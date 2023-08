„Takový reklamní heřmánek!“ Spot České spořitelny vyhrál „bankovní“ Katovnu

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 31.-34. týden 2023 VMLY&R, One of A Kind: Druhé já (63 %)

značka, klient: Česká spořitelna Werk Camp, Wilhelm Kinga: I to se může stát (59 %)

značka, klient: Air Bank Zaraguza: Jdeme inovacím a společnosti naproti (59 %)

značka, klient: ČSOB Story tlrs: #NaBezpecnostiZalezi (48 %)

značka, klient: mBank Dentsu Creative: Hlášení škod (39 %)

značka, klient: Generali Česká pojišťovna Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 18 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Druhé já. Česká spořitelna rozvíjí koncept #silnější

Česká spořitelna pokračuje s rozvíjením dlouhodobého komunikačního konceptu, který představila v roce 2012 a který si klade za cíl podporovat sebevědomí Čechů, respektive inspirovat a připomínat, že v každém z nás je něco, na co můžeme být hrdí a za co si nás někdo váží. Nově v rámci komunikační linky #silnější uvádí image kampaň Druhé já. Hlavním tématem je překonávání vnitřního alter ega, které je často zdrojem vnitřních pochybností o nás samotných a stojí nám v cestě za úspěchem. Kampaň opět připravil tým pod vedením Tomáše Novotného a Jakuba Hereše z VMLY&R a Terezy Svěrákové a Tomáše Dvořáka z OAK Prague. Spot produkovala Creative Embassy v čele s režisérem Janem Švejkarem. „V novém spotu říkáme, že každý má v sobě skrytou sílu a je důležité si uvědomit, že jsme silní a zvládneme víc, než si sami myslíme,“ uvedla Monika Hovorková, která v České spořitelně odpovídá za značku a komunikaci. „Každý z nás někdy čelil vlastním pochybám, musel se postavit ‚vnitřnímu sabotérovi‘ a svést souboj sám se sebou. A o tom je i náš příběh,“ doplnil Tomáš Novotný, executive creative director VMLY&R. Kampaň odstartovala 22. srpna a objeví se na televizních obrazovkách (ČT, TV Nova), na internetu včetně sociálních sítích, na venkovních nosičích (billboardy po celé republice), v kinech (síť Cinema City) a na pobočkách. V první fázi je nasazen čtyřicetivteřinový image spot, v polovině září ho vystřídá jeho třicetivteřinová verze. Od poloviny září kampaň doplní také série spotů zaměřená na osvětu v oblasti finanční bezpečnosti online. Cílem je upozornit na rizika podvodných transakcí na internetu a edukovat lidi, aby před nimi ochránili sebe i své blízké. Tematicky se zaměří například na falešné výherní SMS, naoko výhodné internetové investice nebo praktiky internetových podvodníků, s nimiž se snaží získat důvěru, jako je třeba navázání romantického vztahu.

Toto je taková hezká imidžovka, co nijak neublíží, ale ani nepomůže... takový reklamní heřmánek!

Tomáš Vacek (Contexto)

Přijde mi skvělé, že klient je natolik uvědomělý, že nemá potřebu do takhle emotivně laděného spotu narvat aspoň úrok na spořicím účtu. Na druhou stranu to jsou hezká slova, která mi ze strany České spořitelny nepřijdou nijak podložená konkrétními činy. Ale za to reklama nemůže.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Česká spořitelna to zkouší jinak, a v rámci možností se jí daří se pomalu transformovat z jednoho z nejkonzervativnějších bankovních domů v něco, co má ambici se posunout někam dál. Do jaké míry se jí to daří, posuďte sami.

Filip Huněk (Actum Digital)

Protože sama bojuji s nejistotou a pochybnostmi celý život, spot mě oslovil, ačkoliv ten závěr s tím veřejným vystoupením jsme v různých obměnách viděli mockrát. Ale nevadí. Koncept je ostatně silný. Silnější, než jsme si mysleli.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Supr, stejně jako celá komunikační strategie za posledních x let.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Oceňujem, ako Spořka dokáže i naďalej využívať koncept #jsmesilnejsi a prichádzať s novými a novými verziami. Možno táto nie je najsilnejšia zo všetkých, no i tak drží vysoký štandart, linku a tón, ku ktorému brand smeruje.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Dobrý nápad, slabé emócie. So sebavedomím krásne pracuje napríklad kampaň Smart Start od Lloyds Bank, ktorá má skvele vystavanú emočnú krivku a emócie z nej sršia. Tu je emočný prechod od pochybností k odhodlaniu nevýrazný a plochý. Chýba tomu nejaký ten pád.

Matúš Ficko (Triad)

Od první chvíle mi tento koncept pro banku nesedí, což ale neznamená, že by jednotlivé prvky komunikace nebyly profesionálně zpracované. Oceňuji jasná sdělení ve stravitelné formě pro danou cílovku. Není mi ale jasné, kam tento koncept dlouhodobě míří.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Konzistentní v komunikaci brand purpose. Hezky natočené, chytlavá muzika. Kreativní idea „druhého já“ je i v Česku hodně klišoidní. Drogerie Teta by mohla vyprávět. Já furt říkám: „Lidi, koukejte na ty reklamní brejky v televizi, abyste věděli, co už je fakt provařené.“

Míla Knepr (Contagious CZ)

Insight, jaký by si přál mít každý. A silná myšlenka, u které se mi chce věřit tomu, že bude rezonovat. A která navíc perfektně zapadá do dlouhodobé strategie.

Markéta Tomanová (WOO)

Osobně nejsem největší fanda brand purpose. Tenhle přístup má škaredou tendenci zvrtnout se v generické, nicneříkající klišé. Přes všechno výše řečené na mě ale komunikace České spořitelny funguje. A věřím, že nejsem jediný. Pěkně odvedená práce, message, co rezonuje, a fajn kapitola do konzistentně vyprávěného příběhu značky.

Jan Pacas (Media Age)

Tak pravdivý a silný insight na sebe-sabotáž. I přesto, že mi ten citát na začátku trochu ubral na emocích a překvapení, celkově je to moc pěkná práce –⁠ emoce tam stále jsou, pěkný výběr písničky, pěkně natočené.

Amila Hrustić (DDB)

Jo, tohle je na jednu stranu velká pravda, ale jde ta Spořka takhle do hloubky? Já bych tomu rozuměl, kdyby měli všichni bankéři České spořitelny psychologický výcvik a opravdu se alepoň pokoušeli zjistit, jaká je podstata klientova problému. Zatim musej prodat denně x produktů (jinak dostanou žlutou kartu) a jedou čistě po prachách, aby mohli doma říct: „Mámo, letos pojedem do Chorvatska.“

Ondřej Souček

Fakt nad tím přemýšlím a fakt nenacházím cestu, jak by banka mohla pomoci se sebevědomím Čechů. Snad leda kdyby to byla velká světová banka řízená z Prahy, haha. Insight tam je, o tom žádná, ale jak na něj uvěřitelně naroubovat banku? Než zabržděná ega Čechů bych tady spíše viděl rozjetá ega lidí z České spořitelny, kteří předpokládají, že mám banku na něco jiného, než co má dělat.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Česká spořitelna svou novou kampaň staví na svém konceptu #silnejsi a volí zcela jiný tón a přístup. Vidíme, jak silná mladá žena na cestě k úspěchu překonává své vnitřní pochybnosti a sebekritiku. Za mě je to v pořádku, jsem pro posilování ženské pozice a motiv hledání vlastní vnitřní síly doprovázený povznášejícím soundtrackem (zpívá Alessia Cara) se mi líbí. Ale jakou roli hraje značka a jakou přidanou hodnotu lidem přináší? Zdá se, že styl převažuje nad obsahem. Chybí jasná vazba na téma kyberbezpečnosti, což je trochu promarněná příležitost. A přijde mi, že kampaň je velmi vzdálená praktickým otázkám, nejistotám a obavám, které dnes mnoho Čechů a Češek v souvislosti s financemi má.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Já se fakt snažim v tom najít to pozitivní, nápad s rozdělením figury je fajn –⁠ ale nikam nás to nedovede, co? Nicméně zaměnitelné jak picigl v Amsterodamu.

Vilém Rubeš

Konceptu #silnější fandím už dlouhou dobu. Tento spot nepropaguje ani produkt, vlastně ani Spořitelnu jako takovou. Ale podporuje #silnější kampaň, kterou už si spojíme jedině se Spořitelnou. Je krásné vidět, jak daleko se může komunikace ve sdělení a kreativitě dostat, když si předem vybuduje silnou platformu.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

2. Air Bank po 12 letech nasazuje nový koncept

Air Bank ze skupiny PPF po 12 letech výrazně mění styl své marketingové komunikace. Popichování mezi známou dvojicí televizních bankéřů střídá od srpna nový komunikační koncept nazvaný I to se může stát. Namísto poukazování na typické bankovní nešvary se v něm Air Bank zaměřuje na to, jak zjednodušováním všeho okolo peněz pomáhá klientům mít se lépe v jejich každodenním životě. Mohou díky tomu zažít i nepředvídatelné situace. Konkrétně se banka v reklamě zaměří na spoření, půjčky, hypotéky, investice, odměny za placení či služby pro děti nebo podnikatele. „Náš nový komunikační koncept nám pomáhá kreativními způsoby ukazovat, na čem si zakládáme a co nás odlišuje od ostatních bank na trhu. Díky němu také můžeme konečně naplno předvést, že jsme bankou, která má své klienty opravdu ráda. A že vše, co pro naše klienty děláme, vede k tomu, aby měli se svými penězi jednodušší život a aby jich měli více,“ uvádí Oldřich Dostál, marketingový ředitel Air Bank. Banka ve svém novém konceptu využívá takzvaný efekt motýlích křídel, často používaný například ve filmové tvorbě: „Ten spočívá v myšlence, že i jediný malý skutek na začátku může spustit celý řetězec událostí a mít zásadní vliv na to, jak se věci na jeho konci vyvinou. I služby Air Bank jsou totiž o stovkách drobných i větších vylepšení, pomůcek a výhod, díky kterým mohou mít klienti banky třeba více volného času, méně starostí nebo větší úspory a tím v životě zažívat věci, které by jinak nezažili.“ V nových televizních reklamách se nadále objevuje herec Tomáš Měcháček, který Air Bank reprezentoval už v jejím původním komunikačním konceptu. Nově komentuje samotné dění, které se ve spotech odehrává. V novém konceptu naopak nepokračuje Tomáš Jeřábek, herec, který dosud ztvárňoval typického bankéře. Nové spoty Air Bank jsou v televizi nasazeny na stanicích skupin Nova a Prima. Nová kampaň je výsledkem spolupráce kreativního dua Wilhelm Kinga, agentury Werk Camp a interního marketingového týmu Air Bank. Produkci zajišťoval Filmservice a režie se opět ujalo režijní duo Mods, tedy Martin Přikryl s Michalem Nohejlem.

Nevnímám to zcela jako nový koncept, ale spíše jako posun původního konceptu s bankéři, což neříkám, že je špatně, ba naopak, vnímám zde určitou konzistenci a zároveň osvěžení komunikace. Uvidíme, jak dlouho tento posun vydrží být zábavný. Tipnul bych si, že toto provedení se relativně rychle okouká a bude vyžadovat posun nový.

Tomáš Vacek (Contexto)

Rozhodně osvěžující změna. V zemi, kde už 20 let pouštíme na Vánoce jednu a tu samou reklamu na Kofolu, oceňuji odvahu odlédnout od unavené „tradice“ a pustit se do něčeho nového.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Dvěma slovy –⁠ reklamní radost. Když pracujete s absolutním love brandem, je radost vymýšlet další a další extenze toho už stokrát slyšeného příběhu.

Filip Huněk (Actum Digital)

Je to zábavné, má to v sobě sympatickou lehkost. Přiznávám, že když jsem jeden ze spotů zaregistrovala poprvé, slyšela jsem z kuchyně pouze zvuk a myslela jsem si, že jde o novou reklamu na Old Spice.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Je to určitě velký posun v rámci positioningu značky. Spoty mě baví, mají skvělý spád, ale myslím, že by všechny story mohly být o pár vteřin kratší –⁠ ztrácím u nich pozornost, kterou už pak nevěnuji dalšímu sdělení.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Na nový smer Air Bank sme s napätím čakali asi všetci. Jej hodnotenie je náročné, nakoľko ju budeme všetci porovnávať s jej predchádzajúcou verziou, ktorá bola za mňa rozpoznateľnejšou. Príbehovo a vizuálne ma ale baví.

Alžbeta Gburíková (Gen)

V prípade reklamy Get rid of cable pre Directv (https://www.youtube.com/watch?v=4kfVpVpw7Uo) mal princíp motýlích krídel zmysel. Tu nedáva zmysel vôbec. S okamžitou platbou v Air Bank sa mi môžu stať aj nepríjemné veci, ale stačí mi, že ušetrím čas a založím si účet cez apku? Efektívna reklama má mať jednoduchú a zrozumiteľnú message – táto ju nemá. Veľmi slabá je aj práca s dlhodobo budovanými distinctive brand assets Air Bank, ktoré tu vidím iba v packshote. Z pohľadu dlhodobého budovania značky krok nesprávnym smerom.

Matúš Ficko (Triad)

Změna konceptu komunikace je příležitost i riziko. Za mě se to Air Bank povedlo. Chválím přechod od porovnávání mezi bankami k cílení na zákazníka. Líbí se mi myšlenka možnosti dělat z malých věcí velké a stavění úspěchu na malých krůčcích. Nový koncept otevírá obrovské a krásné příležitosti. První reklamy jsou řemeslně profesionální, na mě přesto možná delší a hutnější, než bych potřeboval. Ale jsme na začátku.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Jak jsem pochopil, Air Bank se zase inspirovala fungujícím kreativním konceptem ze zahraničí, který v Česku lidi moc neznají. No a pak to využívají konzistentně. To je to kouzlo. Oceňuji promyšlenou exekuci. Každý další spot bude produkčně rychlý, relativně levný. Prostě žádný reklamní Ben Hur pro launch nové kampaně, kdy se na Ben Hura vypráskaly peníze na další tři roky...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Moc pěkné, ale moc podobné starší kampani Directv Get Rid of Cable. Otázka je, jestli to někomu bude vadit.

Markéta Tomanová (WOO)

Nový koncept mi svou kadencí a vlastně i celkovým stylem připomněl oblíbené reklamy Old Spice. Nemůžu se ale ubránit dojmu, že spoty s hodným a zlým bankéřem fungovaly prostě lépe. V tom šíleném kolotoči „co by kdyby“ totiž trošku zapadá konkrétní sdělení. Air Bank nastavovala laťku brandové komunikace v Česku hodně dlouhou dobu. Tohle podle mě etalon nebude.

Jan Pacas (Media Age)

Odlehčenost vždy byla součástí DNA Air Bank a je skvělé vidět, že si ji udrželi. Myslím, že komunikace více zaměřená na zákazníka bude rezonovat dobře jak u stávajících, tak u nových klientů. Ano, inspirace mechanikou Directv je zřejmá, ale věřím, že v příštích exekucích uvidíme nějaký posun dál od originálu.

Amila Hrustić (DDB)

Nevýhodou tohohle –⁠ už vyzkoušeného –⁠ konceptu je, že se dostanete k těm největším absurditám (protože jinak je to nuda) a zapomenete, co jste vlastně chtěli lidem říct. Předpokládám, že absurdní následky asi nebudou přímým následovníkem těch dvou bankéřů a že se jedná o takovou lehkou, vtipnou mezifázi. Anebo jak to je? Jsem klient a záleží mi na tom, na co budu koukat v bedně.

Ondřej Souček

Ať koukám jak koukám, marně si hlavu lámu a ještě víc s ní kroutím. Pardon, ale tohle má být ten vychvalovaný follow-up? To by snad Měcháček s Jeřábkem ještě něco uhráli a tenhle natočený brief by nemusel spatřit světlo světa. Snad mi autoři prominou...

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Formát 40″ je docela hodně, takže i hodně ukecaný, ale když se jedná o dobrou práci... a tady se jedná o dobou práci. Jsou tam produktové featury, narozdíl od jiných bank se příběhem nesnaží předstírat, že hluboce chápou naši životní realitu, takže ano.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Nová kampaň Air Bank musí naplnit velká očekávání. Značka se rozloučila se zlým bankéřem (Tomáš Jeřábek), takže reklamy už se nevymezují vůči nepoctivým či selhávajícím konkurentům. Místo toho jsme svědky minipříběhů zákazníků Air Bank, kteří mají díky aplikaci mobilního bankovnictví více času. Spoty jsou poměrně rychlé, zběsilé a také ‘quite silly’. Vyprávění je přehnané – je to diametrálně odlišné od dřívějších reklam, které poukazovaly na všechna ta bolavá místa bankovnictví. Ale o to asi jde... Dnešní zákazníci Air Bank jsou zřejmě odvážní a dobrodružní. Je snadné kritizovat, ale budiž marketingovému týmu přáno, že jdou s dobou. Zda mají tyto příběhy dostatečnou váhu, humor a životnost, aby zůstaly po dlouhá léta v paměti podobně, jako se to Air Bank podařilo se zlým bankéřem, ukáže až čas…

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Chválím, že neskočili do světa jakýchsi veselých příběhů, ale uvádějí to vždycky naším milým, sympatickým Mirkem Dušínem. Ale jo, zvládli to dobře, po takové době je přechod z konceptu do konceptu často tragédií.

Vilém Rubeš

Dvanáct let je dlouhá doba a veškerá úcta Air Bank za to, že s konceptem vydrželi. Udělali tak službu jak klientům, tak agenturám, protože nám všem ukázali efekt opravdu dlouhodobé komunikace. I proto jsem rád, že zůstal Tomáš Měcháček a závěrečný zelený packshot. A vnitřek? V něm odteď může být cokoliv.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

3. ČSOB chce jít naproti inovacím i společnosti

ČSOB spustila druhou vlnu komunikace pod novým claimem Jdeme vám naproti. Dvě nejnovější epizody navazují na manifestní spot, kterým byl komunikační koncept od agentury Zaraguza uveden v červnu. V aktuálních dvacetisekundových spotech rovněž od Zaraguzy a z produkce Boogie Films diváci uvidí postavy, které byly v předchozí vlně součástí mozaiky každodenních projevů ochoty. Modrý chameleon, který je maskotem banky od roku 2021, zůstává její tváří a s nadsázkou interaguje s lidským světem. Teď ČSOB demonstruje, jak jde naproti inovacím a udržitelnosti. „V kampani na virtuální asistentku Kate jsme chtěli rozehrát technologickou inovativnost netradičně, v kontrastu s co nejvíce nemoderním využitím. Hlavní hrdinkou je babička, která se svému vnukovi snaží na návštěvě nekompromisně podstrčit peníze, tak jak to dělají babičky už po generace. Díky odesílání plateb hlasem si tentokrát poradí po svém. ČSOB inovuje, protože některé věci se zkrátka nikdy nezmění,“ přibližuje multigenerační insight Dajana Székelyová ze Zaraguzy.

„Kampaň zaměřená na udržitelné aktivity zase vzdává hold především mladým, kteří dnes pohánějí společenské změny nejen ve svém okolí, ale i tlakem na korporace. Pro ČSOB je to inspirace přivádět české firmy k udržitelným změnám, jak poradenstvím tak i finančními produkty,“ uvedla banka.

Vlastně hezký tradiční insight v rámci současného kontextu doby... jo, ok!

Tomáš Vacek (Contexto)

Já hrozně nesnáším toho chameleona. Tady asi nedovedu být objektivní.

Jiří Markvart (Story tlrs)

ČSOB se snaží od ostatních odlišit, a tak nabízí zase trochu jinou porci emocí. Vlastně jsem úplně nepochopil, na kterou cílovou skupinu zejména spot s babičkou vlastně cílí, ale nějaké ty body navíc dávám za chameleona.

Filip Huněk (Actum Digital)

Babička je sympatická a má pěknou halenku. Vše je polopaticky vysvětleno. Kampaň, která podle mě splní svůj účel, ale do srdce se příliš nezahryzne.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Top insight!

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Trendy babča posielajúca 500 na účet ma baví. Vidím v tom produkt, banku, vtípeček ako aj jasnú message. To isté sa však už nedá povedať pri druhom videu s udržateľnosťou. Tam mi chýba presne to, čo by som pochválila pri babči.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Jasná message, krásna exekúcia, skvelý branding, insight. Nádhera!

Matúš Ficko (Triad)

Vůbec si neumím představit, že by moje obezřetná a nedůvěřivá babička odesílala peníze hlasem. U komunikace technologických inovací je pro mě stěžejní autentičnost, se kterou v tomto případě trochu bojuji. V této komunikaci bych se nesnažil využívat kontrast dvou těžko propojitelných světů, preferoval bych cestu uvěřitelnějších příběhů.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Rozumím: koncept, chameleon. Ale co proboha znamená „jít společnosti naproti“, když přijde řeč na udržitelnost? Trochu arogantní. A navíc vizuálně se inspirovat jako ve fotobance při zadání: náš manažér diskutuje nad problémem s klientem na střeše a tváří se u toho zasvěceně...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Ukázat inovace na běžných situacích je moc fajn. Ale když přijde na udržitelnost, tak se najednou mluví o tom, co dělají osvícení mladí, a není jasné, v čem mi jde banka v udržitelnosti naproti. Ani v čem je –⁠ kromě virtuální asistentky –⁠ tak inovativní. Banka si tu sama nahrává na overpromise.

Markéta Tomanová (WOO)

Tam, kde Česká spořitelna svým zákazníkům tak trochu káže, tam se u nich ČSOB inspiruje. A mě je tenhle přístup vlastně sympatičtější. Víc se mi zamlouvá produktovka s Kate a propojením digitálních technologií se seniory. Ale i CSR spot dostává body za to, že se vše podařilo vměstnat do dvaceti sekund. A chameleona je tentokrát tak akorát.

Jan Pacas (Media Age)

Roztomilé! Jasné a jednoduché sdělení. Je krásný detail, jak má na zamykací obrazovce fotku svého vnuka. Některé věci se nikdy nemění, to je pravda.

Amila Hrustić (DDB)

Vy vidíte asi úplně jiný lidi než já. Já vidím spoustu lidí, kteří na nějakou udržitelnost zvysoka kašlou, pak vidim lidi, který se snažej, ale nemluvěj o tom, a pak vidim i ty, který se snažej jet na marketingový vlně udržitelnosti. Přijde mi, jako to byla nějaká povinnost odškrtnout si, že tento rok jsme komunikovali udržitelnost. Na první, nejdůležitější skupinu tyhle reklamy z povinnosti nefungujou.

Ondřej Souček

Spot s babičkou a vnukem má perfektní insight. Inovace zase pěknou exekuci. V paměti ale zůstane jen babička...

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Tak tady už někdo fantazírování s chameleonem –⁠ výborný maskot pro čitelnou banku, btw –⁠ propadl úplně. To je reklama na mladé? Na seniory? Asi vlastně nemám, co více říct.

Pavel Jechort (Axa Partners)

ČSOB razí téma inovací a u té příležitosti propaguje výhody své virtuální asistentky Kate. Jsme svědky toho, jak s její pomocí babička s chytrým telefonem bez námahy vloží na účet svého vnuka pět set korun. Podle mě se spot vyznačuje naprostou nevěrohodností. Rozhodně neznám žádnou skutečnou „babičku“, která by něco takového udělala –⁠ prostě by sáhla po hotovosti, protože není digitálně vybavená, jak naznačuje reklama. Je to ukázka toho, jak se značky a agentury kvůli své posedlosti vším mladým vzdalují realitě. Pravda je mnohem jednodušší: starší lidé jsou zvyklí předávat peníze jinak než mladí. Kampaň by se to měla snažit více reflektovat. Zajímalo by mě, kolik babiček půjde do poboček ČSOB a bude žádat o Kate...

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Takže ageism nahradíme jeho opakem, ale on vlastně zůstává. To jsou mi inovace!

Vilém Rubeš

Babička je ze života! Chtěl bych od ČSOB v kampaních (i v životě) vidět více takto krásných situací, kde mobilní aplikace a Kate pomůžou nebo situaci posunou o pár let kupředu. Narozdíl od ostatních spotů ČSOB, kde představují buď funkce, které mi jsou příliš vzdálené, nebo příležitosti, kde už ani nevím, na co bych se Kate vlastně ptal.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

4. mBank zdůrazňuje bezpečnost na internetu

Kreativní agentura Story tlrs připravila část celonárodní kampaně mBank #NaBezpecnostiZalezi, která edukovala o správném zacházení s citlivými údaji v online prostředí. Agentura na sociálních sítích a na venkovních plochách představila, jaké chování může být rizikové. Tématem tentokrát bylo porovnání online a offline světa, aby si lidé mohli důsledky svého jednání na internetu co nejlépe představit. Kampaň proto znázorňuje různé situace, které by se staly v offline světě, kdybychom se svými citlivými údaji nakládali stejně nebezpečně, jako to mnohdy děláme online. „Našim cílem bylo vytvořit obsah, který bude pro uživatele jasný a přínosný. Jelikož kampaň o bezpečnosti připravujeme pro mBank každý rok, bylo pro nás důležité vymyslet originální a zábavné zpracování, které dokáže zaujmout. Zadáním klienta bylo tentokrát srovnání online světa s offline světem,“ komentuje obsah kampaně pro sociální sítě a outdoor Jiří Markvart, kreativní ředitel agentury Story tlrs. Část jarní kampaně, jejíž tváří se stal ambasador mBank v oblasti kyberbezpečnosti Karol Suchánek, probíhala na Instagramu a na Facebooku. Později byla rozšířena také na platformu Snapchat a objevila se také v podobě out-of-home bannerů v pražském metru. „Bezpečnost v oblasti financí je jedním z klíčových pilířů mBank. Proto se snažíme dlouhodobě edukovat klienty nejen o tom, co pro ně v této oblasti děláme my jako banka, ale také, co pro bezpečnost svých financí mohou udělat oni sami. Hledali jsme cestu, jak hrozby online světa v naší celonárodní kampani #NaBezpecnostiZalezi co nejlépe přiblížit široké veřejnosti. A jak se ukázalo, paralela online a offline světa v tomto funguje skvěle. Často si totiž ani neuvědomujeme, že v online prostředí děláme věci, které by nás v reálném světě ani nenapadly,“ doplnila Kateřina Šimberská, communication supervisor mBank pro Česko a Slovensko.

Hezky zpracovaná OOH kampaň, na téma, které je dnes čím dále tím více důležitější.

Tomáš Vacek (Contexto)

Chápu myšlenku a téma celé kampaně, ale krom akcentování nebezpečí online světa v těch reklamách vůbec není odpověď na otázku, proč by si zákazník v otázce online bezpečnosti měl vybrat právě mBank. Anebo mi něco opravdu zásadního uniká.

Filip Huněk (Actum Digital)

Fajn nápad, průměrné zpracování.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Myšlienka dobrá, prevedenie slabšie. Azda najviac ma baví meno protagonistu a vizuál s bankomatovou kartou. Práve v nej je prepojenie online a offline paralely najlepšie pochopiteľné. Vo zvyšku mi to tak trochu uniká.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Tradičně se opakující se téma, přesto se mi to líbí! Oceňuji kreativní koncept, který nabízí široké možnosti využití. Ukázkové provázání online a offline světa. Za mě palec nahoru.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Edukační kampaň. Snaha chvályhodná. Kreativní idea a exekuce je ale taková... pedestriální. Didaktické jak pro analogového boomera, ale na Instagramu, a s influencerem, jehož jméno jsem slyšel poprvé? Didaktické pro mladé a dynamické –⁠ pak tedy ta forma je dost oldschoolová. Už vidím mlaďochy, jak takhle videa s gustem sledují. A copy v OOH, kde se „hraje“ s rodným listem? Jakože Karel Neopatrný, místo narození Bankov, otec Karel Neopatrná starší... No nevím. Tedy vím. To je destilované zoufalství.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Super téma, kontrast online/offline funguje dobře. Jen je trochu škoda, že komunikace řeší už poměrně známé podvodné situace a nevěnuje se těm sofistikovanějším. Ale je to dlouhodobý směr, tak třeba příště?

Markéta Tomanová (WOO)

Vizuály kampaně i outdoor mě baví. Stories na Instagramu a video na Facebooku už o trochu míň. O příčku nad „nenadchne, neurazí“.

Jan Pacas (Media Age)

Líbí se mi hravý přístup. Trochu lepší copywriting a art direction by mohly sdělení posunout ještě dál.

Amila Hrustić (DDB)

Jednoduchý, chápu. Jde to udělat asi více způsobauma, ale vlastně to beru bez ideových námitek.

Ondřej Souček

Pěkné propojení obou světů chytrým nápadem. Osobně jsem ale nezaznamenal, až v rámci hodnocení. Což je zřejmě proto, že nejsem v kýžené cílovce!

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Když je odpověď na outdoor uzavřenou otázku „ne“, tak si nejsem jistý, že kampaň maká. Koukal jsem i na ten zbytek a opět se marně snažím představit si člověka, který obětuje čas, aby tím prošel. Nápadně mi to připomíná naše firemní povinná školení, která všichni tak moc milujeme. Bude na konci i vědomostní kvíz?

Pavel Jechort (Axa Partners)

mBank ve své nejnovější kampani upozorňuje na důležitost zabezpečení svých peněz a osobních údajů. Digitální bankovnictví se bezesporu stává stále více oblíbenou formou bankovnictví, takže je rozhodně více osvěty zapotřebí. Vzhledem k tomu, že se banka spojila s odborníkem na kybernetickou bezpečnost Karolem Suchánkem, tak si myslím, že záměry takové kampaně jsou dobré. V dnešním světě, který postrádá pozornost a čas, vidím pro oslovení a vzdělávání lidí v takovýchto dlouhých filmech typu „educainment“ potenciál. Na webových stránkách společnosti je spousta užitečných informací, které však mohou být docela zahlcující. Přemýšlím, jestli by nebylo lepší lidem připomenout, kdy jsou vlastně online, a nějak je při tom záměrně „pošťouchnout“ –⁠ možná by bylo lepší je oslovit spíše aktivně než pasivně?

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Drbe se to levou rukou za pravým uchem. NKP.

Vilém Rubeš

Po kreativní stránce to vlastně moc kreativní není, ale sdělení je jasné a dokonce připomíná i situace na internetu, kdy se opravdu lidé (respektive roboti) v příspěvcích snaží získat telefonní číslo, číslo karty nebo odpověď k prolomení hesla. Hezká práce s influencerem a propojení online a offline.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

5. Generali Česká pojišťovna propaguje nový web

Generali Česká pojišťovna spustila další ze série kampaní, které cílí na zvýšení povědomí o jednotlivých produktech či službách. Aktuální kampaň se zaměřuje na hlášení škod. Akcentuje největší výhody samotného řešení škod – rychlost a jednoduchost hlášení všech škodních událostí, ať už na majetku, na vozidle či na zdraví. A stejně jako u předchozích zpracování je ústředním atributem konceptu sytě červená barva, která je pro pojišťovnu typická. O kampaň se opět postaraly agentury ze sítě Dentsu. „Klientům v rámci této kampaně představujeme náš nový web, který jim zásadním způsobem usnadňuje hlášení škodních událostí – zvládnou to přes něj rychle a jednoduše, protože potřebují jen své rodné číslo, e-mail a telefonní číslo,“ přibližuje Zdeněk Mrkva, head of marketing communications Generali České pojišťovny. „Nahlášení škody mohou zvládnout už za tři minuty a vystačí si klidně pouze s telefonem připojeným k internetu.“ Kampaň odstartovala 21. srpna a potrvá do konce září. Během tohoto období se objeví v televizi, onlinu i přímo na pobočkách a poradenských místech pojišťovny. Komunikační mix byl sestaven na základě brandových metrik, které Generali Česká pojišťovna dlouhodobě u svých kampaní sleduje. Ty pak Dentsu zohledňuje při plánování ve vlastním multikanálovém plánovacím nástroji M1 Planner. „Vzhledem k jednoduchosti a stále častější frekvenci hlášení škod pomocí chytrých telefonů byl kladen větší důraz na mobilní formáty v médiích i kreativě,“ říká Jakub Rokos, account director agentury Dentsu Creative. V televizi diváci uvidí třicetivteřinový spot, pro online použití vznikla pak dvě patnáctivteřinová videa. O tradiční média se stejně jako v minulosti postarala agentura Dentsu X, online část zajistil iProspect, který se zaměřil i na efektivní využití dat a cílení v rámci RTB, PPC a sociálních sítí. Na tvorbě televizní reklamy a online videí spolupracovalo také externí studio Beep, které se postaralo o nahrávání voiceoverů.

Zde musím říct, že od Generali bych rozhodně čekal více. Toto je taková oldschoolová kampaň, která by byla ok tak možná před 15 lety, to by snad někoho i zajímal nový web, ale dnes?

Tomáš Vacek (Contexto)

Spousta šťastných lidí s telefonem nebo tabletem v ruce. Úplně za tím nevidím žádný nápad…

Jiří Markvart (Story tlrs)

Další z kampaní akcentující svoje produkty ve spojení s jednoduchostí užívání mobilních digitálních zařízení. Ale upřímně. Budete si ještě třeba hodinu po zhlédnutí pamatovat, na co ta reklama vlastně byla?

Filip Huněk (Actum Digital)

Účelná, vysvětlující kampaň. Ničím neuráží, ničím nevyčnívá.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zo všetkých reklám v balíčku najmenej kreativity, a naopak najväčší tlak na výkon. Cesta to je, ale porovnávať s ostatnými bankami sa nedá.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Klasická produktová komunikace banky, neurazí, nenadchne. Čekal bych víc, v dnešní době snadno zapadne. Zajímaly by mě marketingové cíle kampaně a porovnání s jejich následným plněním.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Hmmm.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Produktové demo se záběry z videobanky, což by samo o sobě nebyl problém, kdyby lidé nahlašující škodu nebyli až podezřele veselí a hraví.

Markéta Tomanová (WOO)

Uff. Tak tohle je oldschool. Spot vypadá jako poskládaný ze stock záběrů a reklamní nepřirozenost z něj jen stříká. Statika s ním pak drží basu, což znamená, že taky působí lacině, a navíc se v copy jen hemží digi klišé à la „na pár kliků“. Za mě palec dolů. Zejména v konkurenci dalších kampaní z dnešní Katovny.

Jan Pacas (Media Age)

„S nepříjemnostmi se každý z nás vypořádá jinak“ – zajímavý insight. A bohužel tím to končí. Je škoda, že potenciál nebyl využit a ten výsledek postrádá zapamatovatelnost i emoce.

Amila Hrustić (DDB)

Opruzy s hlášenim škod, to je velký téma, který by si taky zasloužilo trochu víc než jen ukázat holku, která je fakt úplně v pohodě.

Ondřej Souček

Asi ano, předá to, co se požadovalo, dívá se na to dobře.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Ok, Denisa je šťastná, protože může nahlásit škodu už za tři minuty. Problém je, že lidé jako Denisa neexistují. Nikdo není šťastný, když hlásí škodu, nikoho nezajímá, jak se hlásí, dokud se nestane. Pak bývá problém, i když reklama radí, že ne. A samozřejmě nikdo ve skutečnosti nechce mít škodu, i když je pojištěný. Takže by o tom neměl nikdo točit reklamy.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kampaň Generali České pojišťovny je zaměřená na hlášení škodních událostí. Mám opět podobné výtky jako u kampaně ČSOB. Hlavní video nás seznamuje s Denisou a vyzdvihuje výhody používání nové webové platformy. Přesto, když dojde na klíčové vizuály, jsme svědky toho, jak senioři s chytrými telefony v houpací síti či spokojeně na notebooku během tří minut nahlásí pojistnou událost. Stejně jako v případě ČSOB jsou tyto výjevy na hony vzdálené reálnému životu – opět si nedokážu představit, že by si všichni senioři mysleli: „Stačí, když půjdu na internet, a moje žádost bude vyřízena za tři minuty“. Pravděpodobně by raději využili call centrum a pro ujištění si promluvili se skutečným člověkem. Opět by zde neuškodila větší dávka praktického realismu.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Jéje, oni mají web!

Vilém Rubeš

