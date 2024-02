„Tohle mělo jít do světa.“ Reklamní katy pobavili „ekoblázni“ od WMC pro PRE

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 4.-5. týden 2024 WMC Grey: Ekoblázni (73 %)

značka: PRE, klient: Pražská energetika OAK: Nenadávejme si do zvířat (70 %)

značka, klient: Nadační fond One Heart VCCP: Každý má nos na to pomáhat (59 %)

značka, klient: Konto Bariéry BeefBrothers: Než filmy a seriály začne točit umělá inteligence (56 %)

značka: Paramount, klient: Paramount Network Proč to dělat jinak (47 %)

značka: Klik.cz, klient: Klikpojisteni.cz Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 15 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Pražská energetika děkuje odběratelům ekoproudu

Ve vánočním newsletteru se společnost PRE rozhodla poděkovat zákazníkům, kteří odebírají PRE Proud Eko, energii z českých obnovitelných zdrojů, a motivovat je, aby takto přírodě pomáhali i nadále. Agentura WMC Grey proto vytvořila video, které ukazuje, jak jsou ekologicky smýšlející lidé vnímáni okolím. Video Ekoblázni vzniklo ve spolupráci s režisérským duem Baobab. „V kreativě vystihujeme insight, který zná každý, kdo se pokouší chovat aspoň částečně zodpovědně. V očích ostatních lidí vypadá jako šílený aktivista. Znám to velice dobře z vlastního života,“ říká kreativní ředitel WMC Grey David Suda. „Projekt Ekoblázni je pro nás skvělým způsobem, jak oslavovat každodenní hrdiny – a zdůrazňuji slovo hrdiny –, kteří nezanevřeli na udržitelný způsob života. Chceme poděkovat nejen všem odběratelům produktu PRE Proud Eko, kteří aktivně přispívají k ochraně životního prostředí, ale i motivovat další lidi, aby udělali něco pro planetu,“ dodává Viktor Procházka, head of strategic marketing PRE.

Notyblázne! To muselo dát práce, tohleto. Ponechám stranou, jak mě vidí vostatní, to je mi nějak buřt (bez masa), ponechám stranou i vodvahu nabízet příplatkovej proud a nazývat ho eko, i když mi doteče zrovna ten ze spálenýho uhlí, ale vlastně jsem to stranou neponechal. Hodnotim tenhle džob a ten se Grejům poved!

Petr Laštovka na drátě

Super insight, touché! I provedení pobavilo. Konečně kampaň na ekologický přístup, která se nesnaží „nikoho neurazit“.

Amila Hrustić

Naprosto top, opět po delší době svoláno plénum k počítači. Všichni pobaveni, originální, vtipný. Reklama jak víno!

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Ekobláznom vždy a všade! Kampaň ma baví a do aktérov sa viem výborne vcítiť. Mám radosť, keď sa brand cieľovky nebojí a naopak si z nej dokážeme milo vystreliť.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Příjemná jednohubka. PRE se toho nebojí a přichází se svěžím konceptem, ze kterého cílová skupina úplně kape. A ano, nebudou to důchodkyně hledající cesty, jak ušetřit na drahých energiích.

Filip Huněk (Actum Digital)

David se Šimonem a celý tým udělali skvělou práci. Pouštět se na tak tenký led a neprolomit ho, to chce odvahu a ta si zaslouží pochvalu. Utáhnout skoro minutu, která nepřestává bavit, je kumšt. Insight není otočen v klišé, i když klišé je. Věřím, že ekoblázni ocení. Palec nahoru i za voiceover, herecký výkon a závěrečné poděkování, bez nucených výzev na nákup ekoprodu. Užil jsem si to opakovaně.

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Marketingová komunikace přesně podle mého gusta. Podpora produktu, přitom vtipně pojatá osvěta.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Přijde mi přehnané, že by dnes někdo tak koukal na lidi, kteří třídí, nejí maso, odebírají ekoproud. Nejsou devadesátky, tak proč bych se měl u kontejneru cítit jak disident? Za mě naprosto mimo kontext. Když už chci poděkovat klientům, stačilo by říct, že si ceníme loajality a toho, že pro klima třeba zaplatí víc. Ale kladu si otázku, proč jim děkovat neaktuálně přepálenou reklamou a ne ještě lepší službou, kterou bych tak mohl prodat i dalším.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Skvělá práce s insightem a zpracování dotažené do detailu. Baví mě ta dynamika střídání extrémně vyobrazených „ekobláznů“ a pak zase střih zpátky do reality. A všeříkající reakce okolí pouze pomocí bizarních výrazů v obličeji bez použití jediného slova to celé jen umocňuje. Umět si ze sebe udělat srandu je holt umění.

Petra Pokorná (Business Factory)

Je to trochu dlouhé, ale prima. Jen si říkám, že dneska už se lidi blbě dívají spíš na člověka, který odpad netřídí, než naopak, takže nazývat mě ekobláznem mi přijde trošku mimo. Ale to jsou spíš detaily. Idea je silná a dobře zpracovaná, tudíž jako celek dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Díky! Díky, že se někdo konečně nebál pojmenovat tenhle fenomén a ukázal ekologicky smýšlející lidi ne jako zodpovědné moderní (super)hrdiny, ale jako blázny, za které je (nás) většina společnosti považuje. Baví mě to moc a mám pocit, že v PRE fakt pochopili svoje zákazníky a jejich „boj“.

Markéta Tomanová (WOO)

Obávám se, že nadsázku s aktivisty už páni kreativci přepálili. Přirozený ekologický přístup (kdy třídí na pražském sídlišti i v malé moravské vesnici skoro každá babička) už dnes nikoho nepřekvapí. Nedalo by se jako poděkování za ochranu přírody vymyslet něco méně kreativně křečovitého? Ale když pánové (zadavatel a režiséři) chtějí ekologickou nadsázku... Kolikrát jeli na dovolenou na chatu na kole nebo vlakem?

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Naprosto přesné. Možná byla škoda to poslat jen do newsletteru. Tohle mělo jít do světa.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Skvělej insight, naprosto super překlopeno do kreativy! Závidím a tleskám, bez patosu a z nadsázkou, vlastně mne baví dvojí poselství, který místo, aby společnost rozdělovali na dobrý a zlý, tak jen poukazuje na základní message. Wow!

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Spot je super práce, zasmál jsem se. Trochu bych polemizoval s tím insightem, že v dnešní době jsou lidé, co se snaží chovat (částečně) zodpovědně, nenormální „ekoblázni“ a hrdinové. Možná má PRE přesnější data a výzkumy, ale spíš bych si myslel, že dnes už je ekologicky zodpovědné chování docela standard a minimálně u genZ jedna z důležitých hodnot. Ale třeba žiju jen v iluzi ve své bublině.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

2. Zvířata jsou cítící bytosti, upozorňuje fond

Nadační fond One Heart v novém spotu vystupuje proti tématu, které pojmenovává „neúcta k hospodářským zvířatům je hluboko v nás“. V reklamě vystupuje herec Jan Cina, k výzvě „nenadávejme si do zvířat“ se připojili také herec Marek Taclík, herečka a zpěvačka Jana Fabiánová, politický komentátor Bohumil Pečinka, módní návrhářka Zuzana Osako, zpěvák Ben Cristovao či podnikatel Jannis Samaras. Kampaň a video vymyslela a vytvořila pro bono agentura OAK Prague, rovněž pro bono se na ní podílejí všechny osobnosti. „Cílem je zamyslet se nad naším zautomatizovaným přístupem k takzvaným hospodářským zvířatům. I to, jak o nich mluvíme, jak bezmyšlenkovitě používáme zvířecí nadávky, určuje naše chování k nim. Pojďme to zkusit změnit, zamysleme se, vždyť zvířata jsou živé a cítící bytosti a zaslouží si respekt,“ uvádí One Heart. Nadační fond na zlepšení kvality života zvířat založila loni Adéla Knapová, redaktorka Reflexu, spisovatelka a zároveň patronka kampaní mezinárodní organizace CIWF. Cílem jejího fondu je zvýšit etické, společenské a legislativní standardy zacházení se zvířaty, primárně těmi takzvaně hospodářskými, jichž údajně živoří v nevyhovujících podmínkách jen v Česku desítky milionů ročně. Členy správních orgánů fondu jsou například profesor environmentální chemie, odborník v oblasti chemického znečištění, jehož zkušeností využívá i OSN, Ivan Holoubek, nebo Tomáš Mikolov, renomovaný vědec v oblasti umělé inteligence, mimo jiné držitel ceny Neuron za významný vědecký objev.

Já řikám: tykrabe! Je to legální? Páč krab neni hospodářský zviřátko, ne? Takhle. Jsem živočichář, to víme, že jo. Takže já to podpořim, esli si rozumíme. Ale prosim vás, držím vám palce, ať si lidi nemyslí, že si někdo dělá pr*el, to by bylo všechno na h*vno!

Petr Laštovka na drátě

Jazyk, který používáme, opravdu z velké části utváří svět, ve kterém žijeme. Silné poselství, u kterého oceňuji, že se povedlo najít úplně jiný úhel na celkem složité téma. Vítěz týdne.

Amila Hrustić

Za mě naprosto top. Jelikož jsem o organizaci doteď nic neslyšel, schválně jsem si video pustil bez kontextu kolem a po jeho zhlédnutí jsem šel se zajímavostí zjišťovat, jestli je to opravdu spot pro ochranu zvířat, či jinak zabalená kampaň. Takže pokud byl cíl vyvolat zájem, zvědavost a tím permanentní zapamatovatelnost projektu, pak to za mě spot splnil na jedničku.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Hezký insight. Krásne spracovanie. Spot ma donútil zamyslieť sa nad tým, ako zautomatizovane o zvierátach hovorím. Čo však s tým ďalej? Chýba mi akce, ktorú by som mala vykonať. Pretože niečo urobiť chcem!

Alžbeta Gburíková (Gen)

Bohulibé, nápadité a má to šmrnc. Úder přímo na solar naší, na maso orientované společnosti. Rozhodně palec nahoru.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jednoduchá prezentace myšlenky trefně vysvětluje problém. O něco méně už to, co s tím mám dělat. Patřím k lidem, co zvíře v běžné mluvě použijí, ale k hospodářským zvířatům chovají respekt. Proto v první řadě necítím ani takový soucit se zvířaty, jako s těmi, kterým je v reklamě nadáváno. Ano, cítíme se špatně za lidi, ale už ne tolik za zvířata. Jenže jak jim tedy mám pomoct. Trička s nápisem Osel, Kráva či Slepice jsou moc fajn. Přeji si, abych ji vídal více. I když to jde trošku proti tomu, že máme změnit naše chování. Schází konečné call to action. Odcházím s pocitem, že chci pomoci, ale nevím jak.

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Super! Jednoduché, moderní, zábavné provedení. Jedná se přitom o složité a vážné společenské téma. Výborná práce.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Skvělé. Nejen proto, jak je koncept napsaný a natočený. Dostalo mě to na první dobrou, insight si v sobě nosím už pěkných pár let.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tak jednoduché a tak výstižné. Pár slov a přesto je řečeno vše. Geniálně a nenásilně nastavené zrcadlo, tady se za nos musí chytnout opravdu každý (kdo nikdy neřekl „ty vole“?). Bravo.

Petra Pokorná (Business Factory)

Wau, tohle je hodně slušná práce. Drželo mě to přikovaného k monitoru doslova od začátku do konce. Skvělá produkce a výborný nápad. Jen ten závěr mi tam tak nějak nehraje. Chtělo by to větší „bombu“. I tak je to ale za mě vítěz kola.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tohle je strašně chytrý insight. A líbí se mi, že celá komunikace na to jde z jiného konce než přes utrpení zvířat. To je nepochybně obrovské, ale zabývat se tím, proč jsme ho doteď byli schopni a ochotni jako společnost tolerovat, je zcela na místě. Spot je navíc moc pěkný i vizuálně.

Markéta Tomanová (WOO)

Tady už nemáme jen reklamu, ale propagandu s ideologickým podtextem. Týrání zvířat je špatně, ale hovořit „o neúctě k hospodářským zvířatům hluboko v nás“ naplňuje definici manipulace. A co frazeologismy chytrá jako liška, věrný jako pes, mrštná jako kočka? Natočte je taky, samotnému zpracování reklamy totiž není co vytknout.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Tohle je přesně ta kampaň, po které si řeknu „no jo, tak to vlastně podvědomě vnímám“. Chybí mi tu jenom náznak toho, jak One Heart pomáhá, abych měl větší důvod na web dojít.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Ty vole, skvělý! Tohle téma si zaslouží víc, než o tom tlachat jak slepice v hospodě po dvou pivech a jednom brčku, zhulený jak želvy. Tleskám za počin a křičím jak pavián, dobrá práce, pardálové.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Tohle je za mě vedle. Projevuju neúctu k živým tvorům tím, že řeknu dítěti, že je jak čuně? Nemyslím si. Zlepšení kvality života zvířat podporuju, stejně jako rozmanitost českého jazyka a jeho ustálených frází a idiomů. Užívání přirovnání ke zvířatům z mého pohledu nesouvisí se špatnou kvalitou života hospodářských zvířat. V další kampani prosím projevit více úcty všem malým Jardům a přispět jim na jejich nebohé životy.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

3. Konto Bariéry ukazuje novou ředitelku

Ze spolupráce veřejné sbírky Konto Bariéry a agentury VCCP vzešla další kampaň nazvaná Každý má nos na to pomáhat. Na sklonku roku 2023 a v lednu 2024 se zaměřila na poděkování stálým dárcům a klientům a představení nové ředitelky Nadace Charty 77 a Konta Bariéry Jolany Voldánové, která po 30 letech nahradila Boženu Jirků.„Kreativní zpracování kampaně, jejímž hlavním motivem je symbol červeného nosu, chce vyzdvihnout dobro v každém z nás. To nemusí být vždy na první pohled vidět, a Konto Bariéry chce touto formou poděkovat za podporu všem dárcům, včetně těch, kteří darují inkognito,“ uvádí VCCP. Konto Bariéry je nejdéle trvající veřejná sbírka v Česku, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují, a pomáhá vracet handicapované zpět do života.

Víš, co by bylo dokonalý? Kdyby to bylo natočeno ve Studiu sníh. Víš, „Voldánová na saních“. Ale to by bylo asi už to, moc, no. I tohle je pěkný. A protože mám Kábéčko rád, dávám tomu krapínek bodů navíc.

Petr Laštovka na drátě

Sdělení je možná trochu matoucí. Představení nové ředitelky, poděkování stávajícím dárcům, nábor nových? Jedná se sice o známou organizaci, ale kampaň postrádá emoce i RTB.

Amila Hrustić

Krásný spot, jasná message...

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Kampaň má krásne našiapnuté, nádherný obraz, prijemný dej. Chýba mu ale trochu výraznejšia bodka (tečka), ktorá by vo mne evokovala akciu. Používať hlavný symbol Konta mi príde ako dobrý a správny spôsob komunikácie.

Alžbeta Gburíková (Gen)

„Každý má nos na to pomáhat“ je super claim. Vizuálně atraktivní, hravé a lehce zapamatovatelné. Aby taky ne, Konto Bariéry zná přece každý, a zaslouženě.

Filip Huněk (Actum Digital)

Vizuální pastva pro oko, reklama spoléhá na znalost červených nosů, příběh graduje až do momentu, než přijde konec a očekávání opadne. Čekal jsem vyvrcholení, které nepřišlo. Člověk si jen říká, kam to šli, proč tam šli a proč měli omylem červený nos, když si je pak s hrdostí nandali. Když červený nos, tak klidně schválně. Co mě naopak baví, je copy „každý má nos na to pomáhat“. Už jen za to bych poslal finanční podporu. Protože i já mám nos. I bez pocitového uspokojení věřím, že Jolana, pejsek, vizuál a slogan to utáhnou.

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Červený nos je klasika. Využití tohoto stěžejního marketingového prvku v kampaních Konta Bariéry je logické. Spojit s tím představení nové ředitelky může působit lehce na sílu, ale mě to nevadí.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Trochu povinné cvičení, které táhne nahoru hlavně produkt. Příště bych se zkusil nespoléhat na to, že dobro se prodává samo. Dnes je na donátory poměrně slušný run a ti neví, kam dřív skočit. Takže bych si tu práci rozhodně dal.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Vyzdvihnuté dobro v každém z nás v reklamě nevidím na první a bohužel ani na druhý pohled. Stejně tak marně hledám poděkování dárcům a představení nové ředitelky by si zasloužilo také lepší zpracování. Tato kampaň neurazí, nenadchne, ale ani nic moc neřekne...

Petra Pokorná (Business Factory)

Líbí se mi myšlenka „každý má nos na to pomáhat“, a i když je v tomhle spotu rozvedená jenom vizuálně bez většího storytellingu, je to hezké představení nové ředitelky.

Markéta Tomanová (WOO)

Dojemné tak akorát, děkující nevtíravě. Pokud měla kampaň splnit i informační úlohu o změně na postu ředitelky, dvě vteřiny nestačí.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Děkuji Kontu Bariéry, že tu funguje tak dlouho, a gratuluji Jolaně Voldánové k tomu, že má tu čest vést je ještě dál. Spot krásně pracuje se symboly, ale kdybych si nepřečetl rodný list reklamy, asi bych nevěděl, že to je ta hlavní informace, kterou si mám odnést.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Dobrý, čistý, jasný. Sice první záběr rodina + pes, takže pozornost upoutána, ale ta vizuální zkratka na jasný symbol je skvělá a přitom přirozená. Baví mne celková nevtíravost, citově nevydíráme, mile řečeno. Skvělý!

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Červený nos jako symbol byl skvělá volba a líbí se mi, že se ho Konto Bariéry už tak dlouho drží. Kromě toho, že pěkně odlišuje od ostatních charitativních projektů, dá se s ním hezky pracovat kreativně a je celkově prostě takovej milej. Spot je taky milej, ale úplně nevím, co si z něj mám odnést. Jako představení nové ředitelky to na mě nepůsobilo, to jsem zjistil až z anotace. Tu kampaň to taky moc neprezentuje... takže je to prostě jen milý spot.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

4. Paramount varuje před doslovností AI

Televizní kanál Paramount Network si v nové kampani hraje s nadsázkou a vyzývá diváky, aby sledovali jeho filmy a seriály dříve, než je začne točit umělá inteligence. Koncept, za nímž stojí kreativní agentura BeefBrothers, reaguje na rostoucí vliv umělé inteligence v zábavním průmyslu a prolíná se online prostředím, včetně sociálních sítí, televizním vysíláním i OOH. „Hledali jsme koncept, který by byl použitelný na propagaci více druhů obsahu, ať už filmů nebo seriálů. Bonusem konceptu, který v nadsázce pracuje s fenoménem AI, je nejen jeho aktuálnost, ale i fakt, že svým vyzněním může propagovat i klasické pořady, které již diváci dobře znají,“ říká Jan Vít, marketingový manažer Paramount Network pro Česko. „Chtěli jsme si z tématu, o kterém se diskutuje smrtelně vážně, udělat trochu legraci. A zároveň ukázat, že opravdu kvalitní filmy a seriály se bez lidské představivosti prostě pořád neobejdou, ačkoliv umělá inteligence může být užitečným nástrojem, pokud se s ní zachází chytře,“ doplňuje Ondřej Drábek z BeefBrothers. Jednotlivé kreativy s nadsázkou ukazují, jak by známé filmy a seriály vypadaly, pokud by je tvořila umělá inteligence. Hrají si s tématem detektivů „bojujících s časem“, milenců, kteří „vzplanuli láskou“, a rčením „vzít nohy na ramena“. Kampaň přichází v době, kdy je umělá inteligence jedním z předních témat veřejné debaty a spekulací o budoucnosti tvorby obsahu nejen ve filmovém průmyslu. Paramount Network se tak chce postavit do centra konverzace a posílit vazbu s diváky. Kampaň je od začátku ledna k vidění na televizi Paramount Network ve formě jednoho minutového a čtyř patnáctivteřinových spotů, dále v outdooru prostřednictvím animovaných kreativ na digitálních CLV plochách v pražském metru. Součástí mediamixu jsou také online a sociální média, jejichž prostřednictvím cílí kampaň na širokou diváckou skupinu. Mediální strategii připravila agentura Wavemaker. Produkce samotné se ujala agentura Silencio pod vedením producenta Karla Honsy a výkonného producenta Alexandra Sedláčka. Režie se chopil Adam Vopička, hlavním kameramanem byl Tomáš Šťastný.

Víš co? Je to vtipný. Taková psychovydíračka, koukej, dokud to tady ještě je. Ale když vidím, že se v telce omílají čtyřicet let starý věci, kdy žádná ejaj nic nedělala, spíš si myslim, že to z tý teliny dělá trochu skanzen, ne? Ale mně to neva. Jdu si zapnout Terminátora, furt dobrý, hele.

Petr Laštovka na drátě

Dynamické outdoory fungují, protože ukazují často komickou doslovnost, kterou občas AI produkuje. Spoty už bohužel pokulhávají. že má pán před televizí na kartičce napsáno „AI“, si všimne málokdo.

Amila Hrustić

Kvalitní zpracování, to asi není třeba komentovat. Pokud by to nemělo tu závěrečnou message, tak to sice zapomenu, ale message je tak jednoduchá a dobrá, že to celý ten koncept balí do dobře zapamatovatelného počinu. Vyvolává i skvělý dojem a staví mi Paramount, jinak nijak vybočující kanál, do role, kdy na něj koukám více jako zastánce kvalitního filmového umění než běžné televize s podprůměrným programem, za který jsem ho popravdě považoval.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Fantázia a bizár AI ma baví... a to nehovorím len o tejto reklame. Slovné hračky sú fajn, v niektorých variantách fungujú lepšie, inde trochu slabšie. Pri frázi „vzít nohy na ramena“ som sa s chuti zasmiala. Na pochopenie reklamy je ale nutná skúsenosť s AI. To ale nebude u širokej verejnosti vždy realitou.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Je to vtipné, je to poutavé, dobře napsané a má to i nápad. Ale že by mě to tedy nějak přibilo do sedačky, tak zase úplně ne.

Filip Huněk (Actum Digital)

Šmardíku, já bych ti šanci dal. U klasických seriálů, které jsou dobře známé, mě totiž láká si pustit raději to, co udělala umělá inteligence. Vizuální stránka je precizní v každém detailu. Líbí se mi lehká plasticita obrazu, kterou sama AI generuje. V reklamním breaku si to divák užije více než sledování ukázek okoukaných seriálů a filmů. Jen ten outdoor, který opět vypadá skvěle, mě nenutí si v 18.00 zasednout k telce. Z dlouhodobého pohledu dobře editovatelný formát. Nutno ale říci, že o Paramountu vím díky této reklamě, i když mě nepřesvědčila si kanál pustit.

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Mně se ten koncept líbí, a to jak nápadem, tak kreativou.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Postavit fórek na doslovnosti bylo moderní naposledy v první polovině 90. let. Herecké výkony hrozné a namotání AI do voiceoveru nechápu vůbec. Nakonec, kdyby točila AI, udělali byste lépe.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Hlavní myšlenka s AI má potenciál. Bohužel mám pocit, že zde nebyl využit na maximum. Ke sledování mě tímto počinem Paramount moc nenalákal, spíš mě víc zajímá ta umělá inteligence. Škoda.

Petra Pokorná (Business Factory)

Dávám body za super nápad, ale zpracování je na mě trošku utahané. Než se to dopracuje ke vtipu, přepnul bych kanál. Celkový dojem: středně dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Koncept je super a strašně jsem se těšila, jaké blbiny z pera umělé inteligence uvidím. A ono to slovní hříčky. Takže dobrý, ale přece jenom trochu škoda nevyužitého potenciálu divnosti.

Markéta Tomanová (WOO)

Vtipná reklama, s mile použitou nadsázkou poukazující na současný nedostatek AI. Jestli ale tato reklama splní svůj cíl a postaví Paramount Network do centra konverzace o využití AI ve filmu, si nejsem jistá. Aktivizovat diváky k častějšímu sledování Paramount Network může zcela jistě. Digitální OOH funguje i bez znalosti televizního spotu, chválím.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Vždy se snažím nejdříve zhlédnout spot a teprve poté si přečíst rodný list reklamy. Zde jsem bohužel nejdříve zahlédl titulek „Paramount láká na filmy a seriály dřív, než je začne točit umělá inteligence“ a říkal jsem si: „To bude bomba.“ Doslovné dvojsmysly ale moje očekávání bohužel nenaplnily. Přitom AI umí vygenerovat daleko zábavnější přešlapy.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Musel jsem si to pustit dvakrát, abych chytil tu nadsázku. Tady asi AI při tvorbě scénáře úplně nepomohlo! Nicméně idea dobrá – malinko škoda, šlo to vyhnat do větší absurdity, aby vyzněla lépe celková message v televizní komunikaci. Pro printy a social skvělá idea, u televize mi to přijde slabší, vlastně i tam bych v aplikacích právě očekával více AI absurdních výstupů. Pořád čekám na záběr, co to usadí, a on nepřichází.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Nápad je to dobrý, ale nějak mi nesedí zpracování. Je to nadsázka, chápu, ale asi bych tam chtěl víc vidět tu AI. Pro někoho to ze spotů myslím nemusí být srozumitelný. Možná by pomohl konkrétní prompt a nějaký AI vizuál, který je „mimo“ (to je trochu na social postech nebo CLV). Líbí se mi propsání kreativy do jednotlivých kanálů, mediální strategie je v pořádku.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

5. Pojištění Klik předvádí zpravodajské vstupy

Internetový srovnávač pojištění Klik.cz spustil novou celoroční kampaň. Reklamní spoty v několika variantách mají podobu živého zpravodajského vstupu, ve kterém redaktorka informuje o protestech osamělých řidičů-aktivistů, upozorňujících na vysokou cenu autopojištění komickým způsobem. Kampaň je nasazena od začátku ledna na televizních kanálech a komerčních rozhlasových stanicích, internetu, poběží i na fotbalových stadionech a v dalších experimentálních médiích. Základní myšlenkou kampaně je to, že pro pozitivní změnu není nutné na problémy upozorňovat radikálním protestem. V jednotlivých verzích spotů se tak řidiči přilepují ke svému vozidlu lepicí páskou, pálí technický průkaz či bivakují v autě na parkovišti. Podle marketingového ředitele Klik.cz Petra Prince, který stojí za kreativou kampaně, reklama zábavnou formou připomíná, že někteří řidiči zbytečně přeplácí tisíce korun ročně. „Celé je to samozřejmě nadsázka, řidiči se běžně proti cenám autopojištění ke svým vozům nepřilepují ani nepálí technické průkazy,“ říká Princ. Ve spotech opět vystupuje „agent s povolením srovnávat“ v podání Petra Mikesky. „Reportážní formát jsme zvolili kvůli zaujmutí diváků. Většina reklamních spotů má podobný formát a v reklamním bloku zapadnou. Ve spotech pracujeme i s agentem s povolením srovnávat, který jako hlas rozumu protestujícím řidičům ukazuje, že řešení jejich problému je snadné. Věříme, že podoba naší kampaně diváka upoutá a pobaví. Společnost Klik podporuje boj s klimatickou změnou, jsme proti radikálním zásahům do přírody a podporujeme například ohleduplnou jízdu ve městech. Kampaní chceme upozornit na to, že problémy je možné řešit konstruktivně, za pomoci chytrých nástrojů,“ uzavírá Princ.

Tohle u mě získává cenu Horsta Fuchse!

Petr Laštovka na drátě

Nadsázka, sdělení i formát je fajn, bohužel spotu nepomáhá exekuce. Celé to mohlo být mnohem vtipnější, kdyby to bylo lépe zahrané a natočené.

Amila Hrustić

Byť z profesního hlediska oceňuji autentičnost záběrů a naprosto neoddiskutovatelnou účinnost spotu, přál bych si, aby podobné reklamy už nikdy nikdo nechtěl točit, natož obdivovat. Spolu s lacinými reklamami na finanční produkty čtvrté kategorie je to degradace společnosti.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Oceňujem snahu štylizovať kampaň do formátu, ktorý v klasických reklamách vynikne. Obsahovo ale kampaň neponúka nič nového, podprahovo fungovať bude.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Je to takové... standardní. Vlastně mě paradoxně nejvíce zaujalo použití reálných značek a jejich log v samotných reklamách. Předpokládám, že to mají v Klik.cz právně ošetřeno, ale přesto... v tomto ohledu odvážné.

Filip Huněk (Actum Digital)

Agent s povolením srovnávat utrpěl kariérní sešup. Doufám, že pro něj bude v budoucí více zajímavých případů k řešení, než byl tento. Kdyby nebylo několik sdělení komunikováno najednou přes sebe, užil bych si to. Stačilo by méně a klikal bych více.

Jakub Dudáček (Czech Promotion)

Pokračování ve zdařilé zapamatovatelné kampani. Má to šmrnc, osloví to širokou cílovku a přitom to nepůsobí lacině a podbízivě.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Pro srovnávač dobré. Je tam potřeba, je tam praktická ukázka, (koukám, že Pillow si připlatil PP), produkčně neuráží. Víc není třeba.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Uf. Upřímně, po zhlédnutí reklamy bych si šla sjednat povinné ručení kamkoliv jinam. Klidně dražší.

Petra Pokorná (Business Factory)

Jasná zpráva, jednoduché zpracování. Víc reklama na srovnávač pojištění nepotřebuje.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tady mám trochu problém s protestním lepením se k autu, pálením techničáků apod. Nadsázka, jasně, ale... proč? Komu tím pomůžete? A proč ho ten agent aspoň neodlepí? Jinak řečeno, zákazník tady vychází jako blbec a agent jako nesympatický chytrák, který má zjevně svých zákazníků plné zuby. To není ideální vizitka.

Markéta Tomanová (WOO)

Jednoduché, přímočaré, nemusíte u toho přemýšlet. Všichni budou nakonec spokojeni.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

Na první dobrou to působí jako hrozná pitomost. Ale na druhou stranu se jedná o jediný spot, který jsem si ze sady tohoto týdne nemusel pouštět. Agent s povolením srovnávat je nezapomenutelný, a to i díky veškeré záměrné lacinosti, která vyplývá z vybraného žánru reportáže.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Dobrá práce s jasnou message, kterou jsem dostal doručenou a rozumím jí. Využití postavy agenta je nasnadě a byl by hřích v konceptu nepokračovat, jestli to funguje na cílovku. Nebál bych se jít i do větších emocí a naléhavosti.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

A máme tady další nadsázku. Vlastně je to docela dobrý, pěkně natočený, úsměvný a když se na konci zamává těma litráskama, nejspíš to bude i fungovat. Celkově mě agent s povolením srovnávat tolik neoslovil, ale na druhou stranu oceňuju konzistenci a dlouhodobé využití napříč kampaněmi.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

