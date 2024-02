Topic PR pracuje pro Mama Shelter, FitKitchen a Thimm

Agentura Topic PR posiluje klientské portfolio v oblasti rychloobrátkového zboží. Spolupracuje s hotelem Mama Shelter Prague a společností FitKitchen, specializující se na krabičkovou stravu. Pražské pobočce francouzské rodinné sítě lifestylových hotelů, restaurací a barů zajišťuje jak klasické PR, tak správu sociálních sítí a influencer marketing. Pro FitKitchen poskytuje zejména služby korporátní komunikace, budování značky a media relations.

„Pro rychloobrátkové značky je PR nejefektivnější komunikační kanál a uvědomují si to čím dál intenzivněji. Zákazníci při nákupu spotřebního zboží většinou dají právě na pocit, který daná značka vyvolává. Často vůči brandu zůstávají loajální mnoho let,“ konstatuje managing director Topic PR Karel Pluhař. „Novináři si o produktu udělají nejlepší představu, když ho budou moci sami vyzkoušet,“ je přesvědčen.

Topic PR rozšiřuje portfolio svých klientů také v oblasti průmyslu. O kompletní PR komunikaci se stará také poskytovateli udržitelných řešení pro balení a distribuci spotřebního zboží Thimm. Tato společnost rovněž úzce spolupracuje s výrobci rychloobrátkového zboží, dodává jim recyklovatelné obaly z vlnité lepenky s možností personalizace.

Mezi další klienty agentury patří Wienerberger, Trask, Slevomat, Welcome to the Jungle či Prague Philharmonia.

