„Trefné.“ „Odvážné sdělení.“ Reklamní kati hodnotí volební kampaně Fortuny i Tipsportu

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 3.-4. týden 2023 Adam Cirok: Prezidentská volba s Fortunou (59 %)

značka: Fortuna, klient: Fortuna Game Vladimír Skórka: Cvič tam, kde se cítíš jako doma (57 %)

značka: Insportline, klient: Seven Sport Barbora Guzdková, Beze strachu: Pojďte k nám pracovat! (55 %)

značky, klienti: Auto Průhonice, Albion Cars BeefBrothers: Známe příští hlavu státu (53 %)

značka, klient: Tipsport Safranada: Chuť vyhrávat (37 %)

značka: iForBet.cz, klient: ForBet Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 14 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. „My Češi jsme na všechno odborníci“

Od konce prosince až do druhého kola prezidentských voleb nasadila sázková kancelář Fortuna 360° kampaň, která se zaměřila právě na téma klání o nejvyšší ústavní funkci, jež současným mediálním prostorem rezonuje nejvíc. „Po bláznivém prosinci se světovým šampionátem nezpomalujeme a leden tak bude ve znamení prezidentských voleb,“ komentovala to Nela Christovová, head of marketing ve společnosti Fortuna Entertainment Group. Claim kampaně Volte srdcem, sázejte chytře odkazoval na dlouhodobou snahu společnosti akcentovat tón zodpovědného hraní. „V nové kampani na prezidentské volby jsme vsadili na pověstný český smysl pro humor, který se bude propisovat v celé komunikaci,“ řekla Christovová. „Poukazujeme na to, že Češi jsou s nadsázkou odborníci na širokou škálu témat. Například když hraje fotbalová reprezentace, to je přece každý trenér. Věříme, že se každý Čech v příběhu najde.“ Příběh byl celý postavený právě na insightu „my Češi jsme na všechno odborníci“ a nesla se jím sjednocující myšlenka vtipu a nadsázky. Kampaň byla k vidění tradičně v televizi, outdooru, tisku a na internetu, ale společnost se rozhodla jít i méně standardní cestou. „Chceme v této kampani vyzkoušet nové formáty a marketingové platformy,“ uvedl Vojtěch Lukáš, group head mediální agentury Dentsu X, která se postarala o nákup médií. Pro televizi byl vytvořen třicetisekundový spot, který běží na všech celoplošných stanicích. V upravené verzi byl využit také pro sociální sítě Facebook a Instagram. Součástí onlinové části kampaně byly i speciální formáty ve zpravodajských médiích.

Přesně tak. Co Čech, co expert! Dobrý insight, obstojné zpracování.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak to ma baví. Odborníci na všetko. A krásne zvolené témy, na ktoré odborníkmi sme. Na prvú dobrú som chytila som presne, o čo ide, len neviem, či si medicínu a autá spojím so stávkovou spoločnosťou.

Alžbeta Gburíková

Trefené, svižné, vtipné... dobrá práce.

Tomáš Vacek (Contexto)

Nápad dobrý, zpracování průměr.

Filip Huněk (Actum Digital)

Pěkně trefně nastavené zrcadlo. Spot si dělá legraci z národního rysu Čechů, kteří jsou „odborníci na všechno“. Jde cestou vcelku laskavého humoru, nikoliv výsměchu, což je sympatické. Mrzí mě, že z toho šlo vizuálně dostat víc, a místy mi vadil až zbytečně vysvětlující voiceover. Škoda, že se to celé odehrává v jednom prostředí, asi menší budget, ale i tak hodnotím jako povedené.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Hmmm. Walking brief. Až se začnou kreativci vztekat, že je ChatGPT připravil o práci, tohle je ukázka důvodu. Kreativní nápad pohledat... Exekučně je to navíc takové umolousané. Vypadá a působí to lacině. I když to byl třeba záměr, aby se neříkalo, že Fortuna do reklamy lije moc peněz. V takovém případě - mission completed.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Miluju ideu i claim. Nemiluju spot, který se o nápad celé kampaně jen tak lehce otírá, ale ve výsledku se jedná jen o směsku komparzistů, kteří okolo stolu dělají náhodné věci, jako je předávání si kanystru nebo křičení do prázdna. Škoda.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Pravda, my Češi vážně víme všechno nejlíp. Vážně moc se mi líbí claim. Hezky jim funguje i na sítích pod příspěvkem pana Babiše.

Veronika Holzerová (Optimio)

Téma české „odbornosti“ už mi přijde trošku ohrané, ale v zásadě mě to nějak neuráží. Změna outfitu společně s tématem je milý detail, jen škoda, že jsem si spot musel pustit třikrát, abych si toho všiml.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

A to se jako smějeme, že jsme jako národ chytrý a všemu rozumíme, hergotale? Dyť já z toho všemurozumění mám dva doktoráty na VŠŽ.

Petr Laštovka

Marketingová komunikace Fortuny mě dlouhodobě baví, a prezidentské volby nejsou výjimkou. Má to nápad, má to vtip a i trochu té potřebné fortuňácké provokace.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Perfektní insight. Takoví my Češi holt jsme. Vzpomínám při tom na svýho bejvalýho švargra, říkali mu Malostranskej Nostradamus, kterej věděl všechno od toho, jaká bude letos inflace, až po to, kdy skončí válka na Ukrajině.

Ondřej Souček

Jak frekvencí, tak vizuálem, přebil Fortunu Tipsport. A vlastně je mi to líto, protože Češi jsou opravdu odborníci na všechno a opravdu by zasloužili trochu více zodpovědnosti při sázení (a volení).

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Myšlenka dobrá, produkce spíše horší. Spíše horší je bohužel český standard.

Pavel Jechort (Axa Partners)

2. Komici Na stojáka cvičí doma

V době novoročních předsevzetí oslovuje sportovní e-shop Insportline ty, pro něž není komfortní chodit do posiloven, a nabízí jim možnost nakoupit si vybavení domů. Minutu a půl dlouhé spoty napsali Karel Hynek, Daniel Čech a Lukáš Pavlásek ze skupiny Na stojáka, přičemž hlavní role obsadili standup komici Karel Hynek, Petr Vydra a Adéla Elbel. Režie se ujal Vladimír Skórka (seriály Lajna, Skoro na mizině), který společně s Martinem Šimičkem dotvořil scénáře. Spoty jsou kombinací scén ze známého pódia Na stojáka s červenou oponou, kde Hynek, Vydra či Elbel vyprávějí své zážitky z posilovny, které pak dojdou svého zhmotnění. Hlasem kampaně je Alexej Pyško. „Když jsme v Insportline přes léto přemýšleli, jakým směrem se bude naše zimní komunikace ubírat, chtěli jsme kompletně změnit přístup. V minulých letech jsme komunikovali prioritně k mladým lidem se silným vztahem ke sportu. Letos jsme se rozhodli zaměřit na lidi středního věku, kteří sice ke sportu mají kladný vztah, nicméně se v něm stoprocentně neorientují,“ říká marketingový ředitel Insportline Jiří Samek. „Povahu komunikace jsme přizpůsobili co nejvíce chování této skupiny lidí a soustředili jsme se hlavně na bod, kdy si lidé pod posilováním představí pravidelné návštěvy fitcenter, přičemž narážejí na bariéry, které je od těchto návštěv odrazují,“ připomíná obavy ze ztrapnění, pocit nepatřičnosti či narušení intimity. Spoty v délce 30 sekund běžely od 25. prosince do 22. ledna na stanicích televize Prima, na přelomu ledna a února na ně naváže desetisekundový sponzoring. Následují v únoru půlminutové spoty v rádiu. V lednu proběhly i sponzorované posty na Facebooku. Kampaň využila i reklamu na webech.

Zapojení komiků do této kampaně je takové, bych řekla, organické a přirozené. Fajn práce!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Krásu standupu je strašne ťažke preniesť do reálii onlinu. No a tu sa to bohužiaľ tak trochu potvrdilo. Myšlienka mi príde fajn, ale viem si predstaviť ju viac vyeskalovať do vtipu a lepšieho spádu. Cením ale dobre zvolených influencerov k roliam, ktoré majú zastávať.

Alžbeta Gburíková

Dobře trefené insights, načasování, vybočí to z bloku, vlastně vše je racionálně dobře, jen mě to bohužel nebaví...

Tomáš Vacek (Contexto)

Když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. Oceňuji kreativní koncept, ale mám pocit, jako by kampaň skončila na půli cesty a něco důležitého zůstalo nedořečeno. Balancování na hranici mezi vtipem a trapností je samo o sobě odvážné. Reklama, která pobaví, ale za chvíli si na ni už ani nevzpomenete.

Filip Huněk (Actum Digital)

Hezky natočené, dobré provedení i pointa. Od spotů se standup komiky by člověk čekal trochu lepší timing vtipů. Umělý smích se ne vždy trefuje, což působí rušivě. Myslím, že to v briefu působilo podstatně líp. Holt humor a nadsázka je v reklamě hodně těžká disciplína. Paradoxně líp funguje ten spot bez standup vstupů, co běží v televizi. Nejlepší je ovšem Alexej Pyško, za něj +10 %.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Rozumím konceptu, rozumím nápadu. Pořad Na stojáka mám rád. Můj vztah k sportu je ostražitě podezíravý (k posilovnám zvlášť). Přesto eventualita, že jako doma na šlapadle, s knihou v ruce, mi dává smysl. Jen by to asi mohlo být stručnější, kondenzovanější. My sportovně-kavárenské typy bychom to dali.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Kratší spoty fungují moc hezky, ty delší vůbec. Smích publika a vysvětlování vtipu předtím, než se stane, udělaly z potenciálně vtipných skečů televizní scénky, u kterých vám je trochu trapno za to, že se na ně vůbec díváte. „Nepřátelské prostředí fitka“ je sice už stokrát omílaný stereotyp, ale daří se mu vysvětlovat výhodu produktu jasně a srozumitelně.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Jó, tak to vystihli.

Veronika Holzerová (Optimio)

Moc se mi líbí insight a moc se mi líbí nápad. Mám ale trošku problém s exekucí, protože ty vtipy mě vlastně zas tak moc nebaví (až na pár výjimek). Kdyby jen o trošku ubrali, možná bych to subjektivně vnímal lépe.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Chápu, všude dobře, tak si pořídíme domů další krám třeba na věšení prádla, o kterej si udělám v noci modřinu, až pudu do lednice praktikovat noční bílej sex. A bodejť, co dělat ve fitku, dyť se tam přes ty vazouny nedostanu ani do skříňky. Ovšem, pan Vydra nejlepší. Tomu věřím, že i teda nedělá doma lautr nic. Fajne.

Petr Laštovka

Trošku jsem se bála toho konceptu fitness vybaví versus standup, ale vlastně mě to mile překvapilo. Spoty jsou věcný, popisují situace, se kterými se lidé ztotožní, a ještě pobaví.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Co může bejt vtipný na pódiu, v televizi absolutně ztratí šťávu. Takže doufejme, že tohle byl poslední pokus dostat standup comedy do televize.

Ondřej Souček

Parádní insight. Ve fitku mě nezahlédnou, v Insportline časem možná ano. Půlminutovky v televizi fungovaly dobře, ale minutu a půl dlouhé verze mě málem utahaly.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Pokud existují verze na třicet sekund, pak by mohlo fungovat. Jeden a půl minuty je ale dlouhé a zase se nám celá věc vleče. Reklama má být o zkratce, v tom se projevuje kvalita nebo nekvalita. Říct jednu myšlenku v patnáctce nebo aspoň třicítce je cíl.

Pavel Jechort (Axa Partners)

3. Nábor s řadou známých tváří

Herci Aňa Geislerová, Marek Taclík, hudebníci Roman Holý, Matěj Ruppert, satirický grafik Tomáš Břínek alias TMBK, moderátor Patrik Hezucký, fotograf Tomáš Třeštík, jazzový kytarista Rudy Linka, moderátorka Laďka Něrgešová, zpěvák Ondřej Ruml, herec Hynek Čermák, moderátor Libor Bouček nebo zpěvačka Tereza Černochová. Ti všichni se objevují v náborovém spotu o dvou verzích, pro dealerství Auto Průhonice a Albion Cars. Pětiminutová videa lákají do obou společností kvalitní a kvalifikované pracovníky, kteří v oboru chybí stejně jak, jako je na trhu v posledních pár letech nedostatek nových automobilů. Natáčení spotů se známými osobnostmi probíhalo tři dny na konci dubna 2022 v dealerstvích Auto Průhonice a Albion Cars v Čestlicích nedaleko Prahy, tedy přímo u autorizovaných prodejců vozů Volvo a Jaguar a Land Rover. O výrobu se postarala produkce Beze strachu, režie se ujal Jan Strach, kameru obstaral Petr Žižka, za scénářem stojí Barbora Guzdková. Jediným skutečným „zaměstnancem“, který v propagačním videu také hraje, je spolumajitel obou dealerství Karel Stolejda. „Chceme vtipným videem ukázat, že pracovat u nás je zábava. Nabízíme moderní a vlídné prostředí pro zaměstnance na všech pozicích a zajímavé zaměstnanecké benefity, jako jsou snídaně zdarma, firemní fitko nebo dokonce vlastní kinosál,“ uvádí HR manažerka Auto Průhonice a Albion Cars Kristýna Hrdličková. „Ačkoliv je situace na trhu s novými vozy poněkud komplikovaná, my navzdory tomu stále rosteme. Loni jsme například otevřeli novou pobočku Albion Cars v Brně. Spolu s expanzí našich dealerství jde samozřejmě ruku v ruce potřeba nových zaměstnanců. Najít v dnešní době na trhu kvalitní a kvalifikované lidi není jednoduché, my ale doufáme, že se nám to i díky neotřelým videospotům rychle podaří,“ dodává výkonný ředitel obou zmiňovaných dealerství Dušan Chlad.

Přiznám se, že ke kampani jsem přistupovala s předsudky. To, že seženete co nejvíce známých lidí, ještě neznamená, že vytvoříte dobrou kampaň, říkala jsem si. Ale... ono to dobrý je! Funguje to, má to nadhled a lehkost. Mimochodem, výraz Ani Gaislerové u kávovaru je k nezaplacení...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Toľko známych mien v HR kampani len podtrhuje, aký je nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Len si nie som istá, či ich práve tí oslovia kvalifikovaní influenceri, ktorí prácu (ne)zvládajú. päťminútový formát je náročný na pozornosť, pri prvom pozeraní ma aspoň zaujíma, kto sa tam objaví znova. Druhýkrát je to náročnejšie.

Alžbeta Gburíková

Určitě netradiční, hezky zpracované forma, jak předvést obě dealerství.

Tomáš Vacek (Contexto)

Asi tam půjdu pracovat! Sjíždím si ta videa pořád dokola, což je samo o sobě příznakem, že tahle kampaň funguje. Upřímně by mě zajímal rozpočet na herecké obsazení, ale každopádně pěkně odvedená prácička a herci a herečky si to očividně neskutečně dávají.

Filip Huněk (Actum Digital)

Sympatické využití celebrit, kdy se netlačí na pilu a spot nesklouzává ke grotesce. Ale méně je někdy více. V tomto případě to platí dvojnásob. Sice mě baví pozorovat, kdo se ze známých osobností ještě objeví, ale místy už je to velká křeč a komunikačně to moc nefunguje. A že na mě čeká úzká plechová skříňka v tmavé šatně, mě teda vůbec nemotivuje, spíš děsí.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Fan varför? Fan varför? Vezmeš partu celebrit/telebrit, scénář sepsaný inhouse a můžeš trousit hlášky, že jsi natáčel(a) s Taclíkem a Čermákem. Ego pohlazeno, budget utracen. Anebo to můžeš vymyslet jako VW a DDB ve Francii, když dělali náborovou kampaň na mechaniky do servisů a přišlo jim 53 tisíc CVs. (Zvolání „sakra proč“ mi překladač do švédštiny přeložil jako „fan varför“.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

To muselo stát peněz… Jsem přesvědčený, že cílovku to pobaví, ale už si nejsem tak jistý, že jí to o práci v Auto Průhonice vůbec něco řekne.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Týjo, to muselo stát peněz. 1) Matěj Ruppert je fakt dobrej. 2) Než zaplacené herce bych raději viděla Frantu z dílny a Karla z lakovny, které můžu fakt potkat. Hned jsem měla pocit, že se snaží něco zakrýt. 3) Totálně mi uniká, koho vlastně hledají. Jenom techniky za Matěje Rupperta? Nebo? 4) Jak vypadá reálná práce? Snídaně, kávičky, všechno dobrý, možná moc sterilní, co ale dále můžeme čekat? 5) Technicky zvládnuté dokonale. Mám rozporuplné pocity.

Veronika Holzerová (Optimio)

Jujky. Pouštěl jsem si to víckrát a hodina v čudu. Pochopil jsem nejdřív, že si letenská parta otevřela Disneyland v Průhoňkách, kde Monkey Ruppert jezdí na autíčkách a Geislerka točí labutěma. Ale to byla jenom vlčí mlha. Ono je to na něco jinýho. Připomnělo mi to jeden zážitek z dětství. Můžeme? Máme čas? Neříkal jsem vám to už? Asi takle: v roce 1986 jsem byl se svou třídou z 2. základní školy Klementa Gottwalda v Chebu na exkurzi v továrně na kola Eska. Vešli jsme do takový, no, haly. Nebyla větší než ten šourům v těch Průhonicích. No a tahle hala byla taková zašlá, nic moc. U stropu visel jeden rám silničky. O kus dál stál pán u takovýho výklenku a sprejoval jinej rám. Takže dohromady byly na celý tý hale dvě nedodělaný kola. Pan vedoucí směny, hrdina socialistický práce, nebo-kdo-to-byl, v takovým pěkným modrým plášti, kterej tehdá nosil od školníka po fyzikáře kdekdo, si stoupnul doprostřed, rozpřáhnul ruce. Udělal výraznou pauzu. Nadechnul se. A pravil: „Tady vidíte linku v plném pracovním nasazení!“

Petr Laštovka

Ruppert vyměnil svetřík za montérky a docela mu to svědčí. Po informativní stránce má video vše, co potenciální zaměstnanec potřebuje znát, ale zajímala by mě informace o dokoukání, protože se to místy táhne tak, že se to zdálo nekonečný. Trošku víc akce, větší využití potenciálu účinkujících a mohl to být náborový hit.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Za tyhle role se asi rozdávaly volva, alespoň na roční zápůjčku, takže pozor, až budete vybírat herce do své reklamy. Aby náhodou před Soundsquarem nebyly všechny místa obsazený švédskejma vozama. Na vaše zánovní BMW pak zbude místo jenom na ulici.

Ondřej Souček

Videa, kde potenciálním zaměstnancům představíte firmu zevnitř, prostě fungují. Hvězdné obsazení v tomto případě rozhodně pomohlo dokoukat pětiminutová videa až do konce v očekávání, že se něco vtipného stane. Akorát bohužel nestane.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Není to špatné jako reklamní filmík, osobně tohle dealerství znám, mohu potvrdit, že atmosféra je tam podobná i bez celebrit. Ale je to dlouhé, dlouhé, dlouhé. Nevím, kdo dokáže dokoukat v tiktokové době. Taky netuším, zda si potenciální zaměstnanec neřekne po pohledu na samé celebrity, že to celé je prostě jen iluze.

Pavel Jechort (Axa Partners)

4. Tipsport lákal na sázky ve velkém

Největší česká sázková kancelář spustila měsíc před prezidentskými volbami rozsáhlou marketingovou kampaň zaměřenou na hlasování o příští hlavě státu. Tipsport přitom tvrdil, že ví, jak volby dopadnou. Nový vizuál s kurzy i tipy sázkařů Tipsportu potkávali lidé po celé republice od 19. prosince v televizi, onlinu, outdooru i v tištěných médiích. Ve dvacetivteřinových spotech se objevoval na celoplošných stanicích skupin Nova a Media Club. „Nakoupili jsme atraktivní časy a pozice u pořadů, které k tématu prezidentských voleb pasují,“ uvedl k projektu vedoucí oddělení marketingové komunikace Tipsportu Michal Kramer. Venkovní kampaň zamířila na billboardy (smartboardy, doublebigboardy, digi bigboardy) po celé Praze a na bigboardy ve všech krajských městech. A téma sázek na nového prezidenta Tipsport v hlavním městě nabízel i v metru, kde osadil digitální CLV a tutéž technologii využíval i ve vybraných velkých obchodních centrech po celém Česku. Poprvé Tipsport nejen v onlinu, ale i na klasických pevných billboardech od ledna průběžně aktualizoval volební kurzy a šance kandidátů. Kurzové odhady Tipsportu se zobrazovaly uživatelům Facebooku, Instagramu i Twitteru. V prostředí online médií Tipsport nasazoval prezidentské sázky do formátu klasických bannerů a přidával i speciální formáty na webech Seznamu, Czech News Center, CNN Prima a HbbTV. Online spoty ve čtyřech verzích měly délku od 6 do 20 vteřin. Sázkovka využila i populární podcasty. Navázala partnerství s podcastem Insider, hlavní politický bookmaker Tipsportu promluvil v pořadu Rozstřel. A prezidentskou inzerci firma nakoupila v Deníku, Blesku a Metru. „Chceme touto kampaní oslovit úplně nové zákazníky a těm stávajícím nabídnout něco navíc. Zároveň se chceme profilovat i jako odborníci na politické sázky, kterým se spoustu let věnujeme a naši bookmakeři jsou v předpovědích výsledků velmi úspěšní,“ konstatoval Kramer. Claim kampaně Známe příští hlavu státu ve zkratce vyjadřoval, že z tipů desítek tisíc sázkařů lze složit reprezentativní vzorek a předpovědět výsledek hlasování. Díky široké reflexi velkého množství klientů, kteří jsou voliči a zároveň své volební tipy podporují vkladem peněz, v kombinaci s dalšími informacemi dokáže Tipsport odhadnout vítěze v daném čase lépe než lze dovozovat z běžných průzkumů veřejného mínění. „Navíc v našich kurzech během okamžiku zohledníme i nuance, vzestupy a pády kandidátů v průběhu předvolební kampaně. A krátce před volbami už umíme určit na základě sesbíraných dat poměrně přesně, kdo vyhraje,“ doplnil vedoucí bookmaker Tipsportu a expert na politické sázky bookmaker Pavol Boško.

Přiznám se, že práce se sloupci, grafy a čísly mě moc neoslovila. Tipuji si, že tohle vítěz týdne nebude.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Absolutne jasná myšlienka, bez bližšej omáčky. Ak im verím, tak si vsadím. Ak im neverím, tak si vsadím ešte viac.

Alžbeta Gburíková

Zcela jiná forma než Fortuna, ale vlastně taky dobré...

Tomáš Vacek (Contexto)

Mě tenhle vizuál na billboardech zaujal už dávno. Obecně přemýšlím, jestli použití obličeje kandidátů na reklamě bez toho, aby tito dali souhlas (předpokládám, že nedali), není na hraně legislativních pravidel, ale funguje to, a já jsem právě dostal chuť si vsadit.

Filip Huněk (Actum Digital)

Má to napětí, dynamiku, sebevědomí, dobře napsaný voiceover a jasné sdělení. Jen si asi ještě chvilku budu přemýšlet nad etickou stránkou věci - kurzů, co spíš připomínají průzkumy.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Jo, tato kampaň je pro Tipsport „ownable“. Zaplaťpánbůh, že nenasadili celebritu / ambasadora / influencera. V kategorii je to čerstvá forma.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Mediální pokrytí kampaně je úžasné a poslední dny před volbami jsem neprožil bdělou hodinu, kdy bych neviděl banner, video nebo billboard Tipsportu. Sdělení je odvážné a sebevědomé, což je u sázkové kanceláře jedině dobře. Zamrzelo mě nicméně to, že kreativy tvrdí, že vidí do budoucnosti nikoli díky svým profesionálním analytikům, ale díky tomu, že ví, jak lidé sází. A to by mohla tvrdit kdejaká sázkovka.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Ze spotu srší atmosféra napjatá jak malé trenky.

Veronika Holzerová (Optimio)

Udělat si vlastní prezidentské volby pomocí sázek? To mi přijde jako docela dobrý nápad. Grafika pěkná, výrazná. Spot je sice dost obyčejný, ale v poměru cena/výkon to bude v pohodě.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tak prosimvás, můžu se v Tipsportě zeptat, esli vědí fakticky všechno? Pár votázek bych měl.

Petr Laštovka

Stejně jako konkurence se i Tipsport držel toho, co umí nejlíp. Je to fajn, je to zapamatovatelný, rozpoznatelný... Ale ta provokace, ta mi sedí víc.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Oni to věděli, jo? To neni moc poctivá sázkovka... 🙂

Ondřej Souček

Od strategie, přes nápad až po realizaci a doručení cílovce jde o perfektní kampaň. Nejraději bych ji ale zakázal. Je důvod, proč platí moratorium pro zveřejňování výsledků průzkumů.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jste si, chlapci a děvčata, moc práce nedali. Ale zase je vidět, kdo je váš prezident. 🙂

Pavel Jechort (Axa Partners)

5. ForBet sázel s Honzou Kollerem

Podzimní kreativní koncept kampaně sázkové kanceláře ForBet byl postaven na sportovní hantýrce, jakou používají novináři, experti na různé sporty i samotní sportovci. ForBet tímto způsobem komentoval všechny své nabídky, služby i hodnoty značky. Jedním z prvních ambasadorů značky se stala fotbalová legenda Jan Koller. „Tak určitě, pokud hledáte mezi hvězdami sportu někoho, kdo má stále chuť vyhrávat, pak je to právě Jan Koller. A Chuť vyhrávat je i motto naší kampaně. Stačilo jen říct ‚Honzo, Honzo, pojďte k nám!‘ a byla ruka v rukávě. My jsme se pouze snažili ušít Janu Kollerovi hlášky i minipříběhy pro online spoty takzvaně na tělo,“ řekl Daniel Růžička, kreativní ředitel kampaně, která vznikla pod křídly agentury Safranada Oto Klempíře a Růžičkovy spolupracující agentury a produkce Ad Wood. „Strategicky jsme se rozhodli postavit značku sázkové kanceláře tak, aby s ní souzněli obyčejní lidé. Žádný naleštěná velkohubost, žádné přehnané sliby. Poctivá, příjemná značka, která chce vycházet vstříc sázkařům a rozumí jejich světu,“ shrnul Klempíř.

Fotbalista Koller má prostě charisma. Nejsem sportovní fanynkou, ale věřím, že milovníci fotbalu budou velmi spokojeni.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Človek si myslí, že stačí vybrať influencera, ktorý pasuje do daného odvetvia, a hneď oslovíme správnu cieľovku. Ale čo ak tomu celému neverím? Bez záverečného voiceoveru som myšlienku nechytila. A nie som si istá, či si ju vybavím v budúcnu. Za mňa najslabšie prevedenie zo všetkých 3 sázkarských kampaní.

Alžbeta Gburíková

Žádná velká kreativa, ale na cílovou to může fungovat.

Tomáš Vacek (Contexto)

Koller je sympoš, a já mu tuhle polohu vlastně docela věřím. Jasná message zasahuje cílovku rovnou na solar.

Filip Huněk (Actum Digital)

Když nevíš co, tak sežeň známou osobnost a na zbytek se vykašli. Samo o sobě to prostě nefunguje. Ale góly Honzy Kollera samozřejmě pěkné, o tom nemůže být řeč.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Taková kampaň ze Smetanovy Lhoty. Sukovitá.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Klasický celebrity endorsement bez dalšího nápadu navíc. Prošlo to kolem mě a nic jsem si z toho neodnesl.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Na fanoušky Honzy Kollera to asi může fungovat. Já si z celé komunikace zapamatovala akorát hromadu vykřičníků z bannerů.

Veronika Holzerová (Optimio)

Honza Koller sází, Honza Koller dělá skluz, Honza Koller si hraje s mobilem. Honza Koller, Honza Koller, Honza Koller. Je to reklama na Honzu Kollera, že jo?

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Honzo, Honzo, pojďte k nám! Mohlo to bejt trochu víc tó, vyšperkovaný, žejo.

Petr Laštovka

Sázky a známý sportovec jsou vlastně sázka na jistotu. Slovní hříčky jsou celkem fajn, ale něco těm spotům chybí. Honza Koller to celý nespasí. Bannerovou reklamu by měl někdo vzít a celou předělat. Strašně to bolí. Čím víc textu, tím víc parády opravdu neplatí.

Michaela Luňáčková (Cognito)

To zas vymyslel nějakej pamětník. Horvátha ani Kollera totiž běžnej sportovní fanoušek z generace Z, co zná leda Procházku nebo Vémolu, nemůže ocenit.

Ondřej Souček

Na papíře to muselo fungovat. Přijde mi ale, že doručení punchliny slovním hříčkám hodně ubírá.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Pochopil jsem, že tady jsem správně, protože sázím s Honzou a ještě dostanu dvě kila do začátku. Bude to stačit?

Pavel Jechort (Axa Partners)

