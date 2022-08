TV Nova chystá na nedělní dopoledne odlehčenou talk show s politiky

Ve větší míře oslovit rodiny o víkendech, to je jedním z cílů redakce zpravodajství a publicistiky televize Nova pro letošním podzim. Stát se tak má rozšířením stávajícího ranního pásma Snídaně s Novou vedle všedních dní nově na soboty a neděle, v pravidelném čase od 8 do 12 hodin. A v neděli bude součástí Víkendové snídaně také politická talk show Napřímo. Jak Médiáři řekl ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska, její stopáž bude 30 minut a nepůjde o klasickou nedělní debatu. Chystaný nový pořad by měl ve víkendovém vysílání Novy odstartovat nejdřív v říjnu.

„Víme, že v neděli jsou lidi v Česku na politiku naladěni, a chceme jim politiky představit trochu jinak, v méně formálním rozhovoru. Je zvykem tu v neděli sledovat politické debaty, ale těm stávajícím nechceme konkurovat pojetím, bude to řekněme více odlehčené,“ přiblížil Houska.

„Nemá to být standardní politický diskusní pořad, jak ho v české kotlině známe, bude to talk show, s jedním či dvěma politiky jako hosty. Zaměříme se jak na politiku a vážná aktuální témata, tak na zákulisí, na rodiny politiků, jejich zájmy, volnočasové aktivity. Bude to v uvolněném prostředí, nevytváříme tu politickou debatu tak, jak je tu zvykem,“ doplnil ředitel zpravodajství TV Nova. Televize se tak nevrátí k formátu Sedmičky, své víkendové debaty známé z minulých dekád, tyto úvahy, jak ředitel Houska řekl, opustila už někdy před dvěma či třemi lety: „Nemáme ambici vytvářet další vážný politický pořad.“

Zároveň celé nové víkendové dopolední pásmo odstartuje později než v září. Přesný čas nasazení samotné politické talk show se podle Housky dolaďuje, jisté tak zatím je, že pořad bude končit nejpozději ve 12.00. „Nebudeme s politikou začínat v osm ráno, to by nedávalo smysl, pořad bude blíže k poledni,“ podotýká Kamil Houska. Pravděpodobné tak je, že časově se talk show Novy bude krýt s nedělní diskusní Partií konkurenční televize Prima, která začíná v 11.00.

Moderátory Víkendové snídaně ani chystané politické talk show Napřímo zatím Nova neoznámila, s jedinou výjimkou. Tou je Bára Divišová, která rozhovory v dosavadním formátu uváděla na TN Live, internetové zpravodajské platformě televize Nova. Divišová se má v moderování nedělních politických rozhovorů nepravidelně střídat s další tváří, která zatím nebyla představena. „Uvažujeme o někom, kdo je mediálně známý a zatím působí na mediálním trhu mimo Novu,“ komentuje to teď Kamil Houska bez dalších podrobností.

Kromě dvou střídajících se moderátorů nedělní talk show s politiky bude mít Víkendová snídaně dvě až tři moderátorské dvojice a k tomu zprávaře. Všechny hodlá Nova také představit až v následujících týdnech. „Některá jména budou možná nečekaná a zajímavá,“ avizuje Kamil Houska.

Víkendový servis pro rodiny

Víkendové dopolední vysílání televize Nova hodlá především rodinám přinášet servis na sobotu a neděli. Kromě aktualit to budou i další rozhovory, témata životního stylu, cestovatelské či kulturní tipy a v neposlední řadě hudební klipy a živé koncerty známých interpretů. Do nového víkendového vysílání se navíc včlení pořady Koření a Volejte Novu.

„Úvahy nad tím jsou dvojí – jednak věříme, že tím k obrazovkám v sobotu a v neděli dopoledne přilákáme víc diváků, jednak nám to otvírá další prostor pro zpravodajské a publicistické příspěvky v situaci, kdy nemáme a ani neplánujeme mít samostatný zpravodajský kanál. Když se něco bude dít, můžeme na to pružněji reagovat,“ shrnuje ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

Dosavadní formát ranního, respektive dopoledního vysílání Novy o všedních dnech dozná dílčích změn. Z názvu Snídaně s Novou zmizí dovětek s Novou, nově se tedy pořad bude nazývat Snídaně, potažmo se změní logo pořadu. Hlavně se ale v novém vzhledu představí celé studio, v němž pořad vzniká. Nové kulisy rostou během letošního léta v prostorách původního studia, Snídaně se proto teď v létě přechodně vysílá z terasy nad zpravodajským centrem v sídle Novy na pražském Barrandově. Z nového studia bude pořad k vidění od 5. září, standardně od pondělí do pátku.

Během roku se jedná o třetí nové studio, které televize Nova divákům představuje. Loni v září to bylo inovované zpravodajské studio, letos na jaře velké sportovní studio.

I Střepiny budou v novém

Nový design čeká během podzimu také publicistický pořad Střepiny, který moderuje zmíněná Bára Divišová. „Letos je to dvacet let, co Střepiny vysíláme. Za tu dobu samozřejmě prošly změnami v designu, ale řekli jsme si, že je načase udělat další změnu. Neměníme formát, ale pouze jeho grafický obal, aby byl ještě modernější,“ vysvětluje Michal Kratochvíl, šéfredaktor zpravodajství TV Nova.