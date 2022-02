Televize Prima odsunuje zákaz přetáčení reklam až na začátek června

Televize Prima se rozhodla o čtvrt roku odložit začátek omezení přetáčení reklam v pořadech na svých kanálech u poskytovatelů televizního vysílání přes internet. Prima to oznámila v tiskové zprávě dnes večer, tedy necelý den předtím, co se citlivou kauzou bude zabývat Hospodářská komora ČR. Ta na středeční odpoledne svolala do svého sídla kulatý stůl právě k tématu „přetáčení reklamy v televizním vysílání“. „Hospodářská komora vnímá současné spory v této oblasti jako riziko narušení stávající situace na trhu s tvrdými dopady na koncové uživatele,“ zdůvodňuje konání debaty v pozvánce prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

„Rozhodli jsme se vyjít vstříc žádostem některých operátorů, pro které je zavedení nového technického řešení komplexní s ohledem na jejich platformy pro různá zařízení. Konečný termín zavedení nových pravidel pro omezení přetáčení obchodních sdělení stanovujeme na 1. června 2022. Věříme, že tímto rozhodnutím získáme navíc dostatek času, aby operátoři mohli připravovaná řešení odladit a otestovat. Zároveň to všem umožní vysvětlit chystané změny divákům a zákazníkům,“ uvedl dnes Vladimír Pořízek, komerční ředitel skupiny Prima.

Kvůli požadavku na omezení přetáčení reklam se Prima dostala do sporu s O2, největším operátorem IPTV na českém trhu, ostatní operátoři na její požadavky přistoupili. Začátkem února Prima uvedla, že od 1. března ukončí distribuci svých kanálů ve službě O2 TV, protože se s operátorem nedohodla na podmínkách spolupráce. Podle O2 i konkurenčního Vodafonu žádala Prima, aby byla od března ukončena možnost přetáčení programů, a to kvůli přeskakování reklamních bloků. Nově chce tedy Prima omezení přetáčení zavést až od června.

Prima podle O2 původně požadovala po poskytovatelích online vysílání, aby ukončili možnost přetáčení pořadů, nebo za zpětné zhlédnutí a přetáčení hradili platby navíc. Potvrdil to už dřív také Vodafone. Mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec řekl agentuře ČTK, že Prima požadovala, aby každý, kdo bude šířit její programy, znemožnil od 1. března svým zákazníkům přeskakování nebo přetáčení reklamy.

Prima podle Pořízka přichází kvůli přetáčení reklam v internetovém vysílání každoročně o stovky milionů korun z neodvysílané reklamy, zatímco „operátoři na nabídku zpětného přehrávání bez reklam lákají v reklamních kampaních nové zákazníky“. „Zdroje z reklamních příjmů jsou pro nás coby komerční televizi zcela zásadní. V praxi jde o hlavní zdroj financování výroby našich pořadů. Stále rostoucí trend zpětného sledování pořadů a s tím spojeného přetáčení reklam v kombinaci se všeobecným trendem růstu cen, který zvyšuje náklady na produkci pořadů, je pro naši skupinu nadále neúnosný,“ sdělil.

Prima též uvedla, že operátorům poskytujícím online vysílání nabídla různé varianty úprav přetáčení reklam: „Zároveň s tímto krokem jsme zintenzivnili aktualizaci programových schémat, divákům se tak při zpětném zhlédnutí načte vždy přesný začátek pořadu, a nebudou tedy muset ztrácet čas jeho hledáním. Pokud diváci chtějí nadále sledovat oblíbené programy skupiny Prima bez reklam, mohou také využít placenou službu iPrima Bez reklam.“

Jaké varianty Primy si mohli operátoři vybrat Varianta 1 Televizní reklamy budou moci uživatelé přeskočit během zpětného sledování po méně než polovině přehrávání reklamního bloku. Bude-li například osmiminutový, po třech minutách bude divákovi umožněno jej přetočit. Varianta 2 Standardní televizní reklama během zpětného sledování bude nahrazena aktuální jinou online reklamou, v rozsahu dokonce jen 1,15 minuty ve čtyřech reklamních blocích do hodiny, což je takřka třikrát méně, než je u nás divák zvyklý. Varianta 3 Operátor vykoupil práva na možnost přeskakování reklamy při zpětném sledování, a diváci tak mohou sledovat Primu dál, jak byli dosud zvyklí. Varianta 4 Pokud operátor žádnou z těchto variant není schopen zabezpečit (například z technických důvodů), musí bohužel přetáčení reklamy během zpětného přehrávání programu zakázat. Diváci uvidí všechny reklamní spoty tak, jak byly přehrány ve standardním vysílacím čase. Zdroj: TV Prima

Podle předchozích vyjádření O2 měla Prima přemrštěné finanční požadavky za zachování možnosti zpětného zhlédnutí a přetáčení programů. V konečném součtu by to podle operátora znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent. Prima to na začátku února popřela. Skupina tehdy uvedla, že za distribuci takzvaných lineárních kanálů a odloženou sledovanost požaduje navýšení poplatku o méně než pět korun v přepočtu na jednu domácnost.