Televize A 11 přidává podvečerní živé vysílání, uvádět ho bude i Viktořík

V pátek 15. září nasadila televize A 11 podzimní programové schéma. Jeho hlavní novinkou se stalo každý všední den živé vysílání od 18.00 do 20.15. „Rozhodli jsme se vlézt divákům přímo do obýváku, a to živým odpoledním vysílání,“ řekla programová ředitelka A 11 Barbora Štanglová.

Živý proud budou v průběhu týdne moderovat různé dvojice. V pondělí a v pátek to budou Vlasta Korec a Hanka Kynychová, v úterý a ve čtvrtek Jan Antonín Duchoslav a Bára Fišerová a vždy ve středu Michael Viktořík, známý z hudební formace J.A.R. či jako moderátor rádia Color. Nový podvečerní proud nese název Hezký večer - Živě s A 11. Jeho pravidelnou součástí budou v 18.50 Zprávy A 11 a v 19.20 Polibte nám preference, desetiminutová politická satira Zuzany Bubílkové.

Celoplošná televize A 11, která letos koncem dubna vznikla přeměnou z Náš region TV (předtím Regionální televize), do vysílání zařazuje také pořady se známými tvářemi.

Josef Klíma připravil sérii Zločin jak ho pamatuju (středa od 20.15), Jaroslav Dušek zase talk show Světlá hodinka s Jaroslavem . Jde o už natočené díly, nové s Klímou ani s Duškem už vznikat nebudou.

Naopak dál se na A 11 bude objevovat Jan Tuna s investigativním pořadem Honza Tuna v akci .

Pokračují také dvě talk show režiséra Tomáše Magnuska nazvané Tady jsem se narodil (čtvrtek od 20.15) a Na cestách (pátek od 20.15).

Pondělí od 20.15 obsadí zábavní show Vtipkování se Stanislavem Hložkem coby moderátorem.

Večerní vysílání A 11 pak doplní dva akviziční seriály, a to Zmrzlí mrtví (úterý od 20.15) a Narcos (každý všední večer od 22.10).

Sobotní večery patří filmům, neděle od 20.15 pak retro talk show vždy o konkrétním roce Mladý svět , nesoucí název stejnojmenného časopisu, který A 11 také vydává a takto využívá jeho archiv. Následují dokumenty, mezi něž patří letecké série S ženskou za kniplem a Můry na tripu od spolumajitelky televize Evy Stejskalové .

Podvečery od 17.30 do 18.00 jsou po celý týden věnované rozhovorům. Jednu z týdenních sérií Byznys na vrcholu přitom uvádí Pavel Sehnal, předseda politické strany Aliance pro budoucnost (dřív ODA), který zároveň patří mezi inzerenty A 11.

„Od jara udělala naše televize obrovský pokrok. Vysíláme z vlastních nově vybudovaných studií, která jsou integrována do newsroomu v našem sídle v budově pražské Košířské brány. Naší ambicí je další masivní rozvoj televize,“ uvedl Aleš Zavoral, spolumajitel a ředitel mediální skupiny A11, která dosud působila především v printu.

Televizi se silným regionálním zpravodajstvím přidává kvůli potenciálu růstu celé skupiny. „Každý večer budeme dávat vlastní zábavní pořad, abychom lidi bavili. Zábavní tvorba na ostatních kanálech skoro vymizela,“ plánoval Zavoral už na jaře. Prvotní investice podle něj činila nižší desítky milionů korun, ročně její provoz přijde na vyšší desítky milionů.

Reklama se bude prodávat podle GRP

Televize A 11 se nyní chystá domluvit s některým z tuzemských televizních mediazastupitelství na prodeji reklamy. Dosud reklamu prodávala podle pásmového ceníku, a to za 15.000 Kč za třicetivteřinový spot. Nově hodlá přejít na prodej na základě GRP (cena za zásah procent cílové skupiny).

Vycházet přitom bude z elektronického měření sledovanosti od ATO, Nielsen Admosphere. Podle dosavadních údajů dosahuje stanice v cílové skupině 15+ reache 383.000 diváků měsíčně, respektive až 54.000 denně.

Stanice vysílá celoplošně v multiplexu 23 Českých Radiokomunikací. Přítomná je také v nabídkách operátorů Vodafone TV, T-Mobile TV a řady menších, zároveň však stále čeká na zařazení do O2 TV, největšího operátora IPTV v Česku.

Start A 11 Sport se odsouvá na leden