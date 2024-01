Sumář týdne: u koho skončí Mafra, kde sledovat sport, kdo postaví sítě pro digitální rádio

Média

Čtyři měsíce poté, co investor Pražák oznámil, že od „Babišova“ Agrofertu odkoupí s chemičkou Synthesia i mediální domy Mafra a Londa (rádia Impuls a RockZone), transakci posvětil antimonopolní úřad. Po deseti letech tak Mafra a Londa přecházejí do nových rukou. Aktuální otázkou je, zda v nich zůstanou, anebo poputují dál. Skončí po boku TV Nova? To ukáže až čas, řečeno mediální floskulí. Skupina PPF (s francouzským Canal+) mezitím zachraňuje švédskou videotéku Viaplay, referují Seznam Zprávy.

À propos TV Nova: tam se na sklonku loňska po šesti letech měnil šéfredaktor zpravodajství. Dosavadní odešel na Slovensko řídit zpravodajství sesterské TV Markíza, jeho nástupcem se stal dlouholetý šéf webu TN.cz. Nova tak pokračuje ve sbližování televize a internetu. A také jmenovala vlastní finanční ředitelku – dosud měla společného šéfa financí právě se slovenskou Markízou.

TV Prima pokračuje v moderátorských změnách ranní relace zpravodajské CNN Prima News a do večerních Hlavních zpráv povolává na záskok moderátorku nedělní diskusní Partie. Lednový program skládá Prima z dalších seriálů, které už dřív nasadila do své placené streamingové služby. A vyplácí se to.

Česká televize, Prima, Nova – pořadí ve sledovanosti (v cílové skupině 15+) se loni nezměnilo. Veřejnoprávní televizi opět nejvíc pomohly vánoční pohádky, taky StarDance. Zkraje letoška našla nástupce za moderátorku cestovatelského Objektivu, která se loni stala tiskovou mluvčí ČT. Její předchůdkyně přešla z Kavek na Hrad, komunikaci prezidenta Pavla tak teď vedou dva bývalí blízcí spolupracovníci bývalého šéfa ČT Petra Dvořáka.

Nový rok přináší velké změny ohledně sportovních televizních přenosů. Ženský tenis WTA si zajistil Canal+ a formuje tým expertek. Práva na turnaje mužského ATP nově získala Telly, které bude výrobu zajišťovat O2 TV. Telly už před pár měsíci zařadila Oktagon, O2 TV zase bude dalších pět sezón vysílat český prvoligový fotbal ­– tendr na něj pomohl tuzemským klubům k třikrát větším penězům než dosud. Formule 1 letos přechází na Novu, i ta už představila komentátory. A čeká se na start nové Sporty TV – v lednu to ještě nebude, píše Digizone.

Mimo jiné právě kvůli sportu navýší letos Česká televize svůj rozpočet – dosáhne téměř 8 miliard Kč. Bude to o půl miliardy víc než v předchozím roce a nový ředitel Jan Souček sáhne do finančních rezerv hlouběji, než se plánovalo. Český rozhlas rozpočet navýšil „jen“ o stovku milionů, na 2,4 miliardy. Rozpočty veřejnoprávních médií placených z poplatků v souhrnu poprvé přesáhnou 10 miliard Kč.

Vstup do jeho druhého století nezačal pro Český rozhlas nejšťastněji – v prosinci mu hackeři ukradli data všech uživatelů aplikace Můj rozhlas. Generální ředitel René Zavoral naznačil, kdo by za tím mohl stát. V rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře také připustil, že při vyjednávání o zvýšení rozhlasových poplatků by mohl být vstřícnější k představám online vydavatelů. Rozhlasová rada stále čeká, až poslanci vyberou jejího devátého člena – protože je v osmi rozdělena vedví, zatím ani na šestý pokus nezvládla zvolit svého místopředsedu.

Aukce kmitočtů pro digitální rozhlas vynesla přes 79 milionů Kč, dostalo se na všech osm účastníků dražby. Jedním z úspěšných je herec epizodních rolí v seriálech Primy.

Dlouholetá komentátorka Echa přestoupila do Czech News Center, kde bude psát napříč tituly (a reportovat přímo ředitelce). Jeden z těchto titulů, ekonomický deník E15 chystá několik nových videopořadů, angažoval do nich dosavadní redaktorku Forbesu. Refresher opouštějí dvě z klíčových postav. Skupina A 11 po roce mění vedení svých redakcí.

Americký Netflix angažoval do své první české reklamy Petra Nárožného a u našich reklamních katů to vyhrál. Francouzský Canal+ natáčí svou první českou minisérii, „drzou romantickou komedii z 19. století“. Ostravské Divadlo Mír do hlavní role seriálu Krematorium obsadilo Jiřího Lábuse. Díky novému zákonu mohou filmaři znovu žádat o pobídky na své projekty.

Deník Právo pod Seznamem ruší jednu z příloh a část pozic v redakci. Česká pošta končí s prodejem novin a časopisů na svých pobočkách. Končí i závislost médií na sociálních sítích, upozorňuje David Klimeš. Evropská unie se shodla na pravidlech ochrany novinářů a transparentnosti médií. Fotobanka Profimedia spočítala, kolik mediální domy loni utratily za obrázky pro pobavení svých čtenářů.

Marketing & PR

Jako každým rokem jsme i za loňské období 2023 vyhlásili top 10 českých reklamních kampaní. Ocenění Agentura večera letos přidají výroční ADC Czech Creative Awards, zároveň se víc otevřou designu. Petra Jankovičová z Triadu, Robert Haas ze Symbia a Marián Fury z Darwin & the Machines zeširoka podiskutovali, kudy na trhu vede cesta pro nezávislé marketingové agentury.

Komunikační agentury

Za „vyšší desítky milionů korun“ prodali zakladatelé eVisions svou agenturu, kterou budovali deset let. Britská YouGov odkoupila výzkumný spotřebitelský panel německé GfK. AMI Digital zkoumala, jak jsou na tom Češi (a Slováci) s používáním umělé inteligence. Propagaci České asociace umělé inteligence zajistí Boys & Girls. S&K Public posílila svůj obchodní tým. Visibility přijala odborníka na TikTok a Twitch. SPR Media změnila název.

Marketéři & mluvčí

Česká pobočka rozvozové služby Wolt představila nového ředitele marketingu. Nová píáristka brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny přišla z agentury Cognito. Tiskovou mluvčí změnila Ostravská univerzita.

Retail

Propad české e-commerce se loni zastavil. Prodejce nábytku XXXLutz má v Česku a na Slovensku nového šéfa. Řetězec Penny po šesti letech končí s dosavadní kreativní agenturou a hledá novou, dodavatele PR už vyměnil. Vodafone koupil od Sazky virtuálního mobilního operátora a polský výrobce džusů a limonád Maspex od Francouzů karlovarskou Becherovku.

Odebírejte souhrn emailem, každou neděli ráno

Sdílejte