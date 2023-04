„Světová značka, světová kampaň.“ Pilsner Urquell to vyhrává s VCCP v zahraničí

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 12.-14. týden 2023 VCCP: Keepers of the Craft (69 %)

značka: Pilsner Urquell, klient: Plzeňský Prazdroj YYY Agency: Originál Bitter 1807 (53 %)

značka: Becherovka, klient: Jan Becher - Karlovarská Becherovka Boomerang Communication: Bojovnost se ti podepíše ve tváři (50 %)

značka: Radegast, klient: Plzeňský Prazdroj Future Bakery: Bohémská múza NFT (43 %)

klient: Prague City Tourism Zaraguza: ČSOB Stavební spořitelna po 30 letech mění svou tvář (41 %)

značka, klient: ČSOB Stavební spořitelna Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 14 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Pilsner Urquell komunikuje ve světě s VCCP

Značka Pilsner Urquell představila novou kampaň pro světové trhy. Zdůrazňuje v ní originální, neměnnou recepturu plzeňského piva. Kampaň vyvinula agentura VCCP, kterou si značka vybrala v mezinárodním výběrovém řízení v minulém roce. Nová kampaň má za cíl posílit povědomí o příběhu značky na globálních trzích a pomoci jí stát se tak předním hráčem mezi prémiovými ležáky. „Dlouhodobě budujeme příběh o našem pivu jako o originálním ležáku plzeňského typu. S novou kreativní platformou v tom chceme pokračovat, a zaměřit se na původní recepturu a unikátní chuť,“ vysvětluje global brand marketing manager Zuzana Dudová. Nová komunikační platforma nahrazuje sérii kampaní s heslem Nothing Beats the Original, v níž značka využívala hudebních legend Louise Armstronga či Robbieho Williamse. „Značka Pilsner Urquell je absolutní lovebrand, u nás v agentuře i v celém Česku. V zahraničí ale zdaleka ještě nemá takové jméno, a změnit to je výzva, do které se pouštíme opravdu srdcem,“ prohlásil Ondřej Fiala, business director VCCP. Nová kreativní platforma s názvem Keepers of the Craft představuje nové hrdiny, kteří přísně střeží její původní recepturu. „Do kampaně jsme chtěli promítnout humor, který je českým značkám blízký. Najít však ten správný styl, který by rezonoval v odlišných kulturách, byl poměrně oříšek,“ doplňuje Aneta Záhoříková, account supervisor VCCP. Docílit takového výsledku bylo také úkolem režisérského dua Wolfberg, kteří se pod hlavičkou produkce Boogie Films kampaně ujali. Nová kampaň běží od dubna v zemích Evropy, ale také například v Jižní Koreji. Navázat by na ní na podzim měla další vlna spotů. VCCP se společností Plzeňský Prazdroj dlouhodobě spolupracuje i na značkách Birell nebo Frisco.

Světová značka, světová kampaň. Well done.

Filip Huněk (Actum Digital)

Nad míru povedené. Jasná strategie. S lehkostí napsáno i načepováno. Pardon, natočeno. Za mě vítěz týdne.

Petr Bucha (Accenture Song)

Super! Já bych si jen u Urquellu přál, aby se trochu ztlumila ta celková temnota a někdy až smutnost brandu. Sklouzává mi to vizuálem ke Guinnessu.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Plzničku si dám rád a její dlouhodobý styl komunikace s důrazem na tradici a vysokou kvalitu se mi líbí. Stejně vysokou kvalitu mají i spoty, které jsou skvěle natočené a nápadité - delší s jasným a srozumitelným příběhem, nepřeskočitelný patnáctisekundový vtipný. Vypadá to, že z Plzně zatím nebude žádný svrchně kvašený borůvkový Pale Ale speciál, takže si to pojďme užít a večer jich tam pár nepřeskočit.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Když jdeš do světa, musíš mít reklamu na úrovni. Se jen divím, že ti samí lidé natáčejí reklamy pro český trh tak moc jinak s tím, že český zákazník je specifický a potřebuje pořád dokola kašírované partičky v hospodách a hru na humor.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Pěkný craft „o craftu“. Nový positioning skvěle vysvětluje jedinečný benefit Pilsner Urquell, tonalita humoru ke značce hezky sedí. Bylo by to ještě lepší, kdyby Keepers of the Craft v agentuře mohli alespoň někde změnit typografii, ze které trošku bolí oči, ale všeobecně skvělá práce, VCCP! Vítěz týdne bezpochyby.

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

Někde na internetech jsem čet, že prej pan Werich, možná to byl Churchill, nebo Lao-c‘, řek, že iniciativní blbec je horší než třídní nepřítel. Tak pěkně nám tahle tradice zůstává v celý společnosti už po léta. Stejně jako ta naše plznička. Posílám pět do VCCP, jak moc hezky zachytili tuhle kratochvíli ve svým dílku.

Petr Laštovka na drátě

Tahle tisící prvá variace na téma „tradiční receptura se nemění“ na mě funguje. Profesionální zpracování u značky jako Pilsner Urquell snad ani nemá cenu chválit, tak aspoň pár bodů nahoru za atmosféru jako vystřiženou z bondovské Q Branch a dohrání pointy na konci. Vtip s nepřeskočitelnou reklamou je fajn, ale stejně bych ten skip button uvítal.

Jan Pacas (Media Age)

Povedené, hezky reprezentuje značku, sází na tradici, retro feeling, jednoduchá hlavní myšlenka. Hlavnímu spotu by slušela kratší stopáž, ale pointa s podtáckem na konci je milá.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Řemeslně téměř bezchybná nuda. Vypadá to jako reklama z loňska, vypadá to jako reklama, co bude zcela jistě příští rok. Pocit vlastní nedotknutelnosti nabobtnal do velikosti ega Karla Gotta. Možná ještě víc.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Jo, tak tohle má atmosféru! Nejdřív jsem si myslel, že jsem si omylem pustil díl seriálu Babylon Berlín. Perfektní hudba, perfektní nápad.

Ondřej Souček

Reklama na pivo, které je pyšné na svou recepturu (což jsou tak nějak všechny), se jen těžko dá natočit bez hromady klišé. Tentokrát se to ale povedlo. Krásná produkce, jednoduchý, ale dobře uchopený nápad.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Pilsner Urquell je značka bohatá na dědictví i na chuť. To, že se spojuje s konkrétním místem a zemí, je důležitou součástí hodnoty značky, zejména pokud jde o export. Značka to dobře využívala a v kampaních se zaměřovala na svůj jedinečný původ a tradiční způsob výroby. To ale tato kampaň opouští. Pryč je obraz řemesla, vášně, odhodlání – tedy přesně těch věci, které dělají Pilsner Urquell tak ikonickou a přitažlivou značkou v očích cizinců. Vidíme poněkud vykonstruovaný příběh o zmařeném pokusu o změnu původního receptu. Ano, spot je hravý, pěkně provedený a s odkazem na Banksyho. Ale značka, která existuje přes 180 let a čelila nespočtu tlaků na změnu – různí sládci, měnící se vkus zákazníků, válka, změna režimu a tak dál –, jistě dokáže najít autentičtější příběh, který by ujistil, že originál zůstává stejný. Spot sice jedinečnost piva Pilsner Urquell pojal moderně, ale nestaví na už vybudovaných paměťových strukturách spojených s původem, které nakonec ospravedlňují vyšší ceny a přivádějí ke značce nové zákazníky.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Proč k tomu v článku o kampani mluví jen markeťáci a accounti? To jen na okraj. Dílo mi připomíná Kafkovu Ameriku. Střet nadšeného mladického elánu s mocným systémem. Jestli to má být existenciální drama, tak je to dobře odvyprávěno.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

2. Becherovka připomíná tradiční chuť i lahev

Becherovka spustila novou komunikační kampaň s názvem Originál Bitter 1807. Odkazuje v ní na historii a tradici bylinného likéru, který se vyrábí v Karlových Varech nepřetržitě od roku 1807. Nová komunikace stojí na několika pilířích. Hlavním je lahev, kterou i v siluetě pozná až 75 % české populace. „Becherovka má ikonickou lahev. Nová kampaň je v podstatě jen o ní. Žádní nadšení konzumenti na baru. Jen interpretace lahve, jejích vlastností a historie,“ říká Marek Linhart, kreativní ředitel YYY agency, která nový spot pro Becherovku zrealizovala. Legendární plochý tvar lahve navrhl pro Becherovku v roce 1866 Karel Laube a od roku 1907 se odlévá z typického zeleného skla, i proto je ve spotu jednou tvořena ze skleněných krystalků a v jiném zase z bylin, odkazujících na tajemnou recepturu. „Touto komunikací chceme vybudovat silné povědomí o tom, z čeho je produkt vyroben a jaké hodnoty reprezentuje. Ikonickou lahev propojujeme s novým sloganem Originál Bitter 1807. Ten odkazuje na naši originální recepturu, unikátní neměnnou hořkosladkou chuť a dlouhou tradici, což podtrhuje i headline Svět se mění, chuť zůstává,“ komentuje kampaň Pavel Geschmay, marketing manager Jan Becher Pernod Ricard.

Snažit se budovat povědomí o ikonickém tvaru lahve, jaké známe z reklam na Coca-Colu či na vodku Absolut, je rozhodně správná cesta budování značky. Líbí.

Filip Huněk (Actum Digital)

Minimalismus, ze kterého ale cítím trochu bezradnost. Tak raději na jistotu. Zůstat u lahve. U bylin. Asi to dobře testuje, ale pokud jedete tyhle nijakosti dlouho (jakože Becherovka k tomu má v posledních letech tendence), je to slepá kolej. I když vezmu v potaz krátkou stopáž a asi krátký rozpočet, šlo zahrát víc. Viz pre-roll Pilsner.

Petr Bucha (Accenture Song)

Starobylé. Nějak to ve mě nic neevokuje.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Kombinace bylinek v Becherovce ve mě asi nějak stimuluje slinné žlázy, protože po ní hrozně slintám. Zrovna minulý týden jsem si připomněl, jak mi nechutná. Co mi ale moc chutná, je ta animace, která je boží. Hudba je taky super, celkově úplný pohlazení! Co se týče sdělení, osobně jsem fanouškem tradic a jejich udržování a prosazování. Navíc tady je vidět, že lze spojit důraz na tradici s využitím moderních technologií. Za mě dobrá práce... Škoda jen, že to pití je pro mě za trest, třeba bych to pak ocenil ještě víc.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Já si pamatuju doby, kdy se Becherovka přetahovala s Fernetem Stock o srdce lidí. Tyhle doby jsou očividně dávno pryč pro obě značky. Dnes jsme rádi, když vidíme nějakou snahu udržet se alespoň v paměti. Škoda. Vizuálně to není špatné, ale celkový úpadek je zřejmý.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jednoduchost a čistota v produktové reklamě vždy funguje. Spot s bylinkami je ale mnohem lepší než ten s krystaly. Klíčový vizuál je trochu zklamáním a naprosto promarněná příležitost pro craft. Bylo by zajímavé vědět, jak přesně byla umělá inteligence použita pro výrobu kampaně (nejde to nikde najít).

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

Hele, asi takle. Nechal jsem umělku vymyslet vtip o Becherovce, protože mě nijak k tomuhle nic nenapadlo, páč je to vlastně fajn, tak já vám ho sem dám a pak pomalu pudu:

Dva kamarádi se baví v hospodě:

První kamarád: „Víš, co je to Becherovka?“

Druhý kamarád: „Jasně, to je ten český bylinný likér, co?“

První kamarád: „Ano, ale poslyš tenhle vtip. Víš, jak se řekne Becherovka v Číně?“

Druhý kamarád zvědavě: „Jak tedy?“

První kamarád s úsměvem: „Čí-ťa-stó-zen!“

Oba se začnou smát a popíjejí svou Becherovku na zdraví přátelství.

Petr Laštovka na drátě

Opět originál, který se nemění, a opět profi práce. Pilsner má ale navrch. S ikonickou lahví se dá určitě pohrát víc. Stačí vzpomenout na takovou vodku Absolut.

Jan Pacas (Media Age)

Grafické hrátky s umělou inteligencí zřejmě uvidíme často, nicméně se nedá říct, že by v tomto případě šlo o něco extra vizuálně přelomového. Rozumím čistě brandovému záměru, přesto mi chybí nějaké sdělení navíc. Verze spotu s organickými tvary zaujme více než poskakování kostiček.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Taková malá hříčka, kdy si tvůrci s klientem chtěli vyzkoušet umělou inteligenci. Na výsledku to není moc poznat, což nevím, zda je dobře, či špatně. Obraz hezký, jen ten zvuk mi připomínal slimáky plazící se po kostce amarounu.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Becherovka je becherovka. Pořád jí pije Miloš a moje máma. Skvělý mně přijde, že Miloše ani mámu nezviklaly marketingový pokusy o omlazení značky. Tady se aspoň přikláníte k tradici. Tam Becherovka patří.

Ondřej Souček

Je to moc hezký. A tam bych taky skončil.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Becherovka je ještě starší českou značkou než Pilsner Urquell, která také sází na svou jedinečnost a tradici. Kampaň se zaměřuje výhradně na ikonickou lahev, která je výraznou předností značky. Jenže zatímco se ve spotu za přičinění umělé inteligence spojují skleněné krystaly do tvaru lahve, co se divák o značce dozví? Že je lahvička zelená, osobitě vypadající a že jde o originál bitter z roku 1807. Proč ale Karla Laubeho napadlo udělat lahev takovou, jaká je? Proč je zelená a proč plochá? Všichni pravděpodobně známe příběh ikonické lahve Coca-Coly, tak proč nevyužít příležitosti vyprávět příběh této jedinečné lahve. To by dalo sloganu „svět se mění, chuť zůstává“ nějaký zajímavý lidský kontext.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Dílo nemůžu komentovat. S Markem Linhartem, Pavlem Hluchým a Honzou Mičkou jsme v létě vyhráli tendr. I když s úplně jiným konceptem. Věřím, že proces, který skončil letos v březnu, vzal v potaz úplně všechno, co dokáže udělat z Becherovky nejen respektovanou, ale i milovanou značku.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

3. Radegast zdůrazňuje bojovnost v hokeji

Pivní značka Radegast jako tradiční partnerem české extraligy ledního hokeje vydává pravidelnou statistiku Radegast Index, která v rámci ligy hodnotí bojovnost a férové zákroky obránců a jejich přítomnost na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech. K prezentaci Radegast Indexu a vyzdvižení hodnot jako bojovnost a schopnost obětovat se pro svůj tým vznikla nová kampaň se sloganem Bojovnost se ti podepíše ve tváři. Součástí kampaně z dílny Boomerang Communication, dlouholeté agentury pro značku Radegast, je čtyřicetisekundový online spot z vnitřního světa obránce, sedícího na střídačce a čekajícího na svoji další šanci vjet na led a bojovat za svůj tým. Spot vznikl v produkci Punk Film a režíroval ho Matyáš Fára. Kameru měl na starost Tomáš Uhlík. Vznikl také patnáctivteřinový sponzorský odkaz. V rámci online kampaně se pak objeví i další krátké online formáty. Vizuál s klíčovým motivem kampaně nafotil Alexander Dobrovodský. „Cílem kampaně je budovat ještě silnější povědomí o Radegast Indexu a spojení značky Radegast s tradičními chlapskými hodnotami a hořkostí. Hokej je pro nás proto ideálním sportem,“ komentuje Petr Klíma, senior brand manažer Radegastu. Kampaň poběží v rámci celé play-off Extraligy hokejové ligy, stejně jako hodnocení Radegast Index. Na jejím konci získá nejlepší hráč s nejvyšším počtem bodů tradiční Kamennou helmu Radegast.

Bojovnost se ti podepíše... Nepodepsala. Takové jakoby standardní. Neurazí, ale nezapamatuji si ani to spojení s hokejem, abych byl upřímný.

Filip Huněk (Actum Digital)

Radegast drží lajnu. Bezva. Ale krom té první lajny, kde hraje téma překonávání se, mi tam začíná chybět druhá lajna, kde by víc hrálo pivo. (Což platí i pro ty delší spoty z lesa.) Prostě občas by to chtělo to temno rozsvítit pivem. Aby komunikace dávala člověku chuť nejen „kousnout“ se, ale i napít se. A bude to all-stars game!

Petr Bucha (Accenture Song)

Hokej bolí, ale ne víc než prohraný zápas... Po tuhle část za mě super, pak se jen chvíli nudim a čekám, co přijde. Jinak pocit dobrý, je to sebevědomé, hrdinské, silné. Jen by možná dynamice pomohlo zkrácení...

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Radegast Index mám rád, je to zajímavá statistika a skvělá aktivace partnerství značky a hokejové extraligy. Rád bych něco podobného viděl třeba i u fotbalu. Zpracování za mě ale není úplně trefa do vinglu. Trochu moc to tlačí na pilu, vidím neustále mračícího se hráče, který se těší, až ho pustěj na plac a bude moct někoho seřezat. Chápu ty emoce, ale férová bojovnost a obětavost se dá myslím vyjádřit i trochu pozitivnějším způsobem. Navíc mám trochu potíž s tím zpracováním ve stylu zatmavené prostředí, anonymní stadion, záběry na nereálnou situaci na hřišti nebo na střídačce. Působí to na mě jako generické záběry z fotobanky. Sdělení „hokej je hořký“ sice pasuje na Radegast, ale ne na hokej. Aspoň za mě je hokej možná drsný, tvrdý, náročný, řízný, ale ve finále mám sladký pocit ze hry, že jsem mohl pomoct týmu. Za mě moc natvrdo napasovaný na claim značky.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Sportovat bolí, samozřejmě. Ale linku k pivu tam vidím hodně tenkou. Vrcholoví sportovci a žejdlík je fakt nedobrá věc.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Mezi propozicí značky a hokejem je pěkné propojení. Bohužel spot nedokázal plně využít svůj potenciál. Pokud by se podařilo přidat zajímavější zápletku ve storytellingu a méně repetitivní střih, fungoval by mnohem lépe. I tak komunikace pomáhá zvyšovat povědomí o značce u cílové skupiny. Radegast Index z toho sice nemusí být jasný, ale asi předpokládali, že ho cílovka zná.

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

To spojení, že se mi něco podepíše do ksich... tváře, je přesný a sedí perfektně na hořký pivo. Já se vám podíval do svýho ksichtu, co všechno se mi tam podepsalo, ale ty hieroglyfy číst neumim, tak to nechám na potom.

Petr Laštovka na drátě

Smysluplné partnerství, brand values, všechno tady ladí. Přesto se ale nemůžu zbavit drobné pachuti už stokrát viděného a slyšeného.

Jan Pacas (Media Age)

Tradiční reklamní styl Radegastu, který dlouhodobě vnímám pozitivně. Jsem cílovka, kterou to oslovuje. Mimo cílovku bude ten testosteron stříkat moc, je to přece jen hokej a ne antická tragédie. Trošku víc bych podpořil samotný produkt, jinak jsem s tím naprosto ok.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Radegast Index je nové pivo? Podle názvu bych to tipoval, že cílovkou jsou vysokoškoláci. Takhle to dopadá, když chcete lidem předat své marketingové hodnoty, ale potřebovali byste k tomu celou prezentaci, abyste to vysvětlili. Tohle moc nezachrání ani klišovitý spot.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

V tomhle světě jsou chlapi tak drsný, že jim to může závidět i šmirgl papír. Ani náznak humoru, ani špetička nadhledu, nic. Na to dlabu.

Ondřej Souček

Jako správný kavárenský povaleč se jakémukoliv týmovému sportu obloukem vyhýbám, takže jsem si nejdřív myslel, že Radegast Index je nové pivo. To je ale spíš moje chyba než chyba kampaně. Jako ono to sice hezky vypadá a samotná aktivita hodnocení fair play mi přijde cool, ale pořád nějak nerozumím claimu. Proč podepisování ve tváři? Co to má společného s Radegastem? Vypadá to moc hezky, ale nápad za tím je trošku „meh“.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Radegast není jedinou pivní značkou, která je spojena s ledním hokejem, přesto prostřednictvím Radegast Indexu našla způsob, jak se zviditelnit víc než jen sponzor – hráčům i fanouškům přináší svým indexem obohacující zážitek a nové vzrušení ze hry. Spot akcentuje vášeň, odhodlání a vůli hráčů se sebeobětovat pro vítězství svého týmu. Patrná je také psychická a fyzická odolnost hokejistů, kterou sdílejí s lidmi z moravskoslezského kraje, ve kterém pověstný bůh Radegast sídlí.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Studie o síle bojovnosti, která překoná fyzickou bolest. Působí to možná moc studiově, ale kdyby to z videa víc bolelo, mohlo by to být dobrý.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

4. Praha má Bohémskou múzu v NFT

Agentura Future Bakery v nové kampani pro Prague City Tourism vytvořila postavu Bohémské múzy a následně nabídku unikátních tokenů NFT, která se stala kostrou samotné kampaně. Jde o digitální ilustrace ženské postavy, každá ilustrace je přitom originál. Návštěvníci Prahy si tak svou Bohémskou múzu mohou zakoupit v digitální galerii a tím se jim odemknou exkluzivní a jinak nedostupné zážitky v Praze, například nahlédnutí do běžně nepřístupných míst, možnost soukromého koncertu či večeře v pražských památkách. „Vzhledem k tomu, že Praha v uplynulých dekádách více dávala než dostávala, hledalo Prague City Tourism koncepční řešení, které nejen osloví sofistikovanější klientelu, ale zároveň bude generovat prostředky na péči o hojně navštěvované památky Prahy,“ uvádí agentura. Prague City Tourism pak 100 % ceny NFT Bohémské múzy věnuje na péči o památky, které má ve své správě. Kromě toho NFT pražské Bohémské múzy svým majitelům uchová svou hodnotu v rámci digitálního prostředí. V první vlně se vydává 1357 unikátních NFT, což je mimochodem rok, ve kterém začala stavba Karlova mostu. Kampaň doprovodí i nástěnné malby (mural art), které vytvoří pražští umělci právě na téma Bohémská múza. Jejich výtvory se v průběhu března a dubna objeví v pěti pražských podchodech (za hranicí památkové rezervace).

Nabídnout extra zážitek za extra příspěvek na rekonstrukci památek může být obohacující pro obě strany téhle transakce. Výtvarný styl múz není mé gusto, nehodí se mi sem - ale nejspíš nejsem cílovka, kterou chtějí oslovit.

Petr Bucha (Accenture Song)

Velký blbý. Nehezká kopie našeho projektu dm Múzy Inspirace včetně mural artu, který tomu předcházel. Bohužel tady autory políbila spíš múza plagiátorství než múza inspirace. Celá realizace je navíc špatně - laciný art v nějakém podivném anime erotic stylu (to se opravdu skvěle hodí k pražským památkám), žádný nebo slabý příběh k jednotlivým obrázkům, žádná práce s kolekcí, jejími vlastnostmi a raritou, špatný web a celé UX (nákup pouze přes marketplace), žádná edukace k NFT, špatně legal dokumenty a licence (původně okopírováno doslova od dm). Výsledkem je, že si to nikdo nekoupil a ani nekoupí (zaslouženě). Bohužel to vrhá pak špatné světlo na celé odvětví NFT a Web3, což je škoda, protože tam potenciál vidím.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Tohle se mi hodně líbí. Kromě té vizuální stránky konečně i něco, co netančí na kostech dávno zmizelých. Žádný Rudolf, židovská Praha, Kafka. Praha sice není Berlín, ale nějaké modernější hledání sama sebe by jím pomohlo. Jen se bojím, že zůstane u pár posterů.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Nápad je v pohodě a asi by měl mnohem větší potenciál, kdyby byl spuštěn v době, kdy byl NFT hype, zvláště pro tento typ klientů. Je to taky vidět na základě toho, že podařilo prodat pouze pět kusů na OpenSea. Z pohledu provedení je tam velký prostor pro zlepšení, nicméně je skvělé, že klient ukazuje ochotu sledovat trendy a volit neotřelé způsoby, jak oslovit cílovku.

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

Ještě by to krapet chtělo polišovat tu copy, ne? Nebo je to už jako fertig? Jináč mi to připomnělo takovej dětskej biják, Vodní děti se to jmenovalo, bylo to podobný spojení malůvek a skutečnosti. Akorát to bylo v sedmdesátkách, no. Tak já nevim. Může se mi to nepáčit?

Petr Laštovka na drátě

A to jsem si myslel, že NFTs pomalu přestávají být cool. Zajímavé technické řešení i odměny. Pro mě je ale tenhle mix ilustrací ve stylu GTA 5, pražských památek, bohémů a múz trochu neuchopitelná všehochuť.

Jan Pacas (Media Age)

Na to, že kampaň cílí na sofistikovanější klientelu, připomíná vizuální podoba múz spíše grafiku kresleného seriálu pro desetileté holky. Pokračování kampaně v podobě graffiti někde v podchodu? A koho dneska už zajímá NFT? Nápad s exkluzivními zážitky a podporou památek určitě není špatný, jen provedení moc exkluzivně nepůsobí.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

NFT? Opravdu? No, jak myslíte. Tuctovější kresbu bez sebemenšího náznaku osobitosti jsem už dlouho neviděl. Kecám, asi viděl, ale nezapamatoval si. A to copy připomíná ne příliš dobře vytvořený brief.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Hele, já mám asi šestnáct otázek, na který bych se rád zeptal, ale vybírám pouze tu s číslem devět. Za Petřínem je rovina, která jde až ke Strahovskýmu stadionu, tak kde stojí ta slečna? Jedině v zákopu. O něm teda nevim, ale pravda je, že v Praze se může stát cokoliv.

Ondřej Souček

Nápad fundrisingu pomocí zpřístupňování „zakázaných“ míst je dost super. Kdyby se ale realizoval například prostřednictvím aukcí, přišlo by mi to lepší. Tak nějak z toho cítím, že NFT tam je jenom z toho důvodu, že to někomu přišlo trendy. Zhruba rok poté, co to všem ostatním už trendy nepřijde.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Prague City Tourism zaujal futuristický a neotřelý přístup ke svému marketingu. O NFT, blockchainu a metaverzu se v posledních letech mluvilo jako o budoucnosti marketingu. Je zřejmé, že tato kampaň není zaměřena na lidi ve věku 50+, jako jsem já, ale na mnohem mladší, digitálně zdatnou skupinu turistů. Avizovaná NFT vyobrazují pouze ženy – proč by múza nemohla být mužská nebo dokonce nebinární, aby byla inkluzivnější a pro cílovou mladou generaci přístupnější? Je skvělé vidět značky experimentovat s těmito novými přístupy a technologiemi. Přesto je to příliš nezvyklé, příliš úzce zaměřené a pochybuji, že kampaň bude mít takové měřítko, aby byla skutečně efektivní. Ale kdo ví, třeba se z toho jednou stane případová studie, kterou budu své studenty učit. Čas ukáže…

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Bohémské múzy jako pinup girls, které pomohou přetěžovaným pražským památkám, je dobrý plán. Nevím, jak bude tahle výtvarná podoba bojovat o pozornost v době magických Midjourney postav stvořených na jedno kliknutí. Měl jsem raději Praklíč s Matějem Ruppertem.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

5. Liška od stavebka se mění na chameleona

ČSOB Stavební spořitelna po 30 letech mění svou tvář. Lišku vystřídá chameleon, který je tváří komunikačního konceptu skupiny ČSOB od roku 2021. Skupina tímto krokem naplňuje svou strategii jednoho silného brandu ČSOB, pod kterým nabízí všechny produkty a služby. Chameleon tedy nově zastřeší i stavební spoření a úvěry na rekonstrukce. Na značce už dva roky pracuje agentura Zaraguza, která vytvořila i aktuální kampaň. Liška byla symbolem Českomoravské stavební spořitelny, vzniklé v roce 1993. Společnost nese od roku 2021 název ČSOB Stavební spořitelna, poté, co ji v roce 2000 ovládla ČSOB a pak v roce 2019 se stala jejím jediným akcionářem. „Proč si to komplikovat? To je motto, které provází život našeho chameleona a vlastně je to i odpověď na to, proč měníme naši tvář. Naše skupina jde dlouhodobě cestou jasné a jednotné komunikace. Našim cílem je vytvořit jeden silný brand – skupinovou strategii značky, která bude propojena se všemi našimi finančními službami, a to se nám dlouhodobě daří. Naposledy jsme v rámci těchto změn představili loni v létě ČSOB brand i na pobočkách České pošty,“ uvedla Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka skupinové komunikace ve skupině ČSOB. ČSOB Stavební spořitelna vysvětlí změnu velkou televizní kampaní. Animovaný spot namluvila herečka Veronika Khek Kubařová. Kampaň poběží na televizních obrazovkách, v rádiu a v online prostoru. Zároveň spořitelna během jara zvenku přelepí všech svých 350 poradenských míst a kanceláří a vymění i všechny POS materiály a plakáty.

Vytvořit kampaň ze střídání maskotů z kampaní je rozhodně odvážné a neotřelé. Nepochybně zaujme a je patrné, že chameleon funguje. A co si budeme povídat, přece jen je o dost roztomilejší než jeho liščí předchůdkyně.

Filip Huněk (Actum Digital)

Nějaký čas bylo zřejmé, že chameleon si na lišku brousí své 3D zoubky. Ono v boardroomech a v powerpointech dobře vypadá, když je to v komunikaci sjednocené, že. Ale z pohledu zákazníků? Odstřelit lišku? Tipuji, že takhle mazaná kmotra se do pár let vrátí!

Petr Bucha (Accenture Song)

Oceňuji strategii vizuálního sjednocení komunikace všech produktů. Co se týče chameleona, je dobře zpracovaný, ale potřeboval bych tam vidět aspoň trochu, proč zrovna chameleon. Jeho nejznámější charakteristikou je změna barvy a asi si nechcete spojovat banku s tím, že změní barvu, když se jí zachce. Viděl bych tam možná adaptabilitu na jakékoli podmínky, ale to v komunikaci nevidím. Takhle to vypadá, že si prostě vybrali zvířátko, které se jim líbilo, a nějak to přece dopadne. Komunikace té změny z lišky na chameleona... no, asi jo, ale kreativně spíš slabší.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Já to pořád nechápu. Vybrat si za maskota chameleona je buď o hodně velkých koulích, nebo o totální neznalosti. Liška je archetypálně chytrá, ale chameleon... Dočkáme se od finanční instituce hyeny? Nakonec by to bylo třeba i upřímné.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jo, říká to to, co má, docela srozumitelným a jednoduchým způsobem. Ten vtip by byl ještě lepší, kdyby „to bude asi velké zvíře“ řekla liška a pak uvidíme chameleona mrkat. Tak sbohem, liško.

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

Tak chameleon může za definitivní odsun lišky. My, ze Sudet, máme v hlavách stejně pořád ten náš slogan Auf diese Steine können Sie bauen. To nám chameleon nikdy nevezme!

Petr Laštovka na drátě

Rutinní rebrand a pocit, že si legendární liška přece jen zasloužila trochu víc. Shrnuto slovy chameleona Leona: „Proč si to komplikovat?“

Jan Pacas (Media Age)

Spot vyvolá víc otázek, než zodpoví. Pro klienty to bude dost matoucí. Chybí jasné sdělení, humor se nekoná, vizuálně to působí dvacet let staré. Na mě je to málo.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Korporát po letech mění zavedený zvířátko za jiné, tradice velí to náležitě marketingově odkomunikovat. Povinné jízdy odkrouženy dostatečně. Je tam všechno, co má být. Proč tam dávat něco navíc...

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Geico nebo ČSOB. Plaza maj tam, plaza maj i tady. Tam jim funguje, tady asi taky. Tam se jmenuje Martin a tady? Taky po agentuře, která ho vymyslela?

Ondřej Souček

Vysvětlí to, co je potřeba vysvětlit. Myslím si, že se k výměně maskota mohlo přistoupit trochu odvážněji, ale ono na tom nakonec nesejde. Starší generace lišku opláčou a za rok si na ní už nikdo nevzpomene.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Kampaň ČSOB je zajímavá tím, že upozorňuje na dilema, s nímž se často potýkají větší značky při akvizicích. ČMSS přezdívanou Liška pohltila ČSOB už v roce 2019 a je zajímavé, že maskota v podobě lišky používali dodnes. Na českých obrazovkách se objevoval nějakých 48 let. Nahrazovat maskota, kterého některé generace znají většinu, neli celý svůj život, je těžká a často emotivní výzva. Ale liška nyní odchází (zaslouženě) do důchodu a uvolňuje místo chameleonovi, kterého využívá celá skupina ČSOB. Spot jasně sděluje střídání stráží jasným, informativním a uctivým způsobem. Je to konec jedné éry a začátek nové. Bude liška chybět? Pravděpodobně někomu ano, ale značky se musejí posunout dál a přizpůsobit se. Každopádně liška nastavila laťku vysoko a doufejme, že si s tím chameleon poradí.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Proč se lišák a chameleon nepotkali, aby si ten job předali? Mohl to být doják a lidi by si toho víc všimli.

Petr Vlasák (Czech Promotion)

Udělali jste novou kampaň a chcete ji také nechat ohodnotit v Reklamní katovně? Stačí vyplnit rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odeslat na ondrej@aust.cz. Rádi se na ni podíváme.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy