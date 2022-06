Televizní sledovanost bude dalších pět let měřit opět Nielsen Admosphere

Televizní sledovanost bude pro Asociaci televizních organizací (ATO) dalších pět let měřit společnost Nielsen Admosphere. Ta sledovanost v Česku měří už 20 let. Smlouvu o měření na další období let 2023 až 2027 podepsal s televizní asociací v úterý. Tento měsíc je to 25 let, co se sledovanost v Česku měří elektronicky, takzvanými peoplemetry.

„Projekt v dalším období nabídne komplexní řešení měření televizní sledovanosti, které pokrývá hlavní potřeby televizního trhu v oblasti tvorby televizního programu i efektivního měření návratnosti investic v rámci televizního i online vysílání,“ slibuje Nielsen Admosphere. „Klienti budou mít k dispozici data z měření sledovanosti nejen na televizích, ale také na dalších platformách, jako jsou PC, notebook, smartphone nebo HbbTV na chytrých televizích.“

„Přístup Nielsen Admosphere je pro nás zárukou, že projekt měření televizní sledovanosti v Česku nebude na příštích pět let ‚zakonzervován‘ v určité podobě při podpisu smlouvy, ale v rámci naší spolupráce se bude kontinuálně vyvíjet podle nejnovějších trendů a poznatků. Už nyní je v mezinárodním srovnání na vysoké úrovni, což určitě chceme zachovat a dále rozvíjet,“ uvedla jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

Nová vlna měření akcentuje kromě jiného trend nelineárního sledování televizního obsahu na klasických i internetových platformách a společné reportování výsledků. Rozšíření funkčností v oblasti nelineárního sledování má přinést i software Adwind Kite Lite.

Elektronické měření sledovanosti dnes v Česku zahrnuje sto stanic vysílajících na mnoha platformách (včetně HbbTV, počítačů, mobilů a tabletů), sekundové měření řady forem vysílání zahrnující video on demand a sledovanost s časovým posunem prostřednictvím různých technologií. Jedním ze stavebních kamenů projektu stále zůstává měření na peoplemetrovém panelu domácností navýšeném v novém projektu na 1.900. Finální data jsou k dispozici dvě hodiny po ukončení měřeného dne a předběžná data dokonce téměř v reálném čase.

Asociace televizních organizací je zájmové sdružení, které od roku 1997 zajišťuje právě realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření televizního vysílání v Česku. Údaje o sledovanosti jsou klíčovým podkladem pro zadavatele televizní reklamy. Asociace sdružuje Českou televizi, Novu a Primu, Asociaci mediálních agentur (ASMEA), Atmedia, Óčko a TV Seznam jako řádné členy, přidruženými členy jsou pak TV Barrandov, Asociace producentů v audiovizi (APA) a kabelová síť AMC.