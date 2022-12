„To jehličí voní až sem!“ Vánoční spot Lidlu to vyhrál nedokonalým stromkem

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 48. týden 2022 Vánoce Lidl (62 %)

značka: Lidl, klient: Lidl Česká republika Dobří sousedé (57 %)

značka: Penny, klient: Penny Market Kaspen/Jung von Matt: Už se pečou Vánoce (55 %)

značka: Kofola, klient: Kofola ČeskoSlovensko

VCCP Prague: Všechno pro vás a vaše blízké (52 %)

značka: Luxor, klient: Neoluxor WPP (Ticino): Přepněte na T-Mobile TV (42 %)

značka: T-Mobile, klient: T-Mobile Czech Republic S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 11 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Lidl nasadil vánoční spot s minutovou stopáží

Maloobchodní řetězec Lidl v letošní vánoční kampani zdůrazňuje, že není důležité, aby bylo vše dokonalé, ale to, aby byly Vánoce podle představ vás a vašich blízkých. „Prostřednictvím spotu chceme předat poselství, že není důležité, jestli bude vše perfektní a dokonalé. Záleží především na tom, s kým budete Vánoce trávit,“ říká jednatel Lidlu odpovědný za marketing Michal Farník. Firma tradičně nezveřejňuje, jaké agentury spot dělaly. Vánoční kampaň opět doplní nabídka specialit Deluxe (se spoty) i věrnostní akce, ve které budou od 21. listopadu odměnou za nákupy skleněné výrobky do kuchyně značky Simax.

Moment, kdy se stromeček sám na sebe podívá do zrcadla a hvězda se zatřpytí, u mě vyvolal příjemné mrazení v zádech. Krásná práce, to jehličí voní až sem.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tyjo, tak to budou ale ubrečený svátky, tohleto! Dyť já se tu dojímám u dalšího kousku! A simvás, on ten Lídl prodává i ty neestetický stromky tam za těma kasama, kde má i ty bedýnky s ošklivejma mrkvema? Za pětadvacet? Nebo je to jakože nadsázka, abych věděl, víte.

Petr Laštovka

Vidoucí, svérázně rostlý stromeček je hezký nápad. Láska, pohoda, harmonie. Jen ten titulek Deluxe mne poněkud tahal za oko.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tady jsme v o malinko lehčí emoci, dobře natočené a na konci s pointou směřující k produktu... za mě z pohledu funkčnosti rozhodně lepší než Penny.

Tomáš Vacek (Contexto)

Ale jó. To k Vánocům prostě patří!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Já vlastně nevím, co bych měl tady hodnotit. Krize - kolize - katarze, a na konci bude vše Deluxe. Nějak nám to sdělení úplně nedrží pohromadě.

Filip Huněk (Actum Digital)

Oživlé dřevo a varné sklo. Deluxe vánoce se chcípáčkem. Nějak se loví moc zajíců najednou.

Vilém Rubeš

Fajne, problematiku ošklivých stromečků jsem jinde zatím neviděl. Opět tam není úplně provazba na Lidl, ale aspoň je tam pohádkové cosi, co se s Vánoci rýmuje.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Přijít s originálním nápadem na vánoční kampaň už je celkem kumšt. A Lidlu se to prostě povedlo. Vánoční atmoška jak vyšitá.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Oživlý stromeček „chudáček“ působí lehce děsivě (člověk si vzpomene na Otesánka), ale naštěstí v závěru nikoho nesežere a nastane vánoční pohoda. Milá pointa, emoce tak akorát. Na začátek vzbudí očekávání, na konci je menší zklamání. Paradoxně lépe na mě funguje doplňková kampaň na Simax, tam je to přesně, jak vnímám Lidl.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Vzhledem k tomu, že já jsem typický příklad „zachránce“ nedokonalých vánočních stromků, chytlo mě to za srdce tak moc, že to snad ani nemůžu objektivně ohodnotit. Finální claim by mohl být trošku vymazlenější, ale příběh super.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

2. Penny na Vánoce s melodií od Michala Davida

Hlavním motivem vánoční kampaně maloobchodního řetězce Penny je pomoc a podpora. Smyslem nového televizního spotu je upozornit na význam dobrých sousedských vztahů a poděkovat těm, kterým není osud lidí okolo nás lhostejný. „Poselstvím našeho příběhu je především pomoc lidem v našem okolí. Řada lidí okolo nás ji potřebuje a je jen na nás, zda si toho všímáme a dokážeme si vzájemně pomáhat, a to nejen o Vánocích. Vzhledem k naší dlouhodobé filozofii dobrého souseda jsme chtěli ukázat příběh, kdy si můžeme nezištně pomáhat napříč generacemi, a jak málo někdy stačí k tomu, abychom udělali dobrý skutek, a tím i někoho šťastnějšího,“ popisuje hlavní myšlenku Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny a zároveň copywriter spotu. Myšlenka kampaně vzešla právě z týmu strategického marketingu Penny. Spot natáčela produkční společnost Bistro Films v polovině října, a tak se zimní scény s umělým sněhem na jednom z pražských sídlišť odehrávaly už za svítání. Režie se ujal Martin Marček. Pozorný divák v podkresové klavírní melodii rozpozná píseň Pár přátel stačí mít od Michala Davida, s kterým Penny spolupracuje celý rok a jenž do předchozích kampaní řetězce upravil své songy Nonstop a Decibely lásky. Voiceover namluvil Jiří Bartoška. Spot poběží na všech hlavních komerčních televizních kanálech (skupiny Nova, Prima, Barrandov). Tématiku příběhu využije Penny také na svých sociálních sítích, ve vánočních postech. Se začátkem reklamní kampaně, která odstartovala 17. listopadu a potrvá do Vánoc, Penny představuje i web Pomáháme hezky česky. „Na této stránce chceme široké veřejnosti ukázat nejdůležitější projekty z oblasti společenské odpovědnosti, kterým se jako Penny dlouhodobě věnujeme. Chceme, aby veřejnost vnímala, že na téma pomoci lidem v našem okolí ve vánoční kampani upozorňujeme právě proto, že i pro nás v Penny je pomoc, zejména lokální, velmi důležitá. Pomáháme nejen seniorům, o kterých je vánoční kampaň, ale i lidem v nouzi, uklízíme Česko, podporujeme pohyb a sport v regionech nebo pomáháme vysazovat stromy v místech, kde působíme. Zkrátka na všech místech, kde jsou naše prodejny, chceme být vždy dobrým sousedem,“ doplňuje Vít Vojtěch.

Proč mi to děláte? Nic nevidím. Kde mám kapesníky?

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Cywe, doják jak z Netflixu! Takže kapesníček, slza a zpátky ke strojům.

Petr Laštovka

Další opus do českého vánočního „Super Bowlu“. Sice trochu smutné, ale fajn. Jen tedy doufám, že z toho Penny neudělá 15″ doplněnou o akční nabídku piva za 10,90.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tak natočené je to pěkně, jen škoda, že díky neošetřené exkluzivitě na hlas v kategorii potravin nevím, zda je to na Penny, Rohlík, anebo snad Božkov. Navíc ve spotu není vůbec žádné propojení na produkt klienta. Takže spot v kategorii „hezky udělané obrázky“.

Tomáš Vacek (Contexto)

Je dobře, že spot nestojí sám o sobě. I když dojemný, není dost dramatický, abych ho potřeboval dokoukat do konce. Vede ale na Pomáháme hezky česky, kde se děje ta skutečná vánoční magie.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

V záplavě epických kampaní trocha smutné lyriky s tak trochu radostným koncem. Vlastně jsem čekal nový vánoční song od Michala Davida, ale co už.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jsem rád, že když začali jímavě, ba dojímavě, zůstali v té tónině. Bál jsem se, jestli nepřiskočí národní touha zažertovat, ale naštěstí ne.

Vilém Rubeš

Proč? Proč se snažíte natočit nejsmutnější spot zrovna k Vánocům? Proč si myslíte, že zlepšovat sousedské vztahy je vaše kompetence? Proč si myslíte, že tam kdokoliv uvidí vazbu na značku Penny a půjde k vám nakupovat?

Pavel Jechort (Axa Partners)

To je tak příjemná změna vidět od Penny dojemný příběh místo šíleného kompotu. Uff, takové milé překvapení jsem nečekala.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Zručně natočené, ale klasické klišé bez většího nápadu. Prvoplánový doják, kterému, bez ohledu na hezkou myšlenku, nevěřím. Navíc podobných apelů se nám před Vánoci rojí až příliš, takže bez brandingu na závěr zcela zaměnitelné. A nomen omen pořád platí, takže „Penny - hezky česky“ nezachrání ani Bartoška. Sorry, Penny.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Paní má pejska, paní nemá pejska, dítě přinese pejska a všichni jsou šťastní. Vážně to potřebuje 90 vteřin? Jako já vím, že by se mi to mělo líbit, ale přijde mi to takové trošku obyčejné. Musím ale ocenit herecký výkon babičky, protože té jsem to osamění opravdu věřil.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

3. Kofola letos s animovaným koncem a pečením

Letos uplynulo 20 let od chvíle, kdy rodina Samarasových koupila recepturu na Kofolu. Tím začala nová éra tradičního tuzemského nápoje. Rovněž před 20 lety, v roce 2003 přitom Kofola poprvé nasadila vánoční reklamu od Kaspenu se Sandrou Flemrovou a Josefem Poláškem a divokým prasátkem, co má „zahnutý zuby nahoru“. Spot nebude chybět ani o letošních Vánocích. Doplní ho animovaná část, která propaguje limitovanou edici dvoulitrové Kofoly s dvěma příchutěmi, a to linecké cukroví a vanilkové rohlíčky. Kofola s příchutí lineckého cukroví je k dostání na celém trhu, s příchutí vanilkového rohlíčku jen v Albertu. „Vycházíme vstříc chutím našich zákazníků a reagujeme na aktuální trendy na trhu, kdy se jednoduché příchutě - skořice, kokos nebo med - zaměňují za komplexní příchutě hotových jídel nebo sladkostí, jako je skořicová rolka či perníček. Rozhodli jsme se pro originální limitovanou edici s příchutí vánočního cukroví. Z chuťových testů nám nejlépe vyšla varianta lineckého cukroví a vanilkového rohlíčku,“ vysvětluje Lubica Mieresová, marketingová manažerka značky Kofola. Příchuť vanilkového rohlíčku je částečným návratem úspěšné vanilkové Kofoly, která byla na trhu naposled v roce 2017. „Na Facebooku existuje skupina fanoušků, kteří po návratu vanilkové Kofoly dlouho volají,“ říká Mieresová. Kampaň má svou hlavní myšlenkou odkazovat na tradiční, autentické a československé Vánoce. „Našim zákazníkům jsme chtěli přinést kampaň, která bude odrážet tradici a esenci Vánoc. Pečení je v Česku a na Slovensku silně spojeno s adventním časem, a právě proto jsme se rozhodli příchuť vánočního cukroví propojit i se značkou Kofola,“ doplňuje Mieresová. Za letošní kampaní Už se pečou Vánoce stojí agentura Kaspen. Tradiční vánoční reklama, na kterou jsou diváci zvyklí, díky ní dostala nový konec. Prasátko nově pobíhá v papírovém světě, který byl vytvořený z reálného pečícího papíru a společně s etiketami animovaný do krátkého příběhu. Pohádkový svět vznikl ve spolupráci s českým designérem a ilustrátorem Jiřím Jarošem a v produkci Bypass, online v Cousin’s Production. Televizní kampaň odstartovala 21. listopadu a poběží až do Vánoc. Doplňuje ji online komunikace na sociálních sítích, která bude rozvíjet motiv lásky k pečení.

Jako dobrý, ale já už bych chtěla novou vánoční Kofolu! Není čas jít dál? Tak třeba za rok se dočkáme... chce to jen odvahu!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Ano, Kofolka je Mrazík naší generace. A minutku si tu pomlčím za Roberta Peňažku. Díky!

Petr Laštovka

Zase ta nastavovaná kofolí kaše. Letos už se z toho fakt ošakalím. Mimochodem myslím si, že to prase je už potřeba zabít.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tak toto je spot, který roky nenávidím a těším se, kdy konečně nastane okamžik, kdy už konečně nebude puštěný. Bohužel ani letos, mi to Ježíšek nedopřeje. No a k tomu vánoční tag-on na limitku... hmm, nuda, kterou se snažím vytěsnit.

Tomáš Vacek (Contexto)

Klasika musí být, tu netřeba hodnotit. Oceňuju vizuální zpracování i animaci doplňkového sdělení a jsem zvědavý na novou příchuť.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Tahle reklama patří už k Vánocům stejně neodmyslitelně jako Mrazík, Pelíšky, linecké cukroví nebo vanilkový rohlíček. Takže vlastně proč ne.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tohle je reklamní Mrazík, nikdy nesmí chybět. A není jedno, co k tomu neústrojně přilepili letos?

Vilém Rubeš

Dobře, tohle je vlajka, ale už 20 let, takže vám moc bodů nedám. Tag-on je sice fajn, ale hraje třetí housle.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Vánoční reklama na Kofolu už je vánoční televizní tradicí. Doteď mě fascinuje, že se stále drží a publikum ji stále miluje. To už snad nemá cenu ani hodnotit... nicméně letošní animovaná nástavba... Svět z pečícího papíru a příchuť lineckého? Miluju ten koncept.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Tohle Kofola umí, ovšem nějaký posun od starého spotu by to nejspíš už chtělo, i když dobrý bramborový salát se na Vánoce taky neomrzí. Prasátko od Kofoly je vánoční jistota, která na obrazovkách nesmí chybět. To je na druhou stranu i dost omezující, protože si nikdo nedovoluje sáhnout na rodinné stříbro a přijít s novým, originálním ztvárněním. Víc než spot oceňuji samotné vizuály, které mají atmosféru a propojení s brandem i produktem je ukázkové. Limitované příchutě mě osobně nezaujaly, raději si půjdu koupit klasiku.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Všechno špatně. Tenhle příběh rozhodně nemůže nikdy nikoho zaujmout, ani náhodou. To já poznám na první pohled.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

4. Luxor začal s vánoční kampaní už v říjnu

Knihkupectví Luxor spustilo vánoční kampaň s heslem Všechno pro vás a vaše blízké. Opět se v ní zaměřuje na šíři sortimentu a doplňkové služby v prodejně. Kampaň tak navazuje na myšlenku Pro naše čtenáře uděláme všechno, kterou značka představila ve své první kampani letos v srpnu ve spolupráci s agenturou VCCP. S ní jde o druhou letošní kampaň Luxoru, běží od 20. října online a v prodejnách. Spot režíroval Štěpán Plicka v produkci Yo’ Mama. „Kniha je oblíbený dárek, někdy však může být těžké v široké nabídce trefit tu správnou. Naši knihkupci a knihkupkyně zákazníkům kdykoliv rádi pomohou vybrat vhodný dárek pro každého čtenáře. Anebo nečtenáře – kromě knih u nás zákazníci najdou například hry nebo dárkové předměty,“ popisuje pozadí kampaně Klára Unzeitigová, která v Luxoru vede marketingový tým. „Chtěli jsme se v množství vánočních kampaní vyhnout sentimentu, a tak jsme zvolili odlehčený příběh samotného nákupu dárků propojený vtipnými momenty, protože není nic horšího, než když vás při nákupu dárků přistihne další člen rodiny,“ komentuje myšlenku kampaně Michaela Jónová, senior account manager VCCP.

Prodavač je sympatický, což o to. Ale připadá mi to celé nějak moc doslovné, není tam prostor pro tajemství či překvapení.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Já si tu teda normálně celou dobu přemejšlim, jestli von ten vnouček není náhodou synáčkem toho pana prodavače. A ve skutečnosti je to celý jakože zamotaný a my na to máme přijít! Hmm. Hmmm.

Petr Laštovka

Je fakt, że Luxor si na nic nehraje. Celá rodina? Jasně babička s lupou, syn a vnuk se skejtem. Klišé jako noha. Nejkreativnější na tom celém je babiččin červený kabát.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Takový příjemný vánoční spot, který je o produktu, milý a baví mě... palec nahoru.

Tomáš Vacek (Contexto)

Úsměvné. Spot krásně znázorňuje pocit, který v Luxoru často před Vánoci mám - že všechno nakonec seženu na jednom místě.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Už se sice personálu nebojím, jako tomu bylo v srpnové kampani, ale i tak bych radši půl hodiny hledal mezi regály, než si nechat poradit od hrdiny z reklamy. Nečekejte sice strhující herecké výkony, ale zato to není jediná věc, která v kampani nefunguje, jak se asi původně zamýšlelo.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tam už chybí jen příslib, že každého zákazníka donesou domů na zádech. Myšlenku „máme dárek pro každého člena rodiny“ šlo dramatizovat méně naivně a neuvěřitelně...

Vilém Rubeš

Nemyslím, že by obrovský barák plný knih musel lidem vysvětlovat, že je v něm vážně hafo knih pro každého, a ještě tím zaplácl 45 vtěřin.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Oh boy... creepy prodavač zůstává i v druhém díle. Když jsem otevřela hodnocení tohoto týdne, byla jsem nejvíc zvědavá na Luxor, jestli se od průměrné milé nudy posunul někam dál. No. Úplně ne. Škoda... knižní království v sobě skrývá takový potenciál.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Dobře postavený spot, který sází na „rodinné hodnoty“, ale zároveň od začátku do konce propaguje značku a její služby. U vánočních reklam často tečou emoce proudem, ale brand, který za nimi stojí, abychom v nich hledali s lupou. Myslím, že cílovka, ke které se počítám, by ocenila větší míru nadsázky. Samotné vizuály jedou prostě hodně na jistotu a říkám si, čím se vlastně Luxor liší od jiných knihkupectví.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Cením snahu o využití pozitivních emocí, ale příliš dobře to na mě nepůsobí. Zákazníci mi tu připadají spíš jako děti, které musí pořád někdo hlídat. Přitom hlavní idea se mi celkem líbí, jen to zpracování nějak ujelo.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

5. Televize od T-Mobilu má samostatnou komunikaci

Podzimní kampaní Přepněte na T-Mobile TV představuje operátor T-Mobile dlouhodobý koncept komunikace pro svoji digitální televizi s širokou nabídkou kanálů pro celou rodinu. Kreativní koncept připravil tým Ticino agenturní skupiny WPP. Jeho základ tvoří sada vizuálů se sedmi tvářemi - včetně psa - prožívajícími škálu různorodých emocí, které může v divácích vyvolat sledování obsahu z nabídky T-Mobile TV. Celkem 33 statických vizuálů pracuje s efektem záře z obrazovky v magentovém odstínu a v komunikaci jsou využity genericky, cíleně podle zájmů uživatelů, ale i v sadě podle emocí, na které lze na T-Mobile TV přepnout. Kampaň, kterou chce mobilní operátor zvýšit povědomí zákazníků o poskytované službě online televize, je nasazena od začátku listopadu v tištěných médiích, na venkovních plochách, v místě prodeje a v online prostoru včetně sociálních sítí. „Službu T-Mobile TV jsme doteď komunikovali pouze jako doplňkový produkt, který je součástí rodinných balíčků. Dnešní způsob sledování televize je však natolik specifický, že jsme se rozhodli věnovat T-Mobile TV samostatnou komunikaci. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o této službě primárně mezi těmi, kteří vyspělou digitální televizi ještě nemají, a ukázat, že každý si zde může najít přesně tu svou oblíbenou zábavu. Filmy, seriály a spoustu jiné zábavy je navíc možné sledovat až na šesti zařízeních současně,“ uvádí Zdeněk Spurný, manažer televizních služeb T-Mobile. Kreativní koncept kampaně pracuje s pěti výraznými emocemi, které si lze asociovat se sledováním televize – nadšením, dojetím, zamyšlením, překvapením a napětím. Jejich nositele fotografoval Matúš Tóth. „Chtěli jsme vystoupit z řady a kreativním konceptem se odlišit od komunikace konkurence, která se zaměřuje převážně na speciální nabídku kanálů nebo na pohodové rodinné sledování. Vycházíme z faktu, že sledování televize na velké obrazovce je dnes už překonané a každý z rodiny ji sleduje jinak, někde jinde a v jiný čas. V konceptu se proto nesoustředíme jen na to, co v televizi sledujeme, ale i jak ji sledujeme a jaké emoce v nás vyvolává,“ říká Michaela Pechanová, creative director týmu Ticino.

Je tam i pes, takže by se mi to mělo líbit. Uznávám, že vizuály jsou výrazné a zaujmou, oceňuji barevné ladění. Ale ačkoliv je to kampaň postavená na emocích, ty mé zůstaly jaksi indiferentní.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nepohyblivejma obrázkama propagovat pohyblivý je náročná disciplína. A ten pán, co je vždycky na startu, vypadá jako já, když jsem v cíli. Trošku, no.

Petr Laštovka

Když úžas, tak úžas. Když dojetí, tak dojetí. Vizuály nejsou ani zajímavé, ani vtipné, ani nic. Celé je to takové nijaké.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tak Matúš je skvělý fotograf, který kampaň bezvadně nafotil, no ale jinak nějak nevím... Bohužel, byť aktuální komunikaci T-Mobilu dělají mí bývalí kolegové, já jí bohužel nerozumím. Vždyť je to jen generická kampaň na sledování televize, bez jakéhokoliv unikátního benefitu od T-Mobilu. Proč mi prodávají generickou výhodu digitální televize místo nějaké unikátní výhody, proč si mám zvolit zrovna T-Mobile TV? Proč?

Tomáš Vacek (Contexto)

Magenta na fotografiích funguje, vizuály jsou dobře rozpracované k použití na sociálních sítích. Pokud chce T-Mobile TV na získat na trhu digitálních televizí své místo, bude muset šlápnout i do videa a dalších formátů. Fandím!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Rozhodně vybočuje z řady. Má to myšlenku a po chvilkovém zvažování si mě ten relativně neotřelý způsob zpracování docela získal.

Filip Huněk (Actum Digital)

Když televize, tak „přepněte,“ zatím jen asi ve 7589. kampani. NKP.

Vilém Rubeš

Nechytlo mě. Netuším, jestli jsou ještě perspektivní zákazníci, kteří vůbec netuší, že něco jako telka po síti neexistuje. A ti, co tuší, asi potřebují trochu lepší pobídku než jen info, že tam je kanál na zvířátka a na sport. Mi nepřijde zrovna na wow efekt.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Vystoupit z řady a odlišit se se T-Mobilu bezesporu povedlo. Nicméně některé výrazy jsou pro mě značně nekomfortní a budou mě děsit ve spánku.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Provedení je profesionální, vizuál jednoduchý a snadno využitelný v různých komunikačních kanálech. Sázka na odlišení a tváře s emocemi za mě ale nefunguje, lehce zaměnitelné s jakýmkoliv dalším vizuálem od T-Mobilu. Z kampaně spíše vnímám nadšení vlastním agenturním nápadem bez ohledu na zákazníka a jeho chování. Škoda nevyužitého potenciálu.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

