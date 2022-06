Televize Prima začala natáčet dlouhodobý seriál Dobré zprávy

Vedle sérií Pod hladinou, Pálava a Sedm schodů k moci vzniká v televizi Prima další seriál Dobré zprávy. Bude se odehrávat v televizním prostředí a Prima ho koncipuje jako dlouhodobý. Následovat tak bude moci úspěšné cykly Slunečná, respektive Zoo. Kdy bude nasazen do vysílání, televize zatím neoznámila, ovšem vzhledem k tomu, že se blíží letní pauza, nejdřív se to dá očekávat v letošním podzimním programovém schématu.

„Vždy jsme si na seriály, které jsme točili, brali odborné poradce. Teď, poprvé, ho do Dobrých zpráv nepotřebujeme. Zpravodajství známe, všichni jsme si televizí prošli a známe její zákulisí. Víme, jak to v ní chodí, a to chceme ukázat i divákům,“ říká ředitelka obsahu Primy Lenka Hornová. Seriál vzniká pod taktovkou režisérů Libora Kodada, Jaromíra Polišenského a Lukáše Buchara.

Novinka líčí příběh vesnické dívky Báry, která získá stáž v redakci Dobrých zpráv, které obdivuje, a tím si začne plnit své sny. Hlavní role v chystaném seriálu ztvární Natálie Halouzková (Bára) a Vladimír Polívka. Ústřední moderátorskou dvojici ztvární Sára Rychlíková a Jan Fanta. Doplní je Denisa Nesvačilová coby sportovní zprávařka.

Dále hrají Alžbeta Stanková (hodinová manželka), Miroslav Šimůnek (rosnička), Jan Komínek a Tomáš Weber (bratři pekaři), Igor Chmela (moderátor talk show Host Karla Kunce), Jaromír Nosek (maskér) nebo Vojtěch Vodochodský, který ztvárnil Petra Sepéšiho v nedávno uvedené sérii Iveta videotéky Voyo, zde jako bývalý válečný reportér.