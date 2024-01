Top 10 českých reklamních kampaní roku 2023

Nejlíp vymyšlenou kampaní uplynulého roku 2023 se podle porotců v našem pravidelném týdenním expertním hodnocení Reklamní katovna stala ta od agentur Flo a Jinej gang pro pivovar Heineken, respektive pivní značku Bohém od Krušovic. V letošní top 10 přitom Jinej gang uspěl hned dvakrát –⁠ kromě reklamy pro Krušovice naši experti ocenili i jeho kampaň pro Bauhaus. Na druhé příčce se umístila jedna z četných prací Havasu pro České dráhy, třetí loni skončily „nejlepší bublinky ve Varech“ od B&T pro Pilsner Urquell. V nejlepší loňské desítce jsou dále Zaraguza, McCann Prague, VCCP, Planetary, pražský Triad a Boogie Films.

1. Bohém (Jinej gang pro Krušovice)

Integrovanou 360˚ kampaní se představil krušovický Bohém, nový prémiový ležák. Kampaň odstartovala Bohémskou oslavou lásky, PR launchem 1. května, kdy se pivní novinka veřejnosti představila. Na pražském Petříně vyrostla čtyři metry vysoká „zachmelená“ třešeň, pod níž se návštěvníci mohli políbit, vyfotit na památku, a především novinku ochutnat. Po PR launchi pokračovala kampaň v digitálu, na venkovních plochách v Praze a velkých městech, v rádiu, samplingem a na sociálních sítích, v jejichž rámci se do kampaně zapojil i jeden z největších českých influencerů, moderátor Leoš Mareš. Kampaň yvrcholila netradičním dvoudílným televizním spotem, jehož protagonisty jsou herec Boleslav Polívka a jeho syn, též herec Vladimír Polívka. Kompletní strategii kampaně a kreativní přístup zajistila agentura Flo. Na vzniku kreativního konceptu se podílel i tým Jinej gang, který Flo přizvala ke spolupráci. Režie obou spotů se ujal Milan Balog, za produkcí stojí Boogie Films. Televizní spoty na sebe navazují. „Agentuře jsme dali odvážný brief, takový, jaký každá kreativní agentura chce od klienta dostat. Chtěli jsme trochu rozvířit pivní konzervativní vody české reklamy, protože pivo se u nás v reklamě bere až zbytečně vážně. Chtěli jsme si z klasických pivních patosů udělat trochu srandu a vygradovat to do samotné podstaty piva Bohém. Což se odráží v každém prvku komunikace, od produktového designu, názvu piva až po samostatnou komunikaci,“ uvedl group brand manager Krušovic Jiří Coufal. „První spot záměrně působí tradičně, ale na samotném konci se dozvídáme, že je něco jinak. Na obrazovkách běží spot od poloviny května. Vystupuje v něm básník Vladimír Polívka, který prostřednictvím notoricky známé upravené básně Lesní studánka od Josefa Václava Sládka popisuje funkční benefity produktu. Na jejím konci je záběr na Vladimírova otce, Bolka Polívku, jenž připravuje diváka na následující spot, který původní spot vystřídá na začátku června. Ve druhém spotu vystupuje Bolek Polívka, který si v něm od začátku do konce užívá života jako pravý Bohém a snaží se tento um předat svému synovi Vladimírovi. Záměrem této kreativy je emoční benefit produktu, což je poukázat na to, že bohémství k českému pivu patří. Cílem je diváky nejen překvapit, ale i pobavit,“ popisují tvůrci. Druhý spot doprovází hudba skupiny Carry The Throne. „Díky vstřícnému přístupu a odhodlání celého marketingového týmu značky Krušovice jsme měli volnost v kreativnímu přístupu k tvorbě integrované komunikační kampaně, která navíc vznikla v rekordně krátkém čase,“ říká Petr Kroupa, head of comms agentury Flo. Myšlenka, která stojí za zrodem produktu samotného, je záměr vytvořit pozitivnější vztah značky s mladší cílovou skupinou (od 25 do 40 let). Celý proces začal ukotvením jména a designu, na které navazovala komunikace odpovídající cílové skupině a snaze nový prémiový ležák odlišit. „Testy odhalily, že mladší cílová skupina, na kterou se krušovická novinka z velké části zaměřuje, má ke značce Krušovice neutrální vztah. To by měl Bohém svou netradiční komunikací změnit,“ řekla Martina Ježdíková, marketingová ředitelka Heineken ČR.

2. Mezinárodní cestování (Havas pro České dráhy)

„Ivan Trojan, tentokrát v roli profesora umění, jede se skupinou studentů navštívit slavné vídeňské galerie. Nejdřív se ale musí vypořádat s trojicí namakaných kulturistů, kteří výpravě zasedli místa. A že si s touhle komplikací snadno poradí? No jasná páka!“ představila agentura Havas svou další kampaň pro národního dopravce České dráhy. Televizní spot lákal cestující na výlet do Vídně a dalších evropských metropolí. Prvotní zápletka vyšla z reálné zkušenosti cestujících: je lepší koupit si k jízdence rovnou i místenku, zvlášť když vyrážíte vlakem na delší trasu. A námět na celý příběh spotu vznikl tím, že kreativci Havasu propojili klíčová slova zadání, výlety za kulturou i turistikou, do kulturistiky. Z Rakouska totiž pochází slavný kulturista Arnold Schwarzenegger, který má ve vesnici Thal „svoje“ muzeum. A když jedna partička jede do Vídně za díly slavných rakouských malířů Klimta, Schieleho nebo Kokoschky a druhá za svým idolem „Árným“, může vše vyústit do překvapivé pointy. „S vyhraným tendrem jsme lehce upgradovali dosavadní koncept, ve kterém Ivan Trojan jako tatínek jezdil na výlety s rodinkou. Teď už se bez ní obejdeme, což nám umožňuje přidávat další postavy, aby byly spoty pro diváky ještě zajímavější a zábavnější,“ vysvětluje kreativní ředitel Havasu Petr Čech. Ve spotu si zahrálo trio kamarádů a kulturistických influencerů Antonín Hodan, Milan Šádek a Vojta Koritenský, jehož hlas byl slyšet i v rádiovém spotu. Studenty umění zase ztvárnili skuteční studenti a studentky pražských uměleckých škol. Pod kreativou kampaně je opět podepsána agentura Havas a režisér Ondřej Trojan se svojí produkcí THA.

3. Nejlepší bublinky ve Varech (B&T pro Pilsner Urquell)

Loňská komunikace značky Pilsner Urquell jako jednoho z hlavních partnerů karlovarského filmového festivalu, vzešla z dílny pražské agentury B&T a kampaní Nejlepší bublinky ve Varech měla podtrhnout pozici nejslavnějšího českého piva i ve vysoké společnosti. „Pilsner Urquell má v Česku dlouhodobě neotřesitelnou pozici na vrcholu celé pivní kategorie. Podle nás má ale potenciál hranici kategorie překročit a zařadit se k nejvýraznějším značkám vůbec. Poprvé tohle chceme dokázat ve Varech v rámci KVIFF, kde jsme si pohráli s obecně vnímanými kódy slavnostní akce a výrazným kontrastem, když jsme nahradili očekávanou skleničku šampaňského půllitrem Pilsner Urquell,“ popsal kampaň stratég B&T Boris Múdry. Pro potřeby kampaně vznikla série fotoeditorialů pro magazíny Vogue, Elle a Esquire, v nichž s pivem Pilsner Urquell vystupují Aňa Geislerová, Hana Vagnerová a Jakub Prachař. Totéž trio si pak zahrálo i v online spotu, ještě s moderátorem Tomášem Krausem. Claim Nejlepší bublinky ve Varech se pak propsal i do samotné komunikace přímo v zóně Pilsner Urquell na festivalu. „Tuto kreativu jsme vybrali proto, že je ztělesněním toho, co znamená nosit status oficiálního piva KVIFF. Vtipnou a vizuálně atraktivní cestou se jako značka stáváme součástí atmosféry festivalu se vším, co k tomu patří, včetně červeného koberce,“ řekla senior brand manager Pilsner Urquell Kristýna Tereková. O produkci hlavního videa se postaralo Silencio, pod režijní taktovkou Adama Pavelky. Fotoeditorial pro fashion magazíny nafotil Matúš Tóth. Součástí komunikace Pilsner Urquell na karlovarském festivalu byly i šaty vyrobené z piva Pilsner Urquell, které na červený koberec vynesla Aňa Geislerová. Tato aktivita vzešla z dílny agentury Imminent.

4. Nešikovný manžel (Jinej gang pro Bauhaus)

Hobby market Bauhaus pokračoval v kampani Nešikovný manžel od kreativního tria Jinej gang. V hlavní roli i tentokrát figuroval Vojta Kotek, teď se musel rozloučit se svou nejlepší přítelkyní, kterou byla jeho letitá míchačka. Spoty i celá kampaň cílila především na zákaznický servis a dominoval jim claim Odchází vám stroje? Neplačte. „Kampaň zábavným způsobem upozorňuje na naši pětiletou záruku pro veškerou motorovou techniku. Vztahuje se na aku, elektrické i spalovací nářadí a stroje. Víme, jak nepříjemné je o techniku během projektů z minuty na minutu přijít a kolik starostí to může způsobit, proto se snažíme být v takových situacích spolehlivým parťákem,” řekl Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu Bauhausu.

5. Mistrovství světa v hokeji 2023 (Zaraguza pro Škodu)

Šestnáctka nejlepších světových národních týmů se loni utkala na mistrovství světa v ledním hokeji ve finském Tampere a lotyšské Rize. Škoda Auto podporuje šampionát od roku 1992, v roce 1993 česká automobilka stala hlavním oficiálním sponzorem a partnerství bude pokračovat nejméně do roku 2027 díky smlouvě, která byla v roce 2022 podepsána na další pětileté období. I loňský turnaj tak provázela komunikace tuzemské automobilky. Ta v rámci akce zviditelňovala své nové logo a nasadila také nové spoty, které navázaly na ty předloňské s Jiřím Langmajerem coby trenérem Hrouzkem ze seriálu Lajna. Loni byl hlavní postavou rolbař Zbyňa z téže série alias herec Norbert Lichý. V reklamních scénkách ho doplnili reprezentanti Tomáš Zohorna, Martin Ručinský či Roman Červenka. „Největší letošní kampaní je pro nás bezpochyby rebranding, který se postupně dotkne všech našich komunikačních kanálů,“ uvedl minulý rok Libor Šedivák, vedoucí marketingu českého zastoupení Škoda Auto. Účty na sociálních sítích českého zastoupení Škoda Auto během šampionátu vybízely fanoušky ke kreativitě a zasílání originálních básní s hokejovou tematikou. Ty nejlepší pak byly zveřejněny a pro vybrané autory byla přichystána i výhra v podobě zájezdu přímo na zápasu české hokejové repretentace. Pro inspiraci připravila Škoda Auto s herci Táňou Malíkovou, Barborou Polákovou a Markem Lamborou a expertem Martinem Hostákem několik básní, které dotyční v příspěvcích Facebooku a Instagramu recitovali ve Chvilce hokejové poezie.

6. Vánoce 2023 (McCann pro Vodafone)

Telekomunikační operátor Vodafone ve své loňské vánoční kampani nabádal lidi k tomu, aby se zamysleli, co je dělá skutečně šťastnými, i aby svá přání sdíleli. „On chtěl být muzikant, já chci být včelařka. Já chci mít psí wellness. Já chci porodit prezidentku, já pomáhat druhým…,“ zaznívá v jednom z vánočních spotů Vodafonu. V hlavním už tradičně vystupoval herec Martin Hofmann. Spoty režíroval Ondřej Sokol. Kampaň vytvořila agentura McCann Prague v produkci Procoma. „Při přípravě na Vánoce nám z rozhovorů se zákazníky zasvítilo jednoduché poselství: žiji pro svou rodinu nebo okolí a ani nepřemýšlím o tom, co by mě udělalo šťastným. Proto chceme lidi inspirovat k tomu, aby si dovolili snít a dali o svých přáních vědět svým blízkým. S pomocí moderních technologií jejich přání pošleme tam, kde je největší šance, že se splní,“ uvedla Barbora Kožíšková, ředitelka brandové komunikace Vodafonu. Vodafone se rovněž spojil s Klubem svobodných matek a umožnil udělat radost dětem osamělých rodiček. Zároveň operátor nabídl výrazné slevy na chytrou elektroniku nebo výhodnější přístup k produkci HBO ve Vodafone TV.

7. Keepers of the Craft (VCCP pro Pilsner Urquell)

Značka Pilsner Urquell představila novou kampaň pro světové trhy. Zdůrazňovala v ní originální, neměnnou recepturu plzeňského piva. Kampaň vyvinula agentura VCCP, kterou si značka vybrala předloni. Nová kampaň měla za cíl posílit povědomí o příběhu značky na globálních trzích a pomoci jí stát se tak předním hráčem mezi prémiovými ležáky. „Dlouhodobě budujeme příběh o našem pivu jako o originálním ležáku plzeňského typu. S novou kreativní platformou v tom chceme pokračovat, a zaměřit se na původní recepturu a unikátní chuť,“ uvedla global brand marketing manager Zuzana Dudová. Nová komunikační platforma nahrazuje sérii kampaní s heslem Nothing Beats the Original, v níž značka využívala hudebních legend Louise Armstronga či Robbieho Williamse. „Značka Pilsner Urquell je absolutní lovebrand, u nás v agentuře i v celém Česku. V zahraničí ale zdaleka ještě nemá takové jméno, a změnit to je výzva, do které se pouštíme opravdu srdcem,“ prohlásil Ondřej Fiala, business director VCCP. Nová kreativní platforma s názvem Keepers of the Craft představila nové hrdiny, kteří přísně střeží její původní recepturu. „Do kampaně jsme chtěli promítnout humor, který je českým značkám blízký. Najít však ten správný styl, který by rezonoval v odlišných kulturách, byl poměrně oříšek,“ doplnila Aneta Záhoříková, account supervisor VCCP. Docílit takového výsledku bylo také úkolem režisérského dua Wolfberg, kteří se pod hlavičkou produkce Boogie Films kampaně ujali.

8. Vybírej úžasně! (Planetary pro Heureku)

Cenový srovnávač Heureka pojal svůj loňský vánoční spot jako dvouminutový film a jeho kratší verzi v podobě třicetisekundové televizní reklamy. Navázal tím na svůj nový komunikační styl Vybírej úžasně. Vánoční komunikace byla nasazena ve všech devíti trzích, na nichž Heureka Group působí, a to v offline i online mediálních kanálech.

9. Nová dimenze arašídové chuti (Triad pro Horalky)

Tradiční značka Horalky od Sedity uvedla poprvé po několika desetiletích novou příchuť, Horalky Peanut Butter. Novinku představila v kampani Nová dimenze arašídové chuti, která oslovovala primárně mladší cílovou skupinu (generaci Z) a dala si za úkol modernizovat značku. Nový komunikační koncept a strategii pro slovenský a český trh připravil tým v pražském Triadu. Kreativní idea konceptu si vypůjčila jazyk velkých technologických společností a k Horalce Peanut Butter přistoupila jako k nejnovějšímu smartphonu. Nová příchuť se v komunikaci stala trendovou statusovou záležitostí, která nesmí chybět v kapse žádného moderního „městského“ člověka. „Cílem bylo ukázat, že Horalka je stále ve hře, a uvedení nové příchuti s tak legendární značkou je k tomu ideální příležitost. Kreativní nápad vznikl ve chvíli, kdy se na brainstormingu objevil slogan Horalky 2.0. - prostě upgrade klasiky. Odtud už byl jen krůček k nápadu dopřát Horalkám stejně zajímavý launch jako má například nejnovější iPhone. Tato výpůjčka jazyka technologických gigantů nám přišla nejen zábavná, ale z hlediska zapojení generace Z také funkční,“ uvedl Michal Pivarči, associate creative director Triadu.

10. No pressure, just joy! (Boogie Films pro Posedla)

Česká značka Posedla, která sídlí ve Varnsdorfu, uvedla předloni na trh světově první 3D tištěné cyklistické sedlo vyrobené kompletně na míru. Sedlo s názvem Joyseat si koupili zákazníci v Evropě, Severní Americe, Austrálii i Asii. Pro rok 2023 měla firma, do níž investoval i „král 3D tisku“ Josef Průša, ambice akcelerovat růst a dál pronikat na globální scénu. K tomu jí měl pomoct nový reklamní spot, který natočila s produkční společnosti Boogie Films. Režie a střihu se ujal autor dokumentárních outdoorových filmů Martin Smékal, kamery Aleš Svoboda.

