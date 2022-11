Synetech se mění na MeguMethod

Třicet aplikací, šedesát trhů po celém světě a tři a půl milionu uživatelů. To jsou dosavadní úspěchy českého vývojářského studia Synetech. To se pod vedením Vratislava Zimy už od svého vzniku v roce 2014 zaměřuje na vývoj mobilních i webových aplikací pro Android a iOS. V listopadu si vývojářské studio připomíná osm let na trhu a u této příležitosti mění svůj název MeguMethod (složenina z japonského megu, výrazu pro lásku nebo zalíbení, a anglického method odkazuje na komplexní přístup k vývoji).

Spolu s tím firma avizuje globální ambice. Jako první plánuje vstoupit na německý trh, kde vidí potenciál pro nové projekty. „Německý trh byl pro nás jasná volba. Trh je několikanásobně větší než český a máme je hned za hranicemi. Expanze sem nám umožní naplnit naše ambice být předním evropským vývojářským studiem,“ prohlašuje Vratislav Zima.

Synetech založil společně s Danielem Rutkovským a Miroslavem Vodou před osmi lety a jako první vyvinuli aplikaci Jukees, která měla propojit hosty v restauracích a barech s místním jukeboxem. „Přišlo nám to jako super nápad, který každý musí ocenit. Nadšení ale opadlo v momentě, kdy jsme zjistili, že nám nic nevydělá. Aplikace měly v té době obrovský potenciál. Bylo jasné, že když se poučíme z prvního propadáku, příležitost rozhodně bude. Brzy nám přišel první velký projekt pro Oriflame, na kterém se podílíme dodnes,“ popisuje Zima.

Pro Oriflame vyvinuli a implementovali platební brány, pop-upy, navigaci nebo vlastní backendový produkt a CMS. Mezi další klienty studia patří ISIC, Jablotron, NN Pojišťovna nebo startupy Dudelo či JetYou. V roce 2020 se firma umístila v českém žebříčku Deloitte Technology Fast 50. V letošním roce studio počítá s obratem 40 milionů Kč. Vedle soukromých zakázek se firma zasazuje i o digitalizaci českého státu prostřednictvím Asociace softwarových agentur a rozvoj tuzemských talentů skrze každoroční soutěž mobilních aplikaci AppParade, kterou v roce 2018 převzala od Médiáře.

„Internetová populace řeší pomocí aplikací drtivou většinu ze svých každodenních aktivit. Běžnou věcí je banka v mobilu, nákupy oblečení a potravin a samozřejmě sledování svých sportovních aktivit. V MeguMethod nám záleží na tom, aby byla každá nová aplikace smysluplná a nevznikla pouze proto, že si to firma přeje. Jde nám o uživatele a fakt, zda ji vůbec potřebují,“ dodává Vratislav Zima.