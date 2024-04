Svá rádia řídím z mobilu a vysílače si stavíme sami, popisuje Miroslav Pýcha

Léta se mu daří fungovat vedle velkých rozhlasových skupin a za minimální náklady provozovat hned několik rádií, o která usilovaly i silnější mediální skupiny. Miroslav Pýcha, někdejší člen první české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která kromě jiného v roce 1993 udělila licenci TV Nova, je rádiový samorost, kterému někteří větší hráči nemůžou přijít na jméno. Okolo rádií se pohyboval už po sametové revoluci, a dokonce pro tehdejší meziresortní komisi pro média připravoval koncepci využití spektra pro rozhlasové vysílání. „Vycházel jsem z šesti celoplošných sítí na FM. Tři byly pro veřejnoprávní rozhlas, dvě pro komerční celoplošky a jedna pro regionální rádia,“ vzpomíná Pýcha v rozhovoru pro Médiář.

Na základě těchto podkladů pak podle Pýchy vznikaly soubory kmitočtů pro první česká soukromá rádia. Ta však nejprve vysílala na základě experimentálních licencí přidělených přímo meziresortní komisí. Celkem takto vzniklo 18 rádií a ta ve chvíli, kdy se mělo přejít na standardní systém udělování licencí, přišla s požadavkem na „zabetonování“ trhu, aby nemohla vznikat žádná další konkurence. Což se jim v té době nepodařilo, ale později díky skupování a síťování samostatných regionálních rádií k tomu v analogovém éteru přece jen došlo. „A teď se chystá něco podobného s digitálním vysíláním, protože Český telekomunikační úřad navrhuje v aktualizaci Plánu využití rádiového spektra zabetonování pozic operátorů sítí pro digitální rozhlasové vysílání, kteří uspěli v aukci kmitočtů pro DAB+,“ míní Miroslav Pýcha.

Projekty pro jiné a pak Limonádový Joe

V první české vysílací radě vydržel Pýcha tři a půl roku, než byla odvolána tehdejší vládní koalicí pod vedením ODS. Jakožto bývalý radní se nechtěl rovnou ucházet o vysílací licence pro rádia, tak pomohl několika později úspěšným rádiím sepsat projekt s žádostí k radě pro vysílání. „Nebudu raději říkat, kdo dostal licenci, ale prostě jsem věděl, jak se ten projekt má napsat. Ale potom se toho chytla taková partička a začalo vítězit něco jiného než kvalita projektu. Tak jsem si řekl, že bych konečně mohl požádat o licenci já. A žádal jsem tak dlouho, až jsem dostal nabídku převzít Rádio Limonádový Joe,“ vzpomíná Miroslav Pýcha. Kultovní pražské rádio se tehdy potýkalo s finančními problémy. Od vlastníka barrandovských studií, která stanici převzala a provozovala rádio skrze firmu Barrandov FM, dostal Pýcha nabídku, zda by ji nechtěl ekonomicky ozdravit.

„Byl jsem tam v pozici nechtěného ředitele, protože kluci, kteří to rádio do té doby vedli, ho zachránit ani nechtěli. Plánovali, že si požádají o novou licenci a původní rádio s dluhy okolo 25 milionů korun zavřou,“ tvrdí Pýcha. Při nástupu do funkce si snížil plat na polovinu a rádio postupně zbavil dluhů, což prý ocenila i tehdejší vysílací rada. Jenže zákon ještě nepočítal s automatickým prodlužováním licencí a Limonádovému Joe vypršela původní licence. O novou si kromě firmy Barrandov FM požádali i další zájemci a lukrativní pražskou frekvenci nakonec získalo dnešní rádio Expres. „Připadal jsem si, jako kdybych si postavil dům a šel na úřad pro dekret na bydlení a tam by mi řekli ‚pane Pýcha, my jsme si to rozmysleli, bydlet tam bude někdo jiný a vy si postavte něco jiného‘,“ líčí rozhlasový manažer.

Léta soudních sporů o rádio Sázava

Od vysílací rady tehdy Pýcha dostal „náhradou“ nabídku získat středočeský kmitočet 89,3 MHz, na kterém později začalo vysílat Rádio Sázava. „Licenci ale dostala jiná firma a vznikl okolo toho spor, který se táhl devět a půl roku,“ vzpomíná Miroslav Pýcha, který se před soudem právně zastupoval zcela sám: „Jenom jsem měl jako konzultanta kamaráda právníka. Občas mi koncipování a vedení sporu pochválila i Markéta Havlová, známá právnička televize Nova a České televize.“ V roce 2011 Pýcha spor o Sázavu definitivně vyhrál a rádio spustil. Ještě předtím ale řešil, jak na vysílač v Kozmicích u Benešova dostane obsah vysílání, protože vybudování trasy z Prahy by bylo příliš drahé: „Měl jsem studio v Praze na Výtoni a trasa odtamtud by vyšla skoro na půl milionu. Jednou mě takhle napadlo s kamarádem z Pardubic, že bychom mohli vyzkoušet vysílání na dálku. V jedenáct hodin večer se mi přihlásil z domova na vzdálenou plochu a já jsem ho jenom připnul na vysílač a vysílali jsme.“

To bylo poprvé, co si Miroslav Pýcha uvědomil, že může mít studia vlastně kdekoli. „Umožnila to i technologie, která do té doby neexistovala, streamovací zařízení přes internet. Aspoň v tom bylo těch deset let soudů dobrých, že se mezitím technologie vyvinula tak, že jsem mohl mít jedno studio na Výtoni a další studia rozptýlená po republice,“ prozradil v rozhovoru. Týmž způsobem jako tehdy Sázava nyní Miroslav Pýcha provozuje i svoje další rádia Color, Hey či nejnověji stanici Česká Kanada, která ale brzy přebranduje právě na Hey. „Studio na Výtoni jsem zrušil, všechno si teď řídím od sebe z Točné, přes vzdálenou plochu na mobilu, takže můžu kdykoli cokoli odbavit. Když jsem to ukazoval jednomu broadcasterovi, který jede ve starém stylu, nechápal, jak to dělám. Z taxíku jsem mu přes mobil pustil písničku a jingl,“ směje se Miroslav Pýcha.

Michael V. pro Color předtáčí z domova

Centrálu všech svých rádií tak má Pýcha u sebe doma a nemusí nikde platit nájem za vysílací prostory. „Mám tam natažená tři internetová připojení, abych měl nějakou rezervu, a odtamtud všechno řídím na dálku přes mobil,“ popisuje fungování svých rádií. Moderátoři se do vysílání připojují třeba i ze svých domovů, například Michael Viktořík alias Michael V. z rádia Color svoje vysílání předtáčí a posílá na server hotový pořad dopředu. „Nikoho to ani nenapadne, že celých dvanáct let nevysílá živě. Někdy se stane, že zapomene nastavit premiéru pořadu na další den, ale je schopen mi v jednu ráno zavolat, já se otočím v posteli, vezmu mobil a zařadím jeho pořad, který on už zařadit nestihne, protože je zrovna někde na cestě,“ popisuje Pýcha praktické fungování stanice Color, kterou před časem převzal od Petra Žantovského ještě pod názvem Rádio Ethno.

Před osmi lety Miroslav Pýcha oživil někdejší značku rádií Hey, když po expanzi rádia Sázava do dalších regionů přišel na to, že takto geograficky jednoznačný název nemůže fungovat například na Ostravsku. „Na známku Hey jsem přišel náhodou, zjistil jsem zhruba měsíc po vypršení její platnosti, že je volná,“ vzpomíná Pýcha na někdejší síť rádií Hey, kterou provozoval dnes už zesnulý ostravský podnikatel Radim Pařízek s mediální skupinou GES, jíž patří i televizní skupina Prima či rozhlasový dům Radio United. Značka Sázava ale nezanikla a pokračuje jako digitální a internetové rádio. Miroslav Pýcha totiž se svojí společností Joe Media provozuje v Praze a části středních Čech digitální multiplex Color DAB+ a v nedávné aukci kmitočtů pro digitální rozhlasové sítě získal frekvence pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj.

Přijde televize Hey TV?

Ačkoli Pýcha původně usiloval hlavně o Prahu a střední Čechy, vysílání ve středočeském regionu neobhájil a aktuálně staví vysílač v Českých Budějovicích. Osobně si nemyslí, že bylo dobré vydražit všechny sítě pro digitální rádia najednou, protože se je nepodaří zaplnit. „Kdyby se udělalo první kolo, počkalo se, jak to půjde, a teprve potom se konalo třeba druhé kolo, bylo by to lepší,“ míní Pýcha. Řada sítí se podle něj vydražila za nesmyslně vysoké částky. „Třeba České Radiokomunikace zaplatily pětadvacet milionů za celoplošnou síť a k tomu další peníze za několik regionálních sítí. Už teď říkají, že výstavba se vyjde na sto milionů korun. Kdyby obsadily všech čtrnáct programových pozic, kolik peněz budou chtít po rádiích, aby se jim to vrátilo za deset let?“ ptá se Pýcha, který připustil, že se domlouvá s dvěma dalšími operátory na možnosti vzájemného využívání kapacit jejich sítí.

Před časem Miroslav Pýcha plánoval také založení vlastní televize A je to! Televizní choutky ho zřejmě nepřešly, protože jak v rozhovoru také prozradil, je poměrně čerstvě majitelem ochranné známky Hey TV. Pro ni už začaly vznikat i internetové stránky.

Jaký Miroslav Pýcha očekává vývoj v digitalizaci rádií?

Jaké má plány s internetovým Rádiem Sázava?

A pustí se vedle rádií také do vlastní televize?

