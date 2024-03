Sumář týdne: Voyo vstupuje do druhé generace, převypráví Studnu

Voyo, streamingová služba TV Nova, tři roky od restartu vyrostlo do síly. Před pár týdny se chlubilo milionem předplatitelů dohromady v šesti zemích, kde je k dispozici, přičemž v Česku, na jeho hlavním trhu, to může být kolem půl milionu abonentů. Pokud bychom jednoduše násobili jednotnou částkou za měsíční předplatné Voya, docházíme k tržbám zhruba osmdesát milionů korun za měsíc. To je za rok miliarda. „Do fiction jsme vrhli dvě miliardy korun,“ říkal nedávno Michal Reitler, který šéfuje vývoji obsahu právě pro Voyo a Novu. A který po přestupu z České televize stojí v čele streamingového úspěchu Novy. Letos už Voyo „odvysílalo“ celého „Hojera“, tedy povedenou první šestidílnou sérii volného cyklu Metoda Markovič. Ta loni vyhrála na Serial Killeru, festivalu seriálů v Brně. Včera Voyo poprvé bodovalo na Českém lvu – v kategorii Nejlepší televizní film nebo minisérie zvítězila loňská Matematika zločinu. Jednu z novinek nyní pro Voyo začala natáčet režisérka Tereza Kopáčová. Ta stojí za vůbec prvním „originálem“ Voya, sérií Případ Roubal. Teď se pouští do látky nazvané Studna. Pod ní je jako kreativní producent vedle Reitlera podepsán Michal Prokeš, jeden z manažerů komunikačního týmu Novy a také obyvatel Vonoklas, vesnice, kde se případ kdysi odehrál. Kopáčová hodlá podle scénáře Mira Šifry a Kristiny Májové pátrat po kořenech tragédie, odvyprávět v šesti epizodách celý příběh rodiny Jelínkových na ploše téměř pěti dekád. Studna je dosud známá jako nejděsivější díl Třiceti případů majora Zemana. U nového zpracování tématu zaujme i zmíněný tým: Šifra napsal minisérii Rédl (Česká televize) a loni uvedený film Úsvit, Kopáčová má za sebou čerstvý úspěch v podobě seriálu Smysl pro tumor (Česká televize), což je zatím nejsledovanější letošní televizní seriál. Pro televizi režírovala film Metanol i seriály Ochránce, Nevinné lži, Soukromé pasti. Její chystanou novinku šéfproducent Reitler prezentuje jako rodinné drama. „Týká se našich dnešních životů víc, než jsme tušili. Může se stát znovu. A proto ho chceme vyprávět,“ říká a předesílá: „Studna je Voyo Originálem druhé generace.“ Už v „první generaci“ se Voyo začalo nově dívat na postaru zarámované skutečné příběhy (viz Ondříčkův Král Šumavy). Letos začíná i vyvážet – jako první v zahraniční distribuci budou Extraktoři, loni uvedený šestidílný špionážní thriller, který koupil distributor Keshet International. A vůbec poprvé se Voyo Originál – tedy dílo, které vzniklo exkluzivně pro streamingovou platformu – objeví v klasickém vysílání Novy. Televize tak přerušuje svou dosavadní praxi dávat původní seriály Voya výhradně pro předplatitele. Koncem března nasadí první dvě třídílné řady triptychu Iveta, o zpěvačce Bartošové. Bude to mimo jiné lákadlo na třetí, závěrečnou řadu, která bude v květnu uvedena opět jen exkluzivně na Voyu. Zda „druhá generace“ Voya přinese to, co už od začátku praktikuje konkurenční Prima+ televize Prima – tedy nejdřív novinku uvést pro předplatitele streamingu a o něco později ji pak přenést do hlavního vysílacího času televize –, to teprve uvidíme.

–––

Zatímco ochrany před věřiteli dosáhla po televizi Barrandov další zadlužená firma Jaromíra Soukupa, obchodní entita Media Master, na televizní trh se chystají nové stanice. Filmová a seriálová Warner TV amerického zábavního gigantu Warner Bros. Discovery oznámila datum svého startu v Česku. Pokrýt devět krajských měst včetně Prahy hodlá nový regionální program TV R. A celoplošná A 11 přidává další várku pořadů.

–––

Rádio Impuls si připomnělo 25 let úspěšného fungování. Covid sice stanici připravil o třetinu publika, přesto Impuls zůstává nejposlouchanější soukromou stanicí na českém rozhlasovém trhu a komerčně se mu nadále daří, řekl v rozhovoru pro Médiář Jiří Hrabák, zakládající šéf Impulsu. Rádio Blaník, největší komerční konkurent Impulsu, uvedl stream Blaník Oldies, navazující na Oldies Radio, které před třemi lety skončilo v éteru a přesunulo se právě na internet. Moravské Radio Čas expanduje na Vysočinu s využitím kmitočtů někdejší sesterské stanice Dálnice.

–––

Hodinové sazby v komunikaci letos vzrostly o míň, než kolik byla loňská inflace, zjistila novým výzkumem Asociace komunikačních agentur. Ta do svých řad také přijala nového člena, agenturu Story tlrs. Z agentury Effectix se stává skupina, jednou z jejích nových divizí je mediální agentura Skyline Media. Boomerang Communication bude spravovat na čtyřech trzích čtyři značky výrobce kosmetiky Givet. Konektor zajistí komunikaci závodům Spartan. Adison s novou manažerkou Kristýnou Mazánkovou rozšiřuje záběr o technologie a také globální komunikaci. Poskytovatel IT řešení Seyfor si jako nového ředitele komunikace vybral Marka Steigera. A maloobchodní řetězec Billa přišel s novou vizuální identitou a sloganem, na čerstvé komunikaci spolupracoval s agenturou McCann Prague.

–––

Vladimír Bystrov (Bison & Rose), Patrik Schober (Pram Consulting) a Jan Husták (Hustá) diskutovali v našem studiu o public relations v Česku. V debatě došlo na měření, na tendry, na odměňování agentur i jejich zaměstnanců a také na netradiční benefity.

–––

A z podcastu Aust připomeňme i dřívější rozhovor s režisérem Tomášem Mašínem. Jeho snímek Bratři včera získal Českého lva za nejlepší celovečerní hraný film. Gratulujeme! Za nejlepší scénář byla oceněna Alice Nellis, s níž Mašín spolupracoval na filmu Němá tajemství. O obou snímcích jsme s Tomášem Mašínem mluvili před jejich loňskou premiérou.

