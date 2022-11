Televize Nova chystá svou „První republiku“, první svůj dobový seriál Zlatá labuť

Televize Nova připravuje svůj historicky první dobový seriál. Nejdřív ho představovala pod pracovním názvem Obchodní dům, definitivně se bude jmenovat Zlatá labuť. Půjde o původní výpravnou sérii z konce třicátých a začátku čtyřicátých let, o osudech lidí spjatých se stejnojmenným obchodním domem, nejmodernějším chrámem nákupů a luxusu tehdejšího Československa. Režiséry jsou Braňo Holiček a Biser A. Arichtev, cyklus pro Novu vyrábí společnost Dramedy Productions, v čele s producenty Filipem Bobiňskim, Janem Coufalem a Petrem Šizlingem. Dramedy je podepsaná i pod televizní ságou První republika, jejíž tři řady postupně v letech 2014 až 2018 vysílala veřejnoprávní Česká televize. Též První republiku spolurežíroval Biser Arichtev a mezi scenáristy byl Jan Coufal.

Nova připravuje novinku do televizního vysílání „zkraje příštího roku“ 2023. „Zlatá labuť je výjimečný projekt. Jde totiž o úplně první dobový seriál televize Nova v její historii. Sledovat budeme osudy lidí, které na přelomu třicátých a čtyřicátých let spojil nový luxusní obchodní dům, a to od jeho ředitele, přes vedoucí jednotlivých sekcí, ostrahu, vrátné až po prodavačky,“ říká kreativní producentka Novy Klára Follová. Ústřední dvojici seriálu ztvární herci Adam Vacula a Marta Dancingerová.

„Budeme vyprávět příběh zaměstnanců a majitelů nově otevřeného obchodního domu. Zejména tři hlavní hrdinky, mladé dívky, očekávají, že se jim v nové práci naplní životní cíle a touhy, a možná i doufají že zde najdou ochranu před nástrahami vnějšího světa kde se schyluje k válce. Pro všechny je to úžasná práce v novém luxusním a atraktivním světě, který v tehdejším Československu neměl obdoby,“ přibližuje producent a showrunner Filip Bobiňski.

Produkce v pražských Kbelích postavila ve svých Dramedy Studios na ploše přes 2.500 metrů čtverečních hned několik sekcí obchodního domu. „Příběh velkého dobového obchodního domu jsme měli v hlavě delší dobu, lákalo nás to ojedinělé prostředí, kde se střetává spousta životních osudů. Diváky provedeme mnoha prostředními, a to jak luxusními kancelářemi řídicích pracovníků, tak suterénem, ve kterém se pohybují běžní zaměstnanci. Uvidí dobovou restauraci, bar, prodejnu gramodesek nebo obrovskou sekci dobové módy. Zlatá labuť bude pro všechny fanoušky dobových a výpravných seriálů, které lahodí oku, a zároveň se v nich mohou potkat s problémy a situacemi, které sami řeší, jen zasazenými do jiného dobového rámce,“ dodává Bobiňski.