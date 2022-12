Top 10 českých reklamních kampaní roku 2022

Nejlíp vymyšlenou kampaněmi uplynulého roku 2022 se podle porotců v naší pravidelné Reklamní katovně stala ta od agentury VMLY&R Prague pro organizaci Amnesty International, na tradiční maraton psaní dopisů politickým vězňům. V letošní top 10 přitom VMLY&R Prague uspěla hned třikrát - kromě kampaně pro Amnesty naši experti ocenili i dvě z jejích kampaní pro Českou spořitelnu (jednu společně s One of A Kind). Na druhé místě se umístil chytlavý počin Lidlu s Kapitánem Demo, na třetím pak výrazná venkovní kampaň pražského rádia Expres FM, která vzbudila řadu různých reakcí. Dvě kampaně má v nejlepší letošní desítce také DDB Prague - pro GrandOptical a Rossmann. Bodovaly také pražský Triad, Engine Room a Jinej gang.

1. Maraton psaní dopisů 2022 (VMLY&R pro Amnesty International)

Česká pobočka lidskoprávního hnutí Amnesty International spustila v posledních měsících letoška ve spolupráci s agenturou VMLY&R kampaň ke každoroční akci Maraton psaní dopisů, která pomáhá politickým vězňům a dalším nespravedlivě vězněným. Spot cílil na lidskost a ukazuje, že každý člověk může přispět k záchraně lidského života. Kampaň byla k vidění na televizních obrazovkách, v kinech a na sociálních sítích, kde ji také podpoří vybraní influenceři. „Lidé si myslí, že tím, že napíší jeden dopis, nic nezmění. Chtěli jsme jim ukázat, že naopak dokáží hrozně moc. Zvolili jsme co nejrealističtější formu, která nám pomáhá předat ty správné emoce. A že díky tomu pomůžou zlepšit podmínky věznění, nebo dokonce dostat na svobodu lidi, kteří by v demokratické zemi nikdy ve vězení nebyli,“ řekl Miloš Kočí, kreativní ředitel VMLY&R. Stěžejním prvkem kampaně byl spot v režii Prokopa Motla (Creative Embassy) z drsného prostředí věznice, který se natáčel v areálu bývalých papíren u Vraného nad Vltavou. Divákům přiblížil podmínky, s nimiž se musí nespravedlivě věznění potýkat, a poukazuje na mnohdy jedinou morální vzpruhu, kterou pro ně doručené dopisy představují. Na tvorbě kampaně se bez nároků na honorář podílely nebo ji podpoří známé tváře v čele s Hynkem Čermákem, Marthou Issovou, Tomášem Klusem, Barborou Jánovou, Petrem Vackem, Norou Fridrichovou, Dewii a Michaelou Tomešovou.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

2. Hlas Lidlu (Kapitán Demo pro Lidl)

Po Penny s Michalem Davidem se s dalším výrazným tuzemským hitmakerem spojil konkurenční maloobchodní řetězec Lidl: do své marketingové komunikace v létě angažoval Jiřího Buriana, respektive jeho umělecké alter ego Kapitán Demo. Demo pro Lidl vytvořil videoklip o stopáži minutu a tři čtvrtě, který propagoval Týden značkových slev. „Lidl je love brand, Demo je love brand – bylo jen otázkou času, kdy to my dva dáme dohromady. Je to jednička na trhu a originál, stejně jako já. My dva jsme se nemohli minout,“ prohlásil Kapitán Demo. „Lidl, to je přesně to místo, kde si já vždycky nakoupím něco k jídlu. Nezáleží na tom, jestli přijedu, přiletím, nebo přijdu,“ začíná jeho videoklip, v němž u jedné z prodejen přistává vrtulníkem. Kampaň měla za cíl netradičně a s humorem poukázat, že Lidl nabízí také značkové výrobky za zajímavé ceny, přestože je spojen primárně se svými privátkami. „Chtěli jsme naše zákazníky zaujmout, a kromě skvělých cen jim poskytnout i hudební zážitek. O parkovacích místech pro vrtulníky u našich prodejen ještě budeme jednat,“ dodal s nadsázkou Michal Farník, jednatel Lidlu odpovědný za nákup. Lidl tradičně nezveřejňuje, s jakou agenturou v oblasti kreativy spolupracuje.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

3. Rádia jsou o h***ě (Expres FM od Seznamu)

Expres FM, metropolitní rádio české internetové jedničky Seznam.cz, které se zaměřuje na kvalitní současnou hudbu, v éteru je 20 let a vždy se snažilo hudební nabídkou odlišovat od ostatních stanic, spustilo na podzim venkovní kampaň s cílem zvýšit svou poslechovost. „Expres FM přichází s marketingovou kampaní, kterou chce oslovit unavené posluchače běžných stanic, ve kterých se hraje stále dokola to samé, moderátoři spoléhají na nucený humor a pořádné zpravodajství je pro ně sci-fi. Rádio Expres FM naopak hraje kvalitní světovou hudbu a má špičkové aktuální zpravodajství od Seznam Zpráv,“ prohlásil Pierre Beneš, manažer rozvoje rádií Seznam.cz. „Pokud vás napadne v textové doplňovačce sprostá verze chybějícího slova, pak - jak by potvrdil i Sigmund Freud - si o rádiích zřejmě nemyslíte zrovna to nejlepší. Naštěstí, jak podtitul našeho provokativního sloganu napovídá, lze vidět i lepší stránku světa. A to díky neohranému rádiu Expres FM,“ podotkla Petra Röslerová, copywriter kampaně, která vznikla v interním marketingovém oddělení Seznamu.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

4. Kopakabrána (Triad a Yo Yo Band pro Gambrinus)

Značka Gambrinus v létě představila destinaci s názvem Kopakabrána. Zvala tím diváky na fotbalová hřiště po celé zemi. Projekt Kopeme za fotbal dlouhodobě pomáhá amatérským klubům a v rámci letošní kampaně od agentury Triad cílil hlavně na potenciální návštěvníky zápasů. Na Kopakabránu kromě tradičního ambasadora Pavla Horvátha láká také kapela Yo Yo Band s předělávkou svého známého hitu. „Vyšlo najevo, že kluby trápí stále klesající počty lidí, kteří chodí na hřiště fandit a dát si pivko nebo nějaké to občerstvení. Z konzumace totiž získávají také potřebné prostředky ke svému fungování. A tak jsme se rozhodli ukázat, v čem je chození na fotbal tak atraktivní. Je to vážně perfektní program na víkend. Je to zážitek, pro který nemusíte daleko, pobavíte se s rodinou nebo kamarády, a navíc tam nemusíte vařit ani mýt nádobí,“ řekl brand manažer Gambrinusu Jan Odložil. „Podobnosti s výletem do exotiky nás inspirovaly natolik, že jsme se rozhodli oslovit hudební skupinu Yo Yo Band s tím, jestli by nám nepřezpívali svou známou píseň Jedem do Afriky na naše slova Jedeme na hřiště... Nový song pak ještě podtrhl naši kreativu,“ doplnil Michal Pivarči, kreativní ředitel Triadu. Video i fotoprodukci zajistila produkce Flux Films, do režisérského křesla usedl Pavel Soukup, fotografoval Aleš Foff. Mediálně kampaň zastřešila agentura Starcom.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

5. Dnes jsme #silnější, dnes pomáháme (One of A Kind a VMLY&R pro Českou spořitelnu a Paměť národa)

V reakci na únorový začátek ruské agrese vůči Ukrajina zastavila Česká spořitelna své reklamní kampaně naplánované na březen v televizi a na internetu a místo nich spustila kampaň, která vyzývá k podpoře sbírky Paměti národa neziskové organizace Post Bellum. Finanční dům zároveň navýšil přímou finanční pomoc Ukrajině a po Člověku v tísni a Charitě ČR, kterým darovala 10 milionů Kč, poslala dalších pět milionů právě na sbírku Paměti národa. „Moje generace zažila sovětské tanky na ulicích, teď je zažívají Ukrajinci. Pomozme jim,“ uvedl předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. Kampaň, která vznikla pod kreativním vedením Terezy Svěrákové, využila autentické výpovědi pamětníků z pamětnické sbírky Paměti národa, kterou provozuje organizace Post Bellum. Pamětníci v kampaňových spotech sdílí své osobní prožitky z okupace sovětskými vojsky v roce 1968 a vyzývají k solidaritě s Ukrajinou, čelící vojenské agresi. Na projektu spolupracovaly agentury One of A Kind a VMLY&R a byl realizován během pouhých šesti dnů (od myšlenky po odevzdání do médií), bezprostředně po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Režisérem kampaňových spotů byl Radim Špaček. Mediální hodnota kampaně odpovídala 30 milionům Kč.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

6. Oči na cestě (DDB Prague pro GrandOptical a BESIP)

Síť optik GrandOptical i letos navázala na spolupráci s BESIP a přinesla osvětovou kampaň zaměřenou na bezpečnost na cestách. O říjnovou komunikaci, která vyzývá řidiče k bezplatnému měření zraku, se opět postarala agentura DDB Prague a její produkce Fame Factory. Zadání pro letošní komunikaci vyšlo z reálných výsledků výzkumu BESIP, které odhalují znepokojující statistiky. Mezi nimi i fakt, že většina řidičů si neuvědomuje, že jejich zrak není v dostatečně dobrém stavu pro řízení. A proto ani nechodí na prohlídky. Právě na ty se kampaň zaměřila. „Lidé, kteří podceňují pravidelnou prevenci a nechodí na měření, představují na silnici velké riziko. A to nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Zejména se jedná o řidiče nad 40 let. V tomto věku se lidem obecně vidění zhoršuje, a je tak vysoce pravděpodobné, že nějakou vadu zraku mají a nemají o ní ani ponětí. Důležité je také chodit na měření pravidelně, aspoň jednou za dva roky, protože zrak se v čase mění a změna může být markantní,“ upozornila Anna Davídková, marketingová manažerka GrandOptical pro Česko a Slovensko. „Kreativa kampaně je postavená na jednoduché a silné vizuální metafoře silnice ve tvaru lidského oka. Srážka sedmi z deseti řidičů na vizuálu navíc symbolizuje zmiňovanou statistiku a upozorňuje na potenciální tragické následky zanedbávání péče o zrak pro všechny účastníky silničního provozu. Vizuál i spot jsou vytvořeny kompletně ve 3D,“ přiblížila Amila Hrustić Batovanja, kreativní ředitelka DDB Prague.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

7. Martin Morejt (Martin Mikyska alias Mikýř a Engine Room pro Bageterii Boulevard)

Tuzemský řetězec rychlého občerstvení Bageterie Boulevard zareagoval na propagační klip konkurenčního fast foodu McDonald’s. Ten uvedl song Mc’n’Roll, v němž vystupoval známý kuchař Přemek Forejt, jak hraje na suroviny a zpívá při tom song, který složil Jiří Burian alias Kapitán Demo. Bageterie Boulevard o den později zveřejnila na Instagramu a TikToku video, v němž internetový tvůrce Martin Mikyska alias Mikýř v alter egu Martina Morejta paroduje jak aktuální videoklip McDonald’s, tak to, že Forejta americký řetězec v Česku angažoval do svého marketingu na tři roky coby „kontrolora kvality“, s cílem zvýšit vnímání kvality surovin a produktů, mimo jiné brambor. „Pro spolupráci jsem se rozhodl kvůli tomu, že Bageterie Boulevard je sympatická česká firma… a já nerozumím tomu, co je to brambora,“ říká Mikyska v úvodu videa ve zjevné narážce na to, jak Forejt začátkem letoška vysvětloval svou spolupráci s McDonald’s a její náplň. S reakčním videem pomohla bageterii agentura Engine Room, dceřiná firma kreativní agentury WMC Grey.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

8. Pečujeme s láskou (DDB Prague pro Rossmann)

Síť drogerií Rossmann rozvíjí svou strategii založenou na péči a neádvno navázala na kampaň z roku 2020 novým brandovým spotem. Kampaň akcentuje mezilidské a rodinné vztahy, spot se zaměřuje na vztah starší dcery a její matky a ukazuje, jak se představy o péči mohou v různých životních etapách rozcházet. „Hrdinky v naší reklamě trochu dospěly a s nimi i celý spot a jeho emoce. Od dětské hravosti se tak dostáváme blíž k tomu, jak skutečně vypadají vztahy matek s jejich dospívajícími dcerami,“ popisuje Amila Hrustić Batovanja, kreativní ředitelka agentury DDB Prague. DDB stejně jako v předchozích letech stojí za kreativou. Spot v produkci Creative Embassy natočila režisérská dvojice Mugshots.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

9. Společně jsme #silnější (VMLY&R Prague pro Českou spořitelnu)

Začátkem letoška v nové kampani dlouhodobého komunikačního konceptu Jste silnější, než si myslíte, spuštěného loni v dubnu, vyprávěla Česká spořitelna svůj dosavadní příběh, mluvila o provázanosti svého působení s rozvojem prosperující společnosti v Česku a připomíná první vkladní knížky, podporu průmyslu i stavbu Rudolfina. Připomíná rovněž 197 let své existence. „V nové kampani nejen vyprávíme náš příběh, ale zejména připomínáme fakt, že tu Česká spořitelna už téměř 200 let je proto, aby podporovala sebevědomí Čechů. Aby se mohli postavit na vlastní nohy a prosperovat, protože pak bude prosperovat celá společnost. Ať už jsme Čechům nabídli první vkladní knížky, nebo jsme financovali stavbu lokálních pivovarů či místní podnikatele, vždy jsme vnímali, že nebude-li prosperovat společnost okolo nás, nebudeme prosperovat ani my. Silnější jsme jen společně,“ prohlásila Monika Hovorková, šéfka značky a komunikace České spořitelny. Hlavní tváří nové kampaně byla herečka Jenovéfa Boková. Kampaň běžela až do dubna v televizi, outdooru a online včetně sociálních sítí. K nové kampani banka spustila i nové webové stránky. Kampaň vznikla ve spolupráci s agenturou VMLY&R. Produkce spotu se ujala Creative Embassy a za režii zodpovídalo duo Wolfberg, tedy Jan Kalvoda a Přemek Ponáhlý.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

10. Široký sortiment, odborná pomoc (Jinej gang pro Bauhaus)

Hobbymarket Bauhaus v září navázal na svou jarní kampaň Nešikovný manžel a spustil další verzi. V hlavní roli se opět objevil Vojta Kotek, který se ujal i režie. Ve spotech vystupuje vedle Kotka herečka Eliška Jansová (Divadlo F. X. Šaldy), v epizodních rolích se objevil i Zdeněk Charvát (Divadlo v Celetné). Na podobě komunikace opět spolupracovaly společnosti Knowworks a Stink Films. Za kreativními návrhy stojí Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník z agentury Jinej gang. „Důraz klademe na klíčové sdělení – v odborných centrech Bauhaus najdou zákazníci vše potřebné pro dílnu, dům a zahradu, a to včetně odborného poradenství, bez kterého se to, jak bude patrné ve spotech, občas neobejde,“ uvedl Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu Bauhausu.

Čtěte víc o kampani

Připomeňte si hodnocení z Reklamní katovny

Nové verdikty najdete na Médiáři i v roce 2023, tradičně každé pondělí

Jaké byly nejlepší kampaně roku 2021? Připomeňte si

Náš dlouhodobý žebříček nejlepších českých reklam