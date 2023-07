Symbio se specializuje na marketing pro tech

Co vás vedlo k tomu, že jste se v Symbiu vydali cestou specializace?

Zkusím si trochu pomoct příkladem. Znáte nějakého špičkového advokáta zaměřeného na trestní právo? Určitě si z televize pár tváří a jmen vybavíte. Vzali byste si ho i v případě rozvodu nebo sporu ve věci zahraničních investic? Počítáme, že spíš ne. Důvodem je, že celkem logicky nevěříte, že může být špičkovým advokátem na všechny oblasti. V marketingu je to bohužel běžná věc.

Agentury pracují pro kohokoli, kdo platí. Ráno jsou experty na FMCG, po obědě na energetické společnosti a druhý den rozumí TelCo kampaním. Až to vypadá, že existují univerzální postupy, obecná kreativa, zkrátka obecný marketing. My si to nemyslíme.

Jak tedy zajistit to, aby měla agentura pro klienta a jeho business co největší přínos?

Já věřím, že se musí stát expertem na obor, ve kterém klient působí. Specializovat se a najít svůj silný positioning. Ideálně vertikální, na nějaké odvětví. Jen tak může jít agentura ve svých znalostech do hloubky. A to do mnohem větší, než klient, protože má možnost vidět opakující se vzorce u celé řady firem ze stejného oboru.

Díky tomu dokáže nabídnout vysokou přidanou hodnotu, což vede k win-win situaci. Proto jsme se rozhodli udělat zásadní krok už nebýt generalistou. Chceme se teď soustředit na technologické společnosti.

Tech companies jsme si vybrali, protože se tam cítíme doma, tech je nám blízký, máme v něm hromadu partnerů a kamarádů a dobře ho známe.

Proč jste se rozhodli zaměřit právě na tech odvětví?

Svoji specializaci jsme hledali skoro dva roky. Tech companies jsme si vybrali, protože se tam cítíme doma (sami jsme v roce 1999 vznikli jako digitální agentura), máme v něm hromadu partnerů a kamarádů a dobře ho známe. Mentorujeme tech firmy jak v programu CC+ (dříve CzechCrunch Shine), tak Opero DoToho!

Zkušenosti máme s různými typy těchto firem. Máme za sebou spoustu větších i menších tech projektů, a dobře tak vidíme, že tento superdůležitý a zároveň podservisovaný segment potřebuje úplně jiný druh marketingu, než jaký agentury v ČR nabízí.

Můžeme u tech firem mluvit o nějakém opakujícím se vzorci, o něčem, co řeší většina z nich?

Ano, bohužel ten vzorec není příliš pozitivní. Forbes nedávno uvedl, že až 90 % tech start-upů neuspěje. To je známá věc. Klíč se skrývá v tom, zjistit proč. Totéž se totiž týká i scale-upů nebo velkých tech firem. Zničehonic zmizí z trhu, i když mají skvělý produkt, rostly spoustu let a mají parádní brand s výbornou reputací. Není to tedy produktem a není to brandem.

Čím to tedy je? Proč podle vás tolik start-upů a dalších tech firem skončí krachem?

I když těch faktorů může být více, velmi často to je špatným produktovým a brandovým marketingem. V tomto pořadí. Produktový a brandový marketing se odvíjí od dobrého positioningu. Což je otázka diferenciace produktu v hlavách zákazníků. Na toto téma se vedou velké diskuse.

Marketéři a lidé z agentur v posledních letech s oblibou citují Byrona Sharpa, Marka Rittsona a další autory. Jejich práce je obdivuhodná, ale nikdo z nich neřeší specifika tech segmentu. Technologické produkty nejsou Coca-Cola, co si budeme namlouvat. Pro velkou řadu technologických společností, ať už B2C nebo B2B platí, že brand rovná se produkt.

Jak se s tím technologické společnosti vypořádávají?

Kolem sebe vidíme firmy, které buď brandový marketing vůbec neřeší, protože to neumí nebo do té fáze nedospěly, a honí se s ostatními na poli výkonnostního marketingu a growth hackují, co jim síly stačí. Nebo naopak ty větší, které mají pocit, že brand je pomůže konečně odlišit a vysvětlit trhu jejich hodnotu a do brandu investují nemalé rozpočty.

Tech companies se podle našeho názoru musí začít orientovat ve správný čas na správný druh marketingu. Stejně jako nestačí udělat produkt (ne, zákazníci sami nepřijdou, i když máte skvělý produkt), tak nestačí vyprávět příběh vaší značky.

Když někdo dokáže formulovat váš problém, věříte, že musí znát řešení.

Takže by se měly tech společnosti víc soustředit na problémy zákazníků, které jsou specifické pro celou kategorii, nejen na jejich brand?

Přesně tak. Kategorie je totiž prostor, kde brand žije. Je to kontext, v němž zákazník vnímá, jak se jednotlivé brandy liší. Říká se: „Categories make brands. Not the other way around.“ A klíčem k ovládnutí kategorie je to, že dokážete zformulovat svůj unikátní pohled na problémy, které zákazníci řeší.

Když někdo dokáže formulovat váš problém, věříte, že musí znát řešení. Pokud ten problém navíc dokážete skvělým produktem opravdu vyřešit, pomůže vám to vybudovat si skvělý brand organicky. Kdo kategorii vytvoří nebo předefinuje, s velkou pravděpodobností jí bude nějaký čas dominovat a leader kategorie podle průzkumů získává 76 % celkového revenue dané segmentu.

A co když firma nabízí jeden hlavní produkt?

V takovém případě je nutné ovládnout produktový marketing a dobře ho propojit s produktovým, obchodním a marketingovým týmem (který řeší jiné otázky, než produktový marketér) do uceleného Go-To-Market týmu.

Tlakem na rychlost se ale taková firma často dostane do situace, že prezentace produktu působí amatérsky, není to tak?

Pro všechny technologické firmy je typické, že pracují agilně. Jsou na to zvyklé. A protože to většinou dobře funguje, aplikují tento model i na ostatní části firmy, včetně marketingu. Firmou pak znějí hesla jako „better done, than perfect“ a přednost má rychlost.

V early stage fázi to může dávat smysl. V tu chvíli firma ověřuje product a market fit a chce něco rychle ukázat světu. Bohužel to ale často pokračuje až do fáze scale-upu nebo korporace a nikdo to neřeší. Kromě zákazníků. Znáte to určitě sám. Vybíráte si aplikace do mobilu nebo jiné nástroje i podle toho, jak na vás působí z hlediska uživatelského rozhraní. A když máte více alternativ, sáhnete po té vyladěnější.

To stejné se týká marketingu. Rychlost a iterativní přístup končívá roztříštěnou a nekoncepční komunikací na všech kanálech. Bez strategie se na nich mísí různé druhy obsahu, každý zní trochu jinak, každý jinak vypadá.

Jak tedy sloučit agilitu a perfekcionismus? Je to vůbec možné?

Ano, možné to je, sami jsme si tím prošli. V Symbiu si s nadsázkou pěstujeme OCD vůči detailům. Tohle „postižení“ vnímáme jako jednu z našich hlavních hodnot. Jenže taky potřebujeme stíhat projekty, doručovat rychle výsledky a rádi neustále vylepšujeme. Před lety začali naši designéři pracovat jako jedni z prvních s dnes už tolik rozšířenými design systémy. Šetří to práci, zajišťuje konzistenci.

Dnes máme vyladěný design stack, aby mohli doručovat novou úroveň design systémů jako je Figma, Supernova, Spline, Rive, Protopia, UsabilityHUB, Framer, Adobe.CC, Around, Miro, headless CMS nebo nějakou low-/no-code platformu a další nástroje.

Máte i nějaký vlastní agenturní nástroj, který používáte?

Máme. Po čase jsme si řekli, proč stejný princip nedostat i na další kanály a nejen pro stavbu digitálních touchpointů. Propojili jsme proto části určené pro design a implementaci s těmi určenými pro marketing a obsah a vznikl Marketing Design System Molecule™️. Nejde v něm však jen o nástroje, ale také konkrétní procesy a postupy, kterými dokážeme zajistit, že udržíme špičkovou kvalitu i při velmi rychlých releasech a iteracích nejen v produktu, ale i v rámci marketingu.

Rolí marketingu je roztáčet kola businessu. Přinášet a zvyšovat výnosy.

Zastavme se na chvíli ještě u úplného základu. Co je podle vás hlavní rolí marketingu?

V Symbiu jsme přesvědčeni, že zásadním úkolem marketingu je roztáčet kola businessu. Jinými slovy, přinášet a zvyšovat výnosy. Většina firem sleduje KPIs, která jsou od peněz velmi vzdálená. Ale cílem marketingu je přispět nejen k růstu, ale i ke škálování businessu. Optikou, skrz kterou každá firma hodnotí své marketingové aktivity, by měly být především výnosy. Chceme pomoci technologickým firmám předefinovat si marketingové KPIs a zaměřit se na jejich „blízkost“ právě k revenue.

Jakými konkrétními KPIs efektivitu a výnosy měříte?

Namísto Engagement Rate nebo Share of Voice klademe důraz spíše na metriky jako je Customer Acquisition Cost (CAC) nebo Conversion Rate. Tato narovnaná čísla potom použijeme jako odrazový můstek pro sestavení marketingových aktivit, jejichž efekt je násobně vyšší než vložené investice.

Prozradil jste nám, jak pracovat agilně a efektivně a na základě jakých metrik marketingové aktivity měříte. Jak ale v Symbiu v případě konkrétního projektu postupujete?

Kdybych to měl shrnout, tak přemýšlíme a pracujeme ve třech fázích.

V první fázi Direction nastavíme positioning, změníme a rozjedeme product a brand marketing (vhodný pro tech, se zaměřením na vytváření vlastní kategorie).

Ve fázi System postavíme základy, jako je messaging (co máte říkat), playbook (unikátní Point of View, ToV, vizuální identitu), Marketing Design System a nadesignujeme vám digitální touchpointy (weby, appky, social, mailing apod.). Zkrátka takový motor.

V poslední fázi Boost do motoru lijeme jako palivo content, tvoříme kampaně a celkově optimalizujeme váš funnel tak, abyste z toho dostali poměrově víc, než do toho vkládáte.

Ne vždy s klientem samozřejmě projdeme všemi fázemi, protože už třeba skvělý positioning nebo vizuální identitu nastavenou má. Ale takhle za nás vypadá ideální postup, který klientovi přináší maximální hodnotu.

Nemůžu se nezeptat – jak se změny, které teď v Symbiu probíhají, dotknou současných klientů, kteří se do tech segmentu neřadí?

Pro nás jsou a budou zásadní partnerské vztahy, které s našimi klienty máme v mnoha případech řadu let. Investovali jsme do nich my i klienti a jejich výsledkem je hluboké porozumění businessu a potřebám klienta. Vznikl jeden úzce propojený tým. I když tedy nejde o technologickou společnost, naše expertiza existuje a má pro obě strany velkou hodnotu. Dává tedy smysl ve spolupráci dál pokračovat a prohlubovat ji, protože naplňuje naši vizi expertního parťáka.

Nejvíc nás nabíjí, když vidíme, že naše práce funguje a technologickým firmám dokážeme pomoct tak, že se k nám stále vrací.

Tato transformace určitě není jen o positioningu. Symbio je známé tím, že se neustále někam posouvá. Co vše tedy tato změna ještě zahrnuje?

Ještě než jsme začali přemýšlet o změně zaměření, tak jsme hodně řešili, jak vlastně děláme business, jak naceňujeme naši práci a v jaké pozici chceme být vůči našim klientům. Postupně jsme na základě změn na trhu práce přidali nový způsob spolupráce na základě gig economy a procesní řízení, pro které jsme vytvořili full-time pozici.

Před dvěma lety jsme s pomocí party z Extimy spustili intenzivní program vybudování profesionálního managementu. Všechno jsou to postupné kroky, které nás dovedly právě sem.

Dovolte mi poslední otázku, jak všechny tyto změny vnímá vaše okolí a široká veřejnost?

Okolí to oceňuje, a to je pro nás velkým povzbuzením. V rámci soutěže Agentura roku jsme letos v dubnu vyhráli cenu za Nejlepší transformaci. Nejvíc nás ale nabíjí, když vidíme, že naše práce funguje a technologickým firmám dokážeme s marketingem, UX/UI designem a vytvářením vlastních kategorií pomoct tak, že se k nám stále vrací.

Text vychází v rámci placené spolupráce s agenturou Symbio