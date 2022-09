Tomáš Hvězda marketingovým ředitelem RE/Max

K 1. říjnu nastupuje na pozici marketingového ředitele realitní kanceláře RE/Max Česká republika Tomáš Hvězda. Ten v minulosti osm let působil v marketingu Pivovarů Staropramen, kde nejdříve řešil data, průzkumy, predikce trhu, výzkumy spotřebitelského chování a pak přešel na řízení prémiového portfolia značek Hoegaarden, Corona Extra či Stella Artois. Následujících šest let strávil v likérce Jan Becher Pernod Ricard, kde řídil komplexní marketing irské whiskey Jameson a následně budoval hlavní značku firmy, Becherovku. „Jeho prioritou bude řízení marketingových procesů ve vztahu k dalšímu plánovanému růstu naší sítě. Především pak co do počtu nově otevíraných franšíz a rozšiřování makléřské základny. Zároveň se bude soustředit na inovativní budování známosti naší značky,“ uvedl Jan Hrubý, generální ředitel RE/Max Česká republika.