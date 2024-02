Sumář týdne: TV Nova slaví 30 let, Mind2Flo redukuje strukturu

Nova, zásadní komerční stanice na českém televizním trhu, si dneškem připomíná 30 let od svého startu. Vysílání spustila 4. února 1994 a rychle se stala fenoménem. Zatím naposled změnila majitele před třemi lety, přičemž několik let ji provázel postupný pokles sledovanosti (až ji předstihla i její věčná rivalka Prima). Teprve v posledních dvou letech Nova nepříznivý trend otáčí. „Stabilizace už proběhla,“ shrnuje v rozhovoru pro Médiář Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu Novy a její streamingové platformy Voyo. Tu se Nově podařilo před pár lety úspěšně restartovat a získat pro ni statisíce diváků, kteří navíc platí. Ke klasickému lineárnímu vysílání Reitler taky řekl: „Nova tu třicet let určovala trendy komerční televize – učila nás, co jsou koláče sledovanosti, peoplemetry. Nova šířila způsob, jak dělat zábavu moderně. Přivedla superprogresivní pořad Tabu, vrátila estrády, určovala trendy v publicistice. Následovala zlatá éra, kdy se Nova opřela do fiction – jak Honza Prušinovský dal Nově Okresní přebor, Nova pomohla Honzovi Prušinovskému. Uvedla moderní kriminálku, Kriminálku Anděl, dosud nepřekonaný sitcom Comeback. To vše Nova byla a poslední dva roky si bereme zpátky, co se Nově podařilo zbudovat.“

Voyo teď uvedlo další povedenou novinku Metoda Markovič: Hojer. Chystá druhou řadu série o dospívání Sex O’Clock, třetí řadu Ivety, taky Studnu. V televizním vysílání Nova dnes večer nasazuje novou komediální kriminálku Policie Hvar a zítra premiérovou, už desátou řadu Specialistů. Hledá místo pro nové publicistické pořady, slibuje nové logo a vizuál, v létě pojede roadshow po 14 městech Česka, na podzim pak přidá další soutěžní show z prostředí gastronomie. Třicet let si Nova připomíná speciálním webem, na hlavní stanici dnes nabídne speciál soutěže Na lovu mimo jiné s Vladimírem Železným, svým zakládajícím generálním ředitelem, pak Televizní noviny z kulis replikujících původní studio z roku 1994 a půl hodiny před půlnocí vzpomínkový pořad reflektující tři dekády její hlavní zpravodajské relace. Třicet konkrétních momentů z 30 let komerční televize vybral Filip Rožánek na Digizone.

Mimochodem: přesně před 20 lety vznikla sociální síť Facebook.

Prvního února byl ten den, kdy mediální skupinu Mafra oficiálně převzal nový majitel. Antimonopolní úřad nebyl proti, Karel Pražák tak získal noviny, časopisy, weby, televizi, rádia, tiskárnu i slovenskou divizi. Samotné sídlo Mafry na pražském Smíchově ale dál patří firmě Andreje Babiše.

„Jediná česká televize o vodě“ rozšiřuje pokrytí o další lokality, její majitel vedle toho připravuje výstavbu sítí pro digitální rádia a také novou celoplošnou televizi zaměřenou na regiony. Z Regionální televize zrozená A 11, která se nyní profiluje jako plnoformátová, využila matadora zábavy kromě podvečerního živého pásma také později večer a do vysílání nasadila jeho late night show.

Agnieszka Holland, Tomáš Vorel nebo také Bohdan Sláma dostali od Prahy příspěvek na své nové filmy. Pražský audiovizuální fond podpořil vznik nového snímku o Franzi Kafkovi, minisérii o Anežce České či volné pokračování Gymplu a Vejšky.

Economia dvakrát zalovila v řadách zpravodajské redakce veřejnoprávní České televize: do pořadu Spotlight si po nedávném odchodu Lindy Bartošové vybrala ke Světlaně Witowské další moderátorku známou z ČT24, do Hospodářských novin zase nastupuje specialista na dopravu. Naopak dosavadní šéfredaktor specializovaného magazínu Logistika přešel z Economie do vydavatelství odborného tisku Atoz Group.

Economia a také televize Prima si nechávají diskuse na svých webech a sítích hlídat slovenským startupem proti nenávistným komentářům.

Do redakcí i zázemí svých titulů v onlinu letos plánuje výrazně investovat Burda. O plánech tradičního mediálního domu po loňské akvizici internetového vydavatelství Extra Online Media blíž promluvili Michaela a Tomáš Kačena, manažerský i manželský pár, který online Burdy řídí.

Ke střetu původní vize a pragmatického pohledu na fungování po dvou letech došlo ve skupině Mind2Flo, která tak zredukovala svůj dosavadní střechový management. K výměně zakládajícího ředitele došlo po 13 letech v agentuře Visibility. Nového kolegu, který přišel z Proficia, hlásí agentura Pudeto. Nové klienty oznámily AMI Communications, Newlogic a Topic PR.

Nové mluvčí mají Česká národní banka i maloobchodní řetězec Lidl. Nejlepší mluvčí roku tradičně ocenil PR Klub – anketu tentokrát vyhráli zástupce sázkové kanceláře, pražského státního zastupitelství a tým britské ambasády.

A začala letošní sezóna oborových soutěží. Přihlášky tak už lze posílat do České ceny za PR alias Lemura, do Zlatého středníku, do Young Lions a také do ADC Czech Creative Awards.

