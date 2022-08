Tereza Zavadilová, šéfredaktorka Newstreamu: „Přidáváme Realitní Club“

Ekonomický web Newstream.cz na prahu druhého roku svého fungování rozšiřuje svůj obsahový záběr. Spouští Realitní Club, multiplatformní projekt věnovaný nemovitostem, který má zahrnout web, tisk i akce. „Začneme se podrobně zabývat realitním zpravodajstvím, na to navážeme řadu eventů, tištěný speciál, podcast, newsletter,“ přiblížila v rozhovoru s Médiářem zakládající šéfredaktorka Newstreamu Tereza Zavadilová. „Máme na to lidi, kteří o tématu dlouhodobě píší. Téma tedy víc uchopíme a rozšíříme, věříme, že teď má velký potenciál,“ doplnila k novince.

Nový projekt má být vlajkovou lodí ekonomického média, které financuje majitel Trinity Bank Radomír Lapčík. Ambicí je podle Zavadilové přinášet nejobsáhlejší zpravodajství a publicistiku o realitním trhu: „Věnovat se budeme podrobně tématům, jako jsou nová výstavba, komerční reality, brownfieldy, politika kolem stavebního řízení, financování nemovitostí.“

Autorsky projekt povedou redaktoři Petra Jansová a Dalibor Martínek. Oba v pondělí 5. září jako moderátoři odstartují nový podcast, který vzniká v rámci širší spolupráce Newstreamu s agenturou EP Events & Production. V říjnu pak poprvé vyjde první číslo tištěného magazínu, který Newstream plánuje vydávat dvakrát do roka, na podzim a na jaře. A navíc ještě během letošního podzimu má proběhnout několik menších oborových konferencí a společenských setkání, které má pod sebou Katarína Krajčovičová jako obchodní manažerka Newstreamu. Stejně jako čerstvá sekce na webu, tak také magazín a eventy ponesou název Realitní Club.

Newstream má za sebou rok fungování

„Kluby jsme si už osvojili,“ podotýká s odkazem na předchozí podobné projekty Newstreamu, videoseriál Victory Club a eventový Klub česko-slovenských žen v byznysu, Tereza Zavadilová. Ta nový ekonomický web založila loni, poté, co šest let vedla ekonomický deník E15 vydavatelství Czech News Center z mediální skupiny kolem Daniela Křetínského. Tam celkově strávila víc než 10 let. Odejít se rozhodla už v létě 2020, kvůli hledání nového šéfredaktora ale Křetínského mediální dům opustila až koncem ledna 2021, kdy vedení E15 předala Nikitovi Poljakovovi.

Z následných nabídek si nakonec nevybrala Info.cz z téže mediální skupiny, kde měla stát v čele projektu Financiers.cz, ani řídicí pozici v jiném médiu, ale rozhodla se vybudovat nový, vlastní web. Newstream.cz startoval začátkem července 2021, s investicí od zmíněného miliardáře Lapčíka. „Dřív jsem ho neznala, propojil nás společný známý s tím, že pan Lapčík uvažuje o investici do médií,“ vzpomíná Zavadilová.

Bez paywallu

Na prvotní představě o novém webu se neshodli, posléze ale společnou řeč našli. „Štvou ho paywally. Je přesvědčen, že když médium bude bez paywallu, je to byznysová výhoda,“ podotýká šéfredaktorka Newstreamu, který svou strategii staví právě na tom, že je čtenářům k dispozici zdarma a žádné předplatné za přístup ke svému obsahu nevybírá.

„Paywall funguje u exkluzivních zpráv, na tom nemám dost lidí, v tom nedokážu konkurovat. Nebo u názorů - čím provokativnější, tím lepší. Teď díky tomu několik menších webů udělalo velkou parádu, protože jedou kontroverzní věci. Na tom se ale byznysové médium dlouhodobě stavět nedá,“ míní Tereza Zavadilová. „Nejsme ani tak malí, ani tak velcí, ani tak názoroví, abychom mohli zavést paywall. Přístup bez placení je tak pro nás v kontextu českého trhu nejvíc funkční,“ dovozuje.

Newsfeed Seznamu jako náhražka marketingu

Obchodní plán Zavadilová postavila tak, aby web dostala na provozní nulu ve čtvrtém až pátém roce provozu. „Je to realistické, jsme nízkonákladoví,“ připomíná šéfredaktorka a vydavatelka. V týmu má teď čtyři lidi na plný úvazek, kromě ní jsou to Petra Jansová, Veronika Kudrnová a Dušan Küttner. Další redaktoři, především Stanislav Šulc, někdejší zástupce šéfredaktora v E15 a v Deníku, či bývalý šéfredaktor Ekonomu Dalibor Martínek, spolupracují v rámci menších úvazků, respektive externě.

Projekt tedy počítal s tím, postavit médium o byznysu, které bude volně přístupné, a tematicky narozdíl od ostatních ekonomických médií na trhu úžeji zaměřené na makroekonomiku, trhy, finance, reality. Zásadní je přitom napojení na newsfeed Seznamu, nejnavštěvovanější stránky na českém internetu, která přináší potřebnou masu čtenářů. Hlavně díky tomu Newstream už letos v březnu podle NetMonitoru překročil hranici milionu uživatelů měsíčně. Zpráv musí být dostatek, klíčové v tomto ohledu je, že Newstream přebírá ekonomický servis tiskové agentury ČTK: „Bez agentury bychom se neobešli. Týká se to i fotografií.“ A nově spoléhá i na doplňkovou distribuci (a propagaci) prostřednictvím vlastního newsletteru.

„Distribuci dnes vydavatelé pod kontrolou nemají, začínající weby nemají jinou možnost,“ říká šéfredaktorka Newstreamu s ohledem na Seznam.cz coby léta zažitou „homepage českého internetu“. Sociální sítě totiž už podle Zavadilové zdaleka nepřispívají k návštěvnosti webů tolik, co před lety, a narozdíl od Seznamu nenabízejí podíl na příjmech z reklamy. „Seznam je pro nás důležitý z pohledu návštěvnosti a brandu, do jisté míry nahrazuje marketing, ale co se týče inzertních příjmů, vytočíme víc sami, agenturně či přes vlastní obchodnici,“ shrnuje dosavadní zkušenost šéfka Newstreamu. Klasické inzertní plochy na webu už podle ní prim nehrají: „Děláme eventy, tištěné časopisy, partnerství,“ vypočítává výnosnější formy inzerce.