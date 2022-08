Televize Nova zkompletovala tým producentů a ohlásila řadu nových seriálů

Jen měsíc poté, co veřejnoprávní Česká televize vyhlásila rozsáhlé škrty a předtím omezení velkých programových projektů v následujících dvou letech, vyhlásila komerční televize Nova programovou ofenzivu pro rok 2023 a další léta. „Během posledních měsíců jsme se stali největším a nejdynamičtějším vývojovým centrem hrané tvorby v Česku,“ prohlásil už na sklonku června na tiskové konferenci Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu Novy a její placené internetové videotéky Voyo, který loni přešel na Novu po 10 letech působení právě v České televizi, kde byl u zrodu diváckých hitů jako Případy 1. oddělení, Most! či Devadesátky. Na jeho rétoriku pak v srpnu při představování podzimních novinek navázala programová ředitelka Novy Silvia Majeská. „Jsme největší tvůrce a výrobce českého obsahu,“ řekla před novináři. „Televize Nova potvrzuje svou stávající pozici největšího producenta hrané tvorby v Česku a v příštích sezonách tento status ještě významně posílíme. Už na tom ostatně ve výrobě pracujeme,“ citují Majeskou propagační materiály televize.

Nova zároveň oznámila, že ve fázi vývoje a výroby pro následující léta má „aktuálně desítky původních projektů hrané tvorby“, na srpnové tiskovce byla konkrétně řeč o „víc než 40 formátech v různých fázích vývoje“, respektive „přes 340 epizodách seriálů na jaro 2023 do vysílání“. Rok 2023 přitom programová ředitelka Novy avizovala jako „rok velkých očekávání“. „Připravujeme seriály nejrůznějších žánrů – od komediálních přes rodinné až po kriminálky – nebo minisérie na základě skutečných událostí. Projekty opatrnější i odvážnější. Spolupracujeme na nich s nejvýznamnějšími nezávislými producenty na trhu,“ řekl v červnu Reitler, pod jehož vedením se na Nově zformoval tým kreativních producentů. Ten nyní čítá téměř dvě desítky tvůrců. „Každý kreativní producent televize Nova a Voya z nyní už kompletního interního týmu pracuje na vývoji nejméně dvou projektů, a to vedle svých projektů, které už jsou ve výrobě. A to číslo bude časem dále růst,“ tvrdí zřejmě nejvýraznější tuzemský manažer televizní tvorby. Kdysi stál na Nově u zrodu Ulice, denního seriálu, který má za sebou už 4.300 dílů a v těchto týdnech odstartoval svou osmnáctou sezónu. Letos Reitler a spol. avizují řadu dalších novinek jak pro vysílání televize Nova, tak pro placenou videotéku Voyo na internetu, která chce v Česku konkurovat předním zahraničním platformám jako Netflix, Disney+ či HBO Max.

Jaké nové cykly se chystají? Na Novu přijde její vůbec první dobový seriál, výpravný Obchodní dům, rodinný příběh o střídavé péči Jedna rodina, komediální série o dlouholetém manželství po rozvodu Mozaika, příběh otce tří dospělých dcer Táta v nesnázích, dál návrat úspěšné Kriminálky Anděl či další řada krimisérie Odznak Vysočina. Voyo pak slibuje druhou řadu minisérie o zpěvačce Bartošové Iveta, špionážní thriller Extraktoři, minisérii Hojer o případech legendy československé kriminalistiky Jiřího Markoviče nebo komediální seriál o dospívání Sex O’Clock.

K tomu Nova pokračuje v podpoře české kinematografie, aktuálně podporuje vznik filmu Amerikánka režiséra Viktora Tauše či snímku Muž, který stál v cestě o lékaři a politikovi Františku Krieglovi (režíruje Petr Nikolaev, v hlavní roli Tomáš Töpfer).

Kreativní producenti Novy mluví o chystaných seriálech

Už letos na podzim Nova nasadí do televizního vysílání nové seriály O mě se neboj a Případ mimořádné Marty. Voyo už v létě nasadilo lokalizovanou reality show podle německého vzoru Praha - den & noc, druhou řadu seriálu Mužketýři, druhou „internetovou“ řadu Ordinace v růžové zahradě 2 a ještě letos na podzim uvede třídílnou minisérii o legendárním převaděči Král Šumavy a desetidílný komediální seriál Gumy (a druhou řadu vztahové reality show Love Island).

Prohlédněte si letní a podzimní nabídku videotéky Voyo

Petr, rozvedený padesátník a správce bazénu, zasvětil celý svůj život výchově tří dcer. Viki, Laura a Alex začínají žít vlastní nezávislý život, a tak se konečně rozhodne věnovat víc sám sobě. Veden heslem „padesát je nových třicet“ se pustí do hledání lásky. Od jeho posledního rande ale uběhla spousta let, takže se bude muset vrátit do formy a nabýt ztracené sebevědomí. Zamiluje se, prochází zklamáním, přesto pokračuje v randění a doufá, že najde tu pravou. A aby to všechno bylo ještě složitější, jeho dcery, zkoušené životem a láskou, se jedna po druhé stěhují zpět do rodného hnízda a obrátí dům vzhůru nohama. Seriálové novinky se diváci mají dočkat už na podzim 2022.

Je 15. března 1939, seriálový obchodní dům slavnostně zahajuje svůj provoz. V tentýž den německá vojska překračují československé státní hranice. V den, kdy se smetánka z celé země schází, aby se v nelehké době nechala uchlácholit vším, co si jen lze představit a přát, je hlavní město obsazeno nepřátelským vojskem. Obchodní dům otevírá své brány ve stejnou chvíli, kdy v zemi končí naděje na mír… Příběhy jednotlivých postav jsou smutné, pravdivé, komické i romantické. Také ale napínavé, plné ohrožení a fatálních rozhodnutí. Obchodní dům v sobě ve válečné době spojuje pozlátko s nebezpečím. Lásku s hrdinstvím. A za tím vším jsou pak rodiny, do kterých se lidé z obchodu každý večer vracejí, aby se poprali s nástrahami všedních dní. Aby žili plný život. Aby ve válečné době obstáli a zachovali si čest a důstojnost.

Novinky chystané pro videotéku Voyo

Král Šumavy

Je jaro 1948. Ještě neodezněla radost z míru, a už se Východ i Západ bojí třetí světové války. Oba světy od sebe oddělují hluboké lesy Šumavy. V kuchyni Sboru národní bezpečnosti ve Zvonkové slouží čtyřiadvacetiletý kuchtík Josef Hasil. Divoký kluk. Stihl už zažít válku v německém pracovním lágru i jako spojka mezi partyzány. Teď touží především po zábavě, dobrodružství, volnosti. To poslední, o co se zajímá, je politika. „Když jsem se dal ke sboru a šel k čáře, myslel jsem, že budu chytat nácky, werwolfy a podobnou verbež. Ne naše lidi, co chtěj ven,“ shrnul v jednom z mála porevolučních rozhovorů sám Josef Hasil. Legendárního převaděče si v třídílné minisérii Král Šumavy zahrál Oskar Hes. V pozici kreativního producenta stojí za minisérií ředitel vývoje TV Nova a Voyo Michal Reitler, který s Davidem Ondříčkem spolupracoval už na Českým lvem oceněném dvoudílném filmu Dukla 61. „Když se řekne Šumava, naskočí nám nejchladnější místa naší republiky, nejstudenější potoky, tůně. Hluboké lesy, řídké osídlení. Kdybyste se někdy měli ztratit, zmizet, kdyby někde měla vzniknout legenda o klukovi, co se nenechal chytit a opakovaně unikal tam a zpět pod padající železnou oponou, bylo by to na Šumavě,“ říká Reitler.

Režie: David Ondříček

Producent Lucky Man Production: David Ondříček , Daria Špačková

, Kreativní producent Voyo: Michal Reitler

Kamera: David Hofmann

Scénář: Tomáš Vávra , David Ondříček

, Literární předloha: David Jan Žák

Architekt: Ondřej Lipenský

Kostýmní výtvarník: Tereza Hrzánová

Umělecký maskér: Michaela Kicková

Mistr zvuku: Pavel Rejholec

Postprodukce: PFX, Soundsquare

Produkce: Luděk Valchář

Hrají: Oskar Hes, Kristýna Podzimková, Judit Bárdos, Vojtěch Vodochodský, Gabriela Heclová, Jan Nedbal

Gumy

Desetidílný komediální seriál s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem v rolích svérázných automechaniků, kteří mají malou autodílnu a velké sny, na které jim pochopitelně scházejí peníze. S námětem na Novu přišli producent Martin Šebík a režisérka Karin Krajčo Babinská. Scénář dále rozpracoval Michal Samir, který je podepsán mimo jiné pod úspěšnou minisérií Iveta jako režisér a scenárista. Gumy budou plné absurdního, černého, ale i poetického humoru. A poprvé se před kamerou potkají právě Richard Krajčo a David Švehlík, kterým byly Gumy napsány „na tělo“. Téměř dvacet let spolu totiž vystupují na divadelních prknech, společný film nebo seriál jim ale dosud nikdo nenabídl.

Námět, režie: Karin Krajčo Babinská

Scénář: Michal Samir

Kamera: Martin Matiášek

Střih: Marek Opatrný

Architekt: Marie Strnadová

Výtvarnice kostýmů: Marie Hříchová

Hudba: Armin Effenberger

Kreativní producent Voyo: Ondřej Elbel

Výkonný producent TV Nova: Jiří Hauzner

Producent Film United: Martin Šebík

Extraktoři

Šestidílná série Extraktoři slibuje špionážní thriller z prostředí civilní rozvědky v hlavní roli s Jakubem Štáfkem. Natáčet se bude z velké části i v zahraničí. O čem to bude? „Čerstvě vytvořený tým české zpravodajské služby má za úkol pomáhat Čechům, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi. Potřebují k tomu nejen špičkový výcvik a fyzickou kondici, ale i jazykové znalosti, kulturní a politický přehled, bystrý úsudek, schopnost rychle se rozhodovat.“ Projekt se s odbornými poradci už začal připravovat, na Voyo přijde v průběhu roku 2023.

Producent: Adam Dvořák Movie

Režie: Roman Kašparovský

Kamera: Vladimír Smutný

Kostýmy: Michaela Hořejší

Architekt: Václav Novák

Kreativní producentka: Lenka Szántó

V hlavní roli: Jakub Štáfek

Hojer

Minisérie podle skutečných případů legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče. Praha na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let je nevlídná a ošuntělá. Šedé davy stojící v šedých frontách před poloprázdnými obchody, barevné plakáty připomínající slavné výročí na zdech oprýskaných domů. V nočních ulicích se objevuje nový, děsivý fenomén – mladí sexuální násilníci se sadistickými sklony. A právě těm byl na stopě po dobu své dlouhé kariéry Jiří Markovič. Minisérie bude mapovat zločiny, dopadení a usvědčení těch nejděsivějších vrahů normalizačního Československa a především pak zvláštní „přátelství“ mezi Jiřím Markovičem a Ladislavem Hojerem. „Svěřoval se mi s věcmi, se kterými se nesvěřoval nikomu, ani svému obhájci,“ uvedl později Markovič. „Láďa brzy ztratil oba rodiče, proto se na mě dost upnul. Je to paradox, ale nikdo se nikdy o něj tak nezajímal, nikdo nikdy si s ním tak dlouho nepovídal – až já! Když jsme se vraceli z rekonstrukce na Slovensku, položil mi on, obviněný, v autě hlavu na rameno a usnul. Jeho advokát to sledoval s úžasem, něco takového prý ještě nezažil!“

Režie: Pavel Soukup

Scénář: Jaroslav Hruška

Dramaturgie: Martin Toul

Kamera: Ondřej Belica

Kreativní producent: Tomáš Hruška

Iveta (2. řada)

Iveta je na vrcholu. Její sólová alba vycházejí v obrovských nákladech, vyhrává ankety popularity, dostává hlavní role ve filmu i muzikálech a konečně má vztah s mužem, kterého všichni obdivují. Ovšem stále jí chybí to, po čem touží ze všeho nejvíc: rodina, dítě a ničím nepodmíněná láska... Anna Fialová se vrací jako Iveta Bartošová ve zlomovém období devadesátých let.

Scénář a režie: Michal Samir

Producenti Barletta Productions: Matěj Chlupáček , Maja Hamplová

, Hrají: Anna Fialová, Ondřej G. Brzobohatý, Eliška Křenková, Alena Mihulová, Miroslav Hanuš

Sex O’Clock

Dospívajícímu Adamovi se život převrátí naruby poté, co se jeho otec rozhodne pro nečekané oznámení. Desetidílný komediální seriál o dospívání dětí a někdy také dospělých ukáže, že nezáleží na tom, v jaké rodině žijete, ale důležité je, že se máte všichni rádi. V hlavních rolích příběhu mladých sourozenců Adama a Emy a jejich rodičů se objeví debutant Maxmilián Kocek se Sárou Korbelovou. Spolu s nimi pak další debutantka Karolin Omastová s Janem Révaiem, Petrou Bučkovou, Janou Švandovou, Evou Podzimkovou a Jakubem Žáčkem. Sex O’Clock režírují Jan Bártek a Karolina Zalabáková, která je zároveň producentkou a spoluautorkou scénáře. „S tak dobře a svižně a především autenticky napsanými scénáři se setkávám opravdu výjimečně. Je na nich znát, že jsou za nimi důkladné rešerše a detailní uvažování o světě dnešních náctiletých,“ říká kreativní producentka Marta Fenclová. „Sex O’Clock je o hledání vlastní identity a někdy také o hodně náročném nicméně neuvěřitelně vtipném rodinném soužití. Je to příběh rodiny, která se po překvapivém odhalení musí naučit fungovat bez ohledu na to, co si kdo myslí nebo říká. Jsem moc ráda, že v seriálu dáváme prostor mladým hereckým tvářím, které se na natáčení dlouze a intenzivně připravovaly.“ Vývoj seriálu trval několik let. „Seriál se dotýká řady dnes už normálních, ale i společensky ožehavých témat a postavy v něm řeší stejné problémy a otázky, ať už je jim patnáct nebo čtyřicet pět,“ říká Zalabáková, jejíž tvůrčí tým na vývoji spolupracoval i s Masarykovou univerzitou i s focus group studentů středních škol. Seriál se natáčí ve Zlíně, ve kterém jeho tvůrci a aktéři stráví celkem 48 natáčecích dnů. Zlínský kraj, spolu s Jihomoravským filmovým nadačním fondem, také vznik Sex O’Clock finančně podpořil, a to prostřednictvím Programu na podporu audiovizuální tvorby. Natáčení pro TV Nova realizuje Cinebonbon.