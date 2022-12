Trojí návrat: Josef Justián, Jiří Lebeda a Tomáš Jarolím jsou zpět v Publicisu

Mediální divizi komunikační skupiny Publicis Groupe posílili Josef Justián, Jiří Lebeda a Tomáš Jarolím. Vracejí se do svého staronového působiště, všichni už totiž v Publicisu v minulosti pracovali.

Justián se vrátil po třech a půl letech, během kterých působil jako client service director v mediální agentuře OMD. V mediální divizi Publicisu nastoupil na pozici business director, kde vede jeden z klientských konzultantských týmů. Během svého předchozího působení v Publicis Groupe pracoval sedm let v její mediální agentuře Zenith. „Publicis se za těch pár let hodně proměnil a dnes je to v mnoha ohledech jiná firma. K návratu mě zlákal integrovaný proces mediálního plánování a hlavně expertíza v oblasti digitálu, která se díky spojení s Red Media dostala na úplně jiný level,“ říká.

Lebeda do Publicisu přišel ze skupiny Dentsu, ve které působil jako digital team leader agentury Carat. Vrací se po roce, v Publicisu v minulosti pracoval jako seniorní specialista na programatickou reklamu a později mediální plánovač. Nově má pozici senior media consultant.

Jarolím se vrátil na pozici webového analytika, kterou v Publicisu zastával i před svým odchodem do přední švédské digitální agentury Precis Digital. V ní působil od loňského července jako specialista na sociální média a webovou analytiku. V Publicisu se bude po návratu věnovat reportingu kampaní, měření webů a analytice e-commerce klientů. „Po třech letech v Red Media a Publicis Groupe jsem chtěl zkusit život v zahraničí a zjistit, jak vypadá práce v jiném prostředí. Práce v Precisu mi toho dala hodně. Ale také jsem zjistil, že úroveň digitálního marketingu je v českém Publicisu v některých ohledech překvapivě vyšší, než ve Švédsku. Zároveň mi v práci chyběl kolektiv, který spolu tráví i volný čas, a proto jsem se po čase rozhodl k návratu,“ vysvětlil.