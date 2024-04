Topic PR přebírá Karel Pluhař, agentura opouští skupinu Near & Dear

Komunikační agenturu Topic PR převzal ke konci roku 2023 zakladatel Karel Pluhař. Odkoupil 50% podíl od komunikační skupiny Near & Dear. Do ní agentura patřila tři roky, skupina se zformovala v roce 2020. „Na některých projektech spolu zůstáváme i do budoucna,“ podotkla Magdaléna Pivarči Křížová, šéfka Near & Dear.

„Mojí vizí je špičková agentura zaměřená na složité segmenty trhu, kde doručujeme mimořádné výsledky. Letos nás čeká další rok růstu a rozvoje. Klíčoví manažeři proto získávají silnější roli ve vedení společnosti,“ uvedl Pluhař jako managing director Topic PR.

Na vedení agentury se nově podílejí Adéla Lelková, Patrik Němeček, Marie Lesáková a Nikola Sojková. Agentura funguje na trhu nezávisle. Sídlí v Praze na adrese Vinohradská 14.

Topic PR loni posílila portfolio klientů o designový hotel Mama Shelter a foodtech FitKitchen. Letos navázala spolupráci s investičním fondem Salutem, fintechem Easychange a technologickou firmou Bell & Hurry.

