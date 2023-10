Tomáš Jirsa: Agentury se musejí stát médii a mediální domy agenturami

„Stejně jako končí doba kamenných mediálních baráčků velkých skupin, vidím, že v krizi je i odvětví kamenných komunikačních agentur, mediálních či píárových,“ míní Tomáš Jirsa, majitel agenturní skupiny Katz83 (dřív C&B Group), kterou po dvou letech období „experimentálního brandu“ začal nazývat „engagement network“. „Doba se posunula. Agentury se do jisté míry musejí stát médii, některé jimi už jsou, produkují spoustu obsahu, vydávají ho často jinými než tradičními kanály, a stejně tak i média, mediální domy se musejí stát vlastně agenturami, dělat obsah profesionálně a se zadavateli spolupracovat úplně jinak,“ je přesvědčen.

Zapojení a síť tvůrců, to jsou základní pojmy v tom, jak teď svou práci profesionálního komunikátora pojímá. „Engagement je metrika, která to všechno spojuje. Zapojení se vyvolává podcastem, obsahem na sociálních sítích, i pokud jde píárista přesvědčovat novináře, je to určitá forma interakce, engagementu,“ říká Jirsa, který se v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem označuje jako obsahový podnikatel.

Celkem 15 let –⁠ s roční přestávkou –⁠ řídí svou agenturu a letos mu bylo 40. „O spoustě věcí jsem začal uvažovat jinak a znamená to i výrazné změny v podnikání, v obsahově-mediálních projektech,“ předeslal. Vedení teď předává novému šéfovi Janu Fischerovi, který přišel z Czech News Center, a završuje tak zhruba rok budování nové struktury managementu skupiny Katz83. „Rok 2023 bude rok transformace, do budoucna si chceme říkat o větší a větší integrované kampaně,“ plánuje Tomáš Jirsa.

V rozhovoru probíráme, na čem vlastně Katz83 před časem dělal pro Home Credit, pro koho a na čem pracuje dnes, jak probíhalo spojení agregátoru Zdroj.cz s webem Info.cz i proč Tomáš Jirsa skončil v roli vydavatele, proč teď vedení své agentury opouští nebo s čím novým přijde podcast Insider. To vše v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

