Televize „eRko“ plánuje z vysílačů pokrýt devět krajských měst včetně Prahy

Do dvou měsíců odstartuje v českém éteru další volně šířená televizní stanice, která se zaměří na regionální zpravodajství a publicistiku. Televizi R připravuje společnost Regio Content, která patří pelhřimovskému podnikateli Pavlu Hájkovi, majiteli řady regionálních a tematických médií. Půjde už o čtvrtou televizní stanici v jeho portfoliu po regionální stanici i-Vysočina.cz, lokální KladNo.1 TV a tematickém kanálu iVodárenství.cz. Všechny tyto programy vysílají v Hájkově terestrické Regionální síti 11, která má v současné době individuální oprávnění pro využívání kmitočtů v 22 lokalitách napříč Českem.

Multiplex původně vysílal výhradně na Vysočině, kde má i nyní nejlepší pokrytí. Televize i-Vysočina.cz zároveň využívá i krajskou programovou pozici v celoplošném multiplexu 24, který provozuje společnost Digital Broadcasting. Televize R je plánovaná především pro Regionální síť 11, která v posledním roce výrazně expanduje mimo Vysočinu a postupně získala frekvence v řadě krajských měst. Po loňském stažení jiné významné Regionální sítě 7 z většiny lokalit (zůstala jen v Praze a Brně) získal tento multiplex její původní kmitočty v Olomouci a Karlových Varech. Vysílá však také v Českých Budějovicích, Jihlavě, Plzni a plánuje spustit vysílání v Praze, Zlíně, Liberci, Ústí nad Labem a zmiňované Olomouci a Karlových Varech.

Low-cost technické řešení, ale ne kvality vysílání

Pavel Hájek při výstavbě sítě využívá dobré kontakty na vodárenské společnosti, s nimiž spolupracuje v oblasti public relations. Řada vysílačů jeho Regionální sítě 11 se tak nachází na vodojemech a komínech. „Z tohoto pohledu se to může jevit jako low-cost řešení, ale nikoli z hlediska produktu. Naše televizní stanice vysílají ve vyšším rozlišení než Česká televize,“ řekl Médiáři Pavel Hájek. Novou TV R začal plánovat v době, kdy docházelo k vlastnickým změnám v podobně zaměřené Regionálnítelevizi CZ. V té získala majoritu mediální skupina A 11, která stanici nejprve přejmenovala na Náš region TV, aby využila synergie s vlastním bezplatným týdeníkem Náš region, a nakonec z ní loni vytvořila plnoformátový kanál A 11.

„Naše televize se měla původně jmenovat RegiON s důrazem na písmena ‚ON‘. Ve chvíli, kdy vydavatelství A 11 přišlo s televizí Náš region TV, jsme se museli přejmenovat. Přitom jsme už měli hotovou grafiku i znělky, ve kterých jsme si hráli právě s písmeny ‚ON‘,“ líčí Pavel Hájek. „Napadlo nás tedy pohrát si s písmenem R. Když existuje televize Óčko, proč by nemohla existovat i televize ‚eRko‘?“ dodává. Licenci pro nový program získala Hájkova společnost Regio Content loni v květnu, odstartovat teď tedy bude muset nejpozději do dvou měsíců, jinak by o ní mohla přijít. Pavel Hájek proto urychlil výstavbu a zprovozňování nových vysílačů Regionální sítě 11. Jenom za poslední čtvrtrok tak zahájil vysílání v Pacově, Teplicích a Táboře a intenzivně pracuje na spuštění vysílače v Praze.

Spuštěné a plánované vysílače Regionální sítě 11

vysílač / dokrývač kanál kmitočet [MHz] výkon ERP [W] [dBW] Beroun - vodojem 27 522 31 15 České Budějovice - komín 41 634 100 20 Havlíčkův Brod - komín 38 610 31 15 Humpolec - komín 33 570 31 15 Jemnice 37 602 31 15 Jihlava - Hošov 36 594 1000 30 Karlovy Vary - Bohatice 43 650 31 15 Kladno 29 538 31 15 Liberec - Náchodská 25 506 100 20 Nové Město na Moravě 37 602 31 15 Olomouc - Tabulový vrch 41 634 100 20 Pacov 38 610 31 15 Pelhřimov - Polní dvůr 36 594 100 20 Plzeň - Sytná 47 682 1000 30 Praha - Děvín 27 522 1000 30 Tábor - Cihelna 36 594 100 20 Teplice - vodojem 27 522 316 25 Třebíč 27 522 1000 30 Ústí nad Labem - vodojem 25 506 31 15 Velké Meziříčí - OC 25 506 31 15 Žďár nad Sázavou - komín 38 610 31 15 Zlín - Malenovice 34 578 31 15

Polarizace u všech vysílačů je horizontální.

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Nejen zprávy, ale i přenosy kulturních akcí

Televize R by přitom nemusela vysílat jen v Regionální síti 11. Pavel Hájek se nechal na profesní sociální síti LinkedIn slyšet, že by se program mohl objevit i v dalších multiplexech „podle toho, jak se bude ekonomický model programu naplňovat“. Základním prvkem programu „eRka“ mají být podle licence zpravodajské a publicistické formáty. „Program může dále obsahovat zábavní, umělecké pořady, servisy pro diváky, přenosy či záznamy kulturních, společenských a sportovních akcí, dokumentární pořady, informační magazíny, diskuse s možností interakce, pozvánky na zajímavé akce a informační servisy pro diváky (doprava, webové kamery, kultura, reality apod.),“ stojí ve vysílací licenci Televize R.

Vedle rozvoje televizní Regionální sítě 11 a přípravy spuštění Televize R pracuje Pavel Hájek i na rozvojovém plánu digitálních rozhlasových sítí DAB+, které vydražil v aukci kmitočtů pořádané Českým telekomunikačním úřadem. Jeho Regionální sítě 3, 13, 20 a 25 mají pokrýt signálem Prahu, Vysočinu, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. První vysílače plánuje Hájkova společnost Fiera Touch zprovoznit ještě v letošním roce a podle rozvojových kritérií aukce musí do dvou let pokrýt minimálně 40 % populace vysoutěžených regionů a do čtyř let až 70 % obyvatel.

