Trade marketing v Košíku přebírá Radek Janata se zkušeností z Billy i Pepsi

Do marketingového týmu online supermarketu Košík.cz přibyl Radek Janata, nastoupil nově vytvořenou pozici head of trade marketing & media. Z ní má otevírat nové kanály, jimiž lze přiblížit online nákupy potravin zákazníkům napříč Českem, ale i novými zeměmi. Do těch se Košík vypraví v první polovině letoška.

Janata bude spolupracovat s agenturním tandemem WMC Grey a Omnicom Media Group, který vzešel vítězně z tendru a postará se o komunikaci a nákup médií. Agentury mají být oporou klienta především při eventech nebo direct marketingových aktivitách.

„Online nákupy nám zjednodušují život, ale občas mi tam při objednávání chybí lidský kontakt, který je z mého pohledu v retailu zásadní. Chci se teď se zákazníky více potkávat – třeba na eventech, kde jim je možné naši službu dovysvětlit a případně zodpovědět naživo jejich další otázky,“ plánuje Janata. Ten byl v minulosti zodpovědný za trade marketing pro PepsiCo, později působil jako zástupce šéfa marketingu v maloobchodním řetězci Billa. Dva roky vedl retail marketing pro čerpací stanice MOL a posléze jako head of unconventional channels řídil komunikaci na netradičních kanálech pro British American Tobacco.

V týmu marketingové ředitelky Kláry Tanzerové, jež nastoupila před čtvrt rokem, se odehrály i další dvě změny. Do čela marketingových kampaní napříč třemi trhy se nově postavila v pozici head of campaign management dosavadní šéfka obsahu Romana Pistulková. A kompletní záštitu nad globálním online marketingem z pozice head of online převzal Michael Barták, který v Košíku od roku 2022 zodpovídal za výkonnostní aktivity.

