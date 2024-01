Televize A 11 nasazuje Viktoříkovu Michael V. Show

Gagy, skeče, písničky a nekorektní humor slibuje Michael V. Show, hudebně-zábavní late night show moderátora Michaela Viktoříka alias Vrtulníka Michaela V. Nabídne ji celoplošná televize A 11, poprvé 31. ledna od 22.15. Stopáž pořadu bude hodinová. V premiéře se má show vysílat vždy ve středu večer, reprízy půjdou v pátek.

„Michael V. Show jsem chtěl realizovat už dlouho. Myslím, že je to něco, co tady nemá konkurenci. Divácké telefonáty, soutěž, písničky, vtipy… prostě party,“ podotkl Viktořík, který se v hudební branži pohybuje přes 40 let.

Pod názvem Michael V. Show lze nalézt i jeho kanál na YouTube, na rádiu Color moderuje Svět podle Michaela a je jednou z tváří kapely J.A.R.

