„Tentokrát to dopadlo dobře.“ Mikýřova reakce na Forejta u reklamních katů vítězí

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 34. týden 2022 Engine Room: Martin Morejt (68 %)

značka: Bageterie Boulevard, klient: Crocodille ČR Outbreak: Život jako víno (59 %)

značka: Vína z Moravy, vína z Čech, klient: Vinařský fond Darwin & the Machines: #NaCoChces (Neskroluj, nakupuj) (48 %)

značka, klient: ČSOB

Triad: Surprisingly refreshing dark beer (45 %)

značka: Velkopopovický Kozel, klient: Plzeňský Prazdroj Somebody & Somebody: Porovnejte, zařídíme! (38 %)

značka, klient: FinGo S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 12 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Bageterie Boulevard s Mikýřem reaguje na Forejta

Tuzemský řetězec rychlého občerstvení Bageterie Boulevard zareagoval na aktuální propagační klip konkurenčního fast foodu McDonald’s. Ten uvedl song Mc’n’Roll, v němž vystupuje známý kuchař Přemek Forejt, jak hraje na suroviny a zpívá při tom song, který složil Jiří Burian alias Kapitán Demo. Bageterie Boulevard o den později zveřejnila na Instagramu a na TikToku video, v němž internetový tvůrce Martin Mikyska alias Mikýř v alter egu Martina Morejta paroduje jak aktuální videoklip McDonald’s, tak to, že Forejta americký řetězec v Česku angažoval do svého marketingu na tři roky coby „kontrolora kvality“, s cílem zvýšit vnímání kvality surovin a produktů, mimo jiné brambor.

Podívejte se na video s Mikyskou na Instagramu

„Pro spolupráci jsem se rozhodl kvůli tomu, že Bageterie Boulevard je sympatická česká firma… a já nerozumím tomu, co je to brambora,“ říká Mikyska v úvodu videa ve zjevné narážce na to, jak Forejt začátkem letoška vysvětloval svou spolupráci s McDonald’s a její náplň. S reakčním videem pomohla bageterii agentura Engine Room, dceřiná firma kreativní agentury WMC Grey. „Bageterie Boulevard je klient, který se nebojí vystoupit z davu a rychle reagovat. Propojením s influencerem Martinem Mikyskou vznikla neotřelá a kvalitní kampaň, která už 24 hodin po spuštění baví tisíce lidí,“ podotkla Kristýna Osúchová z WMC Grey, která pro Engine Room spolupráci s Mikyskou zajistila. Podle ní video už teď zvyšuje povědomí o značce neboli brand awareness. Kromě sociálních sítí k vidění i jako součást aktuálního dílu Mikyskova pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem na internetové televizi Mall TV a na YouTube. V pátek 19. srpna, na Mezinárodní den brambor, ji navíc doplnila aktivace na pobočce Bageterie Boulevard na pražském Strossmayerově náměstí v Praze, kde Mikyska zákazníkům osobně „certifikoval brambory“. „V dalších pobočkách si zákazníci v rámci aktivace užijí kupóny na patatas k bagetě zdarma,“ doplnila agentura. Forejtův videoklip pro McDonald’s se na sítích záhy po svém zveřejnění dočkal kritických reakcí, odpověď od Bageterie Boulevard je další z nich. „Spolupráce s Martinem byla zábavná, ale povedený timing jí dodává další rozměr,“ dodala Simona Brožíková, client leader z agentury Engine Room.

„Ššš, kovboji, všechno bude dobrý.“ Výborná, vtipná a velmi rychle reagující záležitost! A spokojený může být koneckonců i McDonald’s s Forejtem, protože úspěšná reklama se pozná mimo jiné i tak, že ji ostatní parodují. Řetězce rychlého občerstvení se prostě letos v létě postaraly o to, abychom se nenudili.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Skvělá reakce od BB. Perfektně sedí na jejich positioning a způsob komunikace. I to, že to svěřili Mikýřovi a dali mu volnost to udělat po svém, to znamená autenticky. To vše z toho dělá opravdu povedený reklamní „kousek“.

Tomáš Vacek (Contexto)

50 % za Mikýře.

Tomáš Hrivnák

Oceňuji rychlost reakce Bageterie Boulevard. Jak já vnímám značku BB, tak bych klidně snesl její „odpověď“ víc edgy.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Posílám do Bébéčka za tuhle moc pěknou reakci na Mekáč klíčenku a jednu písničku od Jitky Zelenkový a Miloše Skalky: Někdo nám do toho vlez. „Pane dýdžej, jste to vy? My vás totiž dobře známe z jedný vaší dýzy. Já ti budu tykat, viď, protože si vlastně nejsme v tom případě cizí. Holky, no tak, nechte toho, nebo mi s tím praští. Já ti hele volám z budky, hádej koho z diskžokejů holky nejvíc baští?“ A odpověď na to, koho holky nejvíc baští, tu se dozvíme z účetní závěrky obou výše zmíněných firem.

Petr Laštovka

Trefa do černého. Rytíř Mikýř si to neskutečně dává. Rychlá, svižná a vtipná reakce na vykradený Mc’n’Roll s Přemkem Forejtem. A upřímně, skvěle uchopený marketingový „hate“ ryze české značky na propagaci konkurenčního globálního řetězce, který se nás snaží přesvědčit, že řadový fast food je vlastně ta nejluxusnější restaurace.

Filip Huněk (Actum Digital)

Dobře dobře Mikýř, no, co k tomu říct. Mekáč udělal otvíračku, BB ve stylu jiu-jitsu využila energii protivníka a hodila si ho přes hlavu.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tohle je přesně ten druh marketingu, kterej potřebujeme. Skvělý. Jinak musim říct, já jsem v Mekáči už dlouho nebyl, ale po poslední návštěvě (docela mi to chutnalo) jsem měl pocit jako bych měl v žaludku pětikilovou činku omotanou ostnatym drátem. Prostě vlastní zkušenost je lepší než se řídit podle rad pána z Olomóca, kterej ucejtil vůni bankovky a ukázal fakáče všem poctivejm kuchařům, který dřou 24/7 ve svejch hospůdkách. Mimochodem, abych byl poctivej, synovec dělal v Bageterii Boulevard a taky to tam podle něj neni všechno úplně košer.

Ondřej Souček

Mikýř má k hrozbě trapáka mnohem kratší cestičku než Forejt. Když si uděláte živnost z vysmívání se trapákům, spojení s reklamou je přímá cesta do bažin trapáctví. Tentokráte to ještě dopadlo dobře, ale co příště? Přínos pro značku BB tam nějaký je, i když hodně hodně krátkodechý.

Vilém Rubeš

Když jsem viděl poprvé tuto dobře načasovanou reakci na to, co udělal můj kamarád PřeMac Forejt pro McDonald’s, tak mě to hrozně pobavilo. Martin Mikyska je prostě ve všech bizarních rolích uvěřitelný a zábavný. Nicméně zatímco skladba od Jirky Buriana a Přemka mi stále zní v uších, tak tady u Bagaterie si pamatuji už jen, že mají brambory. V konečném důsledku tedy pozornost všech urval McDonald’s.

Tomáš Pflanzer

Kovboji, je to fakt skvělé. Doufám, že v McDonald’s už mají vymyšlenou nějakou vtipnou odpověď.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Kéž by mělo víc značek stejnou odvahu jako Bageterie! Miluju komunikaci bageterie, jsem fanynkou Mikýře a tahle spolupráce je za mě match s velkým M.

Michaela Luňáčková (Cognito)

2. Vinařský fond má „dokumentární“ spot od Outbreaku

Do médií zamířila nová kampaň od agentury Outbreak pro značku Vína z Moravy, vína z Čech státem zřízeného Vinařského fondu. Kampaň se natáčela v průběhu 11 dní ve vinohradech a sklepích moravských a českých vinařství. Jejím stěžejním formátem je bezmála tříminutové video, které vypráví o tom, co vše je ve skutečnosti v každé jedné lahvi našeho vína ukryto, co všechno tvoří její hodnotu. Dokumentární cestu natáčení agentura zvolila, aby video autenticky, nereklamně pokrylo většinu vinařského roku se všemi jeho pracemi, strastmi a radostmi. Spot poběží na televizi Nova nejprve v upravené podobě o délce 45 sekund, následně ve dvou zkrácených patnáctisekundových verzích. Ty budou zároveň nasazeny na sociálních sítích Facebook a Instagram značky Vína z Moravy a vína z Čech a v online médiích (Novinky.cz, Seznam Zprávy, iDnes.cz, Blesk.cz, Deník.cz a další). Plná verze videa je určená pro YouTube a web Vína z Moravy, vína z Čech. S novou kampaní se spotřebitelé setkají i v tisku či v prostorách maloobchodních řetězců.

Moc pěkně natočené i napsané. Že bych začala pít víno?

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Pěkně natočená klasika!

Tomáš Vacek (Contexto)

Kdyby ten voiceover četl Munzar, tak bych snad dal 5 %. Ti mladí už neumí ani debilní patos.

Tomáš Hrivnák

Lepší než jindy. Modernější, míň patetické. Obrazově hezké. Ale pokud nejsem vinař, tak to nedokoukám.

Míla Knepr (Contagious CZ)

No páni! Tak voni tomu rozuměj! Poslouchaj, to je život, psát takový romanťárny? Vono je to pomalu na Manězii literu, tohleto. Čapek, Pavel (ten Ota, ne generál), Wolker (ne Johnny), ty všichni jsou v tomhle kabinetním cuvée dosti cítit. Pěkné, pěkné.

Petr Laštovka

Kampaň by možná skvěle fungovala, kdyby byla v angličtině a mířila coby propagace českých vín do zahraničí. Takhle dovnitř k českému, moravskému a slezskému publiku schází kampani ta pověstná jiskra. Neurazí, ale další už si nedáte.

Filip Huněk (Actum Digital)

Konečně někdo na tuzemská vína narazil moderní klobouček. Není to patetické, hezky natočené, čouhá z toho dřina a přesně ten správný pocit, že opravdu dobré tuzemské víno musíte doslova zaplatit potem.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tohle je skvělej posun v komunikaci od toho, co dělal Vinařskej fond dřív. Je to poetický, milý, přitom autentický... Mám chuť si dát sklenku Hybernalu.

Ondřej Souček

Tolik práce to muselo dát! Ze začátku jsem se příjemně těšil na konečně trochu filmařiny a nebanálního voiceoveru - ale ouha. Možná že zkrácená televizní verze nebude popuzovat patetickým blábolem, ale nevím. Tohle je všechno tak správně, ale tak plné hlubokomyslných dunivostí, že jsem hned potom dostal chuť třeba na sardinské cannonau. Prosté víno, které nepotřebuje přemoudřelou filozofii ze sobotní přílohy. To je život.

Vilém Rubeš

Do spotu se úspěšně podařilo dostat široké spektrum emocí vinařů a lidi kolem vína. Bude záležet jak na další části v místě prodeje, aby se to lidem spojilo, tak ale i na finálním cutu. Tohle bylo dlouhé tři minuty a třeba nový TopGun byl jen čtyřicetkrát delší.

Tomáš Pflanzer

Video dlouhé, ale krásně se na něj kouká, takže to vůbec nevadí. Ještě jsem neviděl verzi pro televizi, ale pokud se podařilo udržet tu pěknou atmosféru, tak palec nahoru.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Dokument, na který se chcete dívat a vychutnat si tu skleničku dobrého vína z Moravy. Ta autentičnost je skvělá. Škoda, že mě od plnohodnotného požitku dělila prázdná domácí vinotéka.

Michaela Luňáčková (Cognito)

3. ČSOB si spoty od GoGa dělá legraci z influencerů

Bankovní skupina ČSOB přichází s dalším ročníkem kampaně #NaCoChces, která cílí na zákazníky ve věku od 18 do 30 let. Ti mohou získat až 2.000 Kč, a navíc si zasoutěžit o deset mobilů iPhone 14. Akce potrvá od půlky srpna do konce října. Kampaň poběží výhradně na internetu a sociálních sítích. Pro ČSOB ji připravila agentura Darwin & the Machines, spoty režíroval přední slovenský youtuber Daniel Štrauch alias GoGo. „Prostřednictvím kampaně #NaCoChces představujeme prvotřídní digitální bankovnictví v mobilu, nyní i s virtuální asistentkou Kate, navazujeme tak na dosavadní velice úspěšnou komunikaci cílenou na mladé lidi. Pro tuto generaci je běžné používat banku v mobilu, platit chytrým telefonem nebo jednoduše hodinkami. Velkým oříškem je ale mladé vůbec nějakou kampaní zaujmout, neboť jak víme, vše přeskakují už po pár vteřinách,“ říká Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka komunikace ČSOB. „Formát kampaně je proto unikátní a zábavný. Zaměřuje se na mladou generaci a její chování na sociálních sítích. Dělá si legraci z influencerů, kteří komunikují prostřednictvím krátkých videí, takzvaných reels, za využití trendových videorecenzí na produkty,“ doplňuje.

Vitamíny Č, S, O a B mě pobavily. Je to fajn. A dělat si legraci z influencerů je zcela v pořádku. Jen houšť!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

„Asi v pohodě“, jak by řekl náš kolega, co chodí ještě na VŠ.

Tomáš Vacek (Contexto)

Pět bodů za insight s matkou, co v závěru přináší sendvič. I feel you, sis!

Tomáš Hrivnák

Cením snahu. Nemůžu se však zbavit dojmu, že tohle je kampaň, která ukazuje, jak si dospělí myslí, že vypadají cool věci pro mlaďochy.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Cywe! Proti tomuhle je RNDr. CSc. z ČVUT, kterej dal DKW SPZ ABT 25-50 do šrotu, a proto z ČSSR do MLR z ČVUT RNDr. musel chudák s ČSAD nebo s ČSD, úplný béčko.

Petr Laštovka

Bankovní produkty jsou, zdá se, marketingově těžko uchopitelná disciplína, a to i když se jí chopí těžké váhy digitální propagace. A když jde o zacílení na mladé, jako by to platilo dvojnásob. Nějak mi linka „vidím reklamu, která si dělá legraci z influencerů, tudíž si jdu hned založit bankovní konto“ uniká.

Filip Huněk (Actum Digital)

Můžu jen spekulovat, ale zdá se mi, že takhle si generaci dvacátníků představujeme spíš my, než aby se v tom poznali. Nemyslím, že by si totiž připadali směšní tak, jak je tady ukazujeme.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Výborně trefený, hezky napsaný. A po formální stránce perfektní práce. Nemám námitek.

Ondřej Souček

Fór by to byl dobrej, kdyby to maličko rozvedli, rozehráli. Takhle fajn, ale překvapení se nedostavilo.

Vilém Rubeš

Ano, musíte mluvit jejich jazykem, ale ne si z nich dělat srandu. Spot je dobře natočený, ale opravdu není zábavný. Je to hrozně creepy a boomerské.

Tomáš Pflanzer

Jo, tak tuhle kampaň jsem zaznamenala na TikToku. Na první pohled bizár, který upoutá pozornost, na pátý pohled už i pobaví. Plní, co má. Nepřeskočila jsem ji.

Michaela Luňáčková (Cognito)

4. Pivo Kozel se v zahraničí ukazuje s létajícím kozlem

Značka Velkopopovický Kozel spouští mezinárodní kampaň na podporu svého vlajkového produktu Kozel Dark. Zákazníkům napříč Evropou a Asií bude komunikovat „překvapivě lehkou chuť“ svého tmavého piva. „Spotřebitelé po celém světě vnímají tmavé pivo jako chuťově těžší a spojují si ho hlavně se zimním obdobím kvůli různým speciálům, které jednotlivé značky v té době komunikují. Kozel Dark je však pivo typu ležák, což mu dodává osvěžující a na tmavé pivo lehčí chuť, než je běžné,“ uvádí reklamní agentura Triad, která je pod kampaní podepsaná. V kampani se hlavní hrdina po napití dostává do světa plného lehkosti, ve kterém se vznáší všechno kolem něj. I maskot značky – kozel Olda. „Kozel Olda je ‚tváří‘ značky už dlouho, a proto neustále hledáme nové způsoby, jak ho zapojit do života v Popovicích. V nové kampani na tmavé pivo s překvapivě lehkou chutí poprvé odlepil kopýtka od země a zalétal si,“ podotýká chief creative director Triadu Martin Keder. Spotřebitelé uvidí létajícího kozla Oldu v Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvatsku, Finsku a Jižní Koreji. Kampaň sestává z televizního spotu, kratších videí pro online, klíčového vizuálu a příspěvků pro sociální sítě.

Překvapivě svěží kampaň. Létající kozel vypadá doslova nadpozemsky!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Pro zahraniční trhy, jiný insight, fajne.

Tomáš Vacek (Contexto)

Pět bodů za to, že autoři dávali aspoň trochu pozor ve škole, kde nás učili, že lepší je dobře ukrást, než špatně vymyslet. Zapamatovali si aspoň „lepší je ukrást než vymyslet“.

Tomáš Hrivnák

Light taste a vznášející se konzument není opravdu kreativní dramatizace lehkosti. I v českých luzích je to dooost provařené.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Kozel je táta od kozy, žejo? Tak podle čínskýho horoskopu jsem koza já. Dočetl jsem se, že koza je „kamarádská, cílevědomá, pozorná, citlivá a starostlivá, má velmi originální nápady a vysoký stupeň kreativity, je značně oblíbená pro svou přirozenost a připravenost podat kdykoliv pomocnou ruku“. Ale ještě jsem po černým pivu takhle nelítal. Musím to asi zkusit. Dankešén.

Petr Laštovka

Mě tenhle kozel Olda a obecně propagace značky Kozel ve světě prostě baví. Drzá česká značka má apetit na expanzi do zahraničí, a rozhodně se prezentuje formou, která je těžko zaměnitelná. A když pak potkáte velkopopovickou značku v obchodech i na čepu od Londýna po Dubrovník, tušíte, že svoje řemeslo asi nedělají úplně špatně.

Filip Huněk (Actum Digital)

Mohlo to být horší, ale taky lepší. Když už si hraju s lehkostí, dá se přitlačit na pilu. Vždycky šlápneme na plyn, pak se lekneme a zas nohu rychle sundáme. Bud light by to napálil.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Já chci, aby si v Jižní Koreji sedali na zadek kdykoliv, když se setkaj s čimkoliv, co má na sobě napsaný Made in Czech Republic. Sednou si z tohohle? Vám nevim.

Ondřej Souček

Je to „lighter“, takže to lítá. NTW! To jsem viděl jenom desetitisíckrát! NKP, to se v regionu pomějou.

Vilém Rubeš

Zábavně komunikuje insight, že tmavá piva jsou vnímána jako těžká. Otázkou je, jestli cílovku přesvědčí k trialu. Superlight je totiž často spojováno s low calorie a u černého piva by zřejmě spotřebitel narazil. Minimálně ale bude Česko vnímáno jako země s lítajícím kozlem.

Tomáš Pflanzer

Když může létat bažant s lidskýma rukama, proč by nemohl létat Kozel, že. Taková klasická kampaň na pivo.

Michaela Luňáčková (Cognito)

5. FinGo chce mít v kampani českého Mr. Beana

Česká poradenská síť FinGo odstartovala novou celostátní nadlinkovou kampaň na podporu svých online i offline finančních služeb. První vlna kampaně se primárně zaměřuje na klienty, kteří řeší své možnosti v oblasti hypotečních úvěrů. Značka se v následujících měsících bude objevovat na internetu a televizích v Česku. Na tvorbě kampaně se podílela kreativní agentura Somebody & Somebody a režisér Štěpán Vodrážka. Spoty se natáčely v pražském coworkingovém centru BaseCamp. Spojujícím prvkem nové kampaně, která v českých médiích odstartovala 21. srpna, je headline Porovnejte, zařídíme! Ten odkazuje na propojení online i offline služeb poradenské sítě na pomezí online srovnávačů a klasických offline poradenských společností. Brandovými partnery kampaně jsou banky ČSOB, Raiffeisen a UniCredit. „Na základě zadání klienta jsme chtěli přinést koncept, který by se dal dlouhodobě rozvíjet a zároveň se do budoucna neomezil jen na komunikaci hypoték. Otočili jsme tak klasickou reklamní message ‚pomůžeme každému‘ a postavili kreativu na člověku, který je tak nepraktický, že naplňuje klasické české rčení ‚komu není rady, tomu není pomoci‘. Prostě takový český Mr. Bean. YouTube a digitální verze videa dostaly vlastní verzi střihu, protože víme, že jejich konzumace probíhá poněkud jinak než v televizi. Ve statických formátech jsme po určitém snažení přišli na to, jak nepracovat s hlavní postavou napřímo a zároveň mít vizuály jasně propojené s televizí a video online kreativou,“ popisuje Radovan Andrej Grežo z agentury Somebody & Somebody.

No, ten René je tedy pěkně retardovaný! Postavit kampaň na debilovi vyžaduje odvahu.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Kreativci se vyblbli, René dostal hereckou příležitost a blbé je to dost na to, aby si toho lidi všimli. Otázka však je, zda si budou pamatovat toho idiota, nebo značku...

Tomáš Vacek (Contexto)

Nevim. Dál.

Tomáš Hrivnák

Pro kategorii financí je to svěží dílko. Ohledně kontextu a relevance nevím. Buď je to opravdu chytré - launchovat brand, když je celá kategorie hypoték v těžké recesi a prodej hypoték se řítí dolů, nebo je to jen mechanické - po úspěchu na Slovensku, kde mají euro a lidské úroky z hypoték, přijít do Česka, kde úrok 7 až 8 % činí hypotéku nedostupnou, a ani člověk nemusí být René.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Dobrý den, dovolte, abych se vám představil, po dnešku mi lidé říkají René. Na všechno ostatní je tady Mástrkárd, totiž FinGo. Dost dobrý pro všechny ostatní. Jen ne pro mě. Já si dám zatím kilo neurolu a bude to fájn. Díky.

Petr Laštovka

Přemýšlím, jestli reklama, kterou nechápu, ani když si přečtu, co mi má vlastně říct, může na správnou cílovou skupinu fungovat. Mám ale obavu, že s afinitou k cílové skupině si tvůrci kampaně obecně příliš hlavu nelámali.

Filip Huněk (Actum Digital)

Překvapivě dobré. Nejen, že pochopíte, co se nabízí, ale ještě se na to dá i dívat. Vtipné, dobře zahrané, chlapík na hajzlu vás donutí zbystřit uprostřed záplavy instantních spotů.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Sympatickej antihrdina je pro mě kolotočář ze spotů Fio banky, tenhle je jak z Přeletu nad kukaččím hnízdem. Ještě mohl po rozlití kafe říct „jsem unavenej, jsem unavenej...“ Nejdřív jsem si myslel, že pan René je jejich finanční poradce, kterýho vypustěj na problémový klienty jako Gympa na Bruce Willise v Pulp Fiction, ale pak jsem si uvědomil, že René je postava naprosto volná, nijak nesouvisející z produktem, která funguje jako ne příliš roztomilá roztleskávačka.

Ondřej Souček

A jsme zase u toho, vždyť získat hypotéku je prča, vůbec ne závazek na mnoho let. A ha ha ha, pomůžeme každýmu, co není René. To bude leknutí, až spousta lidí zjistí, že „je suis René“! Jo, a NKP, už jsme tisíckráte viděli lepší pošuky.

Vilém Rubeš

Sdělení, že pokud si nezařídíme hypotéku přes FinGo, tak jsme kret*ni, muselo sebrat týmu asi všechen čas při čekání na kafe u klientské prezentace.

Tomáš Pflanzer

No nevím. Říkat lidem, že když jim služba nepomůže, je to tím, že jsou úplně blbí, mi nepřijde zrovna šťastné. Chudákovi Renému nejspíš přeskočilo, když viděl výši splátky. Ale třeba to lidi zaujme. Cením, že se aspoň snaží jít nějakou vtipnou cestou místo ukázky typické šťastné rodiny v novém domečku.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Existuje jeden významný rozdíl mezi Reném a Mr. Beanem. Mr. Bean baví své publikum.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Chcete-li nechat ohodnotit svou novou reklamní produkci, vyplňte rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odešlete na ondrej@aust.cz.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy