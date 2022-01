Top 10 českých reklamních kampaní roku 2021

Nejlíp vymyšlenými kampaněmi uplynulého roku 2021 se podle porotců v naší pravidelné Reklamní katovně staly dvě, které dosáhly navlas shodného bodového zisku. Jde o vánoční film od produkce Punk Film pro online supermarket Rohlik.cz, který se rok předtím pyšnil nejlepší kampaní, a sérii plakátů, kterou agentura DDB Prague připravila pro pražský magistrát, jako jednu z grátis propagací očkování proti covidu. Pomyslně bronzová byla netradiční série 29 fiktivních skript takzvané Vysoké školy života, kterou tým kolem designéra Pavla Fuksy vybral od lidí na podporu zdravotníkům z Motola skoro půl milionu korun.

1. Boží Vánoce (Punk Film pro Rohlik.cz)

Online supermarket Rohlik.cz uvedl na svých sociálních sítích a dalších internetových komunikačních kanálech reklamní spot, který představil jako „filmovou vánoční jednohubku o hříchu a odpuštění“. Hlavní roli duchovního ztvárnil herec Jiří Bartoška. „Reklama mi přijde vtipná. Má příběh a vlastně vypráví o tom, že i církev se modernizuje. Je to reklama vánoční, takže co jiného k tomu ještě říct, než že všem přeji šťastné a klidné Vánoce,” řekl Bartoška. Produkci a kreativu zajistila společnost Punk Film a režie se ujal Pavel Nosek. „Když jsme přemýšleli o naší vánoční kampani, měli jsme na mysli tři základní cíle: vyhnout se vánočním klišé a udělat reklamu po rohlíkovsku, inspirovat lidi k prožití božích Vánoc se svými nejbližšími bez bojů o parkovací místa a nekonečných front. A v neposlední řadě přinést pozitivní emoce a zážitek v této hektické a stresující době,“ uvedl Lukáš Antoš, marketingový ředitel Rohlíku.

1. Proměněná Praha (DDB Prague pro magistrát Prahy)

Agentura DDB Prague loni připravovala pro Magistrát hl. m. Prahy očkovací kampaně. Ta v první vlně byla postavená primárně na emocích a touze po návratu k životu jako dřív, další se posunula. „Od nasazení první kampaně v únoru se toho mnoho změnilo. Cítíme, že lidé jsou už unavení a otrávení, a proto jsme se společně s magistrátem rozhodli místo velkých emocí přijít s něčím odlehčeným. Jelikož je komunikace určená přímo pro Prahu, zamysleli jsme, jak z toho vytěžit a oslovit její obyvatele efektivněji kampaní šitou jim na míru,“ přiblížil Darko Silajdžić, šéf DDB Prague, kampaň z června. Pojetí kampaně si hraje s názvy známých míst v Praze a mění je, aby ilustrovalo, jak se život v hlavním městě během pandemie proměnil. Očkování pak má představovat způsob, jak ho vrátit do normálu. „Věříme, že vtipné vizuály s výraznou typografií v záplavě jiné komunikace nezapadnou a Pražany osloví. O to víc, když budou mnohé z nich umístěné přímo na místech, která zmiňují. A třeba některý z nových názvů i zlidoví,“ věří Dora Pružincová, chief creative officer DDB Prague.

3. Skripta Vysoké školy života (Fuksaworks)

Známý designér Pavel Fuksa přišel koncem loňska s netradiční dražbou. V podobě nepřenosných tokenů NFT nabídl sérii obálek fiktivních skript a učebnic, které ironizují nepodložené postoje diskutérů ze sociálních sítí. „Původně šlo o způsob vyrovnání se s epidemii covidu-19 a reakcí na hoaxy, řetězové maily a aktivity části společnosti na sociálních sítích, kde absolventi takzvané Vysoké školy života kralují hloupostí, kterou bohužel přenášejí i do reality nemocničních čekáren a ordinací,“ přiblížil Fuksa. Do přípravy zapojil kreativní tým copywriterů, lékařů, vědců a dalších, stejně smýšlejících lidí. Spolu s Fuksou sérii tvořili Ivana Blumentrittová, Vladimír Fuksa, Adam Hrubý, Jindřich Jinoch, Markéta Monsportová, Daniel Petkevič, Michal Půta, Lukáš Turza a Tomáš Zatrapa. Kromě originálů jednotlivých obálek učebnic v NFT byl k prodeji i kompletní ediční plán Nakladatelství Vysoké školy života se všemi 29 obálkami na jednom plakátu formátu B2. „Výtěžek z NFT i prodeje plakátů půjde v plné výši na splnění vánočních přání zdravotníků, kteří zásluhou studentů VSŽ v posledních týdnech nevědí, kam dřív skočit,“ popsal designér Fuksa s tím, že 100 % utržených peněz předá dál. Pro Fakultní nemocnici Motol se nakonec za jediný týden vybralo celkem 460.407 Kč. Ve spolupráci s e-shopem Alza.cz pak veškerému personálu tří nejexponovanějších oddělení nemocnice - tedy infekčního, pneumologického a anesteziologicko- resuscitačního - tvůrci předali vánoční dárkové vouchery na nákup. Dále obdarovali Oddělení infekční, Pneumologickou kliniku, Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Interní kliniku, Neurologickou kliniku, Oddělení centrálních operačních sálů, Novorozenecké oddělení a Ústav imunologie devíti kávovary a 64 kg kávy.

4. V každé době má smysl věřit (VMLY&R Prague pro Českou spořitelnu a Paměť národa)

Projekt Paměť národa spolku Post Bellum přišel v době pandemie koronaviru se třemi krátkými videospoty o lidech, kteří v životních zkouškách a těžkých časech obstáli se ctí. Postavili se nacismu nebo komunismu, prošli koncentračními tábory a uranovými lágry. Ve spotech promlouvají válečný veterán, letec RAF Jiří Pavel Kafka, přeživší holocaustu Anna Hyndráková a vězeň uranových lágrů Jiří Lukšíček. „V každé době má smysl věřit, že všechno dobře dopadne,“ zněl jejich vzkaz ve videích Paměti národa. „Potřebujeme povzbuzení. I když se stmívá, je třeba zachovat si naději, že se zase rozední! Zní to banálně, ale přesně tomu musíme věřit a něco – i třeba malého - pro to udělat a dobře to dopadne,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum. Televizní spoty vznikly ve spolupráci s Českou spořitelnou, která financovala jejich výrobu a poskytla jim svůj zakoupený mediální prostor. Spoty tak byly nasazeny na kanálech Novy a Prima a v České televizi na ČT2 a ČT Sport. Autoři spotů se nechali vyburcovat neschopností vlády, která povzbuzující kampaň do té doby nebyla schopna vytvořit. Uvedli přitom, že „nemohou, ani nechtějí srovnávat dnešní situaci s minulostí, která byla v mnoha ohledech těžší“, chtěli dát prostor hrdinům, kteří toho prožili až neuvěřitelné životní zkoušky, a přesto jim nechybí nadhled a humor.

5. Žádná složitá gesta (WMC Grey pro PRE)

Po prvním roce spolupráce PRE a WMC Grey se reklamních plochách v Praze objevila kampaň na produkt Pražské energetické, který využívá „zelenou“ elektřinu z českých obnovitelných zdrojů. Vizuálům dominovaly složité stínohry prstů připomínající divokou zvěř v přírodním prostředí. „Nemusíte dělat složitá gesta. Přírodě pomůže, když jednoduše přejdete na PREekoproud. Ruku na to,“ říkala kampaň. „V kampani jsme navázali na čistou komunikační linku, kterou jsme se snažili zase o kousek kreativně posunout. Nešli jsme cestou eko vydírání, ale zvolili jsme insight, že lidé ‚nemusí dělat složitá gesta‘, aby pomohli životnímu prostředí,“ říká David Suda, kreativní ředitel WMC Grey. Koncept vznikl ve spolupráci se studiem Guts, jež tvoří art directorka a fotografka Jana Bauerová a copywriter Radek Mojžíš. Kampaň chtěla oslovit ty, kteří chtějí pomáhat a dát tak najevo svůj kladný vztah k životnímu prostředí, ale jednak nevědí jak, jednak nechtějí drasticky měnit svůj životní standard, uvádí agentura. Cílem bylo pozitivně motivovat nejširší cílovou skupinu takzvaně světle zelených, kterých je 49 % a mají vztah k přírodě.

6. Každá kapka má smysl (Boomerang Communication pro Radegast)

Radegast se dlouhodobě řadí ke světové špičce pivovarů s nejnižší spotřebou vody při výrobě piva, proto se také boj o vodu a její udržení v krajině dlouhodobě promítá do aktivit a komunikace značky. Stejně tak tomu bylo v novém reklamním spotu Každá kapka má smysl. Spot připravila agentura Boomerang Communication, režie se ujal Juraj Janiš a produkce Boogie Films. „Radegast nezůstává ohledně boje o vodu jen u proklamací. Dlouhodobě spolupracuje například s organizací Salamandr. Jednou z aktivit bylo také založení tůně na Pustevnách a rozpuštění ledové sochy boha Radegasta právě do této tůně. Další tůně budou v Beskydech vznikat v průběhu roku,“ informoval marketingový ředitel značky Radegast Josef Jalůvka.

7. Svět se zbláznil, držme se (Jiří Mádl pro Bernard)

„Když budeme držet spolu, zvládneme všechno. Chceme dodat lidem sílu a pozitivní myšlení,“ představil sdělení jarního televizního spotu Rodinného pivovaru Bernard jeho spolumajitel Stanislav Bernard. Autorem námětu, scénáře i konečného zpracování je režisér Jiří Mádl. Natočil pět mikropříběhů, které se uzavírají v posledních okamžicích netradičně dlouhého devadesátivteřinového spotu. Příběhy se odehrávají beze slov, na podkresu melodie New Britain, árie neznámého autora pravděpodobně z Irska, v provedení klavíristy Petra Maláska. S uvedením spotu doznal změny známý slogan pivovaru Svět se zbláznil, držte se. Výměnou jediného písmenka dostal jiný význam. „V minulosti jsme poukazovali na různé absurdity a vzkazovali jsme lidem, ať se drží. Jenže teď už svět v mnoha ohledech doslova zešílel, a tím nemyslím jen důsledky epidemické situace. Je třeba se tomu postavit, pozitivně, společně. Proto změna z držte se na držme se,“ řekl Bernard.

8. Už! (Touch Branding pro Národní divadlo)

Kampaň pražského Národního divadla chtěla vyslat signál zahrnující sdělení o zahájení, kulturním zážitku, potkávání se s přáteli, návštěvu divadla, prostě radost ze živého umění, které lze těžko čímkoli nahradit. „Ke spolupráci jsme oslovili agenturu Touch Branding, které přišla s graficky čistým konceptem a všeříkajícím slovem Už! Jednoznačné sdělení v typografickém provedení je natolik signifikantní, že o jeho nepřehlédnutelnosti nešlo pochybovat,“ uvádí Helena Vonková, vedoucí oddělení marketingu Národního divadla. „Už! je esence toho, že jsme se dočkali návratu do ‚normálu‘. Publikum, které rádo a často navštěvuje divadlo, si ho teď může konečně užít,“ říká Martin Marušinec, kreativní ředitel agentury Touch Branding. Kromě tradičních outdoorových médií kampaň využila i média digitální. „Pro obrazovky jsme připravili animované typografické spoty, které využívají takzvaných variabilních fontů. Díky těm jsme si mohli pohrát se slovem Už! a vdechnout mu život,“ doplnil Neil Johnston, který kampaň designoval. Spoty běžely na Nové scéně Národního divadla, na Hlavním nádraží v Praze a v metru na Národní třídě podél eskalátorů.

9. Be. The. Experience. (Made by Vaculik pro AeroMobil)

Ve spolupráci s reklamní agenturou Made by Vaculik a produkcí Stink Films vznikl vůbec první reklamní spot na létající auto. Základem kampaně bylo minutové video, které představuje vývoj AeroMobilu od snu až po realitu. Ten podpořil claim Be. The. Experience. Emoci poselství dotváří voiceover v první osobě, která poskytuje AeroMobilu příležitost hovořit sám za sebe. Kreativním ředitelem kampaně je Juraj Vaculík, který se v roce 2010, po letech v reklamě a vybudování úspěšné slovenské reklamní agentury Made by Vaculik, rozhodl založit právě firmu AeroMobil, která létající auto vyvíjí. Následně spojil obě svoje vášně a vytvořil tuto kampaň jménem obou firem, které zakládal.

10. With a Great Resume Comes Great Responsibility! (Darwin & the Machines pro Kickresume)

Společnost Kickresume spustila se svou agenturou Darwin & the Machines první kampaň pro severoamerický trh. Online nástroj s názvem od brandingového studia GoBigname na tvorbu profesionálních životopisů urychluje získání zaměstnání a pomohl už víc než milionu uživatelů, mimo jiné do společností jako Apple, Google, Tesla či NASA. Právě rychlost a firmy jako NASA se staly inspirací první kampaně z dílny Darwin & the Machines. „Díky Kickresume si kdokoli dokáže najít práci rychleji, ať už jste upír nebo travel influencer v průběhu pandemie. Nadsázka a univerzální symboly byly nevyhnutelné, aby koncepty spotů fungovaly i na kulturně odlišných trzích,“ vysvětluje koncept kreativní ředitel agentury Michal Pastier. Kvůli vyšší konzistenci a efektivity komunikace spojuje jednotlivé spoty nový maskot Kick. Trojrozměrná postavička vznikla v animačním studiu Plaftik v týmu Juraje Demoviče, které rovněž postprodukovalo spoty v režii Pepeho Ehrenbergera. Produkci zajistila slovenská Globe Production.

