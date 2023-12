„Takové to vánoční dojímání.“ Finální vlně svátečních reklam vévodí Heureka

1. Heureka apeluje na vybírání srdcem

Cenový srovnávač Heureka pojal svůj vánoční spot jako dvouminutový film a jeho kratší verzi v podobě třicetisekundové televizní reklamy. Navazuje tím na svůj nový komunikační styl Vybírej úžasně. Vánoční komunikace je nasazena ve všech devíti trzích, na nichž Heureka Group působí, a to v offline i online mediálních kanálech. „V době, kdy kvůli shonu s vánočními nákupy často lidé ztrácí kontakt se skutečným významem Vánoc, si Heureka klade za cíl připomenout zákazníkům kouzlo a autentičnost tohoto období. Proto připravila krátký film a jeho adaptaci jako televizní reklamu, aby vrátila lidem radost a vřelost spojenou s touto částí roku,“ uvádí firma. „V Heurece věříme, že když se necháme unést kouzlem Vánoc, můžeme i u vánočních nákupů vybírat úžasně a zařídit si Vánoce, ze kterých se budou naši blízcí i my skutečně těšit,“ uvedl Jiří Struk, group head of brand marketing Heureky. „Tato nová část naší komunikace má za cíl přenést diváky do hřejivého ducha Vánoc a zdůraznit radost z darování.“

Dnes nejlepší! Silný prožitek, výchovné, napínavé, dojímavé. Vánoce jsou emoce a v Heurece to chápou. A mě se navíc přesně trefují do mého předvánočního rozpoložení.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Takové to vánoční dojímání. Nejprve jsem si myslel, že půjde o tradiční tuctovou reklamu na téma, když nevíte co, vyřešte to přes ..., ale musím přiznat, že mě nakonec vzala za srdce.

Filip Huněk (Actum Digital)

A proč mám ten výběr realizovat na Heurece a ne kdekoliv jinde na webu? Dvě minuty o emocích, které ale vůbec nejsou napojené na produkt / značku. Za mě špatně.

Tomáš Vacek (Contexto)

Ooou yes! Žádné „vyhněte se stresu a nakupujte z pohodlí domova“. Tohle je pravý vánoční doják. Na mě sice trošičku dlouhé a chybí tomu výraznější happy end, ale brnká to na ty správné struny. Dobrá práce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Ta myšlenka je výborná! Jenom... proč je to celé tak smutné? Včetně hudby a herců? Možná by tomu slušelo trochu odlehčení a odhledu. Ale to je asi otázka vkusu...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tyvoléééé. Po dvou vteřinách jsem měl takovou depku, že jsem si zalez pod deku a zavolal dýlerovi, aby mi rychle přivezl něco na povzbuzení. Vybral jsem si úžasně, už je mi líp. Díky!

Petr Laštovka na drátě

Dámy a pánové, vážně Heureka natočila jeden z největších dojáků těchto Vánoc? Páni. Nemám slov.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Hezky natočené a velmi milé, i když na můj vkus tam toho sentimentu bylo trochu moc. Nějak mám pocit, že chudák tatínek si tu existenciální krizi nezasloužil, ale dojala jsem se i tak.

Markéta Tomanová (WOO)

Není co dodat. Tohle se povedlo. Herecké výkony, zpracování, hudební podkres, předaná message. Vše tady zapadá a hraje na výbornou. Skvělá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Chápu podstatu, že jsou důležitější věci než dárky. Proto mi přijde trochu smutné, že celá reklama je vlastně o tom, že dítě nemá vztah s otcem. Konec, kde se příběh řeší bez jediného sblížení mezi nima dvěma přidáním dárků (pro otce) do košíku, je zvláštní. Nabízel se konec, kde otec pořídí i něco pro syna, nebo zjistíme, že zanedbával sebe právě proto, že myslel na dárky pro něj.

Amila Hrustić

Dvouminutová stopáž je trochu utahaná a třicítka ukazuje, že jí krácení dokáže prospět. Ale jinak na mě tohle poselství jako na „taky občas nasr*nýho rodiče“ funguje dobře. A to i přesto, že koncept s dětmi sledujícími zlozvyky rodičů není nejoriginálnější věc pod sluncem.

Jan Pacas (Media Age)

Vánoční reklama (příliš) dlouhého formátu s výborně vyladěným příběhem, která by dojala i bez přehrávání a zbytečných slz. Pochopí každý.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Dneska je den podivuhodných frází: „vybírej úžasně,“ to by nenapsal ani Secretariat, kůň s rodokmenem, co sepsal po konci své závodní kariéry tři autobiografie.

Vilém Rubeš

Přiznávám, že jsem byl na začátku skeptický, ale dojel jsem i dvouminutovou verzi bez křeče, což se nestává. Třicítka vůbec neutrpěla, což je známka dobrého konceptu. Je tam produktové USP, natočené hezky... herdek, děvčata a chlapci, udělali jste mi radost.

Pavel Jechort (Axa Partners)

2. Jakub Prachař propaguje dárkové poukazy

Starosti s nakupováním dárků v hektické předvánoční době se humorným spotem pokouší odlehčit realitní společnost CPI Property Group, do jejíhož portfolia patří 15 obchodních center po celém Česku. Kreativní návrh vznikl v agentuře Proximity Prague. Hlavní role ve spotu se zhostil Jakub Prachař. Během několika málo vteřin v něm nabídne odpověď těm, kterým chybí vánoční inspirace. „Naším cílem bylo vytvořit u široké veřejnosti povědomí o dárkových kartách našich nákupních center a podpořit jejich prodej. Při uvažování o konceptu jsme se s agenturou opřeli o klasickou předvánoční situaci, kterou zná každý z nás – váhání, co koupit, abychom udělali radost svým blízkým,“ popisuje Pavel Urban, ředitel marketingu obchodních center CPI Property Group. „Výsledkem je originální spot s ironicko-komickou linkou v charakteristickém podání Jakuba Prachaře, který publikum pobaví sdílením důvěrně známého problému a zároveň efektivně představí produkt, jemuž zajistíme podporu napříč většinou našich nákupních center.“ Děj videa je totožný pro všechna nákupní centra skupiny v Česku, avšak postprodukčně je do každého spotu zakomponovaný samostatný branding, v očích zákazníků je totiž každé z nich svébytnou značkou. Do kampaně je zapojených 11 center, která nabízí dárkové karty – pražský Fénix, CityPark Jihlava, Igy České Budějovice, Futurum Hradec Králové, Futurum Kolín, NC Královo Pole v Brně, Olympia Plzeň, Olympia Teplice, Olympia a Bondy v Mladé Boleslavi a Nisa Liberec. „Jednomu obchodnímu centru se nevyplatí vyrábět spot na propagaci produktu typu dárkové karty, přestože by si to kreativci z Prahy přáli. Myšlenka klienta realizovat spot pro skupinu center je naprosto skvělý. Výsledkem je video s notnou dávnou nadsázky, ve kterém se najde snad každý z nás,“ podotýká Zdeněk Mikeš, šéf kreativní agentury Proximity. Produkci spotu zajistila agentura Punk Film, online komunikační kampaň je řízena centrálně a spravuje ji agentura Knowlimits.

Taková reklamní poukázková klasika. Sdělení jasné, čísla zajistí placený dosah. Kreativa slabší, na angažování Jakuba Prachaře je to pro mě málo. Virální potenciál nulový, škoda.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

V rámci omezené stopáže se do kampaně vešel jednoduchý příběh, vtip i celebrita. Takže úspěch zaručen, nebo ne? Nic objevného v tom ale nehledejte.

Filip Huněk (Actum Digital)

To je povedený spot, který jistě v předvánoční vřavě zaujme a pobaví. Jestli reálně něco prodá, si nejsem jistý, ale třeba ano...

Tomáš Vacek (Contexto)

Po prvním zhlédnutí jsem měl chuť napsat „nic moc“. Ale čím víc na to koukám, tím víc se mi to vlastně líbí. Je to výrazné, Jakub Prachař je super a zprávu mi to předává, takže za mě dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Pěkná, čistá práce. Ale hudební motiv ze Sám doma (John Williams – Carol of the Bells) je na tom asi nejlepší. Geniální melodie! Říkám to pořád – reklamní tvůrci a tvůrkyně, nepodceňujte hudební podkres. A vy, klienti, na něm nešetřete.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Von za to ten Prachař nemůže, že je všude. A že má chudák taky noumální lidský trápeníčko, kdy neví, co jako na ty Vánoce koupit. A protože tomu noumálně věřim, tak se mi to líbí. Dobrý, no. Co tam máš dál?

Petr Laštovka na drátě

S tímto spotem uhodili hřebíček na hlavičku. Kreativně to není žádná show, ze které by mi spadla brada, ale má to všechno, co se od tohoto spotu čeká –⁠ naléhavou hudbu, frustraci, problém většiny populace před Vánoci a řešení. A do toho „on za to přece nemůže“... LOL.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Nadsázka, kde se nikdo nedržel zpátky. Je to dost zábavné, dost absurdní a dost dobře zahrané na to, aby mi vadilo, že z toho chlapa dělá fakt blbce. Úplně ho chápu.

Markéta Tomanová (WOO)

Jednoduché sdělení si žádá jednoduché provedení a v tom je síla tohoto spotu. Je to vtipné a věcné. Myslím si, že se v tom každý najde. Třešničku na dortu tomu dává lehký humor v Prachařově podání. Fajn práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Insight že nevím, co koupit na Vánoce, je trochu otřepaný, ale pochopitelný. Insight že muži jsou nesvéprávní idioti a ženy jim vždy odpustí, je ještě víc otřepaný, ale pro mě už v dnešní době nepochopitelný.

Amila Hrustić

Ten chlapskej vánoční insight, celkový zpracování a Jakub Prachař jsou tak perfektní a ten branding v průběhu spotu tak slabej (z logiky věci, když to sdílí 11 center), že bych se bál, aby tahle reklama netrpěla na pověstný Bóbika efekt. Ale jinak fakt pobavilo.

Jan Pacas (Media Age)

Skvělý Jakub Prachař a uvěřitelné starosti s Vánocemi, předložené neotřelým způsobem. Škoda, že asi na přání režiséra je mimika pana Prachaře zbytečně minimalistická. Všichni víme, že by dokázal mnohem více poloh nešťastného „nakupujícího“. Když už bylo třeba sáhnout ve vánoční reklamě pro ironii, nemusela nutně přecházet až do „tuposti“. Motorku by si pan Prachař za svůj výkon určitě zasloužil, otázka je, zda-li divák stihne jeho přání vůbec postřehnout. Hudba skvěle sekunduje obrazu.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

To už je sebeparodie, ne? Jednak bych chtěl korunu za každou reklamu, kde si někdo láme hlavu s dárky –⁠ a pak je řešením něco tak bogus jako dárková karta. Jo, a ty body jsou právě za parodické pasáže.

Vilém Rubeš

Buď mám fakt dobrou náladu, nebo je to dobrá reklama. Nebo obojí.

Pavel Jechort (Axa Partners)

3. Billa vykresluje Vánoce pohledem maminky

Spolupráce mezi agenturou McCann a maloobchodním řetězcem Billa pokračuje kampaní Vánoce podle vašich představ. Ta staví na úspěchu loňské komunikace, kdy diváci mohli vnímat klasické vánoční chvíle pomocí nadsazených dětských vizí vyobrazených idiomy. Letos Billa nabízí pohled na vánoční organizaci z perspektivy klíčových postav Vánoc, kterými jsou maminky. Televizní spot staví na kontrastu vysněné pohody a reality a přesvědčuje, že důležité je užívat si Vánoce s blízkými. Vánoční spot vznikl v režii Marka Partyše v produkci Bistro Films. Kampaň běží v televizi, v rádiu, na internetu, v tisku a na venkovních nosičích od 13. listopadu až do 31. prosince.

Má to nápad, má to humor, jasná message. Za mě zdařilý celý koncept, příjemné, přátelské, autentické. Palec nahoru!

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

A na vše ostatní je tu Billa, chtělo by se říci. Billa zná velmi dobře svoji cílovou skupinu a cílí na ni přesně a zřetelně. Možná by si někdo dovedl představit kreativnější, neotřelejší či divočejší vánoční kampaň, ale to už by pak nebyla Billa. V tomto kontextu vlastně slušně řemeslně odvedená práce.

Filip Huněk (Actum Digital)

Upřímně, loňská kampaň Billa mě bavila o poznání více, ale i tento spot je celkem fajn.

Tomáš Vacek (Contexto)

Skvělý insight, hezké zpracování. Tleskám! Vánoční zázrak se stal – minimálně v kreativitě.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Klára si jenom blbě vybrala manžela, protože tohle všechno může zažívat celoročně s tím pravým!

Petr Laštovka na drátě

Billa mi touto kampaní připomíná tak trochu Český dráhy. Kampaň dobrá, ale osobní zkušenost pak pokulhává.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Hezký insight o vánočním zázraku z pohledu maminek, jen si nemůžu pomoct, ale asi bych v české muže měla větší důvěru (a nebo na ně kladla větší nároky), než abych říkala zázrak tomu, že chlap skočí nakoupit.

Markéta Tomanová (WOO)

Jak spot pomalu nabírá na obrátkách, přijde mi, že se tak nějak brzo utne. Asi jsem očekával větší finále.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Zlom z představ do reality je úsměvný a hlavní herečka sympatická. Škoda jen, že hlavní zápletka je o tom, co manžel zvládl nebo nezvládl udělat.

Amila Hrustić

Opravdu ještě platí, že je vánoční chystání jen na maminkách? Tenhle stereotyp končící pointou o zázraku, když jde chlap jednou nakoupit, mě vlastně dost neba.

Jan Pacas (Media Age)

Milé, vánoční... o takovém muži sní nejen Klára. Chci ho také, a klidně ať nakupuje dobroty v Bille, a klidně jen pod privátní značkou Billa. Muž a příprava na Vánoce přesně podle mých představ.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

NKP se zářícím stromečkem. NKP, NKP, NKP!

Vilém Rubeš

Nebylo by to špatný, kdybyste odolali snaze mít dílko až příliš laskavé. Jít na dřeň s předvánočním peklem, dal bych vám víc.

Pavel Jechort (Axa Partners)

4. Globus rozvíjí nový komunikační koncept

Řetězec hypermarketů Globus ve vánoční kampani pokračuje v nedávno uvedeném komunikačním konceptu od agentury Mark BBDO, s doplněným sloganem Tady se svět točí kolem vás! I o Vánocích! Ten se primárně zaměřuje na vlastní výroby a šíři sortimentu. „Vánoční kampaň je pro nás stoprocentně obrovskou příležitostí zákazníkům vysvětlit nesporné benefity našich vlastních výrob, tedy pekařství, cukrářství, řeznictví a restaurací. Těmi se odlišujeme od ostatních a budou tak mít v kampani hlavní roli,“ říká Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globusu. Vánoční kampaň bude postupně směrem k blížícím se svátkům sílit a zákazníky osloví napříč nosiči: v televizi, online včetně sociálních sítí, v rádiu, out-of-home, v PR i přímo v obchodech.

Řemeslně pěkně zpracované. Nenásilně navozena požadovaná předvánoční atmosféra a přitom udržena dlouhodobější komunikační linka Globusu. Dobrá práce.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Z kampaní tohoto týdne asi nejprofesionálnější exekuce s jasným sdělením a tahem na branku. V Globusu nejen, že je svět ještě v pořádku, ale taky se točí kolem vás. No a co byste chtěli na Vánoce víc? Ale upřímně si nemyslím, že bych si ještě za chvilku pamatoval, na který obchodní řetězec to byla reklama.

Filip Huněk (Actum Digital)

Je to malinko nuda, ale zase je produkt v centru dění po celou dobu a je jasné, proč si mám Globus vybrat. A drží to dlouhodobý koncept. Tedy vlastně v principu vše správně a bude myslím i prodávat.

Tomáš Vacek (Contexto)

Na rovinu, není to reklama, kterou bych si s chutí pustil několikrát po sobě, ale zároveň to není nic, co by mě nutilo přepnout kanál. Pěkný standard, který si na nic nehraje a svůj účel splní.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Je to hodně popisné a ničím to nevylučuje z řady (snad kromě povedeného sloganu), ale na druhou stranu si není nač stěžovat.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Mně se na Globusu líbilo, jak říkával, že tady je svět ještě v pořádku. No a vod tý doby, co je svět v úplný prd... nepořádku, začal říkat něco jinýho. Vraťte mi to. A veselý Vánoce.

Petr Laštovka na drátě

Hezký, ale generický.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Chápu, že vlastní výroba je důležitá, ale je škoda, že spot vůbec nerozvíjí nový claim „tady se svět točí kolem vás“ –⁠ ani vizuálně, ani v myšlence –⁠, a místo toho se točí kolem Globusu a jak se o nás zákazníky hezky postará.

Markéta Tomanová (WOO)

Jojo, tohle je fajn. Líbí se mi zpracování hlavního benefitu a tedy vlastní výroby. Když se to zabalí do vánočního hábitu, tak to působí moc hezky. Jemnost spotu jen dokresluje fajn hudba.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Standardní showcase toho, co mohu (o Vánocích) koupit v Globusu. Bohužel působí genericky, postrádá nápad nebo emoce. Škoda.

Amila Hrustić

Moc kreativy spot sice nepobral, ale natočený je fajn a ještě se do něj ve třiceti sekundách podařilo vměstnat všechny silné stránky Globusu. Hra na jistotu, která nenadchne, ale ani neurazí.

Jan Pacas (Media Age)

Globusovská klasika zaměřená na POD vlastní výroby. Nepřekvapí, nešokuje, je tam vše, co k vánočním přípravám patří (jídlo, vánočka jako od babičky, nákup dárků...) a Globus s úsměvem pomůže realizovat. Uvěřitelnosti napomáhají detaily –⁠ například v jedné ze scén maminka vede ruku holčičky při zdobení perníčku.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Tohle si aspoň nehraje na filozofování o duchu Vánoc, ale prostě to prodává nabídku. Hosana s fousama!

Vilém Rubeš

U Globusu se dá ocenit leda jedna věc, a to je naprostá neoriginalita. Kdyby spot ležel dvacet let ve skříni a vytáhli jste ho teď, vůbec bych se nedivil.

Pavel Jechort (Axa Partners)

5. Tereza Kostková pomáhá letišti uvést parfém

Vánoční kampaň Letiště Praha letos láká na vůně dálek, a to doslova. Mediální kampaň doplňuje limitovanou edici pokojového parfému s vůní zemí vzdáleného Orientu. Vůně bude provázet i Letiště Václava Havla Praha, a to část zóny Relax v Terminálu 2. Samotnou Vůni dálek pro zpříjemnění zimních měsíců mohou lidé zakoupit v kamenném obchodu letištních exkurzí na Terminálu 2. Součástí kampaně je i kreativní inzerce s navoněným přáním za celé letiště Objevujte svět všemi smysly po celý rok 2024. „Spot je o cestování a objevování nových míst, o zážitcích a vzpomínkách, které si uchováváme po celý život a díky cestování poznáváme vůni dálek. Do hlavní role jsme vybrali Terezu Kostkovou spolu s Valentýnou Bečkovou. Pro značku Letiště Praha je důležité, aby tváří kampaně byla osobnost, která je uvěřitelná a naši sledující se s ní dokázali identifikovat,“ říká Marek Hornych, ředitel marketingu a zákaznické zkušenosti Letiště Praha. Kampaň vznikla inhouse v marketingovém týmu Letiště Praha s kreativní myšlenkou od Natálie Rollko, na scénáři se podíleli s Markem Pavlíkem, Pavlínou Musilovou a Katkou Tarabovou. Spot natočil David Laňka z No Stress Production, o mediální zásah se postarala agentura Knowlimits. Kampaň běží v onlinu, na sociálních sítích, v outdooru a v neposlední řadě na samotném Letišti Václava Havla Praha.

Líbí se mi nápad, se kterým se dá krásně pracovat. Méně už mě oslovuje kreativa, uvítal bych méně prvoplánovosti a modernější řemeslné zpracování. Předpokládám dlouhodobější využívání tohoto konceptu, budu se zájmem sledovat.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

To jsou ty sladké návraty domů. Nějak mi ale není jasné, že malá holčička čeká úplně sama v odbavovací hale, kde se mám tendenci ztratit i já, na svou maminku, kterou zjevně nějaký čas neviděla. Za mezery ve scénáři pár známek dolů.

Filip Huněk (Actum Digital)

Za mě nepříliš povedené. Od začátku jsem přemýšlel, proč Tereza veze z cest mléko a jak jí ho nechali pronést. Pak na sílu narvaná část s exotickými záběry a nakonec písek... Proč?

Tomáš Vacek (Contexto)

Letiště Praha a Vánoce –⁠ dvě věci, které miluju. Bohužel i přes veškerou snahu nebýt před svátky protivný musím napsat, že ten spot je takový... no o ničem. Zrovna na letišti můžeme najít triliardu kvalitních insightů, odkazů na popkulturu a kvalitních referencí, ale mám pocit, že tady nic z toho nevyužíváme. A to je velká škoda, přátelé, velká škoda.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Je to takové voňavé a naleštěné. Stejně jako letiště.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hele, co mám? Inertní materiál! Až poletíte příště, místo cedule narvat kapsy pískem! Inspirující, nežene.

Petr Laštovka na drátě

Not great, not terrible. Do cestování mě to nijak nenadchlo. Spot jsem si musela stopnout a přiblížit, abych se podívala, co to je za krabičku (ten objekt by dával větší smysl, kdyby byl identifikovatelnější na první dobrou), a proč dcera vytáhla písek z kapsy, když čekala na maminku na letišti, nevím. Kouzlo? Děti nosí normálně písek po kapsách na letiště? Snad mi to tu nějaký rodič zodpoví.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Je fajn, že když se mluví o vůni dálek, tak ta vůně opravdu existuje, to je hezké dotažení konceptu. Jinak je to provedením i nápadem taková pěkná klasika, nabízí se jen otázka, jestli na ty dálky nelákat i jinak než vůní, když vás od nich na letišti dělí už jenom kousek.

Markéta Tomanová (WOO)

Asi bych si dokázal představit lepší zpracování kampaně na pokojový parfém. Vlastně si z toho neodnáším nic. Prázdné sdělení a ne úplně uvěřitelné herecké výkony.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Kombinace letů a vůně do domácnosti je trochu matoucí. Skript a herecké výkony působí na sílu.

Amila Hrustić

Cením nápad s limitkou pokojového parfému, ale to je tak všechno. Herecké výkony jsou nepřirozené, až to bolí. A hlavní OOH motiv s neidentifikovatelnou krabičkou, který připomíná spíš reklamu na Nasavin, je už jen třešnička na dortu.

Jan Pacas (Media Age)

Vůně dálek –⁠ určitě zajímavý základ pro vytvoření kampaně pro letiště, které nabízí lety do vzdálených destinací. Co to vlastně ale Tereza Kostková přivezla v krabičce s českým nápisem? Jen na základě spotu asi bude divák dlouho hádat, že jde o pokojovou vůni, která má dálky připomínat. Nebo má na dalekou cestu nalákat? Tato reklama jen kvůli písku mezi zapamatovatelné nezapadne. A co casting –⁠ to vážně nedokáže najít jinou holčičku než Valentýnku Bečkovou?

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Saturnin a dědeček se obávali pacholete, které proneslo „bohdá že žízní nezahyneme“. Oproti tomu floskuli „objevujte svět všemi smysly“ musel napsat robot. Něco tak blbýho aby i na Ruzyni pohledal!

Vilém Rubeš

Nebudu zlý, ale na druhou stranu, říci to musím. Zas bylo k obědu pivo a knedle, že? Těžkopádné, předvídatelné, nucené, trochu přehrané… určitě by šlo najít něco s jiskrou.

Pavel Jechort (Axa Partners)

