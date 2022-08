Tržby v osobním prodeji loni vzrostly o čtvrtinu, poprvé dosáhly 10 miliard Kč

Mezi odvětví, která vzešla z koronavirových uzávěr vítězně, patří v Česku přímý prodej. Tržby v osobním prodeji loni v Česku poprvé v historii dosáhly 10 miliard Kč, meziročně vzrostly o 23 %. „Máme za sebou historicky nejúspěšnější rok. V době koronavirových uzávěr lidé oceňovali online prodej či flexibilní fungování po telefonu, na nákupy u našich nezávislých prodejců si zvykli a zůstali nám věrní,“ komentuje výsledky generální sekretářka Asociace osobního prodeje (AOP) Lenka Mrázová.

„Téměř dvě třetiny tržeb tvoří prodeje wellness balíčků, kosmetiky a produktů určených pro péči o tělo. V posledních dvou letech si lidé více než kdy jindy uvědomili, že zdraví je to nejcennější, co mají. I proto se stále častěji na nákup tohoto sortimentu zaměřovali,“ vysvětluje jeden z důvodů rychlého růstu tržeb. „Lidé také v době uzávěr měli víc času a chuti na zvelebování svého bydlení, věnovali se víc i vaření. Nákupy různých potřeb do domácnosti a doplňků tak tvoří zhruba třetinu tržeb.“

Přímým prodejem se v České republice živí, ať už jako hlavním nebo doplňkovým zdrojem příjmů, více než 370 tisíc lidí. Z toho 82 % jsou ženy, které často vítají možnost přivýdělku při rodičovské či mateřské dovolené. Zhruba pro pětinu prodejců tvoří přímý prodej jediný a hlavní zdroj příjmu. V Evropské unii se naplno či částečně věnuje přímému prodeji zhruba 6,5 milionu lidí.

Nejrychlejší růst v Evropské unii

„Dlouhodobě patříme mezi nejúspěšnější země v Evropské unii. Podle výše tržeb jsme šestou nejúspěšnější zemí hned za pětkou největších evropských států. A loňský růst tržeb v Česku byl v rámci Evropské unie suverénně nejsilnější,“ podotýká Mrázová. Zdaleka největším trhem v EU je ten německý, následovaný Francií, Itálií, Polskem a Španělskem. Světovou jedničkou jsou Spojené státy, daří se i velkým asijským hráčům, jako jsou Japonsko, Korea nebo Čína. Celosvětově loni tržby v přímém prodeji dosáhly 186 miliard dolarů, meziročně o 1,5 % více. V samotné Evropské unii došlo k růstu o 3 % na 33 miliard dolarů.

Asociace osobního prodeje byla založena v roce 1993 a je hlavním představitelem přímého prodeje v Česku. V současné době sdružuje devět společností přímého prodeje, kterými jsou Amway, Herbalife, Just, Mary Kay, Nu Skin, Oriflame, PartyLite, Vorwerk a Zaren.