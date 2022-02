Televize Prima uvede Like House 3, v reality show se ukáže i Dominika Myslivcová

Soutěžní reality show pro mladé Like House dostane svou třetí řadu. Like House 3 odstartuje v pondělí 7. března na kanálu Prima Show, vysílat se bude každý všední den od 18.30. Po 22. hodině pak přijdou lechtivější díly Like House 3 Night Show. Reprízu podvečerních dílů přinese nazítří dopoledne Prima Cool, reprízu nočního vysílání pak hlavní kanál Primy.

Premiérová řada show ukáže v soutěžní vile skupinu osmi influencerů v čele s Dominikou Myslivcovou. „Snažíme se účastníky vybírat tak, abychom namíchali pestrou skupinu různorodých charakterů. Aby si mezi nimi divák našel svého favorita, a samozřejmě i někoho, kdo by ho mohl štvát,“ řekl kreativní producent pořadu Pavel Nosek.

Dalšími soutěžícími budou Hanka Gelnarová, Sebastian Lyang, Vojta Medlen, David Nguyen, Liubov Tupiková, Lukáš Tůma a Simona Tvardek. Influencer, který po třech měsících soutěže dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, získá výhru půl milionu korun.

„Téměř všichni influenceři působí naživo úplně jinak, než když je sledujete na sociálních sítích. A já doufám, že se nám v další řadě Like House opět podaří ukázat mladé lidi takové, jací skutečně jsou,“ věří producent Nosek.

Prima nabídla formát Like House poprvé loni na jaře na svém hlavním kanálu. Na podzim se pak stal hlavním pořadem tehdy spuštěné tematické stanice Prima Show. S druhou řadou, v níž do soutěžní vily šla s mladšími influencery také Agáta Hanychová, přišla jako novinka série nočních dílů.