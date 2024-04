Sumář týdne: Warner TV už vysílá, Mikýř kromě Survivoru bude i na Prima Cool

Vraždy, detektivky, rodinné komedie i dokumenty, třeba o fenoménu OnlyFans – to vše je mezi 25 novými projekty, které vznikají pro TV Nova a její placenou streamingovou službu Voyo. Ta pokračuje v rychlém růstu: tři roky od svého restartu má v Česku a na Slovensku celkem už 820.000 předplatitelů. Kriminální případy neopouští ani Česká televize: v pondělí 8. dubna nasazuje druhou řadu seriálu Stíny v mlze, případů ostravské mordparty.

Od úterý 2. dubna vysílá volně přístupná televize zaměřená na seriály a filmy Warner TV. Cílí hlavně na publikum od 35 let výš a pro skupinu Warner Bros. Discovery tu vedle jejích placených kanálů, streamingové platformy HBO Max a prodeje obsahu tuzemským televizím představuje další cestu, jak zpeněžit audiovizuální knihovnu. Respektive oslovit druhou polovinu populace v Česku, kterou Warner Bros. Discovery nezasahuje placenými stanicemi, jak popsal místní ředitel distribuce a obchodního rozvoje skupiny Václav Paleček v rozhovoru pro Médiář.

Naopak na mladší publikum zaměřená Prima Cool si heslem „Konečně můžem!“ připomíná 15 let od svého startu. Startovala 1. dubna 2009 jako první z tematických kanálů TV Prima. Druhým se 8. března 2011 stala Prima Love, zacílená na ženy, která si před měsícem připomněla 13 let od startu. Jednou z jarních novinek Prima Cool bude avizovaná Mikýřova hysteorie českých dějin, netradiční pohled do tuzemské historie. Zájmu o nový pořad by mohla pomoci i aktuální účast Mikýře, populárního internetového tvůrce, v reality show Survivor konkurenční TV Nova.

Na podzim má do kin přijít nový film o dezinformacích Výjimečný stav – natáčí se podle scénáře Milana Tesaře, režíruje ho Jan Hřebejk a hlavní role mají Ondřej Vetchý, Tatiana Dyková a Jordan Haj.

Mediální skupina Mafra oznámila, že už nebude vydávat bezplatný regionální týdeník 5plus2. Jeho poslední číslo má vyjít v pátek 12. dubna – do té doby bude jasné, zda se Mafra nakonec dohodne s mediální skupinou A 11, která měla o titul zájem, anebo zda týdeník, který kdysi kolportoval osobně jeho první vydavatel Andrej Babiš, po 12 letech skončí.

Po 15 letech skončil v čele tradičního časopisu Svět motorů jeho šéfredaktor Zbyšek Pechr, zároveň opustil pozici šéfa integrovaného newsroomu motoristických titulů v rámci mediálního domu Czech News Center. Vedení newsroomu po něm převzal Petr Benzl a Světu motorů nově šéfuje Petr Slováček. Personální změny se dějí v době, kdy se Czech News Center přestěhovalo z pražských Holešovic do nových prostor na Hagiboru ve Strašnicích. Jen o kousek dál tam sídlí TV Prima, která teď završila převzetí internetového mediazastupitelství Impression Media: rok poté, co ho koupila od rozhlasové skupiny Media Bohemia, získala i menšinové podíly od zakladatelů Romana Stolejdy a Davida Bauckmanna, kteří z firmy odcházejí. Kromě toho Prima a také mediální dům Economia dosadily své lidi do vedení Asociace online vydavatelů.

Generálnímu řediteli České televize Janu Součkovi odešel celý Etický panel, všech pět jeho členů se rozhodlo ke konci března rezignovat. Předcházely tomu tahanice o to, co vlastně mají mít panelisté v kompetenci. Všechny dosavadní členy Etického panelu ČT jmenoval v minulých letech Součkův předchůdce Petr Dvořák. Poradní orgán generálního ředitele veřejnoprávní televize si nyní Souček hodlá nově složit podle svého.

Rada Českého rozhlasu je sice kompletní, ale stále nezvolila místopředsedu. Kontrolní orgán veřejnoprávního rádia provedl už devátý pokus kompletace svého vedení, ten ale zhatil prozaický důvod – dva ze tří možných kandidátů na místopředsedu nebyli na příslušné schůzi přítomni. Své plány na výstavbu komerčních sítí pro digitální rádia nám po všech předchozích operátorech vyjevila i firma Broadcast Services. O svém byznysu si s Médiářem povídal rovněž Miroslav Pýcha, rozhlasový matador a provozovatel stanic Hey, Color, Sázava a nově i Česká Kanada. Svá rádia řídím z mobilu a vysílače si stavíme sami, popisuje v rozhovoru.

Čerstvě vyšla výroční zpráva o hudebním trhu v Česku: nadále mu vévodí Spotify a za streaming hudby tu platí už dva miliony lidí.

Soutěž mladých profesionálů v komunikaci do 31 let Young Lions letos nově vyhlásila výsledky svých všech pěti kategorií najednou: zlato si z galavečera v WPP Campusu odnesly soutěžní dvojice ze Zaraguzy, DDB, Saatchi & Saatchi, MSL, Leo Burnett a Plzeňského Prazdroje. Vůbec poprvé se udělovaly také výroční ceny za nejlepší firemní podcasty. Pořadatelem ocenění je podcastový label EP Events & Production (kde nahráváme i my) a slavnostní vyhlášení výsledků úvodního ročníku proběhlo v prostoru Václavák 22.

Do produkční agentury Ameba vlastnicky vstupuje Luděk Motyčka, předtím dlouholetý manažer Googlu a také podílník v agentuře Lafluence; zaměří se na festival Rock for People. Agentura Topic PR patří opět celá svému zakladateli Karlu Pluhařovi, vystoupila tak ze skupiny Near & Dear. Zakladatelé ostravské agentury Advisio naopak předali řízení firmy nové šéfce Ladě Pěgřimkové. Z agentury Instinct vznikla skupina Instinct Group, jednou z jejích divizí se stala Social Headz, agentura zaměřená na marketing na sociálních sítích, kterou vede Dominika Menclová (přišla z Czech Promotion). Rychloobrátkový gigant Unilever změnil komunikační agenturu, místo AMI Communications přichází Pepr Consulting Petra Engliše. Z AMI Communications do Insighters přešla Pavla Šeborová, řídí tam byznysový tým. Michal Pivarči přestoupil z Triadu do Ogilvy, v čele týmu Ticino, který pracuje pro T-Mobile, nahradil Michaelu Pechanovou. Z VCCP rovněž do Ogilvy přešel copywriter Ondřej Zvolský. Cognito znovu pracuje pro město Aš. Visibility dělá pro prodejce luxusního oblečení Fade.cz. Matbold vytvořila novou vizuální identitu Presto Ventures.

Billa mění ředitele: ze Slovenska přichází Marek Doležal, v čele řetězce v Česku střídá Liama Caseyho. Tomáš Vyšohlíd se vrací z Vídně do Prahy, po devíti letech skončil v pozici šéfredaktora instore Rádia Penny. Marketingový tým Portu se rozrostl a mění strukturu: Ondřej Karanský povýšil na marketingového ředitele a pod sebou Martina Beneše a Júlia Bartóka. Komunikaci Air Bank nově vede Alžběta Honsová, přišla z Deloitte, střídá Janu Pokornou, která jde na mateřskou. Politický marketér Marek Prchal uvádí na trh svou knihu Duše národa, s podtitulem „deset let jsem rozvracel národ, což ho spojovalo jako nic předtím“.

Nakonec novinka: už zítra startuje náš nový týdeník o marketingu Brandy, briefy, budgety! Jde třikrát proti trendům – bude jen ve zvuku, bude krátký (nejvýš půlhodiny) a bude k poslechu bezplatně, nový díl vždy v pondělí ráno. Jen ten, kdo ho bude chtít o den dřív (v neděli ráno), může za jedno euro týdně vstoupit do našeho klubu. Kromě předpremiér nového pořadu tam budou také soutěže o vstupenky na marketingové eventy a konference.

Úvodní díl Brandů, briefů, budgetů má výjimečně 50 minut, nabízí hned dvě soutěže a pro ty, kdo chtějí mít náskok, je k poslechu už teď.

