Televize Nova zdraží příští rok reklamu o 12 %

Reklama na televizních kanálech skupiny Nova příští rok zdraží, byť ne o tolik, jak to chystá konkurenční Prima, respektive její obchodní zastupitelství Media Club. To pro rok 2023 oznámilo zvýšení ceny televizní reklamy v průměru o 14 %. „Celkové navýšení ceny televizní reklamy na bázi meziročně srovnatelného rozpočtu je u nás 12 %,“ sdělil jeden ze dvou generálních ředitelů Novy Jan Vlček. „Toto navýšení je nutnou reakcí na nárůst nákladů. Do nárůstu ceny reklamy kromě inflace promítáme částečně i masivní investice do vlastní tvorby. V příštím roce nabídneme mnoho programových novinek a pokračujeme rovněž v natáčení osvědčených formátů,“ připomněl chystanou obsahovou ofenzivu.

Změny v obchodní politice ve srovnání s letoškem označil Vlček za minimální: „Jsme pro naše partnery dlouhodobým stabilním partnerem a stavíme na tom, co se nám osvědčilo v minulých letech. Základní cena reklamy pro třicetisekundový spot (CPP) se mírně navýší. Také dojde k mírnému nárůstu cen spotové reklamy v měsících s vysokou poptávkou: v únoru, v červnu, v září a v prosinci. V rámci stopáží dochází k mírnému navýšení ceny patnáctisekundového spotu.“

Prioritou pro Novu zůstává oslovovat především cílovou skupinu diváků od 15 do 54 let. „Ta je totiž atraktivní pro inzerenty, protože naprostá většina klientských cílových skupin spadá právě do tohoto věkového rozmezí,“ podotkl spolušéf Novy. „Zároveň i poměr měřených stanic v takzvaném bundlu ponecháváme tak, jak jsme jej měli letos. Tematické stanice jsme loni posílili o novou stanici Nova Lady zaměřenou svým programem na ženy. Snažíme se nadále o co nejlepší profilaci stanic, aby doručovaly klientům vysoké afinity na specifické cílové skupiny. Hodláme rovněž dále posilovat lokální tvorbu na těchto stanicích.“

Novinkou Media Clubu je pevné zařazení takzvaného eGRP, zjednodušeně řečeno videoreklamy na internetu, v rámci celkového rozložení investic do televizní reklamy. Nova zatím zůstává konzervativnější: „Tento systém prodeje máme připravený, nicméně v příštím roce neočekáváme, že by se stal v rámci obchodování nosným.“

„Klienti se naučili být flexibilnější“

Z pohledu zájmu inzerentů hodnotí Nova dosavadní letošní vývoj pozitivně a očekává „standardně silný podzim“. „Vidíme, že se reklamní trh stabilizoval, zpomaluje růst klientů z e-commerce,“ shrnuje Jan Vlček. „Klienti se naučili být mnohem flexibilnější, covid je naučil pracovat jinak, dokáží reagovat na změny mnohem rychleji a my s nimi,“ tvrdí.

A jaký vývoj management Novy očekává příští rok? „Televize je pro naše klienty i nadále klíčovým prvkem mediamixu, proto čekáme velký zájem o televizní reklamu i příštím roce. Reklamní zadavatelé si nemohou dovolit ze svého mediamixu televizní reklamu vypustit. Pokud by byli nuceni své rozpočty krátit, pravděpodobně se to snížení dotkne jiných médií než televize. Aspoň taková je nyní situace.“