radiokomunikace. Firma zároveň vedle vysílání posiluje i cloudovou část svého byznysu, a i díky dvěma čerstvým akvizicím cílí na třímiliardový roční obrat.

–––

O rok a půl později, než mělo, včlenilo Česko do své národní legislativy evropskou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Stejně tak rok a půl trvalo, než se čeští vydavatelé shodli na společném správci svých práv. Ten v jejich zastoupení bude po globálních platformách typu Google či Facebook požadovat takzvanou spravedlivou odměnu za užití jejich obsahu na internetu. Najít shodu sice zabralo čas, zato se povedlo dosáhnout toho, že nově založený spolek reprezentuje drtivou většinu českého trhu. Co o tom rozhodlo a jak probíhala vyjednávání, nám v rozhovoru popsal Robert Čásenský, vydavatel magazínu Reportér, jeden z celkem 17 zakladatelů kolektivního správce.

–––

A vzápětí začala série vyjednávání o dalších nových mediálních regulích. Jde o to, stanovit rozsah veřejné služby, kterou na tuzemském trhu poskytují Česká televize a Český rozhlas. Jinými slovy: co přesně mají ti, kdo za televizní a rozhlasové přijímače odvádějí povinné poplatky, za své peníze dostávat. Slovy komerčních mediálních hráčů: v čem by jim ČT a Český rozhlas neměly konkurovat tolik jako dosud, respektive vůbec. V následujících týdnech tak na půdě ministerstva kultury mají vzniknout klíčové teze takzvané charty, vůbec prvního dokumentu, který rozsah veřejné mediální služby v Česku vymezí. Zjistili jsme, kdo zasedne ve dvou pracovních skupinách, v nichž se o chartě bude diskutovat. Kromě vydavatelů jsou v nich i zástupci komerčních médií – televizí i rádií. Charta bude vyhláškou, úzce spojenou s takzvanou velkou mediální novelou. Jak návrh nového zákona o ČT a Českém rozhlasu vznikal, nám v rozhovoru popsal Michal Šašek, náměstek ministra kultury, který zároveň moderuje zmíněnou debatu o chartě.

–––

Stejně jako v neděli lze od příštího měsíce i o pondělcích očekávat přetahovanou tři hlavních tuzemských kanálů o diváky – TV Prima nasadí na první únorové pondělí svou další letošní seriálovou novinku. Brněnská televize mezitím experimentuje s moderátory z umělé inteligence ­– mají zvládnout hantec i ráčkování.

–––

Největší česká mediální agentura Knowlimits majetkově vstoupila do další dosud konkurenční firmy. Publicis Groupe shrnula svou úspěšnost v tendrech v uplynulém roce 2023. Katz83 posiluje své oddělení PR i HR. Nové klienty a spolupráce ohlásily agentury Cognito, Dentsu, FYI Prague, Seen Media PR a Svengali Communications. Dvě české agentury bodovaly na evropských Impact Awards, získaly celkem čtyři ocenění. V naší Reklamní katovně tentokrát zvítězila Boomerang Communications, díky kampani pro Kooperativu.

–––

Pojišťovna Uniqa má nového ředitele marketingu. Poskytovatel úvěrů Provident personálně posiluje vnější vztahy.

–––––

Odebírejte souhrn emailem, každou neděli ráno

Sdílejte