Sumář týdne: televize Barrandov skomírá, nové stanice se chystají

Situace kolem zadlužené TV Barrandov se vyhrotila – majiteli ateliérů (mimochodem předchozímu vlastníkovi stanice) došla trpělivost s dluhy provozovatele televize a odpojil mu elektřinu, což v sobotu nad ránem vyústilo v to, že vysílání všech tří kanálů skupiny vystřídal na devět hodin monoskop. Během sobotního dopoledne provozovatel televize situaci operativně vyřešil vlastními zdroji – podle Borovan.cz diesel agregáty dovezenými na barrandovský kopec – a začal znovu vysílat.

Oddlužování TV Barrandov, které řídí Jan Čermák, nyní už poloviční majitel provozující firmy, momentálně probíhá v rámci takzvaného individuálního moratoria. Čermák kromě poloviny společnosti Barrandov Televizní Studio vlastní už také polovinu mediální agentura Médea a celkové zadlužení firem Jaromíra Soukupa nedávno v rozhovoru pro Deník N odhadl na 1,5 miliardy Kč. Čermák za sebe vidí budoucí využití především pro branické sídlo Soukupových mediálních firem. Od dluhů očištěná TV Barrandov, s téměř tříprocentním podílem na trhu, by naopak mohla být vítanou akvizicí pro některou z velkých komerčních skupin Nova či Prima, které se opakovaně potýkají s vyprodaností reklamního prostoru na svých stanicích, ale i pro aspirující mediální skupiny jako A 11.

*

Český televizní trh mezitím očekává vstup nových hráčů. Licenci na svou první volně vysílající stanici Warner TV v Česku získal americký mediální gigant Warner Bros. Discovery, který už v tuzemsku šíří 18 svých kanálů, dosud všechny ale jako placené. Už příští měsíc má na trh přijít další sportovní stanice Sporty TV, rovněž volně šířená. Využije bývalé zázemí někdejšího významného operátora UPC v pražských Nuslích. Licenci si vyzvedla také OK TV, chystaná hudební televize, která hodlá vysílat „hudbu, lifestyle a zábavu vyrobené v ČR, ale také videoklipy z celého světa“, jak avizovala směrem k regulátorovi. Také hudební OK TV mají mít diváci možnost naladit bezplatně.

*

Příspěvkem do aktuálních debat o tom, jestli a o kolik se mají zvýšit poplatky veřejnoprávním médiím, se stal čerstvý výzkum Masarykovy univerzity, co vlastně Češi od České televize a Českého rozhlasu očekávají – a co ne. Česká televize výrazně změnila tým svého nedělníku o médiích Newsroom ČT24, včetně moderátora.

*

„Bezpečný prostor pro vyjádření mladých“ chce v novém projektu poskytovat rozhlasová skupina Media Bohemia, přidává také další dva streamy na internetu.

*

Na projekty menších filmových a televizních tvůrců nabízí ministerstvo kultury 200 milionů Kč z Národního plánu obnovy.

*

Loni v červnu to bylo 30 let, co zahájila své vysílání TV Prima (původně Premiéra), letos v únoru si svých 30 let připomene také TV Nova. Právě na 4. února, kdy v roce 1994 začala vysílat, plánuje letos Nova nasadit nový seriál, „kriminálku s nádechem prázdninové pohody“ – únor tak přinese nedělní souboj premiérových sérií Novy, Primy a také ČT. Další novinkou Novy, určenou zejména předplatitelům videotéky Voyo, bude další – už třetí – řada reality show z odlehlého ostrova. „Sázka na kdysi nejslavnější reality show nevyšla,“ ohlédl se Vojtěch Kristen na Info.cz za právě skončeným Big Brotherem, formátem, který Nova loni nasadila opět po 18 letech.

*

Majitel Novy se rozhodl posílit svou komunikaci, sáhl po někdejší dlouholeté šéfce investiční skupiny Rockaway Capital. Pražský hotel Mandarin Oriental má nového šéfa marketingu a obchodu, ze sítě Marriott. Bývalá šéfredaktorka časopisu Estate se pustila do marketingu pod vlastní značkou, buduje ženský tým.

*

Nadnárodní komunikační koncern WPP pokračuje ve spojování svých agenturních značek, nově to potkalo VMLY&R a Wunderman Thompson. Nové kreativní agentury si vybraly online supermarket Košík.cz a značka Frisco Plzeňského Prazdroje. Historicky nejlepšího výsledku v naší Reklamní katovně, dlouholetém pravidelném hodnocení tuzemské kreativy, dosáhl Jinej gang, s novou sérií spotů pro Fio banku.

*

V Graylingu mají nového šéfa divize public affairs. Nově získané klienty hlásí komunikační agentury Lesensky.cz a Vanilla PR. Asociace public relations se zabývala podnětem proti agentuře Native PR ohledně práce pro Správu železnic.

